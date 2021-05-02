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У Туреччині за рік побудували новий завод із виробництва боєприпасів. ФОТОрепортаж

Туреччина завершила будівництво нового заводу із виробництва вибухових речовин MKEK Barutsan.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defense Express, відкрив підприємство особисто президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

За даними видання, підприємство може виробляти боєприпаси і зброю всіх калібрів від 5,56 мм до 203 мм. Річна виробнича потужність - 200 тонн. Завод розташовано на площі 4 584 квадратні метри. Його побудували за 12 місяців завдяки інвестиціям у розмірі 25 млн доларів.

"За такий короткий період часу, як рік, цей об'єкт було створено з використанням повністю вітчизняного обладнання, національних технологій і методу приватно-державної співпраці. Ми більше ні від кого не залежатимемо щодо наших боєприпасів, вибухових речовин боєголовок, ракет і авіаційних бомб. Завдяки відкритому підприємству ми, Туреччина, досягли найвищої ліги з виробництва вибухових речовин нового покоління. Ракетні боєголовки, піротехнічні матеріали, гексоген, октоген, компоненти, що використовуються як сировина в композитному ракетному паливі, будуть вироблятися на виробничій лінії, яка на 100% створена національними підприємствами", - повідомив Ердоган.

Дивіться також: Українські "Рапіри" випробовують боєприпаси чеського виробництва. ВIДЕО

У Туреччині за рік побудували новий завод із виробництва боєприпасів 01
У Туреччині за рік побудували новий завод із виробництва боєприпасів 02
У Туреччині за рік побудували новий завод із виробництва боєприпасів 03
У Туреччині за рік побудували новий завод із виробництва боєприпасів 04

Читайте також: США радять іншим країнам рік не купувати у РФ зброю, щоб не потрапити під санкції, - Держдеп

У Туреччині за рік побудували новий завод із виробництва боєприпасів 05
У Туреччині за рік побудували новий завод із виробництва боєприпасів 06
У Туреччині за рік побудували новий завод із виробництва боєприпасів 07
У Туреччині за рік побудували новий завод із виробництва боєприпасів 08

Читайте також: Українські моряки візьмуть участь у навчаннях ВМС Туреччини Dogu Akdeniz, - Міноборони

Автор: 

боєприпаси (2271) завод (1019) Туреччина (3502)


