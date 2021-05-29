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Сьома річниця трагедії: на місці падіння збитого російськими терористами Мі-8 біля Слов'янська відбулися жалобні заходи. ФОТОрепортаж

29 травня - сьомі роковини трагедії, яка забрала життя 12 наших захисників. У 2014 році збройні формування РФ обстріляли на Донеччині вертоліт Національної гвардії, який вибухнув. Сьогодні на місці падіння "борту 16" відбувся меморіальний захід на честь загиблих гвардійців та правоохоронців, серед яких був генерал Сергій Кульчицький.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"У гелікоптері Мі-8 перебували шість військовослужбовців Національної гвардії та шість працівників роти міліції спеціального призначення Івано-Франківської області, які поверталися додому після ротації в зоні АТО. Вони загинули як герої, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Серед правоохоронців були як молоді хлопці, так і спецпризначенці з досвідом у миротворчих місіях, навичками екстремального виживання", - йдеться у  повідомленні.

Також читайте: Поліцейські вшанували пам'ять Героїв України Кульчицького та Соколенка на Личаківському кладовищі у Львові, - Нацполіція. ФОТО

Сьома річниця трагедії: на місці падіння збитого російськими терористами Мі-8 біля Словянська відбулися жалобні заходи 01
Сьома річниця трагедії: на місці падіння збитого російськими терористами Мі-8 біля Словянська відбулися жалобні заходи 02
Сьома річниця трагедії: на місці падіння збитого російськими терористами Мі-8 біля Словянська відбулися жалобні заходи 03

смерть (6750) Кульчицький Сергій (23) Антитерористична операція (6637) вертоліт (878) Слов’янськ (599)


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https://censor.net/ru/user/488184, кацапсина, тебе кто разрешал слазить с бутылки и гавкать?

брысь под лавку!
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29.05.2021 15:07 Відповісти
Седьмая годовщина трагедии: на месте падения сбитого российскими террористами Ми-8 около Славянска состоялись траурные мероприятия - Цензор.НЕТ 2872
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29.05.2021 15:08 Відповісти
Седьмая годовщина трагедии: на месте падения сбитого российскими террористами Ми-8 около Славянска состоялись траурные мероприятия - Цензор.НЕТ 8387
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29.05.2021 15:13 Відповісти
интересно как было что-то такое в ПМВ.
что делали и что предпринимали например немцы(к нам они ближе просто)
может залпами увАжили?(залпы шли бы не воздух, а в сторону погубивших)
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29.05.2021 15:50 Відповісти
Вічна світла пам'ять і земний уклін усім загиблим захисникам України ......
Сьома річниця трагедії: на місці падіння збитого російськими терористами Мі-8 біля Слов'янська відбулися жалобні заходи - Цензор.НЕТ 2373
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29.05.2021 21:51 Відповісти
 
 