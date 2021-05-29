УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11043 відвідувача онлайн
Новини Фото
7 222 19

Арсенал снарядів і мін часів Другої світової війни виявлено на Черкащині, - ДСНС. ФОТО

У Черкаській області піротехніки виявили 223 вибухонебезпечні предмети.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Групою піротехнічних робіт і підводного розмінування аварійно-рятувального загону спецпризначення під час обстеження території у Звенигородському районі, поблизу смт Єрки, виявлені та вилучені 223 вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни", - йдеться в повідомленні.

Серед них: 192 артилерійські снаряди калібру 76 мм, 21 артилерійський снаряд калібру 85 мм, 1 мінометна міна калібру 81 мм, 6 гранат, 3 підривники.

Роботи з обстеження території тривають.

Дивіться також: Майже 400 мін часів Другої світової війни виявлено на Дніпропетровщині, - ДСНС. ФОТО

Арсенал снарядів і мін часів Другої світової війни виявлено на Черкащині, - ДСНС 01

Автор: 

боєприпаси (2269) Друга світова війна (292) ДСНС (5105) Чернігівська область (909)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
А тебе "жаба давить"? У тих місцях німців товкли, під час Корсунь-шевченківської битви, земля там, до цих пір, "смертю нафарширована", як булка - маком, а ти зуби скалиш... Їдь туди сам, бери міношукач, і "ставай героєм", "респект" і "уважуху" заробляючи...
показати весь коментар
29.05.2021 19:44
+3
Группой пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда спецназначения, во время обследования территории......

=================
****! "Черные археологи" решили обследовать территорию казенными МД и накопать чермета ну и по КР немного копнуть ,а тут-нежданчик! Но чуваки в выиграше при любом раскладе. Теперь им респект и уважуха
показати весь коментар
29.05.2021 19:11
+2
Спасибо "черным археологам"!
показати весь коментар
29.05.2021 19:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Группой пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда спецназначения, во время обследования территории......

=================
****! "Черные археологи" решили обследовать территорию казенными МД и накопать чермета ну и по КР немного копнуть ,а тут-нежданчик! Но чуваки в выиграше при любом раскладе. Теперь им респект и уважуха
показати весь коментар
29.05.2021 19:11 Відповісти
А тебе "жаба давить"? У тих місцях німців товкли, під час Корсунь-шевченківської битви, земля там, до цих пір, "смертю нафарширована", як булка - маком, а ти зуби скалиш... Їдь туди сам, бери міношукач, і "ставай героєм", "респект" і "уважуху" заробляючи...
показати весь коментар
29.05.2021 19:44 Відповісти
Хто кого товк ще питання.
показати весь коментар
29.05.2021 20:01 Відповісти
Снаряди 76 і 85 мм, в одному місці - радянські або танки, або самохідки, або протитанкові гармати. І ті, і другі, і треті, калібром 85 мм - друга половина війни. Корсунь-Шевченківська битва - лютий 1944 року. Ще інформація потрібна? (Я, між іншим, з тих місць родом... Якісь кілька десятків кілометрів убік).
показати весь коментар
29.05.2021 20:10 Відповісти
Я за то що якщо порівнювати втрати з двох сторін то виходить що німці товкли а що снаряди радянського союзу то це нічого не доводить.Майже в усіх битвах совети програвали по втратах в декілька разів просто гнали як скот на забій.
показати весь коментар
29.05.2021 21:04 Відповісти
1944 - наступ Червоної Армії. При наступі навіть армії під керівництвом "геніїв" несуть втрати в 3-4 рази більші, ніж ті, що обороняються... Не треба "давить на сльозу", на емоції - я виклав "голий факт", який стосується того, чому там така кількість *********** і кому вони належать... Скоріш всього, там був польовий артсклад, або ж розбомбили автоколону, що перевозила ********** для танкової бригади - в її складі могли буть Т-34, Т-34-85, СУ-76, і мінометні батареї.
показати весь коментар
29.05.2021 21:17 Відповісти
Чоловіче,повір на слово,але мене "жаба не давить" взагалі.По відношенню до усього. Правильно називається прилад-металодетектор або металошукач. З міношукачем раджу тобі походити,а мене чомусь від зброї та її складових не пре. Я більше по монетах та металопластиці ******** ходити.
показати весь коментар
29.05.2021 20:59 Відповісти
Ну тоді "запхни язика в зад", і не злорадствуй над людьми, що ризикують життям, рятуючи людей від смерті... Ти не бачив, як хоронять сусіда-тракториста, який на такому "чорметі" підірвався, орючи поле, а у нього діти сиротами росли...
показати весь коментар
29.05.2021 21:08 Відповісти
а ніхто і не злорадствує.Я лише висловив своє бачення ситуації. Отак просто вийшли в суботу в чисте поле і снарядів зразу накопали? Не вірю! Полюбе чуваки на коп їздили по манєтоси ,а попали на снаряди в полі.Випадково. а так як мчс-ники то вирішили добивати ділянку і копати усі **********.
показати весь коментар
29.05.2021 21:45 Відповісти
Ти поле роздивився? Там свіжа оранка. І оранка не проста - там орали "свіжину", яка не оралася кілька років : травостій не той, що виростає за рік - там пирій... Люди в селі не дивляться на "вихідні, а орють, коли земля "дозріла" - колись і вночі, в дві зміни, орали. Землю зорали і підготували для культивації, перед сівбою. Спішили, поки земля не втратила вологу, але вже зігрілась для зерна. Під час оранки викопали снаряд. Викликали саперів. Ті приїхали, провели обстеження. Виявили **********... ВСЕ. А ти "гаманцем мірять" лізеш...
показати весь коментар
29.05.2021 21:57 Відповісти
Я ж кажу - все "міряєш гаманцем"... Я описав звичний, для тих місць, варіант... Бо я у тих місцях виріс, і сапери, на наших полях, особливо, в пору моєї молодості - не дивина... Після школи самому поорать прийшлося. І інструктажі проходив, стосовно подібних "цяцьок". Саме ти "нафантазував" - про чорних археологів", пошуки "старовини". До речі, а яка повинна буть оранка? Плантажним плугом? Поле "гуляло" кілька років. Потім переорали. Для цього не треба сильно "глибить", глину вивертаючи (в тих місцях 20-40 см - чорнозем, а нижче - глинисті грунти) - там кущів нема, основна маса коріння - багатолітні рави, а вони мають мочкове коріння, яке глибоко не вростає. Судячи по фото - луговий, прибережний грунт, там нижче "глей". А він - неродючий...
А щодо "завтра без борщу залишишся" - телепню, набери "Цензор. Ватра", і подивися, перед тим, як "пащеку роззявлять"...
показати весь коментар
29.05.2021 23:02 Відповісти
Ясно..Черговий любитель кухні. Здаюся зразу-кухня не моє. ....Раз так -то жінку не трогай .Сам завтра борщ звариш
Доброї ночі.
показати весь коментар
29.05.2021 23:32 Відповісти
Ходи, не кашляй...
показати весь коментар
29.05.2021 23:34 Відповісти
Спасибо "черным археологам"!
показати весь коментар
29.05.2021 19:42 Відповісти
Благодаря кацапам, такие арсеналы будут находить на Донбасе еще очень долго...
показати весь коментар
29.05.2021 23:11 Відповісти
 
 