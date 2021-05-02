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На всеношній віряни заповнили весь майданчик перед храмом ПЦУ в окупованому Сімферополі. ФОТОрепортаж
В окупованому Сімферополі відбулось великоднє богослужіння в соборі Кримської єпархії ПЦУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Освячення пасок відбувалося не в головному, верхньому, а в нижньому храмі кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира й Ольги. Митрополит Кримської єпархії ПЦУ Климент, який здійснив обряд освячення і провів всеношну службу, пояснив це практичними міркуваннями: мовляв, через воду під час освячення розбухає старий паркет.
За словами владики, освячення пасок у нижньому храмі відбувається в міру наповнення його прихожанами і з дотриманням соціальної дистанції. На всеношній на Великдень вся площадка перед храмом була заповнена вірянами ПЦУ.
Топ коментарі
+80 саша паламарчук
показати весь коментар02.05.2021 19:04
+40 Alex Firman
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+31 Alex Firman
показати весь коментар02.05.2021 19:04
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еще не известно где они очутятся завтра, как двое из поклавших цветы к памятнику Тарасу в этом году
Симферополь, бульвар Франко, здание за зловещим номером 13, где «живет» госбезопасность.
Рождались и умирали целые страны, приходили, а потом уходили вожди, менялась аббревиатура (сначала КГБ, потом СБУ, теперь вот ФСБ), но проклятый старый дом построен на совесть и рушиться отнюдь не собирается. Еще в украинские времена от этого здания исходили тревожные флюиды, а год назад оно стало пожирать людей.
21-й вік..
...опіум... sorry....
Fotzenlecker!!
-- А я там сама ничего не знаю...
-- Так сходите -- прогуляйтесь -- там красиво будет...
Пошли... ...через час звонит обратно: Мы до церкви не дошли -- народу, за квартал не протолкнуться...
...ну шо? -- зато в Беларуси вируса нету... ...ага...
Ща напряг с крематориями.
В Минск звоню -- говорю своей Кохане: Поведи ребёнка в церкву -- нехай, хоть посмотрит, для интересу...
-- А я там сама ничего не знаю...
-- Так сходите -- прогуляйтесь -- там красиво будет...
бред сивой кобылы
Відомий український співак https://www.instagram.com/ponomaryovoleksandr/?hl=ru Олександр Пономарьов записав унікальну мелодію для піснеспіву "Христос Воскрес!" до Великодня. Участь у грандіозному проєкті взяли 12 популярних артистів, оркестр, дитячий хор та диригент Дмитро Антонюк - художній керівник і головний режисер Заслуженого академічного Ансамблю пісні і танцю ЗСУ.
Серед учасників проєкту: Віктор Павлик, Тоня Матвієнко, Оля Цибульська, Віталій Козловський, Тарас Тополя, Арсен Мірзоян, Наталія Холоденко, Злата Огнєвіч, оперний співак Хе Му, DZIDZIO.
Вперше уніфікований пасхальний піснеспів "Христос Воскрес", слова якого сотні років не змінювалися, лунає однією мелодією, написаною Олександром Пономарьовим.
А Моісей отримав ці Заповіді на 40 день виходу з Єгипетського рабства, тобто це Стародавній Заповіт, тобто Тора. Христос тоді ще навіть не народився!
Так що - Московській Патріархат проповідує вірянам Іудаізм?
На рахунок вивчення і святості всього Старого Завіту - то глюки всього класичного християнства, не тільки моськовського сатанату. Деякі неохристиянські церкви, до речі, Старий Завіт взагалі не канонізують.