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Топ коментарі
+66
И уже 8-й! год бесконечной демагогии у нас... Как говорится, почувствуйте разницу. Султану респект получается
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02.05.2021 23:34
+36
А Порох за 5!!! років скільки їх набудував? Якщо це не секрет, звісно.
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02.05.2021 23:43
+29
Где-то видел отрезок с телешоу, где один дятел (арестович) так авторитетно заявил, что патронный завод возможно построить не менее, чемза 3-4 года.
Хотелось плюнуть ему в рыло, но экран моего телефон тут не причём. И вот султан сделал это за меня, только теперь не патронный завод, а производство почти всей номенклатуры боеприпасов, и сделано это за год!
Мудачьё. Что те, что нынешние.
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03.05.2021 00:31
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Давай ****** ещё восхитись.
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03.05.2021 01:09 Відповісти
А мы дороги строим!!!
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03.05.2021 01:24 Відповісти
Якби ж то строіли, крадуть, тупо крадуть !
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03.05.2021 01:35 Відповісти
Порохоботи, узбагойтеся.
Справа вашого сивочолого гнія в надійних руках. Його наступники крадуть так, що йому тільки залишається кусати лікті.
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03.05.2021 01:53 Відповісти
які-такі наступники??
Обирали "аби не Порошенко" - це не наступники, а "чесні і непорочні нові ліца"!
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03.05.2021 06:48 Відповісти
Потужно! Дайте менi владу i я за тиждень збудую 10 таких заводiв як собача будка - П. О. Сивочолий
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03.05.2021 03:48 Відповісти
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03.05.2021 21:33 Відповісти
В Турции за год построили новый завод по производству боеприпасов. интересно а в нашей стране Олигархов, что построено для обороны нашего государства за 30 лет, пока видно что олигархи всё вывозють с Украины
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03.05.2021 04:14 Відповісти
вони розпродають навіть те мале, що було зроблено при Порошенку
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03.05.2021 06:48 Відповісти
И что они распродали?
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04.05.2021 10:08 Відповісти
Це завод по виробництву зарядів та пороху був збудований. В Україні такий за 9 місяців побудували.
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03.05.2021 11:43 Відповісти
То, что Украиной управляют ее враги, - это давно должно быть всем понятно. Этот построенный в Турции завод - становится фоном, на котором мы выглядим как вечно недостроеннаянедограбленная страна. Аффилированные во власть враги, всеми силами будут упираться в то, чтоб мы оставались беспомощными перед постоянными угрозами из-за поребрика. Это условия для их всемерного процветания в Украине. Они будут получать на это деньги из рф, и дерибанить бюджеты у нас (не считая "достойных" зарплат). Мелкосочие зеленые сексоты, заполонившие сейчас своими тщедушными политическими эмбрионами тельцами пространство реальной власти, палец о палец не ударят, чтоб наша страна стала сильнее и красивее. Для говнозеленого фона, - это прекрасная новость!
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03.05.2021 05:23 Відповісти
и что же Украина с ее населенням - государство ??? если кравчук начал разорять страну , а кучма ускорил и стал крестным отцом олигархов , то с чего появится " правильный пЪетя или во-ван ??? за 350 лет не смогли не только освободить захваченное государство , но до сих пор населення ходит на задних лапах в церкви : особенный шик - полизать ручку московскому попу- фсб-ешнику !!! дури немеряно , потому государство разваливается , кто с мозгами УЕЗЖАЕТ .... чем украинское сомали отличается от африканского ??? трошки отстает !!!!
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03.05.2021 06:18 Відповісти
Может просто специалистов нет. После развала совка уметь что-то стало немодным. Все стали свободными, и работать не надо. Все стали бизнесменами и бизнесвуменами.
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03.05.2021 06:40 Відповісти
Правда оборудование для патронного завода и для завода снарядов, турки у Украины покупали


Всех специалистов Луганского патронного завода эвакуировали в начале войны. Игоря Смешко послушайте, он называл предприятия, которые и взрывчатку, и капсюли делает и которые гильзы делать могут.
А высокоточный "Квітнік" на Луне сделали?
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03.05.2021 16:54 Відповісти
https://censor.net/ru/user/486284 сейчас другое время. Уже не нужни отдельно специалисти по крепежам по ходовой по гидравлике, по аеродинамике. Пример Украини - КБ уже летом запускает в полет Сокіл 300, известная фирма из 2х базових шасси наклепает вам новаторов, казак від 1 до 7, отаманів до підводного бтра. При совке над болтовими соединениями бтр несколько лет трудилось би с тройка НИИ или КБ. Все ето готовие решения, которие разжевани еще в справочниках брежневских времен. Про електронику даже не говорю. Есть програми для студентов где просто кликаеш символи радиоелементов, ставишь задачу, програма соединяет елементи, проверяет работоспособность и по нужде для готового устройства обищет весь интернет и подмерет вам елементную базу по надежности и стоимости.
Беда в том что % ********* во власти зашкаливает - ну как так без нас начальников будут делать снаряди, гдеж ми харчеваться будем, з что я внуку новий мерс куплю на днюху
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04.05.2021 07:06 Відповісти
Купим в Болгарии и попросим дядю Сэма прислать еще пару штук джавеллинов.
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03.05.2021 06:41 Відповісти
и несколько Байрактаров у турков купим до конца года и все расходники -боеприпасы турецкие же нужно закупать
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03.05.2021 09:03 Відповісти
если бы 200 тонн атомных бомб в год - вот это дело
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03.05.2021 06:48 Відповісти
200 тон це 5-6 жд вагонів з БК..які вистрілювали за кілька тижнів в період горячоі фази АТО в 2014-2015 роках
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03.05.2021 09:06 Відповісти
нам би їх швидкість. У нас рішення про наміри буде прицматись 10 років, бо всі будуть ділити гроші , які можна на цьому будівництві відбити, плюс хто буде "смотрящим"
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03.05.2021 07:10 Відповісти
Та що там якийсь завод по виробництву ***********? Хай би спробували під час війни побудувати і відкрити херову гору магазинів "рошен". От наш "криголам" - зміг! і хрін він клав на якісь там патронні заводи. А шо? "Канафети" потрібніші країні! Не вірите? Запишіть!
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03.05.2021 07:27 Відповісти
Почему у нас нет и никогда не будет патронного завода.

