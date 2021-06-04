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Новини Фото Силовики
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Банду рибалок-браконьєрів затримали на Київщині, вилучено 10 км сіток і 17 човнів, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція виявила 13 фігурантів злочинної групи, яка вже 10 років займається браконьєрським рибним промислом. Браконьєри "працювали" в акваторіях, де заборонений вилов риби в промислових масштабах. Щомісячна виручка групи становила понад пів мільйона гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Група діяла у Вишгородському районі Київщини, в селах Сухолуччя та Страхолісся. Зловмисники облаштували замасковані бази з вилову та сортування риби, мали спеціальні підпільні холодильні камери, де зберігали вилов до відправки на продаж до столиці. Щоденно чоловіки виловлювали від 300 кг до тонни риби.

Банду рибалок-браконьєрів затримали на Київщині, вилучено 10 км сіток і 17 човнів, - Нацполіція 01
Банду рибалок-браконьєрів затримали на Київщині, вилучено 10 км сіток і 17 човнів, - Нацполіція 02

Організаторами групи є два рідні брати, 39 та 48 років, які мешкають у Вишгородському районі. Вони налагодили масштабний вилов риби – придбали знаряддя лову, човни, обирали місця для вилову риби. Варто зазначити, що свою злочинну діяльність чоловіки здійснювали під час нересту, у період, коли вилов риби заборонений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У браконьєрів на Львівщині відібрали прилад нічного бачення, не призначений для продажу. Подібні пристрої волонтери поставляли ЗСУ на Донбас, - Тука. ФОТО

Банду рибалок-браконьєрів затримали на Київщині, вилучено 10 км сіток і 17 човнів, - Нацполіція 03

Встановлено, що чоловіки залучилися допомогою рибінспектора, який завчасно попереджав зловмисників про заплановані перевірки правоохоронців.

Банду рибалок-браконьєрів затримали на Київщині, вилучено 10 км сіток і 17 човнів, - Нацполіція 04

Поліцейські провели 18 санкціонованих обшуків та вилучили низку речових доказів, зокрема плавзасоби, автомобіль, яким пересувались зловмисники, "чорну" бухгалтерію щодо збуту риби.

Банду рибалок-браконьєрів затримали на Київщині, вилучено 10 км сіток і 17 човнів, - Нацполіція 05

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Банду рибалок-браконьєрів затримали на Київщині, вилучено 10 км сіток і 17 човнів, - Нацполіція 06

Організаторів рибного промислу затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 249 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Автор: 

