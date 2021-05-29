УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11381 відвідувач онлайн
Новини Фото
11 108 176

Представники "Традиції і порядку" перешкодили проведенню заходів ЛГБТ-активістів у Києві та Одесі. ФОТОрепортаж

Представники руху "Традиція і порядок" 29 травня зірвали заходи громадської організації "Інсайт" у Києві й Одесі.

Про це йдеться в повідомленні ГО "Інсайт" у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 20 агресивно налаштованих молодих людей у балаклавах перелізли через паркан на територію нашого ком’юніті-центру, де саме мав відбуватися івент, і з криками, що "тут збираються збоченці", зірвали його. На щастя, ніхто не постраждав. Люди встигли сховатися в приміщення і викликати поліцію", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в цей же час "інша група агресивних молодих людей із руху  "Традиція і порядок" увірвалася в приміщення готелю в Одесі, де відбувалася феміністська дискусія Fem Talks".

Дивіться також: Російська пропагандистка Скабєєва розповіла, що на Донбас рухаються "колони українських гомосексуалістів". ВIДЕО

"Викрикуючи гасла про патріархат і про те, що "фемінізм руйнує сім'ї", вони намагалися потрапити на захід. Нам вдалося певний час стримувати їх, поки людей, що прийшли на феміністичну дискусію, виводили в безпечне місце. Продовжити Fem Talks ми змогли тільки після написання заяви у поліцію", - кажуть у ГО "Інсайт".

В організації розцінюють дії "Традиції і порядку" "як злочин на ґрунті ненависті".

Зазначається, що спочатку в Києві поліція відмовлялася прийняти заяву.

Представники Традиції і порядку перешкодили проведенню заходів ЛГБТ-активістів у Києві та Одесі 01
Представники Традиції і порядку перешкодили проведенню заходів ЛГБТ-активістів у Києві та Одесі 02
Представники Традиції і порядку перешкодили проведенню заходів ЛГБТ-активістів у Києві та Одесі 03

Дивіться також: Видавництво "Абабагаламага" випустило книгу для підлітків, у якій серед причин гомосексуальності вказано проблеми з вихованням. ФОТОрепортаж


Представники Традиції і порядку перешкодили проведенню заходів ЛГБТ-активістів у Києві та Одесі 04

Лідер руху  "Традиція і порядок" Богдан Ходаковський у своєму телеграм-каналі підтвердив, що саме представники його руху зірвали заходи ГО "Інсайт" у Києві й Одесі. Але, на його думку, про зрив заходів не йдеться: мовляв, націоналісти просто прийшли послухати.

Представники Традиції і порядку перешкодили проведенню заходів ЛГБТ-активістів у Києві та Одесі 05

Автор: 

