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Затримано чоловіка, який відкрив стрілянину з травматичного пістолета на АЗС на Івано-Франківщині. Поранено двох осіб, - МВС. ФОТО

Затримано чоловіка, який відкрив стрілянину з травматичного пістолета на АЗС на Івано-Франківщині. Поранено двох осіб, - МВС. ФОТО

Поліцейські Івано-Франківської області затримали правопорушника, який влаштував стрілянину на автозаправці. 3 травня близько 4:00 в поліцію надійшло повідомлення про те, що в селі Черемхів, Коломийського району, на автозаправці невідомий чоловік відкрив стрілянину, поранив двох осіб і зник на автомобілі в невідомому напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

Попередньо працівники поліції встановили, що на території заправки було дві компанії, раптом між ними виник конфлікт, під час якого зловмисник здійснив кілька пострілів із травматичного пістолета в бік інших.

"У результаті 32 і 38-річні місцеві жителі зазнали поранень і були госпіталізовані до лікувального закладу, а правопорушник з місця пригоди зник. Незабаром правоохоронці із залученням бійців роти поліції особливого призначення розшукали і затримали чоловіка, який переховувався вдома. Ним виявився 33-річний житель Коломиї", - випливає з повідомлення.

Слідчі затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Правоохоронці вилучили зброю, речові докази і направили все на експертизу.

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Затримано чоловіка, який відкрив стрілянину з травматичного пістолета на АЗС на Івано-Франківщині. Поранено двох осіб, - МВС 01
Затримано чоловіка, який відкрив стрілянину з травматичного пістолета на АЗС на Івано-Франківщині. Поранено двох осіб, - МВС 02
Затримано чоловіка, який відкрив стрілянину з травматичного пістолета на АЗС на Івано-Франківщині. Поранено двох осіб, - МВС 03

Автор: 

МВС (3501) стрілянина (1778) Івано-Франківська область (949)