На днях прошла новость, что Турция построила патронный завод, 25 миллионов долларов.

Деньги смешные, 2 километра решетиловской трассы.

И все всколыхнулись, а мы, а мы?

Мы нет.

У нас никогда не будет патронного завода, вообще ни одного государственного завода больше не будет.

И дело вовсе не в том, что покупать боеприпасы за границей, с пятикратной наценкой намного интересней, чем производить их тут, нет.

Представьте себе, как это, очень утрированно, было бы в Советском Союзе.

Решили в Совмине, ткнули пальцем в карту, тут будет завод.

Такой то.

И всё завертелось, смежники разобрали свои задачи, нарезали сроки и поехали.

Худо, бедно, со срывами планов, но каждый сделал свой кусок и они склеились в единое целое.

Представьте современную Европу или США.

Я не специалист, но полагаю, что в целом где то так:

Есть нормы, есть правила стандарты, все параметры, всё стоит денег, бюджеты выделены, деньги оплачены, нормы соблюдены.

Завод построен.

Как у нас.

Приняли решение строить.

Три года пиарились, ходили по всем эфирам, созывали форумы, конференции, советы реформ.

С пятого раза выделили бюджетные деньги, половину из них забрали тут же, четверть потом.

И...

И все.

И все, потому что каждое смежное ведомство, каждое министерство, каждый держатель трубы, воды, линии электро передач, разрешений и лицензирования, выделения и отвода земли, в самом лучшем случае плевать хотел на все заводы мира, ему это не нужно.

А в худшем, решил, что это его шанс выжать из бюджетных денег свою мечту.

И ему никто не указ вообще.

А через 7 месяцев выяснилось, что тендера идут по 90 дней, а потом их результаты обжаловали и отменили, а потом закончился год, деньги на следующий перенести никак нельзя, и их забрали, как неосвоенные.

А потом надо снова с пятого раза вносить их в бюджет.

И так до без конца.

Не верите?

На впп Днепровского аэропорта в декабре выделили 1,4 миллиарда.

И ничерта.

Ноль, голое поле и три трактора, по чайной ложке, конь не валялся.

А уже май.

5/12х года.

Мееедлееенноооо идут согласования.

И крайних нет, и никогда не будет, да и зачем они нужны, если нужен завод, аэропорт, а не крайние?

Не будет завода.

Его может, с горем пополам, если из шкуры вон вылезет, построить местная власть.