Київ (19463) Одеса (5452) ЛГБТ-спільнота (267) Традиція і Порядок (5)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+27
Шо за традиции такие у ********* в балаклавах, что они постоянно бегают за геями?
показати весь коментар
29.05.2021 22:47
+18
дегенератам нечем заняться.
показати весь коментар
29.05.2021 22:33
+13
Традиция и порядок" сорвали?да они в первых рядах это же надо знать следить когда у тех проходят встречи митинги парады я и многие например не знали и всем пофиг что они там собираютя во первых это не их дело а во вторых их не обвиниш в пропаганде лгбт они молча сидели смотрели а "борцы" еще и рекламируют так как те провели свои слушанья разошлись никто и не знал а так в новостях лучше вы бы к Мертвечуку к суду так ходили
показати весь коментар
29.05.2021 22:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Поряд з М і Ж тепер є ще ЗЕ.
показати весь коментар
30.05.2021 09:30 Відповісти
а каково в Гейропе отношение к меньшинствам ,как трактористы,слесари,крановшики ???
показати весь коментар
29.05.2021 23:06 Відповісти
К сантехниках очень восторженно относятся, я кстати бывший сантехник
показати весь коментар
29.05.2021 23:07 Відповісти
Про них ещё фильмы интересные снимают )
показати весь коментар
29.05.2021 23:14 Відповісти
Ага, но в риле там не было времени для знакомств. Да и грязная и низкооплачиваемая работа. Короче я перешел в информатику
показати весь коментар
29.05.2021 23:18 Відповісти
ну це майже те саме.... Буває таке лайніще доводиться розбирати, що відчуваєш себе реальним сантехніком на проривє каналізації
показати весь коментар
30.05.2021 17:47 Відповісти
Ахаха) больше, чем ты, даунец с англ флагом из Ольгина, спалиться невозможно))
показати весь коментар
29.05.2021 23:47 Відповісти
ага, ну конечно, вы постоянно требуете дать вам больше прав чем мне, ортодоксу.
показати весь коментар
29.05.2021 23:06 Відповісти
Кому это - вам ? Я лично традиционной ориентации. Но к ЛГБТ спокойно отношусь. У нас на фирме работает как минимум один гей. Никаких особых прав он себе не требует - работает как все, одевается как все - в деловом стиле, без попугайских прикидов. Да я бы никогда и не подумал, что он гей, пока однажды за обедом он обедал с каким-то мужиком, и мне сказали это его бойфренд.
показати весь коментар
29.05.2021 23:11 Відповісти
извини,поздно отвечаю, меня раздражает "особенность", у самого были неприятности, учредитель еврофирма, почему я должен им подражать?
мой бывший сокурсник сейчас начальник, а я ушел и начинаю с почти с нуля?
кстати, я могу в суд пдать, если гей меня домогается?
показати весь коментар
29.05.2021 23:48 Відповісти
Можете, але суд на 80% програєте.
показати весь коментар
30.05.2021 06:03 Відповісти
каждый раз одно и то же- как можно объяснить слово интим ? то одни раком перед церковью стоят, то другим с радужным флажком пройтись дайте.
показати весь коментар
30.05.2021 00:35 Відповісти
Ти кацап чи просто тупий ? Кого це не стосується - той про це не думає . Кацапи самі на половину , а може й більше , пі..ри , от вони й біснуються "із європи геі нападают!". Виходить , той , хто має таку ж точку зору , у того теж рило в пуху ?
показати весь коментар
30.05.2021 07:02 Відповісти
я только с работы, на два выходных, даже не слышал об этом.
но респект всем, кто не неизвращенец.
привет из Одессы.
показати весь коментар
29.05.2021 23:03 Відповісти
Не любишь дамочек в думу драть?)) Или ты также против орального секса?))
показати весь коментар
29.05.2021 23:48 Відповісти
понятно, малолетний изврат, прекращай с порнухой.
показати весь коментар
29.05.2021 23:59 Відповісти
Не писди, даунец. Вряд ли ты много понимаешь))
показати весь коментар
30.05.2021 00:13 Відповісти
ты либо маскавит, либо идиот, хотя одно и то же.....
хотя как я сказал, малолетний драчун, прощай дурачек.
показати весь коментар
30.05.2021 00:30 Відповісти
А хто спілкується на мові орків дурнуватих , не збоченець ? Навіть якщо з ОдеСи ?
показати весь коментар
30.05.2021 07:09 Відповісти
шобло идиотов с двух сторон, активных и латентных - одни свои претензии выпячивают - другие делают вид шо против...
показати весь коментар
29.05.2021 23:04 Відповісти
Представники "Традиції і порядку" перешкодили проведенню заходів ЛГБТ-активістів у Києві та Одесі - Цензор.НЕТ 5847
показати весь коментар
29.05.2021 23:05 Відповісти
Понятно что это провокация .
показати весь коментар
29.05.2021 23:06 Відповісти
Если бы не "традиция и порядок" - боюсь, что никто так бы и не узнал, что в Одессе провдоилась ЛГБТ-акция с тремя посетителями.
показати весь коментар
29.05.2021 23:09 Відповісти