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Топ коментарі
+4
Если принять закон об оружии , быдло перестреляет оставшееся в Украине население
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04.05.2021 11:54
+4
короткостволы нарезные свободно выдавать или продавать нельзя!..иначе Украине пи..ц!..поездите по свадьбам сельским и городским, походите по праздникам в селах вечером, кафешкам, барам и ресторанам в любые дни, шашлыкам -рыбалкам....- всю картину маслом сами увидите..
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04.05.2021 11:59
+4
криминал ни в каких дозволах не нуждается, им нужно незасвеченное оружие, нормальные люди пытаются иметь дозвол
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04.05.2021 12:13
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Покіпішував рагульок на Великдень на свою сраку, ж/б хазяйська ч.4 ст.296 = від 3 до 7. Якщо дадуть більше 5 то прийдеться реально їхати на зону. Рагулі зони бояться як вогню, бо кажуть що там в сраку іпуть. Якщо з терпілами не розбереться, а схоже що терпіли не лохі "..и госпитализированы в лечебное учреждение, Источник: https://censor.net/ru/p3263466", то точно сяде, ще й статей начіпляють як блох до кожуха. Пацани з Черемхова ще при совку були одними із самих борзих в цьому районі, далі йшла Ворона і Отинія. Коломия це окрема тема, в 90х вони не визнавали Ів.-Франківських авторитетів.
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04.05.2021 11:24 Відповісти
держи нас в курсе
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04.05.2021 12:20 Відповісти
наші обділені умом журналюги роблять винуватцем лише власників травмата - чи вам так методички написані ??? А напад двох на одного - це є груповий напад, і для тих, хто носить службові пістолети то є ситуація, при якій можна стріляти нормальною кулею і навіть ненароком попасти прямо в голову. Чи були ножі в руках тих двох поців чи ще щось - ні слова. Чи мав дозвіл власник травмата? Якби не мав - то стояв би вереск.На сьогодні в бійці вбивають людей руками та ногами скоріш, ніж з пістоля, тим більше з травмата. Якби цю людину з травматом забили до смерті, ті, хто скавучить, що українцям зброю давати не можна, насцяли б у штани собі від щастя.
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04.05.2021 11:50 Відповісти
В таком случае он должен был вызвать полицию а не уезжать.
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04.05.2021 16:08 Відповісти
Если принять закон об оружии , быдло перестреляет оставшееся в Украине население
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04.05.2021 11:54 Відповісти
криминал ни в каких дозволах не нуждается, им нужно незасвеченное оружие, нормальные люди пытаются иметь дозвол
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04.05.2021 12:13 Відповісти
если принять закон об оружии то быдло перестерляет друг друга первое время, а дальше установится порядок и благодать, КАК ОВ ВСЕХ СТРАНАХ где приняты подобные законы, но наши безмозглые продолжают фантазировать об ином.
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04.05.2021 12:21 Відповісти
Быдло ты видишь в зеркале, каждое утро.
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04.05.2021 13:16 Відповісти
Да сколько того населения...
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04.05.2021 20:12 Відповісти
Закон об оружии воспринимают как вседозволенность только такие "продвинутые" особы, как вы. Он именно упорядочивает право законопослушных граждан защищаться с помощью законно владеемым оружием и в рамках Закона от быдла, которое почему то вашего согласия на оружие не спрашивает!
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06.07.2021 09:44 Відповісти
Знакомый , он теперь второй человек в Облраде Х.области тоже как-то возомнил себя ковбоем и выстрелил из травмата в ногу челу. В выигрыше остались мусора. Гешефт составил 3000$ и на этом всё закончилось.
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04.05.2021 11:59 Відповісти
короткостволы нарезные свободно выдавать или продавать нельзя!..иначе Украине пи..ц!..поездите по свадьбам сельским и городским, походите по праздникам в селах вечером, кафешкам, барам и ресторанам в любые дни, шашлыкам -рыбалкам....- всю картину маслом сами увидите..
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04.05.2021 11:59 Відповісти
ты уже поездил? и как там? шампурами и ножами каждый день друг друга ху*рят? Что ты вообще несешь?
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04.05.2021 12:22 Відповісти
...я то походил-поездил и немало, работа была такая...такого кол-ства бухарей ипанутых во всей европе вместе взятой не видел, а ее я всю почти проездил вместе с африкой северной..
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04.05.2021 12:32 Відповісти
А почему ты считаешь, что все в Украине пьяницы и психи? По себе судишь? Почему то в других странах, где разрешили ЗАКОННОЕ (а не свободное!) владение оружием не перестреляли друг друга. Или ты хочешь нас уверить, что сам увидел, что там люди высшего сорта, по сравнению с тобой?
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06.07.2021 09:47 Відповісти
а ты сходи на свадьбу какую сельскую, в клуб в селе или в кабак какой, генделык, на шашлыки на "природу"....и посмотри что там и как)))...если отгребешь за форму ушей не понравившуюся, форму носа и ли цвет глаз- я не виноват))))
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06.07.2021 11:54 Відповісти
..изымать нужно все короткостволы в т. ч. и травматы, толку с них никакого кроме легких травм, что в свою очередь приводит в бешенство травмированных ищущих и находящих способ мести.......у кывы и пр. ученых со справками из дурок и без оных-в первую очередь весь арсенал изъять!!!
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04.05.2021 12:04 Відповісти
также как были изъяты твои мозги?
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04.05.2021 12:19 Відповісти
...ты о своих побеспокойся, а то по ходу простыли уже...к дохтуру обратись может попустит...
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04.05.2021 12:27 Відповісти
че это ты так заполыхал? я просто спросил, куда твой мозг делся...
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04.05.2021 12:30 Відповісти
ненавижу когда из проблемы или вопроса какого, дебилы всякие на личности спрыгивают, мне короткоствол тоже нельзя...
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04.05.2021 12:35 Відповісти
ну дык безмозглым и не выдают разрешения, не переживай.
p.s. не неси ерунду и никто к тебе, несчастному, цепляться не будет.
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05.05.2021 06:41 Відповісти
ну т.е. даже в принципе не рассматривается версия того, что человек мог просто защищать себя от быдла? Ну вот даже в теории не?
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04.05.2021 12:18 Відповісти
Почему он полицию не вызвал если защищался?
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04.05.2021 13:58 Відповісти
когда тебе двое иппиашат рожу, вы часто достаете мобилку, в одной руке ее держите, другой набираете номер, и рассказываете, кто вы такой, где живете и про то как вас в этот момент иппиашат, возможно головой об стол или по яйцам?
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04.05.2021 15:20 Відповісти
После того как стрелял почему он не вызвал полицию? Или по твоему нормальное применение оружия при самообороне выглядит как - приехал на заправку, пострелял, сел в машину и поехал спать?
И эти люди рассказывают про то, что украинцы готовы к легализации оружия.
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04.05.2021 16:51 Відповісти
травмат это не боевой, на минутку, моглибы одуматься и убить нахрен.
я никого не оправдываю и не доказываю то, что он защищался, но для того, чтобы достать травмат должны быть веские причины, а риторика журнашлюх всегда одна...
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05.05.2021 06:44 Відповісти
Могли бы и убить. Но одумались и вызвали скорую и ментов. Теперь они потерпевшие, а он скрывался. И будь там трижды самооборона, теперь ему светит нервотрепка с перспективой зоны.
Можно достать травмат и без всяких веских причин - из хулиганских побуждений например.
Журналисты то при чем? Они просто перепечатали, то что в департаменте МВД сообщено.
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05.05.2021 17:28 Відповісти
было две компании, вдруг между ними возник конфликтИсточник: https://censor.net/ru/p3263466
Даже в теории не может рассматриваться версия, что в 4 утра возникает конфликт между двумя компаниями НЕбыдл
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04.05.2021 14:05 Відповісти
а ото нехер із заправок робити цілодобові генделики ...
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04.05.2021 12:50 Відповісти
100% одобрямс!...какая бл. это только разрешила, там бомжатник, падкий на паленку нескончаемый...
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04.05.2021 12:54 Відповісти
где "там"? ты шо и по заправкам всей Украины поездил?
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05.05.2021 06:45 Відповісти
достаточно много обьездил, особенно в те еще, безмасочные времена...
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05.05.2021 10:02 Відповісти
Покіпішував рагульок на Великдень на свою дупу, ж/б хазяйська ч.4 ст.296 = від 3 до 7. Якщо дадуть більше 5 то прийдеться реально їхати на зону. Рагулі зони бояться як вогню, бо кажуть що там в дупу чпокають. Якщо з терпілами не розбереться, а схоже що терпіли не лохі, бо рєзко "госпитализированы в лечебное учреждение," самі не стали розбиратись з биком, то точно сяде, ще й статей начіпляють як блох до кожуха. Пацани з Черемхова ще при совку були одними із самих борзих в цьому районі, далі йшли Ворона і Отинія. Коломия це окрема тема, в 90х вони не визнавали Ів.-Франківських авторитетів.
показати весь коментар
04.05.2021 17:47 Відповісти
 
 