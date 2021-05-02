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"Кожному по заслугах його": в Очакові знайшли мертвим підозрюваного в недавньому замаху на військовослужбовця. ФОТО

У місті Очаків Миколаївської області знайшли мертвим військовослужбовця. Він був підозрюваним у замаху на вбивство іншого військового, який стався 23 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Миколаївської області.

1 травня близько 18:25 у поліцію надійшло повідомлення про те, що в місті Очаків на вул. Кінбурській у канаві біля звалища виявлено труп чоловіка з тілесними ушкодженнями. На померлому був одяг захисного кольору, схожий на формений.

Експерт, оглянувши тіло, виявив пошкодження - порізи на руках і шиї. Попередня причина смерті - самогубство, остаточну встановить судово-медична експертиза.

Особу чоловіка встановлено, ним виявився 26-річний місцевий військовослужбовець, який підозрювався у замаху на вбивство іншого військового, що мав місце 23 квітня у дворі будинку на вулиці Бузька в Очакові.

З місця події поліцейські вилучили ніж, а також пістолет, які направили на дослідження. Судячи з опублікованих поліцією фото, на місці події також знайшли записку такого змісту: "Кожному по заслугах його".

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Кожному по заслугах його: в Очакові знайшли мертвим підозрюваного в недавньому замаху на військовослужбовця 01
Кожному по заслугах його: в Очакові знайшли мертвим підозрюваного в недавньому замаху на військовослужбовця 02
Кожному по заслугах його: в Очакові знайшли мертвим підозрюваного в недавньому замаху на військовослужбовця 03

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство), як того вимагає процедура в подібних випадках. Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 23 квітня в Очакові 23-річний військовослужбовець зазнав вогнепального поранення в голову біля свого будинку, коли йшов на роботу. Тоді поліція публікувала фото підозрюваного, але не називала його імені.

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Автор: 

замах (547) Очаків (204)


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Топ коментарі
+18
Хрень какая-то.
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02.05.2021 17:19
+10
Самогубство, мда..
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02.05.2021 17:19
+9
В бан, кацап.
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02.05.2021 18:39
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Звідколи мєнти Авакова стали військовослужбовцями?
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02.05.2021 17:12 Відповісти
Вбивця був мєнтом, вже факт.
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02.05.2021 17:12 Відповісти
Странная малоинформативная история.
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02.05.2021 17:16 Відповісти
Хрень какая-то.
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02.05.2021 17:19 Відповісти
Самогубство, мда..
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02.05.2021 17:19 Відповісти
не думаю,шо дыбилоиды осознают, шо карма бывает обоюдоострая...
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02.05.2021 17:24 Відповісти
падал на ножик несколько раз...

падал пока не умер
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02.05.2021 17:25 Відповісти
А сверху еще на голову упал пистолет и выстрелил прямо в голову.
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02.05.2021 17:42 Відповісти
Яке нахабне самогубство !!!
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02.05.2021 18:21 Відповісти
Ну инсценировали самоубийство точно лохи полнейшие . Ещё бы как в Собаке Баскервилей ,вырезали из газеты Таймс слова маникюрными ножницами и нанесли контрольный в затылок ,можно было и два ...
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02.05.2021 17:40 Відповісти
Коли влада займається фігнею і плювати хотіла на правосуддя (щоб не провокувати рф) населення починає займатись судом саме. Може нарешті до слуг дійде що якщо вони не будуть захищати інтереси України і її патріотів, то колись суд лінчу точно прийде по владу із слуг олігархів.
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02.05.2021 18:12 Відповісти
свалка..- так а где место отбросам..???
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02.05.2021 18:16 Відповісти
Послужил Родине называется.
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02.05.2021 18:23 Відповісти
В бан, кацап.
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02.05.2021 18:39 Відповісти
Бей своих, чтобы чужие боялись
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02.05.2021 19:02 Відповісти
Ватки своими не бывают.
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02.05.2021 19:14 Відповісти
натворил ерунду, осознал, ушел из жизни в том месте где и полагается по делам.
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02.05.2021 20:42 Відповісти
Порошенко??
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02.05.2021 21:05 Відповісти
одобряю
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02.05.2021 21:12 Відповісти
"И так будет с каждым".


И где-то тихо-тихо так звучит:
"Кто из вас голосовал за ЗЕ?
Кому из вас "какаяразница" и "хуже не будет?"
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03.05.2021 02:07 Відповісти
яке прикре самогубство...)
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03.05.2021 17:31 Відповісти
 
 