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Дітей навчали заряджати зброю, а містян запрошували служити в російській армії на виставці в окупованому Севастополі. ФОТОрепортаж

У Севастополі на площі Нахімова влаштували військову виставку, приурочену до російського Дня прикордонника, який відзначається 28 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Зокрема, на площі Нахімова розставили столи зі зброєю, військову техніку та намети. На столах організатори розмістили зразки технічного оснащення російських прикордонників і спецвійськ: прилад для дослідження документів "Корунд-МТВ", автономний портативний прилад для дослідження справжності банкнот, дактилоскопічний програмно-апаратний комплекс, ручний металошукач "Шахта-РП". Окремо розклали гідрокомбінезони, підводний світлодіодний прожектор, маски, поверхневі станції гідроакустичного зв'язку.

Для демонстрації зброї організатори виставили самозарядний малогабаритний пістолет ПСМ, пістолет "Вул", пістолет Макарова, модернізований автомат Калашникова, снайперську гвинтівку Драгунова з нічним прицілом, модернізований ручний гранатомет РГС-50М, а також ручний протитанковий гранатомет.

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Севастопольцям також показали зброю часів Другої світової війни: карабін системи Мосіна 1938 року, німецьку самозарядну гвинтівку 1943 року G43, пістолет-кулемет Шпагіна 1941 року.

За спостереженнями кореспондента Крим.Реалії, подивитися виставку зібралося кілька сотень людей. Зброю дозволяли розглядати, брати в руки, а також влаштовувати з нею фотосесії. Дітям показували, як заряджати зброю і цілитися. Відвідувачі цілилися з гранатомета в пам'ятник Нахімову, в повітря та один в одного.

Навколо площі встановили автотехніку: снігоболотохід, мотоцикл часів Другої світової війни, мобільний прожекторний комплекс, КамАЗ "Бронекапсула", шестиколісний всюдихід, бронетранспортер.

На початку демонстраційного збройового ряду поставили агітаційні стенди із запрошеннями на службу до армії Росії та в навчальні заклади ФСБ. Як зазначає кореспондент Крим.Реалії, охочих отримати інформацію про роботу в ФСБ не спостерігалося.

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По сусідству з виставкою розташувалася концертна сцена. Самодіяльні артисти співали пісні часів війни. Російські прикордонники-кінологи продемонстрували роботу зі службовими собаками.

Територію площі Нахімова огородили залізними турнікетами, туди пропускали через ворота металошукачів. Уздовж огорожі по периметру і на території площі стояли озброєні силовики. Учасники виставки та військові були без масок, карантинних обмежень не дотримувалися.

Дітей навчали заряджати зброю, а містян запрошували служити в російській армії на виставці в окупованому Севастополі 01
Дітей навчали заряджати зброю, а містян запрошували служити в російській армії на виставці в окупованому Севастополі 02
Дітей навчали заряджати зброю, а містян запрошували служити в російській армії на виставці в окупованому Севастополі 03

Дивіться також: "Найкраща організація", - в окупованому Севастополі дітей приймали до комсомолу. ФОТО

Автор: 

діти (5065) Крим (14143) Севастополь (554)


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Топ коментарі
+33
Свежее пушечное мясо...
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29.05.2021 21:14
+19
Коллиматорный прицел - китайская подделка под EOTech, которую кацапы выдают за свою.
И пальчик на скобе )))
Отжэж, воины, мля...

