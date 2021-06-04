Банду рибалок-браконьєрів затримали на Київщині, вилучено 10 км сіток і 17 човнів, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція виявила 13 фігурантів злочинної групи, яка вже 10 років займається браконьєрським рибним промислом. Браконьєри "працювали" в акваторіях, де заборонений вилов риби в промислових масштабах. Щомісячна виручка групи становила понад пів мільйона гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Група діяла у Вишгородському районі Київщини, в селах Сухолуччя та Страхолісся. Зловмисники облаштували замасковані бази з вилову та сортування риби, мали спеціальні підпільні холодильні камери, де зберігали вилов до відправки на продаж до столиці. Щоденно чоловіки виловлювали від 300 кг до тонни риби.





Організаторами групи є два рідні брати, 39 та 48 років, які мешкають у Вишгородському районі. Вони налагодили масштабний вилов риби – придбали знаряддя лову, човни, обирали місця для вилову риби. Варто зазначити, що свою злочинну діяльність чоловіки здійснювали під час нересту, у період, коли вилов риби заборонений.

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Встановлено, що чоловіки залучилися допомогою рибінспектора, який завчасно попереджав зловмисників про заплановані перевірки правоохоронців.

Поліцейські провели 18 санкціонованих обшуків та вилучили низку речових доказів, зокрема плавзасоби, автомобіль, яким пересувались зловмисники, "чорну" бухгалтерію щодо збуту риби.

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Організаторів рибного промислу затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 249 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.