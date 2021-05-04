Затримано підозрюваного у жорстокому вбивстві молодої пари в Харкові. Основна версія - злочин через ревнощі, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Харківські поліцейські оперативно затримали зловмисника за жорстоке вбивство. Тіла співмешканців з численними колото-різаними пораненнями виявлено у квартирі за місцем проживання загиблих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За словами начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Андрія Рубеля, до слідчо-розшукових заходів залучили досвідчених оперативників, слідчих, криміналістів, кінологів.

"Уже за декілька годин у нас була інформація про ймовірну причетність до злочину знайомого загиблих. Він харків’янин, йому лише 22 роки, - розказав Андрій Рубель. - Під час санкціонованого обшуку у нього вдома вилучили речові докази, які направлені на експертне дослідження. Протягом слідчих дій чоловік опору не чинив".

На даний час зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Тривають необхідні слідчі дії, відпрацьовуються усі можливі версії вбивства. Одна з версій – вбивство через ревнощі. Слідчі оголосили чоловікові про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.











Найближчим часом суд обере зловмиснику запобіжний захід.

"Ми разом з прокуратурою будемо наполягати на триманні під вартою без внесення застави", - уточнив очільник харківської поліції.

Якщо провина затриманого буде доведена у суді, підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадується також, що повідомлення про подію надійшло до поліції 2 травня близько 20:30 від матері загиблого. Жінка занепокоїлася, що син не відповідає на телефонні дзвінки та прийшла до квартири. Вона відчинила двері запасним ключем і побачила мертвими 29-річного сина та його 24-річну співмешканку.