Все интересно, а вот как живется, когда твои новые хозяева тебя между собой называют предателем?
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29.05.2021 21:22
+13
окупант завжди намагається максимально використати захоплені ресурси...і природні і людські.
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29.05.2021 21:16
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Свежее пушечное мясо...
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29.05.2021 21:14 Відповісти
окупант завжди намагається максимально використати захоплені ресурси...і природні і людські.
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29.05.2021 21:16 Відповісти
Ну, а для чого тоді взагалі потрібно щось захоплювати? Тільки для цього.
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29.05.2021 21:25 Відповісти
При условии, что власть - совершенно тупые идиоты
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30.05.2021 05:00 Відповісти
) это будущие боевые роботы, о которых так много говорили парашные олени.
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29.05.2021 21:28 Відповісти
Дебильное. это элементарная военная подготовку. которую в Украине с 1992 похерили.
В случае замеса любой должен уметь собрать АК и стрелять из него.
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30.05.2021 05:09 Відповісти
Туда им и дорога ,родители тупые мрази
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29.05.2021 21:31 Відповісти
А почему не провели конкурс на скоростное выкапывание могил, это же так скрепно !
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29.05.2021 21:58 Відповісти
Что значит приглашали?!
Так и до западных идей можно опуститься!
На выходе надо было отлавливать счастливых рекрутов и на курорты Сирии, в Тартус и Латакию!
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29.05.2021 21:15 Відповісти
ты же все равно не поверишь, но не так же и даже совсем не рядом...
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29.05.2021 21:18 Відповісти
меня забанили, но везде есть агитация на службу в армию! у нас на кожному кроці висять плакати з запрошенням на контракт!
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30.05.2021 00:06 Відповісти
у вас ето где в ордле или в Украине?
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30.05.2021 00:18 Відповісти
тебя правильно забанили поц ордловский - и не скули...
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30.05.2021 00:22 Відповісти
Ты же ссыкун даже имя свое прячешь....Трижды по пятнадцать раз ....
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30.05.2021 22:09 Відповісти
я покупаю оружие и детей обучаю защите от таких как ты, обученых полковниками в отставке
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29.05.2021 21:21 Відповісти
выросли? - на оружие ваш выбор значит,
но защищаться и в глаза напавшему на тебя не смотреть до выстрела не отменяется никогда...
приглядываю конечно....
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29.05.2021 21:35 Відповісти
Придурок, честно...
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30.05.2021 04:47 Відповісти
Путлєрюгенд.
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29.05.2021 21:17 Відповісти
сучья поросоль.....- сорняки...
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29.05.2021 21:38 Відповісти
Справжній чоловік повинен зробить в житті три речі: посадить дерево, побудувать дім, виростить сина...
Справжній кацап повинен теж здійснить три речі - зненавидіть весь світ, полюбить Сталіна і "сдохнуть во славу Атєчєства..."
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29.05.2021 22:32 Відповісти
вас давно не было, шановный Gar - рад и очень вас видеть.
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29.05.2021 22:53 Відповісти
Якщо держава не вкладає грошей в розвиток власної культури і державницької ідеології, то вимушена буде вкладати гроші в озброєння, щоб воювати зі своїми колишніми співвітчизниками.
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29.05.2021 21:18 Відповісти
Курортный сезон Коктебеля: канализационные стоки и разруха (ФОТО).

https://site.ua/alexander.kovalenko/35854-kurortnyy-sezon-koktebelya-kanalizatsionnye-stoki-i-razruha-foto/
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29.05.2021 21:27 Відповісти
Коллиматорный прицел - китайская подделка под EOTech, которую кацапы выдают за свою.
И пальчик на скобе )))
Отжэж, воины, мля...

Все интересно, а вот как живется, когда твои новые хозяева тебя между собой называют предателем?
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29.05.2021 21:22 Відповісти
Детей учили заряжать оружие, а горожан приглашали служить в российской армии на выставке в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 2897
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29.05.2021 21:22 Відповісти
дятел с автоматом не знает, что обратно тоже прилетает
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29.05.2021 23:03 Відповісти
Работает принцип манкурта, выслужиться ещё больше перед хозяином
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29.05.2021 22:00 Відповісти
https://www.dsnews.ua/society/sin-lukashenka-vlashtuvav-vechirku-na-yakiy-zasvitilisya-leps-brezhnyeva-ta-meladze-29052021-426627 Сын Лукашенко устроил вечеринку, на которой "засветились" Лепс, Брежнева и Меладзе
В пятницу, 28 мая, Виктор Лукашенко, сын самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, устроил вечеринку, на которую пригласил петь известных звезд - Веру Брежневу, Григория Лепса и Валерия Меладзе
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29.05.2021 21:24 Відповісти
Папа на мороженное немного денег дает, приходится ограничивать себя...
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29.05.2021 21:41 Відповісти
Бєз клоуна нє щітаєцца.
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29.05.2021 21:44 Відповісти
То что оккупант учит наших детей, єто хреново, но большинство подобных статей, направляют негатив не в эту сторону а в сторону обучения детей обращению с оружием в целом. Может если б наше государство больше занималось патриотическим воспитанием молодежи, Крым было б кому защищать в 2014, а не трындеть про Пастор не дал приказ и тд ...
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29.05.2021 21:29 Відповісти
а оно тогда точно нашим было,это государство?точно наши им руководили?
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29.05.2021 21:35 Відповісти
Уточните пожалуйста - а оно, государство, сейчас наше? Точно наши руководят сейчас Украиной?
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29.05.2021 21:38 Відповісти
руководят не наши...но государство уже наше
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29.05.2021 21:40 Відповісти
Госуда́рство - политическая форма организации общества на определённой территории, суверенная организация публичной власти, обладающая аппаратом управления и принуждения, которому подчиняется всё население страны.

