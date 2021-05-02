На всеношній віряни заповнили весь майданчик перед храмом ПЦУ в окупованому Сімферополі. ФОТОрепортаж

В окупованому Сімферополі відбулось великоднє богослужіння в соборі Кримської єпархії ПЦУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Освячення пасок відбувалося не в головному, верхньому, а в нижньому храмі кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира й Ольги. Митрополит Кримської єпархії ПЦУ Климент, який здійснив обряд освячення і провів всеношну службу, пояснив це практичними міркуваннями: мовляв, через воду під час освячення розбухає старий паркет.

За словами владики, освячення пасок у нижньому храмі відбувається в міру наповнення його прихожанами і з дотриманням соціальної дистанції. На всеношній на Великдень вся площадка перед храмом була заповнена вірянами ПЦУ.

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