2 людини загинули під час пожежі у двоповерховому житловому будинку в Голосіївському районі Києва, - ДСНС. ФОТО

Двоє осіб загинуло внаслідок пожежі у двоповерховому житловому будинку в Голосіївському районі Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"04 травня о 02:29 до оперативно-координаційного ГУ ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку, за адресою: вул. Китаївська, 32/ 2, що у Голосіївському районі столиці. Під час ліквідації пожежі в одній з кімнат на другому поверсі, попередньо де і виникла пожежа, рятувальники виявили тіла чоловіка та жінки, без ознак життя", - сказано в повідомленні.

Вогнеборці встановили, що вогнем охоплено дах двоповерхового житлового будинку, а також квартири на 1-му і 2-му поверхах. Для підвозу води було залучено додаткову техніку.

Повідомляється, що пожежу на площі 150 м.кв було локалізовано о 4:53 та ліквідовано о 6:24.

До ліквідації було залучено 9 одиниць техніки а також 40 рятувальників

Причини та обставини пожежі будуть встановлювати правоохоронці.







