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Новини Фото ДТП
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4 людини загинули унаслідок лобової ДТП на Дніпропетровщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

4 людини загинули через дорожньо-транспортну пригоду з участю вантажівки в Дніпропетровській області.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

"29 травня о 00:01 у службу порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на автодорозі Н-31 "Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка", 68 км + 980 м поблизу села Могилів Царичанського району.

За вказаною адресою було направлено чергові відділення дев'ятої і двадцять четвертої державних пожежно-рятувальних частин Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області", - наголошується в повідомленні.

Після того, як рятувальники прибули на місце події, було встановлено, що сталося лобове зіткнення двох автомобілів – легкового автомобіля Toyota RAV4 і спеціалізованого вантажного самоскида Ford Cargo 4142D.

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У ДСНС зазначили: "Унаслідок ДТП загинули 4 особи (водій та пасажири легкового автомобіля Toyota RAV4): жінки, 1992 і 1997 років народження, і чоловіки, 1961 і 1984 років народження.

Співробітники Служби порятунку за допомогою аварійно-рятувального обладнання вилучили тіла з пошкодженого автомобіля. Працівниками поліції проводяться слідчі дії зі встановлення обставин дорожньо-транспортної пригоди.

До надання допомоги було залучено 8 людей особового складу та 2 одиниці техніки Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області".

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4 людини загинули унаслідок лобової ДТП на Дніпропетровщині, - ДСНС 01
4 людини загинули унаслідок лобової ДТП на Дніпропетровщині, - ДСНС 02
4 людини загинули унаслідок лобової ДТП на Дніпропетровщині, - ДСНС 03
4 людини загинули унаслідок лобової ДТП на Дніпропетровщині, - ДСНС 04

Автор: 

ДТП (4467) Дніпропетровська область (3718)


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Как так, на встечку, біда(((((
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29.05.2021 18:24 Відповісти
Бо ремені і подушки працюють тільки в парі з мізками.
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29.05.2021 18:56 Відповісти
Хорошо,что в грузовик влепились,так бы еще придурки забрали с собой возможно не одну жизнь
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29.05.2021 20:01 Відповісти
непристегнутые 200%
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29.05.2021 20:33 Відповісти
Задняя половина авто практически целая - сейчас отпилят и приварят к другому, ещё поездит.

При таких авариях ремни - лёгкие синяки, без них - отлом шеи. Задним тоже надо пристёгиваться.
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30.05.2021 09:41 Відповісти
На заднем сиденье погибли только из-за того, что не пристёгнуты были.
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30.05.2021 11:27 Відповісти
 
 