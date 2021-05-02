УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9523 відвідувача онлайн
Новини Фото Окуповані території
25 173 69

На всеношній віряни заповнили весь майданчик перед храмом ПЦУ в окупованому Сімферополі. ФОТОрепортаж

В окупованому Сімферополі відбулось великоднє богослужіння в соборі Кримської єпархії ПЦУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Освячення пасок відбувалося не в головному, верхньому, а в нижньому храмі кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира й Ольги. Митрополит Кримської єпархії ПЦУ Климент, який здійснив обряд освячення і провів всеношну службу, пояснив це практичними міркуваннями: мовляв, через воду під час освячення розбухає старий паркет.

За словами владики, освячення пасок у нижньому храмі відбувається в міру наповнення його прихожанами і з дотриманням соціальної дистанції. На всеношній на Великдень вся площадка перед храмом була заповнена вірянами ПЦУ.

Дивіться також: Жодних масок і соцдистанції: парафіяни Києво-Печерської Лаври проігнорували карантинні обмеження на пасхальному богослужінні, - ЗМІ. ФОТО

На всеношній віряни заповнили весь майданчик перед храмом ПЦУ в окупованому Сімферополі 01
На всеношній віряни заповнили весь майданчик перед храмом ПЦУ в окупованому Сімферополі 02
На всеношній віряни заповнили весь майданчик перед храмом ПЦУ в окупованому Сімферополі 03

Дивіться також: У Свято-Михайлівський Золотоверхий собор прибув Благодатний Вогонь із Єрусалима. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Крим (14147) Великдень (360) Сімферополь (221) архієпископ Климент (40) ПЦУ (794)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+80
На всенощном бдении верующие заполнили всю площадку перед храмом ПЦУ в оккупированном Симферополе - Цензор.НЕТ 8724
показати весь коментар
02.05.2021 19:04
+40
https://censor.net/ru/user/384310 - "Украинской Православной Церкви" нет такой церкви, разве, что в головах руских свиноскотов. Є одна єдина Православна Церква України
показати весь коментар
02.05.2021 19:06
+31
Христос Воскрес - смерть руским та лугандонским свинособакам та любітелям *****-путена
показати весь коментар
02.05.2021 19:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
эти "3.5 калеки" как первохристиане в римском колизее среди хищных зверей



еще не известно где они очутятся завтра, как двое из поклавших цветы к памятнику Тарасу в этом году

Симферополь, бульвар Франко, здание за зловещим номером 13, где «живет» госбезопасность.
Рождались и умирали целые страны, приходили, а потом уходили вожди, менялась аббревиатура (сначала КГБ, потом СБУ, теперь вот ФСБ), но проклятый старый дом построен на совесть и рушиться отнюдь не собирается. Еще в украинские времена от этого здания исходили тревожные флюиды, а год назад оно стало пожирать людей.
показати весь коментар
02.05.2021 19:19 Відповісти
Помнится, как гнобили рашистские прихвостни бедного КЛИМЕНТА, отбирали у него утварь из храмов и сами храмы! Выстоял или пошел на какие-то компромиссы? Главное, чтобы остался верен Украинской Православной Церкви и не поддался на происки рпц.
показати весь коментар
02.05.2021 19:03 Відповісти
https://censor.net/ru/user/384310 - "Украинской Православной Церкви" нет такой церкви, разве, что в головах руских свиноскотов. Є одна єдина Православна Церква України
показати весь коментар
02.05.2021 19:06 Відповісти
Игра слов. Но я согласна.
показати весь коментар
02.05.2021 19:16 Відповісти
https://www.pomisna.info/uk/document-post/patriarshyj-i-synodalnyj-tomos-nadannya-avtokefalnogo-tserkovnogo-ustroyu-pravoslavnij-tserkvi-v-********/ Томос вообще никто не читал? Хотя бы до четвертого абзаца.
показати весь коментар
02.05.2021 19:42 Відповісти
На всенощном бдении верующие заполнили всю площадку перед храмом ПЦУ в оккупированном Симферополе - Цензор.НЕТ 8724
показати весь коментар
02.05.2021 19:04 Відповісти
показати весь коментар
02.05.2021 19:19 Відповісти
Мы там Доцю старшую крестили...
показати весь коментар
02.05.2021 19:22 Відповісти
Эту тему решить просто. Не стоит ускорять переход, что либо требовать и критиковать. Везде есть храмы ПЦУ. Их пока мало. Та идите туда, но помните---это дорога к Богу. Кому нужен ритуал---идите куда хотите---но и Бога тогда и Веру в него не трогайте---не поможет. Дежурное---хуже равнодушия.
показати весь коментар
02.05.2021 21:08 Відповісти
як пояснити віруючим, що церква МП це лже церква створена кегебістами, і що вона поза законом?
показати весь коментар
02.05.2021 21:13 Відповісти
А никак не обьяснить. Это уже будет пропаганда или идеология. Ведь Вера в Бога вне этих понятий.Только время нужно. И терпение.
показати весь коментар
02.05.2021 21:23 Відповісти
згоден але не в повній мірі. є більш дієві методи.
показати весь коментар
02.05.2021 21:25 Відповісти
Конечно есть иные методы---и не силовые кстати. Только результат тут важнее.
показати весь коментар
02.05.2021 23:13 Відповісти
Христос Воскрес - смерть руским та лугандонским свинособакам та любітелям *****-путена
показати весь коментар
02.05.2021 19:04 Відповісти
да и жидоугробурятов,называющими себя русскими також нема...тупой прыкмэтнык.нэ бильше...орда ордой...
показати весь коментар
02.05.2021 19:16 Відповісти
Пачем омиум для народу??
21-й вік..
показати весь коментар
02.05.2021 19:08 Відповісти
?
...опіум... sorry....
показати весь коментар
02.05.2021 19:09 Відповісти
Шо, споткнулся на злословии? -- так тебе и надо...*)
показати весь коментар
02.05.2021 19:23 Відповісти
Шо бухнул и словеный понос пошёл?
показати весь коментар
02.05.2021 19:35 Відповісти
Фокус с Фикусом увидел... *)
показати весь коментар
02.05.2021 19:37 Відповісти
Halte die Ordnung des Gottes! ( немецкий язык несколько грубоват, но очень выразителен.)
показати весь коментар
02.05.2021 19:51 Відповісти
Для немцев русский -- ухи вянут -- ...и даже не несколько...*)
показати весь коментар
02.05.2021 19:54 Відповісти
Lecken die mir Arsch!!
показати весь коментар
02.05.2021 20:13 Відповісти
Es ist kein Deutsch! -- versuchst du noch ein Mal... *)
показати весь коментар
02.05.2021 20:21 Відповісти
ARBEIT MACHT FREI

