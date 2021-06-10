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У ході робіт на окружній дорозі Харкова поклали 33 км нового асфальту, - ОДА. ФОТОрепортаж

У ході відновлення окружної дороги Харкова дорожні працівники поклали асфальтобетонне покриття вже на 32,7 км дороги. Всього було заплановано відновлення 58 кілометрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська ОДА.

Так, у ході президентської програми "Велике будівництво" ремонт проводиться на маршруті Пісочин - П'ятихатки - Рогань - Безлюдівка.

Зазначається, що вже відфрезеровано 46,2 км старого покриття. З тих 32,7 км, де вже влаштовано нове покриття, 19,3 км були виконані з використанням георешітки, що збільшує довговічність дорожнього полотна і його стійкість до підвищених навантажень.

Між шарами асфальтобетону шляховики облаштовують також композитну арматуру. Вона виконана вже на площі 16,3 тис. кв. м.

Нині вирівнювальний шар з дрібнозернистої асфальтобетонної суміші укладається на ділянці між рестораном "Баден-Баден" і поворотом до метро "Перемога" на Олексіївці (км 486 – км 488). Цей відрізок є частиною дороги М-03 "Київ - Харків - Довжанський", що входить до складу окружної. Також роботи проходять на ділянці за перехрестям на Липці з боку Старої Салтівки в сторону Рогані (км 501 - км 503). Тут проводиться фрезерування старого покриття на км 489 - км 482 (з боку естакади в бік авторинку "Лоск"). Паралельно йде відсипання земляного полотна на додаткових перехідно-швидкісних смугах на км 488 і км 503.

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У той же час, на під'їзді до аеропорту "Харків" проходить укладання вирівнювального шару між "Філіп Моріс" і поворотом до смт Безлюдівка, а також встановлюється бортовий камінь в межах Роганського житлового масиву і асфальтуються з'їзди.

На додаткових перехідно-швидкісних смугах видаляють чагарники, встановлюють борти і проводять демонтаж старого бар'єрного огородження.

Окружна дорога Харкова має протяжність 82 км і складається з відрізків 5 доріг державного значення: М-03 Київ - Харків - Довжанський, М-18 Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта, Р-78 Харків - Зміїв - Балаклея - Гороховатка, а також двох під'їздів до аеропорту "Харків" з боку Довжанського і Києва.

У 2021 році планують відновити 58 км окружної, відновлення решти очікується в наступні роки.

Нагадаємо, нещодавно заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що будівництво окружної дороги Дніпра планується завершити до Дня незалежності.

У ході робіт на окружній дорозі Харкова поклали 33 км нового асфальту, - ОДА 01
У ході робіт на окружній дорозі Харкова поклали 33 км нового асфальту, - ОДА 02
У ході робіт на окружній дорозі Харкова поклали 33 км нового асфальту, - ОДА 03

Автор: 

дороги (3061) ОДА (1629) Харків (5600) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+4
Прошлый раз Допа с Гепой на этой окружной воровали, теперь ЗЕ...
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10.06.2021 12:47
+4
Вот что значит Геннадий Адольфович воровать перестал! Чиновники, берите пример с Геннадия Адольфовича!!!
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10.06.2021 12:53
+3
Ой, Лёвочка, я Вас умоляю, если бы усе чиновники последовали бы примеру геши харьковского, и таки умерли, Украина от этого никак не пострадала!
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10.06.2021 18:11
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Прошлый раз Допа с Гепой на этой окружной воровали, теперь ЗЕ...
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10.06.2021 12:47 Відповісти
Хорошо ли?
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10.06.2021 12:47 Відповісти
Перемога на рівні всесвіту, ми в НАТО
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10.06.2021 12:51 Відповісти
Вот что значит Геннадий Адольфович воровать перестал! Чиновники, берите пример с Геннадия Адольфовича!!!
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10.06.2021 12:53 Відповісти
Мойша Наше не вам с кисточкой. Но этот автор таблицы умножения на ноль таки воровал без меры, за что и получил от друзей с бабалайкой свои 9 граммов. А ваше предложение имееет под собой основание следовать за гепочкой.
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10.06.2021 17:16 Відповісти
Ой, Лёвочка, я Вас умоляю, если бы усе чиновники последовали бы примеру геши харьковского, и таки умерли, Украина от этого никак не пострадала!
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10.06.2021 18:11 Відповісти
Якшо зеЧМО хвалиться шо воно "будує дороги" вартість яких в кілька разів більша за вартість в часи Порошенка то зеЧмо буде і відповідати за відмивання бабок і якість цих доріг на пряму
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10.06.2021 12:56 Відповісти
Ух ты---эпохально, 32 км! Ну теперь взвейтесь соколы орлами---Ося Бендер говорил. И это вокруг города с населением в полтора миллиона и рай-центрами, половина из которых как некоторые областные города страны. В чём интрига? И не только в Харькове. Качество дороги, трассы, шоссе и прочих магистралей начинается с ширины. количества полос движения в одну сторону! Как минимум три! Всё остальное туфта. профанация и воровство банальное. И знаем все, и давно!
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10.06.2021 12:59 Відповісти
Борис ну что Вы. Ну не может физически второй Президент от Евреев в Украине, делать дороги в три ряда. Ну не поймут его ни в Одесссе ни в Днепре ни даже в такой жопе как Харьков.
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10.06.2021 17:21 Відповісти
Всё бы ладно---да живу я тут и много очень лет. И по той дорожки вокруг города не мало поездил. Она хорошо стала разгружать в последние 20 лет как авто хлынули валом к нам. Раньше почти пустая была в рабочее время. Это тема давно для страны, а не для одного города.
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10.06.2021 18:02 Відповісти
аж 33 км !!! перемога.....
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10.06.2021 13:05 Відповісти
к стати о птичках - больше всего в новых заасфальтированных км-рах заинтересованы те
кто продаёт бензин и прочее гсм........
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10.06.2021 13:06 Відповісти
и ещё раз к стати а сколько весит мэтр квадратный ?
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10.06.2021 18:48 Відповісти
 
 