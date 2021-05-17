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Блоковано роботу підпільного нафтопереробного заводу на Кіровоградщині, вилучено продукції на суму 5,7 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України припинила діяльність злочинної групи, учасники якої виготовляли та реалізовували нафтопродукти сумнівної якості без відповідних дозвільних документів. Зловмисники "працювали" на території Кіровоградської області, а їхній щомісячний оборот становив понад 1 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що нелегальний бізнес організував житель Голованівського району разом із двома спільниками. Для виготовлення фальсифікованого пального в промислових масштабах вони незаконно використовували потужності легального нафтопереробного заводу. Потім неврахований бензин і дизельне пальне вони реалізовували через низку підконтрольних підприємств. Зловмисники збували продукцію під виглядом розчинників та інших похідних нафтопродуктів, які не підлягають акцизному оподаткуванню.

Під час обшуків на території підпільного виробництва правоохоронці вилучили:

- обладнання, яке використовувалося для нелегального виробництва пального;
- майже 100 тис. л сирої нафти;
- 120 тис. л дизельного палива;
- 24,5 тис. л бензину.

Усього з незаконного обігу вилучено контрафактної продукції на суму майже 5,7 млн ​​грн.

У рамках кримінального провадження організатору і двом членам злочинної групи повідомлено підозру за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України.

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Блоковано роботу підпільного нафтопереробного заводу на Кіровоградщині, вилучено продукції на суму 5,7 млн грн, - СБУ 01
Блоковано роботу підпільного нафтопереробного заводу на Кіровоградщині, вилучено продукції на суму 5,7 млн грн, - СБУ 02
Блоковано роботу підпільного нафтопереробного заводу на Кіровоградщині, вилучено продукції на суму 5,7 млн грн, - СБУ 03

контрафакт (225) СБУ (12809) нафтопродукти (609) Кіровоградська область (568)


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А может лучше помогли бы оформить украинскому предпринимателю этот заводик,что бы удушить бизнес конкуренту всяким беням,чукам и прочим козликам импортирующим из засрашки топливо сомнительного качества,так приехал целый отряд карателей.
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17.05.2021 10:50 Відповісти
А он сам ребенок маленький наверное, оформить сам не мог. Взрослые люди и в сказки верят
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17.05.2021 10:55 Відповісти
Він не зможе там робити якісне паливо. А ось те, що Білорусь, яка зовсім не має нафти поставляє паливо в Україну - це дивно. У нас раніше було 5 нафтопереробних заводів, зараз залишився 1 - ось це і є проблемою.
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17.05.2021 10:56 Відповісти
А вы знаете какого качества топливо поступает из Беларуси и засрашки или имели возможность проверить и сравнить?Если бы предприниматель имел возможность просто и без лишних затрат оформить мини перерабатывающий завод,покупать на свободном рынке качественную азербайджанскую нефть,перерабатывать и продавать её без необходимости крышевания бизнеса всякими карателями и не заморачиваясь оплатой дикими поборами и акцизами,то качество было бы на уровне.
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17.05.2021 11:04 Відповісти
Да, а подпольный бизнес, типо карателями не крышуется ? Я не оформлял нефтеперерабатывающие законы, но дома в гараже, бензин производить, это уж точно смешно.
Тем более он нефть как-то купил ? То что ему мешает и оформить свой завод ? Или он во дворе ее нашел ?
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17.05.2021 11:08 Відповісти
Якби Україною керували українці, то все так би й було, але ...
Білоруське паливо якісне, якщо його ще не встигнуть набодяжити. Найкраще паливо, яке я заливав було румунським. Витрати падали на пару літрів і машина не їхала, а летіла + двигун тихіше працював.
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17.05.2021 11:13 Відповісти
"якщо його ще не встигнуть набодяжити" - совершенно верно,импортирует его беня,легко, с трех раз, можно угадать бадяжит он его или нет.К бизнесу нефтепереработки никого и близко не допустят пока бенька завозит импортное топливо и на коротком поводке у него находятся бакашки.
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17.05.2021 11:26 Відповісти
 
 