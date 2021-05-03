Аварійний міст через Західний Буг обвалився на Львівщині, постраждалих немає, - ДСНС. ФОТО
У Кам'янка-Бузькому районі Львівської області обвалився міст через річку Західний Буг. Через інцидент рух дорогою заблоковано, проте постраждалих немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС Львівської області.
Повідомлення про обвал мосту надійшло 3 травня о 19:35. Подія трапилася на дорозі Львів-Радехів-Луцьк.
Прессекретарка Служби автомобільних доріг Львівської області Оксана Богуш повідомила місцевому виданню ZAXID.NET, що цей міст планували ремонтувати у 2021 році - там була комісія, яка виявила, що він в аварійному стані.
Також у Службі розповіли, що на мосту було обмежено рух вантажівок, однак це часто ігнорували.
Топ коментарі
+33 саша паламарчук
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+17 Дмитро Черних #470343
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+14 Вася Шевченко #371210
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Бо то все , що збудували совєцькі окупанти - воно ж не вічне . Запас міцності об'єктів УРСР вже давно вичерпаний . А поляк чи німец не приїде і за нас не зробить . Мусимо самі хоч трохи щось робити , шоб хоч шось дітям залишилось після нас .
В столице Мексики Мехико обрушилась эстакада с вагонами метро. Предварительно - погибли 20 человек и 70 получили ранения.
По словам мэра столицы Клаудии Шейнбаум, причиной обрушения эстакады послужило то, что одна из опорных балок не выдержала нагрузки, передает https://www.reuters.com/world/americas/mexico-city-metro-overpass-collapses-with-train-cars-2021-05-04/ Reuters .
Вы видели эти опорные балки??? И вы действительно верите, что ТАКИЕ балки не выдержат нагрузки?
Вы понимаете, что все эти мосты, автобусы со скал...обязательно с детьми, это фрагменты просто нападения на нас. Как и сам коронавирус??
Що там вже похмелився після майскіх ? )