Центральная уже никогда.
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03.05.2021 07:41 Відповісти
А зато наши "вожди" за год так усовершенствовали технику бюджетного-инвестиционного воровства, что в карманы кладут не откаты, а целые расходные статьи госбюджета.
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03.05.2021 07:55 Відповісти
Краще б магазинчиків з халвою натикали на кожному кроці.
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03.05.2021 08:04 Відповісти
А с Украины за год, украли и вывели в офшоры как минимум - на пять таких заводов.
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03.05.2021 08:17 Відповісти
Каждый из властьимущих...
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03.05.2021 08:48 Відповісти
да вы что, масштабы в Украине иные. За год только на таможне тырят более 10 миллиардов в долларах США. Так что не пять, а более сотни таких заводов.
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03.05.2021 16:57 Відповісти
Судя по описанию - полностью замкнутый цикл. Все комплектующие с нуля - 200 тн. А какие циклы какой мощности производства - это секрет.
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03.05.2021 08:37 Відповісти
Вовка-дурачек ничего не сделал за 2 года, а виноват порошенко?!
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03.05.2021 09:58 Відповісти
Ну з "Вовкою-дурачком" все зрозуміло, що візьмеш з дурачка? А от "сивочолий "надьожа нації", що робив ПЯТЬ років? Ах да! Стратегічні склади БП відправляв у вирій, та массово "рошени" відбудовував по Україні, типу: фуйня - війна, головне - "рошени"!
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03.05.2021 10:30 Відповісти
У чому проблєма ? Ви збудували ?
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03.05.2021 17:28 Відповісти
А ви що, проблеми не бачите? Тоді вибачте, нема сенсу з вами про щось розмовляти. І ще. В темі про мене нема ні слова. Народ дискутує, хто з двох останніх "презиків" що зробив для країни.
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03.05.2021 18:35 Відповісти
Дитяча відмазка. Якщо Ви не бачите, що "сивочолий" п*ять років робив, то і не побачите все інше.
Справа у тому, що інфантили усе "роблять" легким порухом руки. Вірніше нічого не роблять, тільки триндять ... Нічого особистого.
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04.05.2021 19:21 Відповісти
А як наші президенти - "патріоти"можуть побудувати щось в Україні - коли у них бізнес процвітае в РФ?
Не задрачуйтесь ви так - пиво є футбол буде юлькавкралавсьо слава Україні!!!
ги - ги...
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03.05.2021 09:04 Відповісти
Кароче. Ва всьом как абична винават Парашенка. Бубочка сейчас отдохнет очередной раз и тоже завод построит.
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03.05.2021 09:38 Відповісти
Мм-депц. Туреччина не Україна. І нас крадуть, за один тільки раз, по $200 000 000. А вони побудувалии завод за $25 млн. Будемо в них купувати **********. Покращення відчуваєте?
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03.05.2021 09:56 Відповісти
Стоимость строительства завода - $ 25 млн. Это трехмесячная зарплата депутатов зеленского, которую они получают из черной кассы. То есть порошенко и тут виноват, что у зеленского нет денег на новый завод?!!
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03.05.2021 09:57 Відповісти
Напомни, сколько патронных заводов постороил твой вовочка-дурачек за два года. А потом напишу, какие оборонные заводы закрылись за это время.
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03.05.2021 10:09 Відповісти
Порох армію відродив. Але ви голосували проти нього, бо патронного заводу не збудував. А цей і заводу не будує, і армію добиває.
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03.05.2021 10:11 Відповісти
Оказывается такое возможно) это когда олигархи страну не дирибанят.
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03.05.2021 10:01 Відповісти
Может в мусульманской Турции, при власти евреев нет?
