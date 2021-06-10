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Військова 128-ї ОГШБр Каріна Шемчук трагічно загинула під час виконання службових обов'язків у зоні ООС, - пресслужба. ФОТО (оновлено)

Учора, 9 червня, військова 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади (Закарпатський легіон) загинула під час виконання службових обов'язків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.

"9 червня в районі відповідальності наших підрозділів під час виконання службових обов’язків трагічно загинула військовослужбовець нашої бригади. Командування частини висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблої захисниці", - йдеться в повідомленні.

Про обставини трагедії наразі не повідомляється.

Також дивіться: Воїн 1-ї ОТБр Віктор Лаптінов помер від зазнаних унаслідок ДТП травм. ФОТО

"9 червня в районі проведення Операції об'єднаних сил загинула лейтенант Шемчук Каріна Олегівна, заступник командира роти з морально психологічного забезпечення 128-ї ОГШБр ЗСУ", - повідомило пізніше Українське Закарпаття.

Каріна Шемчук (15.02.1999 р.н.) була випускницею Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Львів). У неї залишилися батько і мати, також військова ЗСУ.

Військова 128-ї ОГШБр Каріна Шемчук трагічно загинула під час виконання службових обовязків у зоні ООС, - пресслужба 01
Військова 128-ї ОГШБр Каріна Шемчук трагічно загинула під час виконання службових обовязків у зоні ООС, - пресслужба 02
Військова 128-ї ОГШБр Каріна Шемчук трагічно загинула під час виконання службових обовязків у зоні ООС, - пресслужба 03

Автор: 

смерть (6750) військовослужбовці (4749) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (154)