Это не мое государство где обитают 73% зебильнутых и откровенных придурков. Такое государство Украине не надо
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29.05.2021 21:52 Відповісти
и кто же построит твое государство?ведь уничтожить не твое проще ,чем построить твое
государство
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29.05.2021 22:05 Відповісти
Мы и построим. Без руцькой ваты - зажоповцев, зеленых проходимцев и совкодрочеров. И к власти их больше не допустим.
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29.05.2021 22:21 Відповісти
согласен
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29.05.2021 22:24 Відповісти
Форма организации бюрократического класса.
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29.05.2021 23:17 Відповісти
А Вы из тех экспертов, которые отслужив 2 года и постояв на караульной вышке пару десятков раз знаете порядок отработки документов и распоряжений на ведение боевых действий с сопредельным государством?
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29.05.2021 23:03 Відповісти
Есть устав караульной службы, там четко прописаны все действия в случае нападения на военный объект, или в случае проникновения неустановленных лиц . Приказ - не нужен, нужно быть верным присяге .
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30.05.2021 01:49 Відповісти
Все верно. За убийство нарушителя после тройного предупреждения - выдавали чистый недельный отпуск с оплатой транспорта
Это устав. Нарушишь его - пойдешь сам в дисбат. Это армия. Шаг влево-вправо - тебе писта.
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30.05.2021 04:58 Відповісти
А Крымский полуостров был охраняемым караулом объект? Табель поста был, начальник караула, постовые, часовые? Не несите бред, деточка, когда вражеская армия перешла границу твоей страны то необходимо решение на ведение БОЕВЫХ действий, на основании которого издаётся БОЕВОЙ приказ. Поинтересуйтесь на досуге. Интернет-генералов, отслуживших максимум срочку и так дофига.
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30.05.2021 08:10 Відповісти
***** пушечное мясо требуется. Продали красножопые ватные севастопольцы за сказки не только свою свободу, но и мирное будущее. Сдохнут за дворцы Путлера и ржавое вяличие
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29.05.2021 21:35 Відповісти
А Вы какого сорта перебежчик. Из военнослужащих?
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29.05.2021 23:19 Відповісти
Ну так за участие в незаконном голосовании не накажут. А там видно будет. Только есть одно но, Крым в свое время за Овоща в передовиках по его поддержке был...
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30.05.2021 21:17 Відповісти
Вот Вам ерунды в голову как насовали из ящика, так и по-прежнему и говорите. Еще думаете мерками "царь все может". Для чего Крым отдали ( голосованием ЦК КПСС между прочим) в подчинение УССР?
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30.05.2021 21:21 Відповісти
версий много от тупых типо по пьяне подарили и хрущев на 300 лет чегото там подарок сделал, до более реальных, как общая инфраструктура с украиной и как следствие упрощение логистики,но на тот момент когда ссср был одной страной по сути не важно было
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30.05.2021 23:32 Відповісти
Причиной была постройка Северо-крымского канала, да и общее сообщение сухопутным путем. Исключительно целесообразность. Также как и Кубань. Калининградская губерния вон как процветает, а почти в самом центре Европы.
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30.05.2021 23:44 Відповісти
Крым, вообще то на украинских IP адресах...
Так что, есть у меня подозрение, что ты мил человек, обычный кацапский провокатор.
Не ватник из Крыма, а кацап.
Как то, так.
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29.05.2021 23:32 Відповісти
Неверно. Там полностью кабель с Кубани. Все айпи российские
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30.05.2021 04:48 Відповісти
Из написанного ясно одно. Вата - она везде вата. Почему вам всегда что-то должен? Ты слышал, чтобы в Одессе, Львове, Херсоне что-то просили. Зато на русне все челом бьют что-то клянча у *****. Кроме Ичкерии, разумеется. Вас просто ******* руцькой сказкой про молочные реки и кисельные берега
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30.05.2021 00:13 Відповісти
До сих пор с 22 июня 1941 года Гитлера бояцца Хотя Вячеслав Молотов в обед выступая по всесоюзному радио сообщил...советское дерьмо выполняло все братские договоры с братской Германией
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29.05.2021 21:51 Відповісти
Из выступления Молотова 22.06.41 г - Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего Советского правительства, вокруг нашего великого вождя товарища Сталина.
И ни слова про Родину и Отечество
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29.05.2021 21:57 Відповісти
Это ещё период мировой революции, про отечество вспомнил Сталин когда германские войска были под Москвой. Тогда он вытащил на свет русское православие, отечество и прочие штампы российского империализма
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29.05.2021 22:06 Відповісти
В совке нас в 9-м классе возили на карьер стрелять из калаша. Разумеется из мелкашки стреляли много раньше, а разборка/сборка АК-47 с 7 класса точно (может и раньше). Обращение с оружием необходимый навык для пацана.
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29.05.2021 22:07 Відповісти
Занятия по НВП, 9-10 классы. Обязательно в военных рубашках.
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29.05.2021 22:15 Відповісти
Про военные рубашки не знаю, но галстуки наш военрук требовал обязательно. Когда их забывали, изголялись как могли. Помню повязывали и шнурки, и у первоклашек одалживали их галстучки - главное чтобы что-то было
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29.05.2021 22:46 Відповісти
какие года?
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30.05.2021 00:22 Відповісти
80-е
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30.05.2021 00:30 Відповісти
Тогда да. Совок уже был в конвульсиях. Не до рубашек на НВП
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30.05.2021 01:00 Відповісти
Не тринди.
На военке у всех была офицерская рубашка
Помню как в 90-м призвали на три месяца в Железную дивизию под Яворовым. Сначала стойка смирно. а потом ржака - ибо выдавали обычные кроссовки
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30.05.2021 04:56 Відповісти
Пасть прикрой, сученыш. С тобой ни кто не общается. Усек, шнырь?
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30.05.2021 09:46 Відповісти
Кінець 70-х - початок 80-х точно.
У 9 і 10 класі.
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31.05.2021 10:39 Відповісти
Ври дальше. Военка была только с 9 класса
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30.05.2021 04:49 Відповісти
Пестня: (исполняют Йося Кобзон и хор Александрова)
Легендаааарный Ватастооооополь,
Город русссских дураков!!!!
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29.05.2021 22:11 Відповісти
Не розумію сарказму. Панове, ********** тут лишні. Вороги ведуть війну і до неї готуються. Здійснюються всебічні заходи по залученню населення до війська. Хай через сраку, але це працює.
Приклад звичайно брати не треба, але альтернатива мусить бути. І ми теж прийдемо до цього. Відродження військової підготовки у школах, військові табори, рекрутинг до війська, територіальна оборона та інше.
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29.05.2021 22:20 Відповісти
100%
Они правы. Любой старшеклассик должен уметь разобрать-собрать автомат и стрелять из него. В России военку в старших классах так и не прекращали. в отличие от нас.
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30.05.2021 05:08 Відповісти
чего они потом в школах стреляют не понятно, видать компутер виноват
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29.05.2021 22:44 Відповісти
Іпанутим нема спокою.
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29.05.2021 22:57 Відповісти
Очередной идиот. Военка в школах СССР была с 9 класса
Обычная физра плюс лютая мечта мальчишек - увидеть реальный автомат и пострелять их него. Ну и одноклассицы на полу с раздвинутыми ногами с автоматом на изготовке
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30.05.2021 04:54 Відповісти
Мардвань прыгласили стать удобрением.
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29.05.2021 23:14 Відповісти
Несколько лет назад, в Киеве на Софиевской площади выставили подбитую и захваченную кацапскую технику.
Ну и естественно, показали образцы техники украинской.
Почему не повторить такое мероприятие на день Независимости?
Можно придумать целый комплекс мероприятий для популяризации армии.
Мы воюющая страна и забывать о том, что у нас есть армия, нельзя.
Об этом нужно напоминать каждый день.
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29.05.2021 23:27 Відповісти
Четыре года уже никто и ничего не подбивает. Чисто снайпера и шальные пули с крупной стрелковки
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30.05.2021 04:50 Відповісти
за вора - убийцу и геленджикский дворец

