П'яний водій наїхав на пішоходів на Донеччині, загинув 45-річний чоловік, травмовано двох дітей, - прокуратура. ФОТО

Прокуратура з'ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася увечері 1 травня в Донецькій області і в результаті якої загинув 45-річний чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

Наголошується, що під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 1 травня 2021 року, близько 19:30, 23-річний мешканець м. Покровська, перебуваючи за кермом автомобіля марки "Geely" у стані алкогольного сп’яніння, допустив під час руху заднім ходом наїзд кузовом автомобіля на двох малолітніх дітей та чоловіка, які знаходились на узбіччі", - випливає з повідомлення.

Крім цього, повідомляється, що в результаті ДТП 9-річний хлопчик і 13-річна дівчинка дістали забиття, а 45-річний батько останньої - тяжкі тілесні ушкодження, від яких наступного дня помер в реанімаційному відділенні міської лікарні.

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