Узнали бы по любому. Это же провокация.. Чтобы сделать картинку провокацию , нужны люди которые " за " и которые "против " . Ещё лучше чтобы потолкались - более зрелищнее выглядит. Деньги вкинутые нужно отработать,а то следующий раз найдут других и заплатят другим . Тут всё просто.
показати весь коментар
29.05.2021 23:18 Відповісти
Это и делается, чтобы все узнали. Это у них называется "видимость лгбт". Спите дальше, так просерите свое поколение
показати весь коментар
30.05.2021 00:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6RBsvT08rec https://www.youtube.com/watch?v=6RBsvT08rec 2018 год киевский прайдхауз, голые лгбт-активисты ходят в толпе
показати весь коментар
30.05.2021 01:07 Відповісти
Будучи убежденным "западником" , органически не воспринимаю толерантность по отношению к этой публике. Ну ,отличаетесь вы от людей НОРМАЛЬНЫХ ( НОРМА -это когда большинство!) ,так сидите тихонько и не рыпайтесь! В жизни без вас есть кому научить плохому!
показати весь коментар
29.05.2021 23:16 Відповісти
Норма, это когда природно. Аргумент от большинства - логическая ошибка
показати весь коментар
30.05.2021 01:00 Відповісти
Мля, в країні проблем, як кажуть, више криші, а цим не терпиться гузнами покрутити щоб всі побачили...
показати весь коментар
29.05.2021 23:17 Відповісти
В Мордовии скромно прошли мероприятия ЛГБТ Представники "Традиції і порядку" перешкодили проведенню заходів ЛГБТ-активістів у Києві та Одесі - Цензор.НЕТ 2230
...
показати весь коментар
29.05.2021 23:18 Відповісти
в 80ті ЛГБТ ще не було, принаймні в такій кількості)
показати весь коментар
30.05.2021 01:23 Відповісти
да мы вообще наивные были я только на 5-м курсе нстетуда узнал что есть ******.....
то есть не опущенные на зоне а в "хорошем смысле"...........
показати весь коментар
30.05.2021 04:43 Відповісти
По количеству может ,но они были всегда и их было до фига со времён Чайковского , даже ещё раньше.
показати весь коментар
30.05.2021 08:15 Відповісти
всех кто долбится в заднее проходное отверстие , поймать и отправить на родной Москаль Улус !
показати весь коментар
29.05.2021 23:25 Відповісти
То-то ты там и обретаешься, кацапский петик))
показати весь коментар
29.05.2021 23:50 Відповісти
"Традиция и порядок" это какая то тоталитарная секта?
показати весь коментар
29.05.2021 23:26 Відповісти
Или ответвление "Нацкорпуса", любителей "розовых свинок".
показати весь коментар
30.05.2021 07:04 Відповісти
Своими посиделками они доиграются что будут их шугать на каждом шагу по всей Украине Если власть украинская пошла на поводу у запада то это не значит что и народ Украине тоже пойдет
показати весь коментар
29.05.2021 23:45 Відповісти
Вертеть кацапов на причинном месте-это не значит идти на поводу у Запада. И народ Украины с эти полностью согласен.
показати весь коментар
29.05.2021 23:52 Відповісти
пошла отсель, мокша.
показати весь коментар
30.05.2021 03:17 Відповісти
О О О , ***** При том ещё и рассеянский
показати весь коментар
30.05.2021 10:54 Відповісти
что, машуля. попка болит? в полоскалку опусти
показати весь коментар
30.05.2021 10:55 Відповісти
Дзюрку свою не забувай змазувати гламурним вазелінок...А то любоФ твоя буде болючою
показати весь коментар
30.05.2021 11:07 Відповісти
машуля, щось ти балакаєш, як мєртветчук. надавила пляшка? не зважай, тобі так має бути зручно.
продовжуй про зовнішнє управління
показати весь коментар
30.05.2021 11:36 Відповісти
смайлів більше давай, так ти собі розумнішим та дотепнішим здаєшся
показати весь коментар
30.05.2021 11:38 Відповісти
Чому коли чуєш команду - ЛЯГАЙ, ти лягаеш на спину ? А на біговій доріжці..на старті..Чому так високо задираєш сраку ?
показати весь коментар
30.05.2021 14:14 Відповісти
Петушки прекрасно знают о возможных последствиях своих сборищ. Плоплаченная провокация или своеобразный пиар- для гомообразных всё полезно.
показати весь коментар
29.05.2021 23:55 Відповісти
товарищи педики, не паникуйте !!!
показати весь коментар
29.05.2021 23:56 Відповісти
Ну судя по диби-му названию, это движение кон-х идиотов!
Какие традиции? Какого десятилетия? Какого континента? Какого населения? А порядок - это ностальгия за тиранией, Сталиным, Гитлером, и тд.
Назвали бы - движение закомлексованых гетеросексуалов, и за разнополые браки, с мужской доминантой и правом рукопрекладства к зависимым членам семьи .
показати весь коментар
30.05.2021 00:03 Відповісти
Взагалі то однією з умов Асоціації з ЄС і надання Україні безвізового режиму було забезпечення рівних прав для всіх, незалежно від статі, національності, сексуальної орієнтації, релігії і т. д. Верховна Рада навіть закон спеціальний прийняла. І за цей розбій, що вчинили члени так званої традиції і порядку на ЛГБТ, при хорошому адвокаті могли б отримати років три тюряги. Мені здається, що комусь дуже хочеться, щоб ЄС позбавив Україні безвізу.