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Топ коментарі
+31
Шкода..
Царство Небесне..
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10.06.2021 10:02
+26
По обставини не повідомляють, бо найвеличніший вчора про грім балакав замість пострілів? То це не грім таки був? Жаль, величезний жаль заповнює серце, коли на війні гине український воїн. Ще глибший жаль, коли цей воїн - жінка. Хоча війна - жіночого роду, але у неї не жіноче обличчя, а страшний оскал бвшеної тварюки. Спочиває з миром, сестро. Своїм яскравим життям ти захистила не лише країну іїї громадян, але й багатьох чоловіків, яким більше пасують жіночі сандалі, ніж солдатські берці, один з яких учора робив турне у районі передової. Вічна пам'ять. 🕯️
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10.06.2021 10:07
+17
искренне жать, родним и близким глубоко соболезную. вот только обстоятельства, выясняються или заминаються начальством?
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10.06.2021 10:06
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10.06.2021 10:01 Відповісти
Шкода..
Царство Небесне..
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10.06.2021 10:02 Відповісти
искренне жать, родним и близким глубоко соболезную. вот только обстоятельства, выясняються или заминаються начальством?
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10.06.2021 10:06 Відповісти
"Обстоятельства" з'ясують родичі. Вона не була знаменитою актрисою, щоб суспільство, яке вона захищала, тепер смакувало всі обставини її загибелі. На фронті всі в небезпеці -- і ті, що стріляють, і ті, що борщ варять для них.
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10.06.2021 12:27 Відповісти
от якраз родичі не повинні цього робити. а я загалом писав про вкиди не повної інформації. наприклад. гине людина. впала, придушило, збила машина вбили. без ознак насильства чи з ними. а то, що сталося, вияснюють. 100% замовчують, тагнуть часі і сталося це100% на очах у колег. а журналістам аби сенсація і швиденько в маси не дивлячись ні на що. головне що перший чи перша
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10.06.2021 12:41 Відповісти
Батьки в неї "при чинах" в ЗСУ. Кому як не їм відомо що трапилось
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11.06.2021 12:20 Відповісти
По обставини не повідомляють, бо найвеличніший вчора про грім балакав замість пострілів? То це не грім таки був? Жаль, величезний жаль заповнює серце, коли на війні гине український воїн. Ще глибший жаль, коли цей воїн - жінка. Хоча війна - жіночого роду, але у неї не жіноче обличчя, а страшний оскал бвшеної тварюки. Спочиває з миром, сестро. Своїм яскравим життям ти захистила не лише країну іїї громадян, але й багатьох чоловіків, яким більше пасують жіночі сандалі, ніж солдатські берці, один з яких учора робив турне у районі передової. Вічна пам'ять. 🕯️
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10.06.2021 10:07 Відповісти
Судя по тексту она не в зоне ООС погибла.
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10.06.2021 10:33 Відповісти
В центре Киева, блин. Зачем муть зеленую писать?
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10.06.2021 10:39 Відповісти
Рот свой закрой, если не разбираешься !
https://censor.net/ru/user/484360, верно подметил.... В армии эти формулировки строго регламентированы... так как происходят из разных оснований и влекут разные юр.последствия !
Формулировка "при исполнении служебных обязанностей" говорит о том, что гибель НЕ СВЯЗАНА НИ С БОЕВЫМ ЗАДАНИЕМ, НИ С ЗАЩИТОЙ РОДИНЫ.
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10.06.2021 10:43 Відповісти
например, она "секретарша-машинистка" и вовремя работы ее убило током... - это трагедия и связанная с исполнением служебных обязанностей... И не более.
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10.06.2021 10:46 Відповісти
Я не знаю где.. Я знаю. что эта формулировка отразится на компенсации родным...
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10.06.2021 11:01 Відповісти
А формулировку берут на основании "Довидки про травму", а она берется на оснвании служебного раследования про обстоятельства травмы...
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10.06.2021 11:03 Відповісти
А що тобі до їх нещасної компенсації? Видно, що ти "на другой стороне".
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10.06.2021 11:12 Відповісти
Я лишь высказал свое мнение... И то, что ее родные получат меньшую компенсацию ..
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10.06.2021 11:13 Відповісти
Е если эта формулиовка не верная - её нужно менять, а не вести себя как вы здесь ведете... Мол это одно и тоже...! НЕТ, - НЕ ОДНО И ТОЖЕ !
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10.06.2021 11:15 Відповісти
Там взагалі.... Думаю ти зрозумів
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11.06.2021 12:23 Відповісти
Не хами, гномик. Если когда-то просиживал штаны в строевом отделе, то не строй из себя эксперда. НИ С ЗАЩИТОЙ РОДИНЫ. Сильно бзданул, смачно так...
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10.06.2021 10:49 Відповісти
Я так и думал, что по сути у тебя возражений не будет ! И ты просто опустишься к своим больным фантазиям и оскорбленимя....
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10.06.2021 10:51 Відповісти
Уйми свои влажные мечты. На вентилятор сейчас именно ты накидываешь. Герой строевого отдела и его окрестностей.
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10.06.2021 10:58 Відповісти
Не важно герой какого отдела " я, важно, что я написал верно !
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10.06.2021 11:01 Відповісти
Тут люди виражають співчуття, а ви, путлерсоси, влізаєте всюди, аби нагадити.
