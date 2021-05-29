Сьома річниця трагедії: на місці падіння збитого російськими терористами Мі-8 біля Слов'янська відбулися жалобні заходи. ФОТОрепортаж

29 травня - сьомі роковини трагедії, яка забрала життя 12 наших захисників. У 2014 році збройні формування РФ обстріляли на Донеччині вертоліт Національної гвардії, який вибухнув. Сьогодні на місці падіння "борту 16" відбувся меморіальний захід на честь загиблих гвардійців та правоохоронців, серед яких був генерал Сергій Кульчицький.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"У гелікоптері Мі-8 перебували шість військовослужбовців Національної гвардії та шість працівників роти міліції спеціального призначення Івано-Франківської області, які поверталися додому після ротації в зоні АТО. Вони загинули як герої, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Серед правоохоронців були як молоді хлопці, так і спецпризначенці з досвідом у миротворчих місіях, навичками екстремального виживання", - йдеться у повідомленні.

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