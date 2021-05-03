УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6341 відвідувач онлайн
Новини Фото
6 176 9

П'яний водій наїхав на пішоходів на Донеччині, загинув 45-річний чоловік, травмовано двох дітей, - прокуратура. ФОТО

Прокуратура з'ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася увечері 1 травня в Донецькій області і в результаті якої загинув 45-річний чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

Наголошується, що під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 1 травня 2021 року, близько 19:30, 23-річний мешканець м. Покровська, перебуваючи за кермом автомобіля марки "Geely" у стані алкогольного сп’яніння, допустив під час руху заднім ходом наїзд кузовом автомобіля на двох малолітніх дітей та чоловіка, які знаходились на узбіччі", - випливає з повідомлення.

Крім цього, повідомляється, що в результаті ДТП 9-річний хлопчик і 13-річна дівчинка дістали забиття, а 45-річний батько останньої - тяжкі тілесні ушкодження, від яких наступного дня помер в реанімаційному відділенні міської лікарні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": П'яний водій Infinity G25 на великій швидкості врізався у стовп у Києві. Загинула 18-річна дівчина, 19-річну пасажирку госпіталізовано, - Геращенко. ВІДЕО+ФОТО

Пяний водій наїхав на пішоходів на Донеччині, загинув 45-річний чоловік, травмовано двох дітей, - прокуратура 01
Пяний водій наїхав на пішоходів на Донеччині, загинув 45-річний чоловік, травмовано двох дітей, - прокуратура 02

Автор: 

ДТП (4467) прокуратура (3675) Донецька область (8440)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На Донетчине?
Твари.
Давят людей машинами!
показати весь коментар
03.05.2021 16:16 Відповісти
Тех, кто садится пьяными за руль, надо убивать на месте, иначе такая мразь убьет не виновного человека. И пусть все правозащитники идут на х..!!!
показати весь коментар
03.05.2021 16:19 Відповісти
Напужали штрафами?А водилы меньше пить не стали.
показати весь коментар
03.05.2021 17:02 Відповісти
рузкий мир он такой
показати весь коментар
04.05.2021 16:36 Відповісти
Треба заборонити вживання алкоголю і все стане добре
показати весь коментар
03.05.2021 19:42 Відповісти
Аллах Акбар...
показати весь коментар
03.05.2021 21:03 Відповісти
Воистину Акбар
показати весь коментар
04.05.2021 08:39 Відповісти
Так шо там усилинные меры, не работают как видно? Или усиление финансовой ответственности нацелено было не туда?
показати весь коментар
03.05.2021 21:02 Відповісти
 
 