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10.06.2021 11:29 Відповісти
Сочувтствием горю не поможешь ! Я обратил внимание на ТО, чем для родственников обернётся эта формулировка !
Родственники не ваши сочувстчия запомнят и не они им помогут ! А то на что Я указал !
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10.06.2021 11:32 Відповісти
У меня 4 таких формулировок на меня "отримав при виконанни бойового завдання"... И я видео сколько проблем создавались неверные формулировки !
Вот ПОЭТОМУ я и акцентирую на них внимание !
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10.06.2021 11:34 Відповісти
Я могу предположить, что те ко писал формулировку - написали её не верно...
Но из того, что она написана именно ТАК, - будут совершенно другие юр.последствия для родтвенников...
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10.06.2021 11:11 Відповісти
Вот именно сейчас, в данную секунду, ты охаиваешь трагическую смерть нашей военнослужащей. Засунь себе куда надо свои формулировки.
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10.06.2021 11:14 Відповісти
чем !? я ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ ВСЕХ НА ТО, ЧТО УКАЗАНО В ФОРМУЛИРОКЕ ! Ты считаешь, что это Я охаил, а не формулировка !? Тогда у тебя проблемы с логикой !
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10.06.2021 11:17 Відповісти
Именно ты. Не сочувствие. А докопался что наша защитница на крыльце поскользнулась
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10.06.2021 11:19 Відповісти
Если родственники прочтя мои комменты - потребуют изменения формулировки они МНЕ скажут спасибо, а не тебе !?
Ты этого не понимаешь !?
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10.06.2021 11:21 Відповісти
Они тебе сердечно благодарны будут за твои формулировки: "например, она "секретарша-машинистка" и вовремя работы ее убило током... - это трагедия и связанная с исполнением служебных обязанностей... И не более." Ой как благодарны...
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10.06.2021 11:26 Відповісти
Я это привел как пример, который может объяснить причину указанной формулировки !
В статье НЕ СКАЗАНА КЕМ она служила, и при каких обстоятельствах погибла !
А ты просто фантазируешь - не имея на это никаких оснований из стать !
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10.06.2021 11:30 Відповісти
Я беру твой бред закостенелого строевика за основу. То к правомерности вручения наград, то с формулировкой вручения наград приколупаешься, то к сообщением о гибели. Отсюда вывод: герой строевого отдела и его окрестностей.
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10.06.2021 11:34 Відповісти
Нет я с разведки... Тебе от этого легче ?
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10.06.2021 11:40 Відповісти
Ну правильно, строевой прямо рядом со столовой обычно. Там разведкой в основном занимался?
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10.06.2021 11:48 Відповісти
Меня не беспокоят твои фантазии
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10.06.2021 11:51 Відповісти
Видно, з іншої розвідки.
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10.06.2021 11:52 Відповісти
Та видел я таких строевиков, на 3 дня в зону АТО и вся грудь в крестах. А нормальные парни по полгода заслуженную награду ждут.
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10.06.2021 11:54 Відповісти
ВЕРНО ! Когда травма или смерть наступает не в следствии выполения боевого задания или защиты Родины, а например бытовая (на слубже..., так как на момент службы в ООС, быт человека именно на службе...) - то именно такую формулировку напишут ...
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10.06.2021 11:39 Відповісти
Службові обов'язки військовослужбовця - це і є захист Батьківщини, а завдання, у зоні ООС - бойові. Це не військкомат. Ти просто плутає бойові завдання з бойовими виходами. Але це - таоя проблема.
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10.06.2021 10:54 Відповісти
Я тебе привет ЮРИДИЧЕСКУЮ норму, а не мои предположения !
В документах именно по ЭТОМУ по разному и пишут, так как обстоятельства и юр.последствия будут РАЗНЫМИ !
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10.06.2021 10:59 Відповісти
НИ С ЗАЩИТОЙ РОДИНЫ. Это твои слова.
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10.06.2021 11:02 Відповісти
ВЕРНО, так как иначе были 2 другие формулировки :
"при виконанни бойового завдання" или "при защисти Батькивщини"
Эти две формулировки дают ДРУГОЙ статус потерпевшей и членам ее семьи !
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10.06.2021 11:06 Відповісти
Формулировки будут в служебном расследовании с установлением причин смерти. Судя по тексту она таки в ООС погибла потому что сказано "в зоне ответственности наших подразделений при вьіполнении служебньіх обязанностей"
Но то, что ето может бьіть не связано с БД - да
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10.06.2021 11:55 Відповісти
Зона ООС большая.. и там АБСОЛЮТНОЕ большинство людей НЕ задействована в боевых действия.... И приличная доля - не задействована на 1 линии !
Люди в ООС живут и ведут свой военный быт... поэтому даже в ООС бытовые травмы и смерти возможны... Могут быть ДТП, Молнии, утонул человек купаясь в реке и т.д.
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10.06.2021 12:01 Відповісти
Два роки не стріляти. сидіти в окопах, гинути від снайперів... Йде повна деградація армії.
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10.06.2021 12:46 Відповісти
Она началась ГОРАЗДО раньше... - со второй половине 15 года !
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10.06.2021 12:55 Відповісти
Ух тьі какие откровения!

