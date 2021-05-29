Представники "Традиції і порядку" перешкодили проведенню заходів ЛГБТ-активістів у Києві та Одесі. ФОТОрепортаж

Представники руху "Традиція і порядок" 29 травня зірвали заходи громадської організації "Інсайт" у Києві й Одесі.

Про це йдеться в повідомленні ГО "Інсайт" у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 20 агресивно налаштованих молодих людей у балаклавах перелізли через паркан на територію нашого ком’юніті-центру, де саме мав відбуватися івент, і з криками, що "тут збираються збоченці", зірвали його. На щастя, ніхто не постраждав. Люди встигли сховатися в приміщення і викликати поліцію", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в цей же час "інша група агресивних молодих людей із руху "Традиція і порядок" увірвалася в приміщення готелю в Одесі, де відбувалася феміністська дискусія Fem Talks".

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"Викрикуючи гасла про патріархат і про те, що "фемінізм руйнує сім'ї", вони намагалися потрапити на захід. Нам вдалося певний час стримувати їх, поки людей, що прийшли на феміністичну дискусію, виводили в безпечне місце. Продовжити Fem Talks ми змогли тільки після написання заяви у поліцію", - кажуть у ГО "Інсайт".

В організації розцінюють дії "Традиції і порядку" "як злочин на ґрунті ненависті".

Зазначається, що спочатку в Києві поліція відмовлялася прийняти заяву.







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Лідер руху "Традиція і порядок" Богдан Ходаковський у своєму телеграм-каналі підтвердив, що саме представники його руху зірвали заходи ГО "Інсайт" у Києві й Одесі. Але, на його думку, про зрив заходів не йдеться: мовляв, націоналісти просто прийшли послухати.