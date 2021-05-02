Білецький: РФ не чекає в Одесі нічого, крім гробів. ФОТОрепортаж

Одеса була, є і залишиться українською попри всі спроби Росії дестабілізувати ситуацію.

Про це заявив лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький під час виступу в Одесі з нагоди Маршу захисників, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Нацкорпусу".

За словами Білецького, 2 травня - лакмусовий папірець громадянина України.

"Того дня Одеса залишилася ключем до нашої країни. І сьогодні ми маємо згадати насамперед наших полеглих і вшанувати їх. Ми маємо згадати ту перемогу, яку отримали звичайні мирні люди для всієї України. Ми маємо сказати прості слова північним сусідам, які мріють повернути Одесу: вас тут не чекає нічого, крім гробів. Одеса була української, є українською і української залишиться", - зазначив Білецький.

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Марш захисників організований "Нацкорпусом" і присвячений річниці подій 2 травня 2014 року, коли в Одесі відбулися сутички між проукраїнськими силами і проросійськими активістами.







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