Все, кто по приказу откомандирован в зону ООС так, или иначе задействован в БД

Зачем тьі ввобще мне отвечал? )))
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10.06.2021 13:01 Відповісти
И да и нет... Должен быть приказ на участие к конкретной боевой операции, боевом задании и т.пд.
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10.06.2021 13:06 Відповісти
Угу. Прилетает какой-нибудь вьістрел или мина на передний край, а там водитель топливозаправщика, которьій приехал технику заправлять. По понтонной переправе, возведенной и поддерживающейся в рабочем состоянии инженерньім подразделением. Чтож придется и ему, и инженерному подразделению бежать за приказом для участия в "конкретной боевой операции", которая назьвается "дать ответ", но без которьіх етот ответ может просто не состояться.

Тьі вообще читаешь что пишешь?
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10.06.2021 13:23 Відповісти
Твой пример подпадает под норму "при захисти Батькивщины" - по той причине что прилетела ВРАЖЕСКАЯ мина в зонее ООС
А если бы он мыл машину в зоне ООС и подскользнулся утонул - то НЕТ !
это было бы - при выполнении служебных обязанностей !
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10.06.2021 13:54 Відповісти
Мой пример - иллюстрация той несуразицьі что тьі написал в 13:06
Адью
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10.06.2021 15:34 Відповісти
ты не согласен с тем, что я пишу ?
Я ответил на твой комента - "и да и нет " и дал ответ на твой следующий комент, в котором показано, что даже получив травму или смерть в зоне ООС, но не в результате ВРАЖЕСКОГО ОГНЯ - это не "зажита Родины" или "при виконанни бойового завдання", а "при виконанни службовиъ обовъязкив" !
НЬЮСЫ обязательны!
например, разведчик ведя разведку при этом не вступая в огневой контакт - выполняет боевое задание ! Но даже при этом должен быть письменный приказ в котором указано что он куда то для чего то направляется... - конкретно !
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10.06.2021 17:14 Відповісти
Мыслью по дереву растекайся перед такими же как и ты. Возможно они в тебе сведущего увидят.
Адью еще раз
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10.06.2021 18:08 Відповісти
Не так на жаль! Якраз щодо виплати компенсації формулювання має значення! І суттєве. Навіть перебуваючи в зоні ООС. Тому і пишуть так відразу, що під час виконання службових обов'язків. Але не буде написано, що під час захисту Батьківщини!
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10.06.2021 11:41 Відповісти
Шановний, це формулювання для ЗМІ. Про формулювання в офіційних документах про смерть ми можемо лише здогадуватись. Тому зеленим і потрібен контроль над ЗМІ, щоб приховувати, кли треба реальну картину. А смерть при виконанні службових обов'язків, які являють собою захист Батьківщини - це маніпуляція іншим реченням - "при захисті Батьківщини". Лише вчора головнокомандувач заявив, що замість пострілів гримить грім, а вже сьогодні, а можливо ще й вчора - загинула військовослужбовець. Зрозуміло, що Зєлєнскому це плювок у пику. Тму можливо і робляться такі маніпуляції. В ще дотепер не оцінили ступінь брехні зелених владоможців? Американці вже це добре знають.
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10.06.2021 11:48 Відповісти
Возможно . И уже по ЭТОЙ причине, нужно говорить об этой формулировке !
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10.06.2021 11:53 Відповісти
Пише не ЗМІ а командир. І формулювання пишеться на основі розслідування. Ці формулювання не я придумав. Ці формулювання з початку війни. Навіть травму необхідно доказувати що вона ТАК пов'язана з захистом Батьківщини, а не при виконанні службових обов'язків
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10.06.2021 12:07 Відповісти
То це командир у Цензор написав? 😮
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10.06.2021 12:20 Відповісти
Як командування подало інформацію так Цензор і написав. Ще питання будуть?
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10.06.2021 12:29 Відповісти
Подає для ЗИІ не командування, а прес-центр, де сидить такий соьі цензор-есбіст, який у свою чергу з певних причин Подає не те, що було, а те, що треба. Наприклад, чинушам з ОП. Як кількість обстрілів. Питання будуть? 😊
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10.06.2021 12:35 Відповісти
Пишу для тебе! При отриманні поранення будь-якого, командир ВОПа складає рапорт в якому зазначає: час, місце, обставини. При настанні будь-якого іншого випадку, що призвело до травмування чи смерті людини це робить безпосередньо начальник якому підпорядкована людина. Тепер зрозуміло хто подав цю інформацію до прес-служба центра??
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10.06.2021 12:52 Відповісти
Продовжу твійбздур: "складає рапорт і відправляє у ЗМІ." Так?
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10.06.2021 13:00 Відповісти
Ти походу цілковитий бовдур! Тобі написано "Як командування подало так Цензор і написав". Командування починається з безпосереднього начальника якому підпорядковується людина. І так до прес-центра. Що ще не зрозуміло?
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10.06.2021 13:08 Відповісти
Це ти бовдур. Бо пишеш, не розуміючи про що річ. А річ тут про те, що не факт, що це було ДТП чи ураження струмом, як писав фантаст, якому я відповів. Читати треба все спочатку, а не останній пост. Так зрозуміло? Ти впевнений, що в офіційному рапорті і листі людо рідних написано те ж саме, що подали для ЗМІ? Ти читав офіційний рапорт?
