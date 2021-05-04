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2 людини загинули під час пожежі у двоповерховому житловому будинку в Голосіївському районі Києва, - ДСНС. ФОТО

Двоє осіб загинуло внаслідок пожежі у двоповерховому житловому будинку в Голосіївському районі Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"04 травня о 02:29 до оперативно-координаційного ГУ ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку, за адресою: вул. Китаївська, 32/ 2, що у Голосіївському районі столиці. Під час ліквідації пожежі в одній з кімнат на другому поверсі, попередньо де і виникла пожежа, рятувальники виявили тіла чоловіка та жінки, без ознак життя", - сказано в повідомленні.

Вогнеборці встановили, що вогнем охоплено дах двоповерхового житлового будинку, а також квартири на 1-му і 2-му поверхах. Для підвозу води було залучено додаткову техніку.

Повідомляється, що пожежу на площі 150 м.кв було локалізовано о 4:53 та ліквідовано о 6:24.

До ліквідації було залучено 9 одиниць техніки а також 40 рятувальників

Причини та обставини пожежі будуть встановлювати правоохоронці.

2 людини загинули під час пожежі у двоповерховому житловому будинку в Голосіївському районі Києва, - ДСНС 01
2 людини загинули під час пожежі у двоповерховому житловому будинку в Голосіївському районі Києва, - ДСНС 02
2 людини загинули під час пожежі у двоповерховому житловому будинку в Голосіївському районі Києва, - ДСНС 03
2 людини загинули під час пожежі у двоповерховому житловому будинку в Голосіївському районі Києва, - ДСНС 04

Автор: 

Київ (19457) пожежа (4322) ДСНС (5104)


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і на місці спалених 2-поверхових будиночків виростатитимуть нові житлові комплекси, окраса міста
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04.05.2021 09:15 Відповісти
- Сорок лет стоял дом, - степенно разъяснял Митрич, расхаживая в толпе, - при всех властях стоял, хороший был дом. А при нынешней - сгорел. Такой печальный факт, граждане! (с) Золотой телёнок
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04.05.2021 09:17 Відповісти
Чоловічий монастир УПЦ МП. Чоловік та жінка. Кара.
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04.05.2021 10:25 Відповісти
От, просто цікаво - при тому що це чоловічий монастир, звідки там жінка?.. Братіє і сєстри?..
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04.05.2021 14:22 Відповісти
 
 