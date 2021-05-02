У Туреччині за рік побудували новий завод із виробництва боєприпасів. ФОТОрепортаж

Туреччина завершила будівництво нового заводу із виробництва вибухових речовин MKEK Barutsan.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Defense Express, відкрив підприємство особисто президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

За даними видання, підприємство може виробляти боєприпаси і зброю всіх калібрів від 5,56 мм до 203 мм. Річна виробнича потужність - 200 тонн. Завод розташовано на площі 4 584 квадратні метри. Його побудували за 12 місяців завдяки інвестиціям у розмірі 25 млн доларів.

"За такий короткий період часу, як рік, цей об'єкт було створено з використанням повністю вітчизняного обладнання, національних технологій і методу приватно-державної співпраці. Ми більше ні від кого не залежатимемо щодо наших боєприпасів, вибухових речовин боєголовок, ракет і авіаційних бомб. Завдяки відкритому підприємству ми, Туреччина, досягли найвищої ліги з виробництва вибухових речовин нового покоління. Ракетні боєголовки, піротехнічні матеріали, гексоген, октоген, компоненти, що використовуються як сировина в композитному ракетному паливі, будуть вироблятися на виробничій лінії, яка на 100% створена національними підприємствами", - повідомив Ердоган.

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