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03.05.2021 16:58 Відповісти
Красавчики...
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03.05.2021 10:21 Відповісти
"Годовая производственная мощность - 200 тонн" - "Цензор", вы серьёзно?
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03.05.2021 10:22 Відповісти
Может это в тротиле? Тогда это 833 боекомплекта для Града, не так уж мало для невоюющей страны. Если этот запас применить для какой-нибудь операции типа карабахской, то это 28 залпов полным пакетом, ежедневно, без выходных, в течении месяца.
Кто имел удовольствие побывать под Градом, тот поймет что это за фейерверк.
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03.05.2021 10:45 Відповісти
Це завод не повної лінії виробництва. а лише складова - виробництво зарядів та пороху була збудована за рік. В нас є такий в Шостці. набагато більший.
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03.05.2021 11:33 Відповісти
ну не может строительство такого завода обойтись 25 млн$!!!
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03.05.2021 10:24 Відповісти
Да и правда. Нереально дешево, 250 млн я еще поверю
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03.05.2021 11:02 Відповісти
Я дивився оригінал. Скоріше йде мова про виробництво зарядів та пороху до ***********. а не самих *********** . Типу нашого Шостківського. 200 тон в снарядах це просто ніщо тоді.
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03.05.2021 11:30 Відповісти
Может. Если сделано по уму, а не распил бюджета.
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03.05.2021 12:11 Відповісти
те, кто пытается сейчас ставить знак равенства между Порохом и ЗЕленым недоразумением в части перевооружения Армии, либо конченные идиоты, либо ватные провокаторы... В 2014 Армию фактически создавали с нуля, ибо то, что осталось Украине после промосковского холуя януковОща, это была не армия, а потешные небоеспособные полки. Финансы, влитые предыдущей властью в оборонную отрасль фактически перезапустили экономику страны, позволив после глубочайшего ее падения в 2014-2015 гг, из-за начала войны с московской ордой, уже в 2016 г. показать значительный рост, экономики, который был ежегодным, вплоть до пришествия ЗЕленых "новыхлиц"... При Порохе все оборонные предприятия имели гарантированный госзаказ, а рабочие имели гарантированные рабочие места, начали развиваться различные оборонные программы.... А последние 2 года при зеленой плесени многие оборонные предприятия не имеют заказов, люди по году сидят без зарплаты, увольняются специалисты, не финансируется даже ракетная программа... Зеленая шушара откатывает Украину во времена донецкого бандита, марадеря даже на питании военнослужащих... И смешно после этого смотреть, как вата и зеленые недоумки наперегонки пытаются сравнить несравнимое - пятого Президента с зеленой олигархической шестеркой...
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03.05.2021 10:39 Відповісти
И постоянно сокращали охрану арсеналов, которых взорвалось аж пять штук, а там запасов снарядов и ракет было на десяток лет активных боевых действий, да и в деньгах, только Богдановка рванула минимум на 2 млрд долларов.
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03.05.2021 17:00 Відповісти
ну хватит буровить полную чушь, неужто даже теперь, после открывшихся фактов о подрыве агентами ГРУ складов с боеприпасами в Чехии не ясно, что подрывы складов в период боевых действий с 2014 по 2019 это дело рук кацапской агентуры?? или зеленая плесень окончательно сожрала у некоторых недоумков то, чем нужно думать, а не повторять бред вслед за путинской пропагандой ?? вы уже и так наголосовали воюющей стране вместо главнокомандующего гнусавое недоразумение, которое уже второй год мечтает заглянуть путину хз куда... пока тот подтягивает к нашим границам войска...
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03.05.2021 20:00 Відповісти
У вас что, способность анализировать ситуации и события, напрочь отсутствуют?

