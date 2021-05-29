Арсенал снарядів і мін часів Другої світової війни виявлено на Черкащині, - ДСНС. ФОТО
У Черкаській області піротехніки виявили 223 вибухонебезпечні предмети.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"Групою піротехнічних робіт і підводного розмінування аварійно-рятувального загону спецпризначення під час обстеження території у Звенигородському районі, поблизу смт Єрки, виявлені та вилучені 223 вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни", - йдеться в повідомленні.
Серед них: 192 артилерійські снаряди калібру 76 мм, 21 артилерійський снаряд калібру 85 мм, 1 мінометна міна калібру 81 мм, 6 гранат, 3 підривники.
Роботи з обстеження території тривають.
Топ коментарі
+4 Яр Холодний
показати весь коментар29.05.2021 19:44
+3 Sav UA
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+2 Georg Lotar Georg Lotar
показати весь коментар29.05.2021 19:42
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****! "Черные археологи" решили обследовать территорию казенными МД и
накопать черметану и по КР немного копнуть ,а тут-нежданчик! Но чуваки в выиграше при любом раскладе. Теперь им респект и уважуха
А щодо "завтра без борщу залишишся" - телепню, набери "Цензор. Ватра", і подивися, перед тим, як "пащеку роззявлять"...
Доброї ночі.