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У Києві та Львові почали працювати центри масової вакцинації проти COVID-19. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві 29 травня розпочав роботу Центр вакцинації проти коронавірусу на базі Міжнародного виставкового центру.

Від самого ранку там зібралося кілька сотень людей, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  Громадське.

У черзі на вакцинацію очікували в основному пенсіонери, яких запросили сімейні лікарі. Водночас було помічено багато молодих людей, які дізналися про відкриття центру вакцинації з Інтернету.

У Києві та Львові почали працювати центри масової вакцинації проти COVID-19 01
У Києві та Львові почали працювати центри масової вакцинації проти COVID-19 02

У Центрі працює 16 бригад, кожна з яких має 100 флаконів вакцини CoronaVac.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 16 815 осіб,усього щеплення отримали понад мільйон українців, - МОЗ

Відвідувачу при собі обов'язково потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон для підтвердження запису на вакцинацію в додатку "Дія".

Центр вакцинації буде працювати тільки на вихідних. 29-30 травня прищеплюють жителів трьох районів Києва, в наступні вихідні - інших трьох районів.

Також сьогодні відкривається центр вакцинації у Львові, його облаштували на стадіоні ArenaLviv. Там теж будуть робити щеплення препаратом CoronaVac.

Як зазначає ЗахідНЕТ, у Львові з 10:00 до 19:00 будуть вакцинувати осіб, записаних через "Дію", насамперед  старших за 60 років.

До ArenaLviv спеціальні безкоштовні автобуси підвозитимуть бажаючих з площі Петрушевича.

У Києві та Львові почали працювати центри масової вакцинації проти COVID-19 03

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
В Киеве и Львове заработали центры массовой вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8843
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29.05.2021 15:18
+3
щас где-то на Мальдивах пустил слезу Степанов..
В Киеве и Львове заработали центры массовой вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2915
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29.05.2021 15:24
+3
Как установить приложение "Дия" на
В Киеве и Львове заработали центры массовой вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 9993
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29.05.2021 15:35
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В Киеве и Львове заработали центры массовой вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 8843
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29.05.2021 15:18 Відповісти
ФОТОрепортаж
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29.05.2021 15:19 Відповісти
Міжнародний виставковий центр це конюшня в якій немає нормальної вентиляції і тому не можна там проводити вакцинацію! Кличко пропихує свій МВЦ під державну оренду без розуміння особливостей вакцинації! Побудували дешеву скотоферму-МВЦ з порушеннями всіх СНіП та ДБН і тепер намагаються заробляти на цьому непристосованому ні для чого дешевому приміщенні!
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29.05.2021 16:36 Відповісти
от тіко не кізді! все там було завжди добре з вентиляцією і кондиціонуванням!
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29.05.2021 18:13 Відповісти
Згідно нормативів обмін повітря має бути не менше 3 обсягів повітря на годину, а там і близько немає такого обміну повітря!
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29.05.2021 18:51 Відповісти
как можно в трезвом уме и памяти прививаться китайским короноваком? ?

"мама мы все тяжело больны.
мама мы все сошли с ума"
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29.05.2021 15:22 Відповісти
Китайцы точно также говорят: Как можно прививаться вакцинами кроме китайской
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29.05.2021 15:32 Відповісти
флаг им в руки
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29.05.2021 15:57 Відповісти
а ти часом Китай поставив для китайців в Україну 215 000 і на сьогодні усі китайці в Україні привиті двома дозами.
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29.05.2021 16:34 Відповісти
в Україні 107500 китайців?!
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29.05.2021 18:14 Відповісти
можливо. посольство китаю в україні їх записало, прислало вакцину і вкололо організованной толпой.
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29.05.2021 18:20 Відповісти
215 тис - це перша поставка короноваку, кількість якої пройшла лише по змі, а в реалі ніде не зафіксована. по змі 215, на сайті рнбо лише 200. куди ділись 15?
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29.05.2021 18:32 Відповісти
щас где-то на Мальдивах пустил слезу Степанов..
В Киеве и Львове заработали центры массовой вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2915
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29.05.2021 15:24 Відповісти
Ці люди стовідсотково думають,що вони два рази собі вколють вакцину і все.Але це ж кожен рік потрібно буде колотися.
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29.05.2021 15:25 Відповісти
Как установить приложение "Дия" на
В Киеве и Львове заработали центры массовой вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 9993
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29.05.2021 15:35 Відповісти
как два пальца
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29.05.2021 15:39 Відповісти
А на такой?
В Киеве и Львове заработали центры массовой вакцинации от COVID-19 - Цензор.НЕТ 52
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29.05.2021 15:46 Відповісти
на такой как три пальца
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29.05.2021 18:15 Відповісти
Клоуны выдали бригадам вакцины на 2 часа работы.
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29.05.2021 15:39 Відповісти
В очереди актеры?
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29.05.2021 15:43 Відповісти
Для съёмки рекламного ролика хватит
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29.05.2021 15:53 Відповісти
Посетителю при себе обязательно нужно иметь паспорт, идентификационный код, мобильный телефон для подтверждения записи на вакцинацию в приложении "Дія". Источник: https://censor.net/ru/p3268247\\\\\\\\\\\

Мазок ж.... (из)
Справку из Женевы
Люблинское фото, не на берегу, а рядом с Шарлиз Макарон
Ну и паспорт для вакцинации мопса, выданный в Эдинбурге в промежутке 1651-1652.03

А еще родословную, заверенную Мазепой и книгу "Кобзаря", ну и что шо он вышел 2 столетия потом? вот такая вот от Стебанова нам "спадщина"
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29.05.2021 16:17 Відповісти
Какая ж это нах "массовая вакцинация", если вакцинируют только тех кто :
1. Предварительно записался за ХЗ солько месяцев.
2. Возраст 60+.
3. Наличие "Дії" на телефоне через которую надо произвести запись (пксть они ее себе в зад затосуют).
Точно , что мазок из жепы еще потребуют. Результат красноречивый -"уже" 170 человек. Акуеть. "В очередь, сукины дети, в очередь!" (С)
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29.05.2021 17:16 Відповісти
 
 