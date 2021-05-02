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Новини Фото Трагедія в Одесі
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Білецький: РФ не чекає в Одесі нічого, крім гробів. ФОТОрепортаж

Одеса була, є і залишиться українською попри всі спроби Росії дестабілізувати ситуацію.

Про це заявив лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький під час виступу в Одесі з нагоди Маршу захисників, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Нацкорпусу".

За словами Білецького, 2 травня - лакмусовий папірець громадянина України.

"Того дня Одеса залишилася ключем до нашої країни. І сьогодні ми маємо згадати насамперед наших полеглих і вшанувати їх. Ми маємо згадати ту перемогу, яку отримали звичайні мирні люди для всієї України. Ми маємо сказати прості слова північним сусідам, які мріють повернути Одесу: вас тут не чекає нічого, крім гробів. Одеса була української, є українською і української залишиться", - зазначив Білецький.

Дивіться також: Річниця трагедії в Одесі: на Соборній площі відбувається марш патріотів. ФОТОрепортаж

Марш захисників організований "Нацкорпусом" і присвячений річниці подій 2 травня 2014 року, коли в Одесі відбулися сутички між проукраїнськими силами і проросійськими активістами.

Білецький: РФ не чекає в Одесі нічого, крім гробів 01
Білецький: РФ не чекає в Одесі нічого, крім гробів 02
Білецький: РФ не чекає в Одесі нічого, крім гробів 03

Дивіться також: Правоохоронці взяли під охорону Куликове поле та Соборну площу в Одесі, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: 

марш (334) Одеса (5458) Білецький Андрій (209) Національний корпус (390)


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Топ коментарі
+66
Білецький: РФ не чекає в Одесі нічого, крім трун - Цензор.НЕТ 9595
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02.05.2021 19:54
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Билецкий: РФ не ждет в Одессе ничего, кроме гробов - Цензор.НЕТ 3866
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02.05.2021 19:53
+43
Т.е., те, которые голосовали за Голобородьку, а получили Монику Нелоха.
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02.05.2021 19:52
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Сторінка 3 з 3
Я не помню имя того, кто тогда вами правил, да оно мне и не нужно. Я только помню, что дань орде Московия платила до 1700 года, что союзником Богдана и Выговского выступал Крымский хан, а значит не мог Хмельницкий подписывать что либо с московитами, так как над ними были начальники.
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03.05.2021 20:53 Відповісти
И вас просто так московитами звали?
Дань Орде вы перестали платить лишь в 1700-м году, а до этого встречали Ханского представителя на Поклонной горе, на коленях и без головного убора, а встретив шли возле его коня, держась за стремя. То есть еще и Петр I платил дань Орде и встречал ханского посланника на коленях, возможно потому потом и перенес свою столицу на берега Невы.

Вы можете показать хотя бы пяток фотографий с Куликова поля, с останками вооружения, костями погибших воинов? Бросьте, даже ваши археологи еще при Ельцине признали, что на Куликовом поле не было боев даже в годы Второй мировой, а уж материальных свидетельств битвы 1380-го года вообще никаких. Это я про Московию.

А Русь, со столицей в Киеве, перестала платить дань Орде в 1271-м году, так что не перекручивайте факты.
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03.05.2021 21:35 Відповісти
Дальше Куликово поле, и ариведерчи...

Знову рассєянські брехливі казки.)) Яке поле? Це були внутрішні ординське розбірки, москальский улус підтримував одну з сторін конфлікту.))

Потім від нащадків тих з ординців, що втекли у Литву народилась майбутня матір московського сцарька вані грознага.
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03.05.2021 22:21 Відповісти
та ти зовсім тупе)) рашка це і є анти-Русь, висірок, продовження Орди, її нащадок, що повністю прийняв у спадок не тільки її території та азіопські племена, Орди, а головне азіопський, монгольський, варварський стиль управління...

Ставка хана пєрєєхала в масковскій крємль...

це тобі, недолугому та безграмотному дурню стверджує цілий рассєянський академік Пивоваров, та й не тільки він.

