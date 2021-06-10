Військова 128-ї ОГШБр Каріна Шемчук трагічно загинула під час виконання службових обов'язків у зоні ООС, - пресслужба. ФОТО (оновлено)
Учора, 9 червня, військова 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади (Закарпатський легіон) загинула під час виконання службових обов'язків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу бригади.
"9 червня в районі відповідальності наших підрозділів під час виконання службових обов’язків трагічно загинула військовослужбовець нашої бригади. Командування частини висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблої захисниці", - йдеться в повідомленні.
Про обставини трагедії наразі не повідомляється.
"9 червня в районі проведення Операції об'єднаних сил загинула лейтенант Шемчук Каріна Олегівна, заступник командира роти з морально психологічного забезпечення 128-ї ОГШБр ЗСУ", - повідомило пізніше Українське Закарпаття.
Каріна Шемчук (15.02.1999 р.н.) була випускницею Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (Львів). У неї залишилися батько і мати, також військова ЗСУ.
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Царство Небесне..
https://censor.net/ru/user/484360, верно подметил.... В армии эти формулировки строго регламентированы... так как происходят из разных оснований и влекут разные юр.последствия !
Формулировка "при исполнении служебных обязанностей" говорит о том, что гибель НЕ СВЯЗАНА НИ С БОЕВЫМ ЗАДАНИЕМ, НИ С ЗАЩИТОЙ РОДИНЫ.
Родственники не ваши сочувстчия запомнят и не они им помогут ! А то на что Я указал !
Вот ПОЭТОМУ я и акцентирую на них внимание !
Но из того, что она написана именно ТАК, - будут совершенно другие юр.последствия для родтвенников...
Ты этого не понимаешь !?
В статье НЕ СКАЗАНА КЕМ она служила, и при каких обстоятельствах погибла !
А ты просто фантазируешь - не имея на это никаких оснований из стать !
В документах именно по ЭТОМУ по разному и пишут, так как обстоятельства и юр.последствия будут РАЗНЫМИ !
"при виконанни бойового завдання" или "при защисти Батькивщини"
Эти две формулировки дают ДРУГОЙ статус потерпевшей и членам ее семьи !
Но то, что ето может бьіть не связано с БД - да
Люди в ООС живут и ведут свой военный быт... поэтому даже в ООС бытовые травмы и смерти возможны... Могут быть ДТП, Молнии, утонул человек купаясь в реке и т.д.
Все, кто по приказу откомандирован в зону ООС так, или иначе задействован в БД
Зачем тьі ввобще мне отвечал? )))
Тьі вообще читаешь что пишешь?
А если бы он мыл машину в зоне ООС и подскользнулся утонул - то НЕТ !
это было бы - при выполнении служебных обязанностей !
Адью
Я ответил на твой комента - "и да и нет " и дал ответ на твой следующий комент, в котором показано, что даже получив травму или смерть в зоне ООС, но не в результате ВРАЖЕСКОГО ОГНЯ - это не "зажита Родины" или "при виконанни бойового завдання", а "при виконанни службовиъ обовъязкив" !
НЬЮСЫ обязательны!
например, разведчик ведя разведку при этом не вступая в огневой контакт - выполняет боевое задание ! Но даже при этом должен быть письменный приказ в котором указано что он куда то для чего то направляется... - конкретно !
Адью еще раз
Нет там БОЛЬШАЯ часть времени уходит на бытовуху и на бумажки...
Поэтому коменты ВАЖНЫ !
Слава Україні!!!
Героям слава!!!