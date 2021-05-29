У Києві та Львові почали працювати центри масової вакцинації проти COVID-19. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві 29 травня розпочав роботу Центр вакцинації проти коронавірусу на базі Міжнародного виставкового центру.
Від самого ранку там зібралося кілька сотень людей, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.
У черзі на вакцинацію очікували в основному пенсіонери, яких запросили сімейні лікарі. Водночас було помічено багато молодих людей, які дізналися про відкриття центру вакцинації з Інтернету.
У Центрі працює 16 бригад, кожна з яких має 100 флаконів вакцини CoronaVac.
Відвідувачу при собі обов'язково потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон для підтвердження запису на вакцинацію в додатку "Дія".
Центр вакцинації буде працювати тільки на вихідних. 29-30 травня прищеплюють жителів трьох районів Києва, в наступні вихідні - інших трьох районів.
Також сьогодні відкривається центр вакцинації у Львові, його облаштували на стадіоні ArenaLviv. Там теж будуть робити щеплення препаратом CoronaVac.
Як зазначає ЗахідНЕТ, у Львові з 10:00 до 19:00 будуть вакцинувати осіб, записаних через "Дію", насамперед старших за 60 років.
До ArenaLviv спеціальні безкоштовні автобуси підвозитимуть бажаючих з площі Петрушевича.
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"мама мы все тяжело больны.
мама мы все сошли с ума"
Мазок ж.... (из)
Справку из Женевы
Люблинское фото, не на берегу, а рядом с Шарлиз Макарон
Ну и паспорт для вакцинации мопса, выданный в Эдинбурге в промежутке 1651-1652.03
А еще родословную, заверенную Мазепой и книгу "Кобзаря", ну и что шо он вышел 2 столетия потом? вот такая вот от Стебанова нам "спадщина"
1. Предварительно записался за ХЗ солько месяцев.
2. Возраст 60+.
3. Наличие "Дії" на телефоне через которую надо произвести запись (пксть они ее себе в зад затосуют).
Точно , что мазок из жепы еще потребуют. Результат красноречивый -"уже" 170 человек. Акуеть. "В очередь, сукины дети, в очередь!" (С)