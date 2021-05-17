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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Партнерство зі США дає змогу більш ефективно захищати Україну, особливо в умовах російської агресії, - Баканов. ФОТОрепортаж

Співпраця з США надає Україні більше можливостей для побудови ефективної системи національної безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ, про це Глава СБУ Іван Баканов сказав під час зустрічі з представниками Американської ради зовнішньої політики (AFPC).

"Партнерство зі США дозволяє більш ефективно захищати нашу державу. А це дуже важливо, коли Україні протистоїть такий потужний ворог, як Росія. І присутність цієї загрози вимагає від нас діяти системно та ефективно", – зазначив Іван Баканов.

Він наголосив, що Стратегія національної безпеки визначає для України тільки євроантлантичний вектор. І на його думку, таке партнерство варто розширювати вже сьогодні.

Партнерство зі США дає змогу більш ефективно захищати Україну, особливо в умовах російської агресії, - Баканов 01

Баканов додав, що Україна прагне отримати статус основного союзника США поза НАТО, а в перспективі – членство в Альянсі. На переконання Голови СБУ, це сприятиме не лише військовому співробітництву, а й ефективному захисту України від російської агресії та деокупації Донбасу і Криму.

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Також Іван Баканов окреслив напрями співпраці з США, в яких особливо зацікавлена українська спецслужба. Зокрема, це кібербезпека, протидія гібридній війні, боротьба з тероризмом, фахова підготовка співробітників.

Партнерство зі США дає змогу більш ефективно захищати Україну, особливо в умовах російської агресії, - Баканов 02

Крім того, очільник Служби безпеки закликав AFPC сприяти приєднанню України до ініціативи президента США "Cyber Flag" для колективного захисту держав у кіберпросторі.

Американську сторону на зустрічі представляли президент Американської Ради з питань зовнішньої політики Герман Пірчнер, посол США в ОБСЄ у 2019-2021 роках Джеймс Гілмор, колишній заступник Постійного представника США в ООН Джон Лернер, директор Центру відносин США-Україна у м. Вашингтон Микола Грицковян, старший науковий співробітник AFPC та колишній заступник помічника президента та керівника апарату Ради національної безпеки США при Білому домі Александр Грей.

Партнерство зі США дає змогу більш ефективно захищати Україну, особливо в умовах російської агресії, - Баканов 03

Довідка: Американська рада з питань зовнішньої політики, створена у 1982 році зі штаб-квартирою у Вашингтоні, є неприбутковою громадською організацією, яка виконує функції аналітичного центру при Конгресі США. Серед міжнародних питань AFPC ґрунтовно досліджує зміни в країнах пострадянського простору, євразійського континенту загалом і надає рекомендації членам Конгресу США.

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Партнерство зі США дає змогу більш ефективно захищати Україну, особливо в умовах російської агресії, - Баканов 04
Фото: сайт СБУ

Автор: 

НАТО (6441) нацбезпека (161) СБУ (12809) США (22778) членство в НАТО (1719) Баканов Іван (330)


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Літінант геній.
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17.05.2021 10:25 Відповісти
Та, наверное, уже старшой
Партнерство с США позволяет более эффективно защищать Украину, особенно в условиях российской агрессии, - Баканов - Цензор.НЕТ 3538
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17.05.2021 10:28 Відповісти
Очередной защитник объявился. Нашли изменника родины Метверчука. За два года. И тот на домашнем аресте. А Ермак , Деркач что?
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17.05.2021 10:26 Відповісти
Из слов бизнес-партнера Роиси Баканова звучит, как издевательство.
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17.05.2021 10:30 Відповісти
Ничто бы не защитило Украину так эффективно как замена неквалифицированного главы службы ее безопасности, особенно в условиях российской агрессии
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17.05.2021 10:37 Відповісти
А наличие семьи состоящей исключительно из граждан РФ Баканову не мешает более "эффективнее" работать главой СБУ? ФСБ ведь давно заинтересовалось видимо этим фактом.
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17.05.2021 10:40 Відповісти
І це каже особистий чорт Зеленського,який ходить до московської церковної сатанинської секти.
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17.05.2021 10:42 Відповісти
США тоже указали на сотрудничество ОП с рашистской агентурой,которая не позволяет СБУ более эффективно защищать Украину, особенно в условиях российской агрессии
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17.05.2021 10:50 Відповісти
Сказал хлопчик разъезжающий по ресторанам на юбилеи всяких опожоповцев и весело там с ними жрущий омаров с шампанским.
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17.05.2021 10:53 Відповісти
 
 