Смотрите "Юрий Пивоваров - Хан переехал в Кремль" на YouTube

https://youtu.be/MgOz3f1NJw

Этот замечательный академик довольно ясно объяснил природу и тип рассєянскай власти. Это невообразимо далеко от того что под властью понимается в мире, Западной Европе, в Украине. (Лекция академика РАН Юрия Пивоварова, студентам МГУ).
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03.05.2021 22:11 Відповісти
Хмельницький сам з шляхти був, але з православної.
Вивчайте історію краще,головне не з кацапських брехливих джерел.
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03.05.2021 19:32 Відповісти
Так же ш нецікаво . Вивчаючи історію не дійдеш до того що Київ римляни заснували, а самих римлян етруски- "руськіє" .
Та й вивчаючи історію можна приплисти , що національно-визвольна війна 1648-1654 років почалась , як громадянська війна між українцями за участю польської шляхти на стороні Вишневецького . І тільки з квітня1649 вона стала війною проти польської корони. Некошерно це.
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03.05.2021 19:56 Відповісти
Кого і від кого визволяв Суворов? . Суворов проводив агресивну політику РІ і звільняти він міг хіба що турків в Ізмаїлі і поляків у Празі від їх земного життя.
Суворов захоплював для РІ нові землі, но не було жлдної війни , де він когось визволяв.
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03.05.2021 19:46 Відповісти
А запросто.
Люба імперія будується за рахунок народів, які були раніше до неї приєднані. РІ не виключення. Тому українці, яких приблизно 25% населення РІ на 1913 рік мають повне право на частину здобутків цієї імперії. Тим більше що причорномор'я було заселено тими ж самими українцями на 65-90% в залежності від місцевості. Ми ж не претендуємо на Сахалін чи Хабаровський край.
Та й Гетьманщина була дещо більшою - київське лівобережжя, Біла Церква, майже повністю ******* Чернігівська і Полтавська області, більшість Сумської та частина Харківської, Черкаської та Дніпропетровської областей. І частинка Запорізької . Не зовсім половина київської.
Росія і РІ - це не одне і те ж. Росія це найбільша і титульна частина РІ, але все ж частина.
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03.05.2021 20:17 Відповісти
"если объяснишь, как так... гетманщина, в половину киевской области..."

як можна пояснити твою очевидну брехню,бо Гетьманщина колись це зовсім не половина сьогоднішньої Київської області? лише твоєю дурістю, або свідомим перекручуванням фактів...
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03.05.2021 23:40 Відповісти
ла-ла-ла-шка, тебя учить бесполезно, потому как ты есть необучаемый идиЕт и говнюк рашистский, лапотная ты срань, короче.)) тьфу на тебе, убогий.
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03.05.2021 23:53 Відповісти
Билецкий он такой, избирательный....
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03.05.2021 00:37 Відповісти
Стерненко, Билецкий, СС Галичина. "Патриотов" намеренно маргинализируют.
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03.05.2021 00:47 Відповісти
Билецкий в бою доказал, что является Патриотом.

по стерненко и галичине согласен.
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03.05.2021 02:44 Відповісти
Билецкий принадлежит другому Патриоту, Авакову.
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03.05.2021 04:53 Відповісти
В бою ??
В якому ж ?
От саме Білецький являється цуциком авакова. Разом з ним вони притащили в Азов російського неонациста і вбивцю, якого покривала гебня.
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03.05.2021 09:08 Відповісти
Мангуш, освобождение Мариуполя, Марьинка, Иловайск.
Обожаю, когда люди, не явившиеся а войну, рассуждают кто у кого в цуцыках ходит. Это не о вас, а о местных "мужчинах".
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03.05.2021 18:07 Відповісти
Не вигадуйте. Це робив Азов, а не Білецький.
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03.05.2021 18:22 Відповісти
и Билецкий в том числе. Как основатель и первый командир "Азова". Свидетелей - сотни.
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04.05.2021 17:48 Відповісти
Мацковию создал в 13 веке внук Хана Батыя,Великий Хан Менгу-Тимур,крысы Мавзолейные...
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03.05.2021 04:02 Відповісти
При Александре якобы Невскому ( А.Неврюй) была установлена жёсткая подушная плата дани, для чего татаро-монгольские чисельники произвели очень тщательную перепись населения москалей. Золотая -Орда провела три переписи населения: 1-я перепись в 1245 году и 2-я - в 1252 году, в те годы Московии и Москвы - не обнаружено в записях. 3-я перепись в 1277 году - наконец-то появилось маленькое поселение Моксель с лапотным народом москалей ("de Moxel") всего лишь, три избушки-землянки. Таким образом, после третьей татаро-монгольской подушной переписи впервые появился Московский Улус (Московия на реке Moskova - гнилая вода) как колония в составе Золотой Орды. Появление названия города Москва связано с именем реки Москвы, которая носила это имя задолго до появления поселения. Это название «Москва» происходит из финно-угорской группы языков, и означает «река мокшей». Мокша является угро-финским народом на территории которого как раз и находится современный город ужасных лапотных москалей - мокшан Москва.
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03.05.2021 07:05 Відповісти
Существует версия, что возраст города Масква умышленно увеличен примерно на 170 лет, чтобы не так отставать от официально установленного возраста Киева (на самом деле Киеву явно больше 2100 лет и он основан еще Римской империей, отсюда катакомбы, канализация и водопровод - непременные особенности всех городов, которые основаны Римской империей.
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03.05.2021 08:56 Відповісти
Мавзолейное быдло... национальность "РЮССКИЙ" придумал ДЖУГАШВИЛИ в 1932 году...,стадо баранов....,до 1932 года русские ничего не строили и не создавали
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03.05.2021 04:09 Відповісти
Вам крысам Москву построил итальянец Аристотель Фьораванти...,Одессу пля они строили...лаптежное быдло
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03.05.2021 04:22 Відповісти
Що це означає? Переіменувати в Москвалерно і віддати Італіїї!
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03.05.2021 08:49 Відповісти
кремль підаРахам дійсно побудували італійці.
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03.05.2021 11:54 Відповісти
І не тільки! Sant- Petersburg та загородні резіденції теж! Куди не плюнь
всюди італійськи призвіща висять! А то ми рюсскіє все построили!
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03.05.2021 12:37 Відповісти
рюзьгє пастроїлі срані-рязані да чіту-дріту... бєз сльоз нє взглянєшь.))
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03.05.2021 17:24 Відповісти
Тю. Гроби - то для них розкіш.
Канави цілком достатньо.
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03.05.2021 04:23 Відповісти
Вони успішно використовують пересувні крематорії.
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03.05.2021 07:57 Відповісти
Вы абсолютно правы - никаких путинской нечисти гробов и оркестров. Только бочки для пепла и балалаечно - гармошечный ансамбль пляски на мокшанских костях....
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03.05.2021 13:45 Відповісти
у кацапья только вперде,в перьми то есть,в клубе сгорело 156 человек...
И ничего, всем плевать, бабы ишчо нарожаютЬ...а сожженные заживо дети в других рассеянских ******,в кемеровской кинотеатре?
А чуть ли не ежемесячные пожары в домах престарелых по всей паРаше, где немощные старики горят десятками и сотнями? Всем ********** плевать, кроме родных сожженых ими заживо...

