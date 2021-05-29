Дітей навчали заряджати зброю, а містян запрошували служити в російській армії на виставці в окупованому Севастополі. ФОТОрепортаж

У Севастополі на площі Нахімова влаштували військову виставку, приурочену до російського Дня прикордонника, який відзначається 28 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Зокрема, на площі Нахімова розставили столи зі зброєю, військову техніку та намети. На столах організатори розмістили зразки технічного оснащення російських прикордонників і спецвійськ: прилад для дослідження документів "Корунд-МТВ", автономний портативний прилад для дослідження справжності банкнот, дактилоскопічний програмно-апаратний комплекс, ручний металошукач "Шахта-РП". Окремо розклали гідрокомбінезони, підводний світлодіодний прожектор, маски, поверхневі станції гідроакустичного зв'язку.

Для демонстрації зброї організатори виставили самозарядний малогабаритний пістолет ПСМ, пістолет "Вул", пістолет Макарова, модернізований автомат Калашникова, снайперську гвинтівку Драгунова з нічним прицілом, модернізований ручний гранатомет РГС-50М, а також ручний протитанковий гранатомет.

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Севастопольцям також показали зброю часів Другої світової війни: карабін системи Мосіна 1938 року, німецьку самозарядну гвинтівку 1943 року G43, пістолет-кулемет Шпагіна 1941 року.

За спостереженнями кореспондента Крим.Реалії, подивитися виставку зібралося кілька сотень людей. Зброю дозволяли розглядати, брати в руки, а також влаштовувати з нею фотосесії. Дітям показували, як заряджати зброю і цілитися. Відвідувачі цілилися з гранатомета в пам'ятник Нахімову, в повітря та один в одного.

Навколо площі встановили автотехніку: снігоболотохід, мотоцикл часів Другої світової війни, мобільний прожекторний комплекс, КамАЗ "Бронекапсула", шестиколісний всюдихід, бронетранспортер.

На початку демонстраційного збройового ряду поставили агітаційні стенди із запрошеннями на службу до армії Росії та в навчальні заклади ФСБ. Як зазначає кореспондент Крим.Реалії, охочих отримати інформацію про роботу в ФСБ не спостерігалося.

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По сусідству з виставкою розташувалася концертна сцена. Самодіяльні артисти співали пісні часів війни. Російські прикордонники-кінологи продемонстрували роботу зі службовими собаками.

Територію площі Нахімова огородили залізними турнікетами, туди пропускали через ворота металошукачів. Уздовж огорожі по периметру і на території площі стояли озброєні силовики. Учасники виставки та військові були без масок, карантинних обмежень не дотримувалися.







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