Fotzenlecker!!
показати весь коментар
02.05.2021 20:28 Відповісти
Lek mi am Orsch! ... *)
показати весь коментар
02.05.2021 20:30 Відповісти
Geil!
показати весь коментар
02.05.2021 20:34 Відповісти
показати весь коментар
02.05.2021 22:23 Відповісти
В Минске вообще никаких мер профилактики. Раньше хоть в магазине на кассе просили маску одеть, сейчас и на это забили. 15 минут по магазину ходишь без маски, на кассе резко коронавирус объявляется. И у вас поди так.
показати весь коментар
02.05.2021 19:14 Відповісти
ты одень маску чырвона -белы колеру или даже обувь такого цвета .
показати весь коментар
02.05.2021 19:21 Відповісти
Я в коронавирус не верю. Избыточная смертность из-за последствий борьбы с ним. Как в Дагестане, очередь из машин скорой помощи 400 человек. Звонят с насморком, кашлем. К тем кому действительно нужна помощь, сутками машина не едет.
показати весь коментар
02.05.2021 19:43 Відповісти
Тому що ти дебіл невірячий. В мене дві близькі мені людини за 2 тижні хвороби померли. Причому без хронічних захворювань. При допомозі лікарів, які чекають щоб проявилося запалення легенів, а потім вже госпіталізація.
показати весь коментар
02.05.2021 19:59 Відповісти
От коронавируса погибнуть почётно. У человека букет хронических заболеваний. Родственники кричат: нет, нет, он умер от короны...
показати весь коментар
02.05.2021 20:04 Відповісти
Ще раз пишу тобі ти ДЕБІЛ! Людина помирає від задухи, а не від гіпертонії хронічної або бронхіту! Спілкуючись з людьми за день до їх смерті ти чуєш як вони себе почувають і що говорять, і як говорять. Саме від задухи яку викликає запалення легенів і помирають.
показати весь коментар
02.05.2021 20:31 Відповісти
Задуха это где? По статистике почти все умершие от ковида с хроническими...
показати весь коментар
02.05.2021 20:35 Відповісти
В спамі будеш виясняти що таке удушение! Дебіл Трахин
показати весь коментар
02.05.2021 21:55 Відповісти
Где у нас "поди так" ????
показати весь коментар
02.05.2021 21:23 Відповісти
Хріново. На їх місце завезуть чистокровних русскіх з Бурятії.
показати весь коментар
02.05.2021 19:17 Відповісти
Гадя вона така гадя, за що б не взялась... щось з Металіки наярює.

На всеношній віряни заповнили весь майданчик перед храмом ПЦУ в окупованому Сімферополі - Цензор.НЕТ 6585
показати весь коментар
02.05.2021 19:19 Відповісти
Мачуха паломніца, і Гадя туди ж.
показати весь коментар
02.05.2021 19:24 Відповісти
В Минск звоню -- говорю своей Кохане: Поведи ребёнка в церкву -- нехай, хоть посмотрит, для интересу...
-- А я там сама ничего не знаю...
-- Так сходите -- прогуляйтесь -- там красиво будет...
Пошли... ...через час звонит обратно: Мы до церкви не дошли -- народу, за квартал не протолкнуться...

