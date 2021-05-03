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Аварійний міст через Західний Буг обвалився на Львівщині, постраждалих немає, - ДСНС. ФОТО

У Кам'янка-Бузькому районі Львівської області обвалився міст через річку Західний Буг. Через інцидент рух дорогою заблоковано, проте постраждалих немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС Львівської області.

Повідомлення про обвал мосту надійшло 3 травня о 19:35. Подія трапилася на дорозі Львів-Радехів-Луцьк.

Аварійний міст через Західний Буг обвалився на Львівщині, постраждалих немає, - ДСНС 01
Аварійний міст через Західний Буг обвалився на Львівщині, постраждалих немає, - ДСНС 02

Прессекретарка Служби автомобільних доріг Львівської області Оксана Богуш повідомила місцевому виданню ZAXID.NET, що цей міст планували ремонтувати у 2021 році - там була комісія, яка виявила, що він в аварійному стані.

Також у Службі розповіли, що на мосту було обмежено рух вантажівок, однак це часто ігнорували.

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Автор: 

міст (1231) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) ДСНС (5104) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+33
Володимир Омелян
У рамках Великого Будівництва втомився і впав міст, який є частиною траси Львів-Луцьк
Через це проїзд цією трасою заблокований.
Кожного разу, коли розповідають про мега проекти і готовність виділити 10 млрд грн на один міст, щоб потім з помпою, стрічками і оркестрами його відкрити - треба пам'ятати, що в Україні більше 16 000 мостів, понад половина яких потребує невідкладного капітального ремонту.

Тому краще менше піаритися, брехати і красти, а більше працювати.
За ті гроші, які Укравтодор викинув на медійну компанію за останні два роки - можна було легко відбудувати декілька додаткових мостів.
А за ті гроші, які «зникли» у 2020 - можна було додатково відремонтувати ще мінімум 5000 км і декілька сотень таких мостів.
Але вирішили народити одного доларового мільярдера і декілька гривневих натомість.
Замість вакцин для усіх людей, через асфальт витягнути гроші для декількох людей.
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03.05.2021 21:47
+17
"Велике крадівництво" триває !!!Слава великим зеленим шляхобудівникам !!)))
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03.05.2021 21:54
+14
кстати ))) про новый асфальт ))))
- Наш рідненький український асфальт. Вулиця Зелена, Олексіївка, Нікопольський район, Дпіпропетровська обл. - було заасфальтовано у вересні 2020 року. Як вам такий результат? (кульбаба перемогла)))))

Аварійний міст через Західний Буг обвалився на Львівщині, постраждалих немає, - ДСНС - Цензор.НЕТ 814

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Аварійний міст через Західний Буг обвалився на Львівщині, постраждалих немає, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4175

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03.05.2021 22:14
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Голові ЛОДА капєц. "суші вьосла"
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03.05.2021 22:46 Відповісти
Асфальт новый положили на аварийный мост ну не ЗЕбили ли?
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03.05.2021 22:59 Відповісти
И слой такой хороший сантиметров 15!
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03.05.2021 23:00 Відповісти
Ну та бо то напевно треба починати потрохи нам самим щось робити , чи шо ?
Бо то все , що збудували совєцькі окупанти - воно ж не вічне . Запас міцності об'єктів УРСР вже давно вичерпаний . А поляк чи німец не приїде і за нас не зробить . Мусимо самі хоч трохи щось робити , шоб хоч шось дітям залишилось після нас .
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03.05.2021 23:08 Відповісти
То хто зважає?? Як завжди ,Порошенко гадить, невгамовний !!!)))
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03.05.2021 23:17 Відповісти
бiдося заважа
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04.05.2021 09:07 Відповісти
Судя по следам шин по нему резво ездили до самого обрушения.
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03.05.2021 23:17 Відповісти
Министр инфраструктуры подал в отставку?
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03.05.2021 23:37 Відповісти
Велике крадивныство от зелЕного мародера!
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03.05.2021 23:56 Відповісти
Срок эксплуатации истек. Теперь так будет повсеместно. Про сроки восстановления ни слова.
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04.05.2021 00:36 Відповісти
Зато асфальт новый 👻
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04.05.2021 05:45 Відповісти
пуКин не пройдет.
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04.05.2021 06:21 Відповісти
Вспомнил, с каким фанатизмом, они в Лугандоне мост восстанавливали 🤦.
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04.05.2021 06:53 Відповісти
зато мостьі отстраиваются в ордло.
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04.05.2021 08:24 Відповісти
для расєї стараємси...
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04.05.2021 09:34 Відповісти
и пенсии
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04.05.2021 10:56 Відповісти
Заважкий асфальт виявився...)))
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04.05.2021 09:33 Відповісти
А не слишком ли много ...мостов?? Хоть кто то задает такие вопросы?

В столице Мексики Мехико обрушилась эстакада с вагонами метро. Предварительно - погибли 20 человек и 70 получили ранения.
По словам мэра столицы Клаудии Шейнбаум, причиной обрушения эстакады послужило то, что одна из опорных балок не выдержала нагрузки, передает https://www.reuters.com/world/americas/mexico-city-metro-overpass-collapses-with-train-cars-2021-05-04/ Reuters .
Вы видели эти опорные балки??? И вы действительно верите, что ТАКИЕ балки не выдержат нагрузки?
Вы понимаете, что все эти мосты, автобусы со скал...обязательно с детьми, это фрагменты просто нападения на нас. Как и сам коронавирус??
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04.05.2021 10:23 Відповісти
ага а ще бухі підорги які вбивають дітей на дорогах теж ЗАГАВОР масонів проти вас дебілів.
Що там вже похмелився після майскіх ? )
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04.05.2021 10:40 Відповісти
Сколько ещё, таких горе -мостов в Украине.... Людей жалко ,с близ лежащих городов и деревень..Так жизнь ху€&@ теперь будет ещё ху€&@
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04.05.2021 11:59 Відповісти
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