браконьєрство (112) Київська область (4022) Нацполіція (15164) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+22
Ключевое. "Занимаются этим 10 лет"
Они этим 10 лет занимаются вместе с задержателями?
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04.06.2021 17:33
+16
По всей Украине браконьеры купили мусоров!
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04.06.2021 17:44
+15
Банда рыбаков-браконьеров задержана на Киевщине, изъято 10 км сетей и 17 лодок, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4739
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04.06.2021 17:33
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Ключевое. "Занимаются этим 10 лет"
Они этим 10 лет занимаются вместе с задержателями?
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04.06.2021 17:33 Відповісти
В статье же написано, что в банде был и рыбинспектор, который о проверках предупреждал.
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04.06.2021 21:30 Відповісти
10 років по 500 тищ в місяць, а на вигляд бомжи бомжами
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04.06.2021 22:24 Відповісти
Банда рыбаков-браконьеров задержана на Киевщине, изъято 10 км сетей и 17 лодок, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4739
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04.06.2021 17:33 Відповісти
Какая это банда? Да это целая фирма.
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04.06.2021 17:33 Відповісти
рыбхоз
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04.06.2021 17:36 Відповісти
бей своих, чтоб чужие боялись
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04.06.2021 17:42 Відповісти
По всей Украине браконьеры купили мусоров!
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04.06.2021 17:44 Відповісти
А рыбка-то из-под Страхолесья - чернобыльская...
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04.06.2021 17:45 Відповісти
Так,говоришь,твои предки с "брегов" Москвы,"украинец" ты наш? Там,на "брегах" Москвы есть очень интересные исторические места...
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04.06.2021 19:33 Відповісти
Ты глуп как пуп. Моя бабушка из-под Днепра, а дед - из-под Таганрога, а в Москву они перебрались т.к. дед работал там в ящике.
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05.06.2021 09:22 Відповісти
Ты -кретин! Ты мне не сказал что они из Днепра и Таганрога! Ты сказал,мои родственники по матери жили на Москва реке! Так кто глуп,а баранчик? Но дальние родственники все ровно с "брегов" Москвы! Иначе откуда ты такой взялся?
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05.06.2021 11:36 Відповісти
Ты - идиот. Мои родственники по матери (вместе с ней) жили в Москве в районе Речвокзала. В своё время.
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05.06.2021 12:11 Відповісти
Похоже идиот все таки ТЫ! Я делаю выводы по твоим утверждениям. Правда,основываясь на утверждениях идиота,наверное,не совсем правильно,но,в конце концов виноват в этом ты. А дед (энкэвэдист?),работал вахтером в "ящике"? Или простым,обычным стукачем?
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06.06.2021 05:59 Відповісти
Иначе,откуда ты такой взялся? Династия?
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06.06.2021 06:00 Відповісти
Мой лаптеногий друг, дед перед войной занимался бронебойными снарядами, за что получил свою первую медаль "За трудовую доблесть".
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06.06.2021 09:53 Відповісти
Насчет лаптей, -ты намного ближе к лаптям чем я! До 1940-го года,до того как пришли твои деды-воеватели-"освободители" мы жили очень даже ничего! А у вас даже лаптей не у всех было! А медали... Столько медалей получили палачи стрелявшие людей в затылок,вертухаи и стукачи комуняк,что тебе лучше было бы помолчать об этом. Но самое главное,-предки то твои жили на "брегах" реки Москвы? ЖИЛИ! Вот оттуда все и тянется! И даже не в лебеде с "брегов" реки Москвы дело! Дело тут почище даже,чем это,с твоей генетикой!
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06.06.2021 13:38 Відповісти
Довічне б з конфіскацією, та шкода, що такого не буде, через таких тварюк нормальній людині рибалка стає не цікавим заняттям
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04.06.2021 17:47 Відповісти
Там даже штрафы смешные, несоизмеримые ущербу. Один-два выхода и все покроют и даже в плюсе останутся..А если пустить таких "людей" к корыту? Хотя у нас и так в большинстве хапуги, которые думают, что после них хоть потоп..
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04.06.2021 17:58 Відповісти
они , думаете, на себя работали ?
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04.06.2021 19:25 Відповісти
Нічого їм не буде... все корумповане.
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04.06.2021 17:49 Відповісти
Да, когда будут отпускать, пусть не забудут извиниться.
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04.06.2021 17:50 Відповісти
Часто и "любители" мало чем отличаются от этих браков. Почти никто не соблюдает норму вылова, забирают все до последнего ерша..А сколько рыбы такой "рыбак" уничтожает за сезон...
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04.06.2021 17:54 Відповісти
рыба принадлежит мусорам, нельзя лохам разевать роток на чужой кусок
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04.06.2021 17:55 Відповісти
Вилучено 10 км мереж???? Елекромереж? Ау!!!! Редактори! Дбли блд!
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04.06.2021 17:58 Відповісти
Цікаво , а шо робила ці 10 ( десять ) років рибоохорона !?? . Мабуть кормилась з улову і все усіх влаштовувало . Колись балакав з хлопцем який працював в рибнадзорі три роки , так він росказав одну із схем збагачення на рівному місці : - запускаємо в водойму малька карася , а по документах проходить як короп . А коропа запускають в інший , більш цікавий ставок . ))
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04.06.2021 18:05 Відповісти
а это спортивная рыбалка?
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04.06.2021 18:08 Відповісти
Браконьеры "работали" в акваториях, где запрещен лов рыбы в промышленных масштабах. Ежемесячная выручка группы составила более полумиллиона гривен. Источник: https://censor.net/ru/p3269566

КАРЛ КОЖЕН МІСЯЦЬ ПО 500 ТИС
Ще скажіть ніхто в долясі не був і їх до цього з сітками не бачив
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04.06.2021 19:36 Відповісти
Хлопчики на юшку собі ловили рибку
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04.06.2021 19:38 Відповісти
Вспомнил случай в Сергеевке,когда я зашел на кухню,а там старлей Погранвойск сссры жарил на огромной сковороде большущие куски осетровой рыбы. На мой вопрос,-А что же Вы жарите? Он не моргнув ответил мне -Баранину! -Интересная баранина... -сказал ему я. Наверное,его дети,сейчас тоже служат в каких нибудь структурах.
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04.06.2021 19:40 Відповісти
а кому рыбу реализовывали?
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05.06.2021 04:28 Відповісти
Шкода хлопців , зараз їм насиплять як дурному махорки, і ні за х.й, самі крадуть гроші вагонами, а цим за роботу.
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05.06.2021 13:57 Відповісти
"Вилучили 10 км мереж" - це добре, що мережі вилучають. )))
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05.06.2021 14:34 Відповісти
 
 