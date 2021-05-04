Затримано чоловіка, який відкрив стрілянину з травматичного пістолета на АЗС на Івано-Франківщині. Поранено двох осіб, - МВС. ФОТО
Поліцейські Івано-Франківської області затримали правопорушника, який влаштував стрілянину на автозаправці. 3 травня близько 4:00 в поліцію надійшло повідомлення про те, що в селі Черемхів, Коломийського району, на автозаправці невідомий чоловік відкрив стрілянину, поранив двох осіб і зник на автомобілі в невідомому напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
Попередньо працівники поліції встановили, що на території заправки було дві компанії, раптом між ними виник конфлікт, під час якого зловмисник здійснив кілька пострілів із травматичного пістолета в бік інших.
"У результаті 32 і 38-річні місцеві жителі зазнали поранень і були госпіталізовані до лікувального закладу, а правопорушник з місця пригоди зник. Незабаром правоохоронці із залученням бійців роти поліції особливого призначення розшукали і затримали чоловіка, який переховувався вдома. Ним виявився 33-річний житель Коломиї", - випливає з повідомлення.
Слідчі затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Правоохоронці вилучили зброю, речові докази і направили все на експертизу.
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p.s. не неси ерунду и никто к тебе, несчастному, цепляться не будет.
И эти люди рассказывают про то, что украинцы готовы к легализации оружия.
я никого не оправдываю и не доказываю то, что он защищался, но для того, чтобы достать травмат должны быть веские причины, а риторика журнашлюх всегда одна...
Можно достать травмат и без всяких веских причин - из хулиганских побуждений например.
Журналисты то при чем? Они просто перепечатали, то что в департаменте МВД сообщено.
Даже в теории не может рассматриваться версия, что в 4 утра возникает конфликт между двумя компаниями НЕбыдл