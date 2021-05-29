Арсенал снарядів і мін часів Другої світової війни виявлено на Черкащині, - ДСНС. ФОТО

У Черкаській області піротехніки виявили 223 вибухонебезпечні предмети.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Групою піротехнічних робіт і підводного розмінування аварійно-рятувального загону спецпризначення під час обстеження території у Звенигородському районі, поблизу смт Єрки, виявлені та вилучені 223 вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни", - йдеться в повідомленні.

Серед них: 192 артилерійські снаряди калібру 76 мм, 21 артилерійський снаряд калібру 85 мм, 1 мінометна міна калібру 81 мм, 6 гранат, 3 підривники.

Роботи з обстеження території тривають.

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