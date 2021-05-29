Батько і син загинули унаслідок ДТП на Львівщині, - поліція. ФОТОрепортаж
Автомобіль Skoda Felicia, в якому перебували батько і син, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з вантажівкою Mercedes.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області, дорожньо-транспортна пригода сталася 28 травня близько 10:30 на автодорозі "Київ-Чоп" біля села Зубра. За кермом Skoda перебував 54-річний житель міста Дніпро, вантажівкою керував 35-річний житель Броварів. Унаслідок зіткнення водій легковика та його син-пасажир від отриманих травм померли на місці події.
За цим фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінальгого кодексу України. Проводиться досудове розслідуванн.
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Це можуть бути сліди від бокового "ковзання" легковика.
Хз что там произошло но последствия уж очень совпадают...
Расстояние между машинами слишком большое...
Фура чья и что за груз...
Склоняюсь к версии, что большегруз зацепил...