сгорит в крематории ватный боец,
зачем ему мир и счастливая жизнь,
он будет в раю , там где фсьо *******
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29.05.2021 23:37 Відповісти
Учи матчасть. Тот дворец дал в рос. бюджет лярд баксов. Дай Бог, чтобы все укр. олигархи строили дворцы в Украине. а не покупали их в Испании
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30.05.2021 04:51 Відповісти
Дайте им селедки, и "Ополченочку" покажите!
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30.05.2021 00:37 Відповісти
Очередной дебил...
Ты вообще о военной подготовке в Украине что-то слышал?
Или очередная тупая жертва ботофермы?
Это просто норма. Любой старшеклассик должен иметь элементарную военную подготовку - понятия броска гранаты , разборки и стрельбы из автомата АКМ и т.д..
СССР - 9 класс
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30.05.2021 05:03 Відповісти
Быдло успокойся и накати боярки, что-то ты перевозбудилось. То, что у вас на рашке происходит это уже не физ. подготовка это уже шизофрения и деградация общества, 7 летние п..дбки автоматы собирают иди голову полечи, точно дебил.
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30.05.2021 09:58 Відповісти
Думаешь, мне стоит тратить время на споры с совковым быдлом типа тебя? Вряд-ли.
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30.05.2021 12:56 Відповісти
Типично российский маразм, который они называют патриотизмом!
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30.05.2021 11:28 Відповісти
Якщо Україна воює і 4/5 її кордонів - це потенційна лінія фронту, то чоловіків треба навчати військовій справі з дитинства.
Так що у цьому випадку якраз треба не насміхатися, а брати приклад.
У 18 років уже пізно показувати зброю тому, кому бошку наповнили іншим вмістом.
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31.05.2021 10:37 Відповісти
 
 