А здесь спровоцированная ими же и их подручными в Украине, в одесском доме профсоюзов трагедия вот уже который год им просто жить не даёт, крокодильи слезы и лживые завывания,страдания и стенания ватной говно-массы слышны вначале мая из каждого кацапо-ордынского зомбо-ящика...мрази рашистские.
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03.05.2021 11:55 Відповісти
В опозажопістах сидить така комуняцька курва як Скорик! Навить в Раді він просив
пожаліти кацапських бандюків які згоріли в будинку Профспілок.Хвилину мовчання
навить об'явив тварюка продажна! Причина пожежи- типове расіянське рукожопіє!!!
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03.05.2021 12:50 Відповісти
ОДЕССА 2 мая…
Просто напомню… 2 мая 2014 в Одессе, примерно в 16 часов украинская колонна столкнулись с толпой пророссийских боевиков, которых специально направили для провокации столкновений и картинки в российских СМИ… Тот день был футбольным в Одессе, а где много людей там проще всего устроить провокацию… Организатором провокаций и нападения на украинских активистов был гражданин России - Алексей Фоминов… «Фоминов Алексей Алексеевич, гражданин РФ, военный, командир незаконно созданного, вооруженного и контролируемого РФ формирования - ОБрОН «Одесса», обвиняемый в убийстве, разбое и похищении мирных жителей. Этот Фоминов и был комендантом Куликова Поля»… Понаехавшие российские провокаторы не учли то, насколько Одесса проукраинский город… Когда на демонстрантов начали лететь камни и бутылки, Игорь Иванов вместе со своим товарищем Сергеем Стерненко и другими патриотами Украины, без оружия, камней и прочей ерунды, вышли на встречу боевикам... Именно тогда прозвучал первый выстрел… Пуля калибра 5,45 мм стала для Игоря Иванова смертельной… Стрелявшим и обвиняемым в убийстве оказался Виталий Будько, который позже получил убежище в России. Вот именно убийство украинского патриота Игоря Иванова и спровоцировало демонстрантов на разгром Куликова Поля с ещё хужими последствиями… Такой был ответ украинской Одессы на провокацию России… «Русский мир» в Одессе был уничтожен именно 2 мая 2014 года… ОДЕССА - УКРАИНА… И если бы в этот день в Одессе не была остановлена русская весна, то Одесса (а может быть, и не только Одесса) стала бы для Украины такой же фантомной болью, как стали Крым, Донецк и Луганск… ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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03.05.2021 14:58 Відповісти
Самое страшное ,что прокацап с фамилией Будько,а украинский патриот- Иванов. Исторический парадокс.
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03.05.2021 19:18 Відповісти
Білецький: РФ не чекає в Одесі нічого, крім гробів - Цензор.НЕТ 1218
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04.05.2021 10:09 Відповісти
Недопрацювали ще поки
https://www.obozrevatel.com/ukr/odesa/details/rebernya-v-odesi-potrapila-v-skandal-cherez-posteri-pro-ponaihavshih-i-movu.htm В Одесі ресторан відомої львівської мережі потрапив у скандал через постери про "понаїхавших" і мову.
Білецький: РФ не чекає в Одесі нічого, крім гробів - Цензор.НЕТ 6285
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06.05.2021 00:09 Відповісти
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