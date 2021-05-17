Партнерство зі США дає змогу більш ефективно захищати Україну, особливо в умовах російської агресії, - Баканов. ФОТОрепортаж

Співпраця з США надає Україні більше можливостей для побудови ефективної системи національної безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, про це Глава СБУ Іван Баканов сказав під час зустрічі з представниками Американської ради зовнішньої політики (AFPC).

"Партнерство зі США дозволяє більш ефективно захищати нашу державу. А це дуже важливо, коли Україні протистоїть такий потужний ворог, як Росія. І присутність цієї загрози вимагає від нас діяти системно та ефективно", – зазначив Іван Баканов.

Він наголосив, що Стратегія національної безпеки визначає для України тільки євроантлантичний вектор. І на його думку, таке партнерство варто розширювати вже сьогодні.

Баканов додав, що Україна прагне отримати статус основного союзника США поза НАТО, а в перспективі – членство в Альянсі. На переконання Голови СБУ, це сприятиме не лише військовому співробітництву, а й ефективному захисту України від російської агресії та деокупації Донбасу і Криму.

Також читайте: США ввели санкції проти 61 громадянина України, - Данілов

Також Іван Баканов окреслив напрями співпраці з США, в яких особливо зацікавлена українська спецслужба. Зокрема, це кібербезпека, протидія гібридній війні, боротьба з тероризмом, фахова підготовка співробітників.

Крім того, очільник Служби безпеки закликав AFPC сприяти приєднанню України до ініціативи президента США "Cyber Flag" для колективного захисту держав у кіберпросторі.

Американську сторону на зустрічі представляли президент Американської Ради з питань зовнішньої політики Герман Пірчнер, посол США в ОБСЄ у 2019-2021 роках Джеймс Гілмор, колишній заступник Постійного представника США в ООН Джон Лернер, директор Центру відносин США-Україна у м. Вашингтон Микола Грицковян, старший науковий співробітник AFPC та колишній заступник помічника президента та керівника апарату Ради національної безпеки США при Білому домі Александр Грей.

Довідка: Американська рада з питань зовнішньої політики, створена у 1982 році зі штаб-квартирою у Вашингтоні, є неприбутковою громадською організацією, яка виконує функції аналітичного центру при Конгресі США. Серед міжнародних питань AFPC ґрунтовно досліджує зміни в країнах пострадянського простору, євразійського континенту загалом і надає рекомендації членам Конгресу США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні не варто мати занадто високих очікувань від саміту НАТО в червні, - Вершбоу



Фото: сайт СБУ