Ну а психологи кажуть, що гомофоби - це скриті гомосексуалісти.

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-ko6p5e_wAhXFlIsKHZIcARAQFjADegQICRAD&url=https%3A%2F%2Ftsn.ua%2Ftsikavinki%2Famerikanski-vcheni-doveli-scho-gomofobi-ce-prihovani-geyi.html&usg=AOvVaw0KaSPZj5aDEnENO29hO7kZ Американські вчені довели, що гомофоби - це приховані геї ...

Люди, які відкрито виступають проти представників секс-меншин, самі можуть бути латентними https://tsn.ua/svit/pravoslavnih-rosiyan-blagoslovili-na-borotbu-z-geyami.html геями і лесбіянками, вважають американські дослідники. Вони стверджують, що гомофобів тягне до людей їх же статі, але вони замінюють в собі це почуття ненавистю.
показати весь коментар
30.05.2021 00:08 Відповісти
у всех абсолютно равные права.

У педиков есть право ходить перед натуралами и орать, "мы - геи!".
У натуралов, соотв., есть право ходить перед геями и орать "мы - не геи!"

Именно это, по сути, и было сделано.
показати весь коментар
30.05.2021 07:51 Відповісти
Хочуть смоктати один у іншого...хай смокчуть але в своіх норах Нічого виносити це на загал І ВР слід було б спитати у народу перш ніш приймати такі закони А то виходить У Заходу є свої *цінності *, а у нас немає .Свої цінності хай цінують у себе А ми , свої, цінуватимемо у себе Тепер , як то кажуть, пізно пити Боржом Вже понаприймала ВР різних * цінностей* Прийняла ВР , а жити з цими * цінностями * нам.
показати весь коментар
30.05.2021 11:00 Відповісти
Хотів би я бачити, як завиють поціновувачі "своїх цінностей" коли Захід закриє їм безвіз і на заробітки у ненависну їм гейропу виїхати не зможуть, а будуть на бєню і гудка, як раніше за копійки спину гнути.
показати весь коментар
30.05.2021 11:13 Відповісти
Дивний ти Змішав сіно з соломою По твоїй логііці якщо всі підуть вішатись то ти маєш йти Нехай захід свої цінності тримає при собі У кожного народу є свої цінності І народи ці не нав язують заходу їх. То чому західні * демократи * хочуть щоб у всіх були ці ж * цінності* Це те саме що рашка хоче щоб їх* героїв* всі інші також вважали героями
показати весь коментар
30.05.2021 14:19 Відповісти
Україна хоче вступити в ЄС і НАТО чи може навпаки? Наскільки я знаю ЄС і НАТО не збираються вступати в Україну.
показати весь коментар
30.05.2021 15:13 Відповісти
Завжди вступає, кудись, той що має більший член У України він великий От ЕС та НАТО і бояться що не витримають...
показати весь коментар
30.05.2021 16:32 Відповісти
Знову традиційні підер@си з нетрадиційними геями сваряться. Дівчатка, та перестаньте вже!
показати весь коментар
30.05.2021 00:31 Відповісти
А разве нельзя нетрадиционным просто жить, и радоваться жизни? Зачем все эти сборы, парады, акции? Почему обычные люди не проводят этой всей чухни чтобы показать, что они обычные, а просто живут? Что-то не так с ними?
показати весь коментар
30.05.2021 00:36 Відповісти
Бо вони деграданти, які займаються пропагандою свого стилю життя.
показати весь коментар
30.05.2021 01:21 Відповісти
Я бы не стал так резко реагировать. По статистике, у каждого 10 мужчины есть гомосексуальные отклонения в той или иной степени. Имеется в виду, не каждый 10-й гомик, а есть предпосылки. И гомы не могут ничего с этим сделать. Это неизлечимо. Хоть бей, хоть убивай. И долбиться в *опу они имеют право. Я не о том. Я о том, что остальным не нужна реклама их образа жизни. Не нужно это выставлять напоказ.
показати весь коментар
30.05.2021 13:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6RBsvT08rec 2018 на прайдхаузе лгбт-активистка голая ходила
показати весь коментар
30.05.2021 01:04 Відповісти
Простые вопросы к лгбт:

