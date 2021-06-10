Військова 128-ї ОГШБр Каріна Шемчук трагічно загинула під час виконання службових обов'язків у зоні ООС, - пресслужба. ФОТО (оновлено)

Учора, 9 червня, військова 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади (Закарпатський легіон) загинула під час виконання службових обов'язків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.

"9 червня в районі відповідальності наших підрозділів під час виконання службових обов’язків трагічно загинула військовослужбовець нашої бригади. Командування частини висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблої захисниці", - йдеться в повідомленні.

Про обставини трагедії наразі не повідомляється.

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"9 червня в районі проведення Операції об'єднаних сил загинула лейтенант Шемчук Каріна Олегівна, заступник командира роти з морально психологічного забезпечення 128-ї ОГШБр ЗСУ", - повідомило пізніше Українське Закарпаття.

Каріна Шемчук (15.02.1999 р.н.) була випускницею Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Львів). У неї залишилися батько і мати, також військова ЗСУ.





