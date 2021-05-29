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Новини Фото ДТП
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Батько і син загинули унаслідок ДТП на Львівщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Автомобіль Skoda Felicia, в якому перебували батько і син, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з вантажівкою Mercedes.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Львівської області, дорожньо-транспортна пригода сталася 28 травня близько 10:30 на автодорозі "Київ-Чоп" біля села Зубра. За кермом Skoda перебував 54-річний житель міста Дніпро, вантажівкою керував 35-річний житель Броварів. Унаслідок зіткнення водій легковика та його син-пасажир від отриманих травм померли на місці події.

За цим  фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінальгого кодексу України. Проводиться досудове розслідуванн.

Батько і син загинули унаслідок ДТП на Львівщині, - поліція 01

Дивіться також: 4 людини загинули унаслідок лобової ДТП на Дніпропетровщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Батько і син загинули унаслідок ДТП на Львівщині, - поліція 02
Батько і син загинули унаслідок ДТП на Львівщині, - поліція 03

Автор: 

ДТП (4467) смерть (6750) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+6
вечная спешка - а куда спешим? - на кладбище?
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29.05.2021 21:47
+2
Водій Фабії не лишив гальмівного шляху і Фабія стоїть на своїй смузі руху і там же сліди удару від заносу причепа ваантажівки
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29.05.2021 21:48
+2
водієві могло зле стати і він відключився...
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29.05.2021 21:55
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нда...кто бы там смог выжить?
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29.05.2021 21:36 Відповісти
Водій Фабії не лишив гальмівного шляху і Фабія стоїть на своїй смузі руху і там же сліди удару від заносу причепа ваантажівки
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29.05.2021 21:48 Відповісти
водієві могло зле стати і він відключився...
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29.05.2021 21:55 Відповісти
ДА ладно сплошная линия одна полоса --а он попер на встречку...... 2 фото там отмечено место столкновения а то уже фото после того как автомобили растащили в разные стороны после составления схемы ДТП фото видеофиксации нанесения мелом схем и замеров...
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29.05.2021 22:04 Відповісти
Ніхто не має права рухати авто до складання протоколів огляду місця події і саме момент складання протоколів ми бачимо на фото. Фабія не перетинала суцільну смугу, її перетнув причеп вантажівки, який вдарив в бік і розірвав Фабію
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29.05.2021 22:21 Відповісти
На фото чітко видно гальмівний шлях вантажівки після зіткнення і він починається посередині дороги і йде вправо, а це означає що причеп з якоїсь причини занесло на зустрічну смугу де він вчинив наїзд на Фабію яка рухалась в своїй смузі, але місцеві менти відмазують земляка і роблять винним мешканця Дніпра!
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29.05.2021 22:30 Відповісти
На асфальті частина вантажівки відвалилась і процарапала чіткий слід від місця зіткнення яке відбулось на смузі Фабії
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29.05.2021 22:40 Відповісти
Не фабія.
Це можуть бути сліди від бокового "ковзання" легковика.
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30.05.2021 00:09 Відповісти
ригол, коли тебе вже заціпить?
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30.05.2021 00:24 Відповісти
прочитай уважно ще раз новину - і розкажи, як "місцеві менти відмазують земляка"? чи то мєнти з Броварів приїхали оформляти ДТП? Батько і син загинули унаслідок ДТП на Львівщині, - поліція - Цензор.НЕТ 9221Батько і син загинули унаслідок ДТП на Львівщині, - поліція - Цензор.НЕТ 9221
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30.05.2021 08:57 Відповісти
Игорь, а есть такая сфера в которой Вы не являетесь экспертом?
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30.05.2021 09:13 Відповісти
........
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29.05.2021 21:45 Відповісти
вечная спешка - а куда спешим? - на кладбище?
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29.05.2021 21:47 Відповісти
RIP
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29.05.2021 21:56 Відповісти
Выезжая даже не думаешь что дорога в один конец....судьба однако.
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29.05.2021 21:59 Відповісти
RIP. Судячи з фото, було без шансів - автівку зкрутило в баранячий ріг...
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29.05.2021 22:16 Відповісти
Что то в последнее время, уж слишком много стало аварий со смертельными исходами, не к добру всё это, ой, не к добру...
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29.05.2021 22:23 Відповісти
Много любителей ехать на 120кмч в 2х метрах от бампера. "опыт" и все такое.
Хз что там произошло но последствия уж очень совпадают...
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29.05.2021 23:03 Відповісти
Ці триполосні дороги придумали дебіли. На дорожній збір, який ми платимо з кожної літри бензину вже давно мали бути дороги як в німців, якби не крали.
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30.05.2021 00:02 Відповісти
А виной всему-дороги! Одна полоса туда, другая-обратно! И всё! Нищета страны, мерзость и продажность властей, жадность и эгоизм олигархов-вот причины, вот кто виноват! Дороги 30 лет не могут построить, мосты валятся, локомотивы досовдеповские... Так что такие аварии будут и далее в угоду таможеникам, ментам, прокурорам, президентам!... Чтобы они, бежные, сголоду не сдохли.
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30.05.2021 11:25 Відповісти
Мутная история ценою в две жизни...
Расстояние между машинами слишком большое...
Фура чья и что за груз...
Склоняюсь к версии, что большегруз зацепил...
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30.05.2021 11:59 Відповісти
 
 