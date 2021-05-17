Блоковано роботу підпільного нафтопереробного заводу на Кіровоградщині, вилучено продукції на суму 5,7 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України припинила діяльність злочинної групи, учасники якої виготовляли та реалізовували нафтопродукти сумнівної якості без відповідних дозвільних документів. Зловмисники "працювали" на території Кіровоградської області, а їхній щомісячний оборот становив понад 1 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що нелегальний бізнес організував житель Голованівського району разом із двома спільниками. Для виготовлення фальсифікованого пального в промислових масштабах вони незаконно використовували потужності легального нафтопереробного заводу. Потім неврахований бензин і дизельне пальне вони реалізовували через низку підконтрольних підприємств. Зловмисники збували продукцію під виглядом розчинників та інших похідних нафтопродуктів, які не підлягають акцизному оподаткуванню.

Під час обшуків на території підпільного виробництва правоохоронці вилучили:

- обладнання, яке використовувалося для нелегального виробництва пального;

- майже 100 тис. л сирої нафти;

- 120 тис. л дизельного палива;

- 24,5 тис. л бензину.

Усього з незаконного обігу вилучено контрафактної продукції на суму майже 5,7 млн ​​грн.

У рамках кримінального провадження організатору і двом членам злочинної групи повідомлено підозру за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України.

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