...ну шо? -- зато в Беларуси вируса нету... ...ага...
показати весь коментар
02.05.2021 19:20 Відповісти
Ну Индусы свою типа пасху справили недавно, в Ганге там скупались все дела.
Ща напряг с крематориями.
показати весь коментар
02.05.2021 19:48 Відповісти
ну там не столько с крематориями, а с энергоносителями ( дровами)
показати весь коментар
02.05.2021 19:53 Відповісти
А ещё ты писал, твоя коханая Лукашенко мужиком считает, белорусов трусами. Живя здесь и зная, бабы такими оборотами о политике никогда не кидаются. Да и церквей навалом. Толпа на входе, возле забора движуха... Ты походу сказочник. Нет у тебя в Минске никакой Коханы.
показати весь коментар
02.05.2021 19:49 Відповісти
-- ну нет, так нет... -- тебе-то что? ...пользуйся тем, что есть у тебя... *)
показати весь коментар
02.05.2021 19:51 Відповісти
Сам подумай, где в твоих словах логика?

В Минск звоню -- говорю своей Кохане: Поведи ребёнка в церкву -- нехай, хоть посмотрит, для интересу...
-- А я там сама ничего не знаю...
-- Так сходите -- прогуляйтесь -- там красиво будет...



бред сивой кобылы
показати весь коментар
02.05.2021 20:08 Відповісти
И где на фото заполненость ? Стоит 10 человек.
показати весь коментар
02.05.2021 19:21 Відповісти
На всеношній віряни заповнили весь майданчик перед храмом ПЦУ в окупованому Сімферополі - Цензор.НЕТ 2290
показати весь коментар
02.05.2021 19:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Av2fLgt1Ap8&t=76s ХРИСТОС ВОСКРЕС 12 голосів/Voices 12 мов/Languages

Відомий український співак https://www.instagram.com/ponomaryovoleksandr/?hl=ru Олександр Пономарьов записав унікальну мелодію для піснеспіву "Христос Воскрес!" до Великодня. Участь у грандіозному проєкті взяли 12 популярних артистів, оркестр, дитячий хор та диригент Дмитро Антонюк - художній керівник і головний режисер Заслуженого академічного Ансамблю пісні і танцю ЗСУ.

Серед учасників проєкту: Віктор Павлик, Тоня Матвієнко, Оля Цибульська, Віталій Козловський, Тарас Тополя, Арсен Мірзоян, Наталія Холоденко, Злата Огнєвіч, оперний співак Хе Му, DZIDZIO.
Вперше уніфікований пасхальний піснеспів "Христос Воскрес", слова якого сотні років не змінювалися, лунає однією мелодією, написаною Олександром Пономарьовим.
показати весь коментар
02.05.2021 19:32 Відповісти
Дякую. Подивилась, а то і не знала про таку красу.
показати весь коментар
02.05.2021 20:56 Відповісти
На всеношній віряни заповнили весь майданчик перед храмом ПЦУ в окупованому Сімферополі - Цензор.НЕТ 8329
показати весь коментар
02.05.2021 20:19 Відповісти
Невжелі там вода ще є ? ))
показати весь коментар
02.05.2021 21:04 Відповісти
А спитай у тих вірян, особливо які без маски, які Заповіді Христові вони знають, так 95% почнуть тобі говорити про Моісеєві заповіді, та ще і першу, найголовнішу, обов'язково забудуть.
А Моісей отримав ці Заповіді на 40 день виходу з Єгипетського рабства, тобто це Стародавній Заповіт, тобто Тора. Христос тоді ще навіть не народився!
Так що - Московській Патріархат проповідує вірянам Іудаізм?
показати весь коментар
02.05.2021 23:01 Відповісти
"Стародавній" , правильно "Старий", завіт - це не тора. Тора - то всього 5 книг із завіту, т.н. "п'ятикнижжя Мойсея". Інші книги Старого Завіту в більшості то типа розповідей про Геракла, Персея, Котигорошка чи Іллі Муромця.
На рахунок вивчення і святості всього Старого Завіту - то глюки всього класичного християнства, не тільки моськовського сатанату. Деякі неохристиянські церкви, до речі, Старий Завіт взагалі не канонізують.
показати весь коментар
03.05.2021 02:48 Відповісти
Ваш Иисус был раввином и естественно проповедовал иудаизм. Не один он такой тогда был. Тогда вообще в иудаизме была куча сект. С чего вы вдруг решили на основе секты создать самостоятельную религию?
показати весь коментар
03.05.2021 06:23 Відповісти
Якби він був раввіном то його б не віддали б на страту інші раввіни
показати весь коментар
03.05.2021 19:50 Відповісти
Однако логика! А изучить первоисточник, в виде Нового Завета, не судьба?
показати весь коментар
04.05.2021 05:27 Відповісти
Тримайтесь брати!
показати весь коментар
03.05.2021 01:29 Відповісти
Вас обманули. Руська Православна церква от слова Русь, Киiвська Русь вiд рiки Рось. про яку. ви,запроданцi. забули. Так ось . То наша церква. Порох. вместо того.чтоб отобрать украденную Масквою. создал новую. Теперь люди бьются. не понимая. но фото прихожан УПЦ и ПЦУ показывает-в пцу бабы простоволоски. но в масках.... итд.Эх.мудрый нарид...
показати весь коментар
03.05.2021 13:58 Відповісти
 
 