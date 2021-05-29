4 людини загинули унаслідок лобової ДТП на Дніпропетровщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

4 людини загинули через дорожньо-транспортну пригоду з участю вантажівки в Дніпропетровській області.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

"29 травня о 00:01 у службу порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на автодорозі Н-31 "Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка", 68 км + 980 м поблизу села Могилів Царичанського району.

За вказаною адресою було направлено чергові відділення дев'ятої і двадцять четвертої державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області", - наголошується в повідомленні.

Після того, як рятувальники прибули на місце події, було встановлено, що сталося лобове зіткнення двох автомобілів – легкового автомобіля Toyota RAV4 і спеціалізованого вантажного самоскида Ford Cargo 4142D.

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У ДСНС зазначили: "Унаслідок ДТП загинули 4 особи (водій та пасажири легкового автомобіля Toyota RAV4): жінки, 1992 і 1997 років народження, і чоловіки, 1961 і 1984 років народження.

Співробітники Служби порятунку за допомогою аварійно-рятувального обладнання вилучили тіла з пошкодженого автомобіля. Працівниками поліції проводяться слідчі дії зі встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди.

До надання допомоги було залучено 8 людей особового складу та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області".

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