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10.06.2021 13:54 Відповісти
Я перебував на 0 рік і два місяці. І я знаю що пишу, а ти не знаєш. Це не совок! Там є інтернет і є зв'язок. Так що не пи...ди х..ню. НЕМОЖЛИВО там в теперішній час щось приховати, або подати інакше! Вся бригада не буде покривати главзебіла
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10.06.2021 15:32 Відповісти
А ми всі захищаємо Батьківщину, хіба ні?
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10.06.2021 11:53 Відповісти
Так давайте всім хто загинув в ДТП виплачувати компенсації.
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10.06.2021 12:09 Відповісти
Верно ! Иначе формулировка была иная "при выполнении боевого задания" или "При захисти Батькывщини"
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10.06.2021 10:40 Відповісти
Та він і слів українських не знає, пише пакості з мухасраньска на сторінці нашої жалоби.
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10.06.2021 11:42 Відповісти
Докажите что я з мухасраньска !
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10.06.2021 11:45 Відповісти
Я б тобі доказала, та зброї не маю.
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10.06.2021 11:55 Відповісти
Ну и славненько...
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10.06.2021 12:02 Відповісти
"9 июня в районе ответственности наших подразделений, при исполнении служебных обязанностей трагически погибла военнослужащая нашей бригадыИсточник: https://censor.net/ru/n3270525 - відколи це зона відповідальності бойових підрозділів перестала бути зоною ООС?
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10.06.2021 10:41 Відповісти
Трагедия могла НЕ быть связана ни с боевым заданием ни с защитой Родины, а лишь с рабочим моментом... - например убило током или подскользнулась на ступеньках когда несла бумаги по работе...
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10.06.2021 10:48 Відповісти
Смотри не поскользнись на своих комментах.
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10.06.2021 10:51 Відповісти
при исполнении служебных обязанностейИсточник: https://censor.net/ru/n3270525 Читай. Ти напевне поняття не маєш, що там військовослужбовці роблять. "Бумагі нєсла і на ступєньках помкользнулась, током добвло." Тьху, дурне!
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10.06.2021 10:52 Відповісти
А ты думаешь, что и всегда только стредляют..
Нет там БОЛЬШАЯ часть времени уходит на бытовуху и на бумажки...
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10.06.2021 11:04 Відповісти
Це ти про контуру "Рога і копита" у Чорноморську?
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10.06.2021 11:33 Відповісти
Это я про нашу армию в зоне ООС. !
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10.06.2021 11:36 Відповісти
Чоловіче, якби було ДТП, то так би і написали. Тут нема чого приховувати. І писали так, зрештою. І про ураження струмом теж писали. А тут все засекречена, бо не в тему. Лише вчора Зєлєнскій заявив, щ то не постріли, а гуркіт грому. То це напевне від блискавки військовослужбовець загинула. Нє?
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10.06.2021 11:52 Відповісти
Возможно... Но это лишь доказывает, что НУЖНО говорить об ЭТОЙ формулировке ! что бы привлечь к ней внмание - если ваше предположение верно !
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10.06.2021 11:55 Відповісти
Так от, зауважте, що попри шум, який піднявся, про обставини загибелі і далі мовчок.
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10.06.2021 12:00 Відповісти
Ну инфа только сегодня появилась... Я, например знаю, что Бутусов читает комменты... И если его они интересуют... он может по своим канала и проверить и поднять нужный вопрос там где нужно ...
Поэтому коменты ВАЖНЫ !
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10.06.2021 12:04 Відповісти
Є в зоні ООС ще таке поняття, як лінія оборони. Так ось за перебування на 2 лінії виплата втричі менша за перебування на 1 лінії. А перша лінія рахується до ротного опорного пункту.
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10.06.2021 11:45 Відповісти
Военнослужащая 128-й ОГШБр трагически погибла при исполнении служебных обязанностей в районе ответственности подразделений бригады, - пресс-служба - Цензор.НЕТ 1710
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10.06.2021 10:07 Відповісти
Честь і Слава всім, хто загинув за Україну. Помстимося.
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10.06.2021 10:08 Відповісти
Царство Небесне...Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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10.06.2021 11:20 Відповісти
в вк видел думал фейк и каким образом ..ппц 22 года и еще замполит психолог ..шо они там делали..
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11.06.2021 10:09 Відповісти
На інших сайтах повідомляють, що це був сюіцид з вогнепальної зброї.
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11.06.2021 16:20 Відповісти
RIP . конечно . совсем молодая девушка но по правде Карина покончила с собой по личным мотивам ..Психолог ... а справится со своим личным не смогла .
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12.06.2021 11:05 Відповісти
Как бы там не было, а девчонку жаль, царство небесное ей, пусть земля ей будет пухом. А осуждать её никто не имеет права, если даже она покончила с собой. Потому что, никому не известно, каков повод был, чтоб пойти на такой шаг.
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12.06.2021 23:08 Відповісти
 
 