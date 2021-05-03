Аварійний міст через Західний Буг обвалився на Львівщині, постраждалих немає, - ДСНС. ФОТО

У Кам'янка-Бузькому районі Львівської області обвалився міст через річку Західний Буг. Через інцидент рух дорогою заблоковано, проте постраждалих немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС Львівської області.

Повідомлення про обвал мосту надійшло 3 травня о 19:35. Подія трапилася на дорозі Львів-Радехів-Луцьк.





Прессекретарка Служби автомобільних доріг Львівської області Оксана Богуш повідомила місцевому виданню ZAXID.NET, що цей міст планували ремонтувати у 2021 році - там була комісія, яка виявила, що він в аварійному стані.

Також у Службі розповіли, що на мосту було обмежено рух вантажівок, однак це часто ігнорували.

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