Есть СИСТЕМА охраны, обороны и организации противодиверсионной борьбы при охране военных объектов. Вы с такими системами знакомы, или вам прочесть лекцию, на пару часов?

Я даже не инкриминирую действия руководителя Генштаба как "преступная халатность". В его действиях я вижу признаки статьи 111 ККУ (Измена Родине). Потому как ЗНАЮ.
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03.05.2021 20:35 Відповісти
мудило, заглохни
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04.05.2021 01:41 Відповісти
Мучаются редакция, наступили себе на хвост и не понимают кого бодать. А все попытки обяснить заканчиваются баном. Ибо как же можно признать свою хвостокопытную архитектуру.
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03.05.2021 10:45 Відповісти
В нас щось подібне запустили в 2019.
https://interfax.com.ua/news/economic/632430.html Шостка
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03.05.2021 11:40 Відповісти
Немного не то.
Производство НЕ боеприпасов, а детонаторов и взрывателей.
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03.05.2021 14:58 Відповісти
В цій статті теж про цех детонаторів йдеться.
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03.05.2021 17:44 Відповісти
Ещё раз объясняю.
Два завода.
Один, только пороха и смеси ВВ.
Второй, детонаторы и взрыватели.
Никакого изготовления, полноценного боеприпасов там не было.
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03.05.2021 19:36 Відповісти
Ну що Зе клоун, слабо збудувати такий або хоча б патроний завод в Україні щоб утерти ніс Пороху і заявити про себе як патріота України ?
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03.05.2021 14:33 Відповісти
Суки,Власть!
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03.05.2021 15:19 Відповісти
И петя/ Гневно разоблачает Порошенко верноподданный путинской проститутки по выову. Как ранее он разоблачил Порошенко в организации расстрела под Иловайском: Организованного петей и путей расстрела под Иловайском ./ Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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03.05.2021 16:12 Відповісти
Вывезли старое оборудование в Кацапию, а вот инженерный состав эвакуировали на неоккупированные территории Украины.
Кстати, станки Турции, для патронного завода, сделала и поставила как раз Украина (во время войны с РФ)!!!
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03.05.2021 17:02 Відповісти
Ну - так ото ж.... И не только станки Турции , но и аккумляторы на строительство Крымского моста петя поставлял...
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03.05.2021 22:53 Відповісти
Не только аккумуляторы. Его компании поставляли на строительство моста щебень и мощный буксир.
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04.05.2021 14:44 Відповісти
Ну дыкх... патриот же... как бэ... А на деле: Война войной, а бабло по расписанию...
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04.05.2021 15:20 Відповісти
25 трясця його матері мільйонів доларів !!!
1 трясця його матері рік !!!
У мене все.
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03.05.2021 16:40 Відповісти
Це просто знущання якесь ...
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03.05.2021 17:33 Відповісти
Думаю следующий этап для Эрдогана и Турции это ядерное-термоядерное оружие. А в нашей упоротой стране - которую "срочно нужно взять в ЕС и НАТО" - даже патронный завод построить не могут за 7 лет войны. Тьфу.
https://censor.net/ru/comments/locate/3263356/0192145a-17b6-7054-86ef-11aca9677b16
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03.05.2021 18:58 Відповісти
покажите эти картинки главному квартальному ублюдку...
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03.05.2021 22:06 Відповісти
25 лямов баксов и 5 гектар . 240 депупадлов в слугах по 5 штук черного нала которые они получают , это без учета надбавок для начальства , это 1,2 ляма баксов в месяц , то есть за два года 1,2 на 24= 28,8 ляма . То есть патронный завод с участком земли и подведенными комуникациями.
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03.05.2021 22:35 Відповісти
Интересно то чтоб в Украине построить такой завод на площади 0.4 га потребуется в три раза больше денег и полный срок каденции власти после которой завод завершен не будет а у новой власти уже не будет денег для завершения строительства и придется брать кредит этак миллионов на сто.
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03.05.2021 22:54 Відповісти
где патронный завод, зеля
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03.05.2021 23:16 Відповісти
Пока турки за один год у себя построили патронный завод за 25 млн. долларов, в это самое время судьи, прокуроры, менты, таможенники, налоговики, контрабандисты и депутаты с ЗЕ-министрами разворовали и вывели из Украины на офшорные счета около 100-500 млн. долларов!!!! Только в одной из кубышек одного судьи найдено 5 млн. долларов, а сколько у нас таких судей?! А сколько у них таких кубышек?!
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03.05.2021 23:18 Відповісти
В 2017р. коли конфіскували 1,4 лярди у Яника, Порошенко заявив, що на ці гроші побудують патронний завод. Тобто гроші є! Заводу нема. Вова де завод? Хто вкрав гроші, кріса Карупція?) Вова ти зобов'язаний розібратись куди поділись гроші на це стратегічне підприємство, а журналісти "Схеми" щось взагалі мишей не ловлять...

У Туреччині за рік побудували новий завод із виробництва боєприпасів - Цензор.НЕТ 2352
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04.05.2021 01:56 Відповісти
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