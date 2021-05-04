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Затримано підозрюваного у жорстокому вбивстві молодої пари в Харкові. Основна версія - злочин через ревнощі, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Харківські поліцейські оперативно затримали зловмисника за жорстоке вбивство. Тіла співмешканців з численними колото-різаними пораненнями виявлено у квартирі за місцем проживання загиблих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

За словами начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Андрія Рубеля, до слідчо-розшукових заходів залучили досвідчених оперативників, слідчих, криміналістів, кінологів.

"Уже за декілька годин у нас була інформація про ймовірну причетність до злочину знайомого загиблих. Він харків’янин, йому лише 22 роки, - розказав Андрій Рубель. - Під час санкціонованого обшуку у нього вдома вилучили речові докази, які направлені на експертне дослідження. Протягом слідчих дій чоловік опору не чинив".

На даний час зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Тривають необхідні слідчі дії, відпрацьовуються усі можливі версії вбивства. Одна з версій – вбивство через ревнощі. Слідчі оголосили чоловікові про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Затримано підозрюваного у жорстокому вбивстві молодої пари в Харкові. Основна версія - злочин через ревнощі, - Нацполіція 01
Затримано підозрюваного у жорстокому вбивстві молодої пари в Харкові. Основна версія - злочин через ревнощі, - Нацполіція 02
Затримано підозрюваного у жорстокому вбивстві молодої пари в Харкові. Основна версія - злочин через ревнощі, - Нацполіція 03
Затримано підозрюваного у жорстокому вбивстві молодої пари в Харкові. Основна версія - злочин через ревнощі, - Нацполіція 04
Затримано підозрюваного у жорстокому вбивстві молодої пари в Харкові. Основна версія - злочин через ревнощі, - Нацполіція 05

Найближчим часом суд обере зловмиснику запобіжний захід.

"Ми разом з прокуратурою будемо наполягати на триманні під вартою без внесення застави", - уточнив очільник харківської поліції.

Якщо провина затриманого буде доведена у суді, підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадується також, що повідомлення про подію надійшло до поліції 2 травня близько 20:30 від матері загиблого. Жінка занепокоїлася, що син не відповідає на телефонні дзвінки та прийшла до квартири. Вона відчинила двері запасним ключем і побачила мертвими 29-річного сина та його 24-річну співмешканку.

Автор: 

затримання (4339) Нацполіція (15163) вбивство (3088) Харків (5589)


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Топ коментарі
+11
У кацапів зі словом "патріот" пов'язана давня анальна травма.)
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04.05.2021 13:37
+5
"поревновал" на пожизненное , падаль...
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04.05.2021 13:10
+4
До 15 лет за 2 жизни?Нужно посмтреть,сколько дают в нормальніх странах за убийство,к примеру в США,не говоря уже про двух человек...
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04.05.2021 13:35
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"поревновал" на пожизненное , падаль...
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04.05.2021 13:10 Відповісти
. Якби ж то пожиттєве , а так лише на 15 років , потім вийде і візьметься за своє .... ((
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04.05.2021 13:30 Відповісти
Можливо у хлопчини через курку реально дах знесло !!!)))
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04.05.2021 13:32 Відповісти
Ви ж розумна людина.І наче за європейськість.А пишете фігню.Як може дах знести? Це вбивця.Чим він кращий за москальських вбивць?
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04.05.2021 16:18 Відповісти
Поцікався у психіатрів ,як зносить!! Я його не виправдовую,але життя надсклада річ !!!))
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04.05.2021 17:18 Відповісти
Через якусь курку, життя власне загубив !!!))
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04.05.2021 13:20 Відповісти
Тыц и нет ублюдка😂🌷🌷🌷
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04.05.2021 13:28 Відповісти
"ахтивіст" чи "патріот", так взагалі відпустять.---------З полегшенням кремлівська гнида !!!)))
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04.05.2021 13:30 Відповісти
У кацапів зі словом "патріот" пов'язана давня анальна травма.)
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04.05.2021 13:37 Відповісти
Угу...и голосовал єто нацизд за Яроша😂
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04.05.2021 13:59 Відповісти
До 15 лет за 2 жизни?Нужно посмтреть,сколько дают в нормальніх странах за убийство,к примеру в США,не говоря уже про двух человек...
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04.05.2021 13:35 Відповісти
Пардон за шрифт.
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04.05.2021 13:36 Відповісти
Типу воно вийде через 15 років і буде нормальним.
В США два пожиттєвих в кращому випадку
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04.05.2021 13:35 Відповісти
За вбивство 1 ступеню - довічне, а в деяких штатах смертна кара, але то рідше.
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04.05.2021 13:37 Відповісти
Будемо надіятися, що цього разу поліція взяла таки вбивцю. Бо у справі Шеремета такої надії немає. Там теж "докази", але притягнути за вуха.
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04.05.2021 14:20 Відповісти
На диване сидят двое. Кто из них убийца? Куртка грязная как у бомжа и где остальные вещ доки? По-ходу поймали двух бомжей подсунули им вещдоки и кого-то из них назначили виновным
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04.05.2021 15:53 Відповісти
интересно , а шо бывают несанкционированные обыски ?
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04.05.2021 18:42 Відповісти
 
 