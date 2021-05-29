Дітей навчали заряджати зброю, а містян запрошували служити в російській армії на виставці в окупованому Севастополі. ФОТОрепортаж
У Севастополі на площі Нахімова влаштували військову виставку, приурочену до російського Дня прикордонника, який відзначається 28 травня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Зокрема, на площі Нахімова розставили столи зі зброєю, військову техніку та намети. На столах організатори розмістили зразки технічного оснащення російських прикордонників і спецвійськ: прилад для дослідження документів "Корунд-МТВ", автономний портативний прилад для дослідження справжності банкнот, дактилоскопічний програмно-апаратний комплекс, ручний металошукач "Шахта-РП". Окремо розклали гідрокомбінезони, підводний світлодіодний прожектор, маски, поверхневі станції гідроакустичного зв'язку.
Для демонстрації зброї організатори виставили самозарядний малогабаритний пістолет ПСМ, пістолет "Вул", пістолет Макарова, модернізований автомат Калашникова, снайперську гвинтівку Драгунова з нічним прицілом, модернізований ручний гранатомет РГС-50М, а також ручний протитанковий гранатомет.
Севастопольцям також показали зброю часів Другої світової війни: карабін системи Мосіна 1938 року, німецьку самозарядну гвинтівку 1943 року G43, пістолет-кулемет Шпагіна 1941 року.
За спостереженнями кореспондента Крим.Реалії, подивитися виставку зібралося кілька сотень людей. Зброю дозволяли розглядати, брати в руки, а також влаштовувати з нею фотосесії. Дітям показували, як заряджати зброю і цілитися. Відвідувачі цілилися з гранатомета в пам'ятник Нахімову, в повітря та один в одного.
Навколо площі встановили автотехніку: снігоболотохід, мотоцикл часів Другої світової війни, мобільний прожекторний комплекс, КамАЗ "Бронекапсула", шестиколісний всюдихід, бронетранспортер.
На початку демонстраційного збройового ряду поставили агітаційні стенди із запрошеннями на службу до армії Росії та в навчальні заклади ФСБ. Як зазначає кореспондент Крим.Реалії, охочих отримати інформацію про роботу в ФСБ не спостерігалося.
По сусідству з виставкою розташувалася концертна сцена. Самодіяльні артисти співали пісні часів війни. Російські прикордонники-кінологи продемонстрували роботу зі службовими собаками.
Територію площі Нахімова огородили залізними турнікетами, туди пропускали через ворота металошукачів. Уздовж огорожі по периметру і на території площі стояли озброєні силовики. Учасники виставки та військові були без масок, карантинних обмежень не дотримувалися.
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В случае замеса любой должен уметь собрать АК и стрелять из него.
Так и до западных идей можно опуститься!
На выходе надо было отлавливать счастливых рекрутов и на курорты Сирии, в Тартус и Латакию!
но защищаться и в глаза напавшему на тебя не смотреть до выстрела не отменяется никогда...
приглядываю конечно....
Справжній кацап повинен теж здійснить три речі - зненавидіть весь світ, полюбить Сталіна і "сдохнуть во славу Атєчєства..."
https://site.ua/alexander.kovalenko/35854-kurortnyy-sezon-koktebelya-kanalizatsionnye-stoki-i-razruha-foto/
И пальчик на скобе )))
Отжэж, воины, мля...
Все интересно, а вот как живется, когда твои новые хозяева тебя между собой называют предателем?
В пятницу, 28 мая, Виктор Лукашенко, сын самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, устроил вечеринку, на которую пригласил петь известных звезд - Веру Брежневу, Григория Лепса и Валерия Меладзе
Это не мое государство где обитают 73% зебильнутых и откровенных придурков. Такое государство Украине не надо
государство
Это устав. Нарушишь его - пойдешь сам в дисбат. Это армия. Шаг влево-вправо - тебе писта.
Так что, есть у меня подозрение, что ты мил человек, обычный кацапский провокатор.
Не ватник из Крыма, а кацап.
Как то, так.
И ни слова про Родину и Отечество
На военке у всех была офицерская рубашка
Помню как в 90-м призвали на три месяца в Железную дивизию под Яворовым. Сначала стойка смирно. а потом ржака - ибо выдавали обычные кроссовки
У 9 і 10 класі.
Легендаааарный Ватастооооополь,
Город русссских дураков!!!!
Приклад звичайно брати не треба, але альтернатива мусить бути. І ми теж прийдемо до цього. Відродження військової підготовки у школах, військові табори, рекрутинг до війська, територіальна оборона та інше.
Они правы. Любой старшеклассик должен уметь разобрать-собрать автомат и стрелять из него. В России военку в старших классах так и не прекращали. в отличие от нас.
Обычная физра плюс лютая мечта мальчишек - увидеть реальный автомат и пострелять их него. Ну и одноклассицы на полу с раздвинутыми ногами с автоматом на изготовке
Ну и естественно, показали образцы техники украинской.
Почему не повторить такое мероприятие на день Независимости?
Можно придумать целый комплекс мероприятий для популяризации армии.
Мы воюющая страна и забывать о том, что у нас есть армия, нельзя.
Об этом нужно напоминать каждый день.
сгорит в крематории ватный боец,
зачем ему мир и счастливая жизнь,
он будет в раю , там где фсьо *******
Ты вообще о военной подготовке в Украине что-то слышал?
Или очередная тупая жертва ботофермы?
Это просто норма. Любой старшеклассик должен иметь элементарную военную подготовку - понятия броска гранаты , разборки и стрельбы из автомата АКМ и т.д..
СССР - 9 класс
Так що у цьому випадку якраз треба не насміхатися, а брати приклад.
У 18 років уже пізно показувати зброю тому, кому бошку наповнили іншим вмістом.