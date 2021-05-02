"Кожному по заслугах його": в Очакові знайшли мертвим підозрюваного в недавньому замаху на військовослужбовця. ФОТО
У місті Очаків Миколаївської області знайшли мертвим військовослужбовця. Він був підозрюваним у замаху на вбивство іншого військового, який стався 23 квітня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Миколаївської області.
1 травня близько 18:25 у поліцію надійшло повідомлення про те, що в місті Очаків на вул. Кінбурській у канаві біля звалища виявлено труп чоловіка з тілесними ушкодженнями. На померлому був одяг захисного кольору, схожий на формений.
Експерт, оглянувши тіло, виявив пошкодження - порізи на руках і шиї. Попередня причина смерті - самогубство, остаточну встановить судово-медична експертиза.
Особу чоловіка встановлено, ним виявився 26-річний місцевий військовослужбовець, який підозрювався у замаху на вбивство іншого військового, що мав місце 23 квітня у дворі будинку на вулиці Бузька в Очакові.
З місця події поліцейські вилучили ніж, а також пістолет, які направили на дослідження. Судячи з опублікованих поліцією фото, на місці події також знайшли записку такого змісту: "Кожному по заслугах його".
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство), як того вимагає процедура в подібних випадках. Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 23 квітня в Очакові 23-річний військовослужбовець зазнав вогнепального поранення в голову біля свого будинку, коли йшов на роботу. Тоді поліція публікувала фото підозрюваного, але не називала його імені.
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"Кто из вас голосовал за ЗЕ?
Кому из вас "какаяразница" и "хуже не будет?"