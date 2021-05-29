У Києві та Львові почали працювати центри масової вакцинації проти COVID-19. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві 29 травня розпочав роботу Центр вакцинації проти коронавірусу на базі Міжнародного виставкового центру.

Від самого ранку там зібралося кілька сотень людей, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

У черзі на вакцинацію очікували в основному пенсіонери, яких запросили сімейні лікарі. Водночас було помічено багато молодих людей, які дізналися про відкриття центру вакцинації з Інтернету.





У Центрі працює 16 бригад, кожна з яких має 100 флаконів вакцини CoronaVac.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 16 815 осіб,усього щеплення отримали понад мільйон українців, - МОЗ

Відвідувачу при собі обов'язково потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон для підтвердження запису на вакцинацію в додатку "Дія".

Центр вакцинації буде працювати тільки на вихідних. 29-30 травня прищеплюють жителів трьох районів Києва, в наступні вихідні - інших трьох районів.

Також сьогодні відкривається центр вакцинації у Львові, його облаштували на стадіоні ArenaLviv. Там теж будуть робити щеплення препаратом CoronaVac.

Як зазначає ЗахідНЕТ, у Львові з 10:00 до 19:00 будуть вакцинувати осіб, записаних через "Дію", насамперед старших за 60 років.

До ArenaLviv спеціальні безкоштовні автобуси підвозитимуть бажаючих з площі Петрушевича.