1 - если гендер - это социальный конструкт, то почему вы не желаете ничего менять у себя, чтобы не конфликтовать с природой? Ну, там продолжительность жизни увеличится, меньше будет суицидов. Как у натуралов.

2 - почему нет гендеров "мужчина" и "женщина", зато есть переходные формы типа "недо-пере-жено-мужчина"? Где здесь наука?
3 - где официальный список гендеров, чтобы не дай Бог кого из них не дискриминировать? А то получается: нет гендеров - нет дискриминации...

Нужно отвечать
показати весь коментар
30.05.2021 01:18 Відповісти
Тільки моральні ********* (медичний термін) підтримують реальних ********** .
Вам здається, що ви дуже прогресивні, але ви лише деграданти.
показати весь коментар
30.05.2021 01:18 Відповісти
Не пускайте в свою хату соросівських гейпропагандонів. Бережіть сім'ю та своїх дітей.
показати весь коментар
30.05.2021 02:23 Відповісти
по статистике традиционная семья - однополая.
дытына, мама, бабушка.
показати весь коментар
30.05.2021 04:58 Відповісти
Если половая жизнь геев никого не касается, что что такое "мероприятия ЛГБТ-активистов"?
показати весь коментар
30.05.2021 07:04 Відповісти
На геїв та лесбіянок нападали тітушки-піда..си . Які вони націоналісти ? Чому сєпари при владі і парламенті , та й серед пересічних громадян вільно і комфортно себе почувають ? Де ці "борці за ідею" , коли різні рупори кремля продовжують віщати ?
показати весь коментар
30.05.2021 07:16 Відповісти
Молодцы, все правильно сделали.

Если б еще к сырьоже-квартирычу - почетному гею - наведались, вообще б молодцами были.
показати весь коментар
30.05.2021 07:47 Відповісти
Всё очень просто... Им бы не мешали проводить их собрания или как они их называют.. если б они не организовывали своих шествий.. открытых.. на глазах детей
Поэтому нет.. переживать, что им сорвали встречу..не стоит
показати весь коментар
30.05.2021 09:57 Відповісти
Вы педиков любите?
а я на них срал!
стране нужны паровозы,
нам нужен металл!
Товарищ,
не охай,
не ахай!
и не балуй в дупу!
коль выполнил план -
посылай всех в *****,
не выполнил -
сам
иди
на
***.
показати весь коментар
30.05.2021 13:15 Відповісти
А где бравые авакята? Или только активистов крутить дозволено? Типо ничего не знали?
показати весь коментар
30.05.2021 19:41 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 