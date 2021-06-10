У ході робіт на окружній дорозі Харкова поклали 33 км нового асфальту, - ОДА. ФОТОрепортаж
У ході відновлення окружної дороги Харкова дорожні працівники поклали асфальтобетонне покриття вже на 32,7 км дороги. Всього було заплановано відновлення 58 кілометрів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська ОДА.
Так, у ході президентської програми "Велике будівництво" ремонт проводиться на маршруті Пісочин - П'ятихатки - Рогань - Безлюдівка.
Зазначається, що вже відфрезеровано 46,2 км старого покриття. З тих 32,7 км, де вже влаштовано нове покриття, 19,3 км були виконані з використанням георешітки, що збільшує довговічність дорожнього полотна і його стійкість до підвищених навантажень.
Між шарами асфальтобетону шляховики облаштовують також композитну арматуру. Вона виконана вже на площі 16,3 тис. кв. м.
Нині вирівнювальний шар з дрібнозернистої асфальтобетонної суміші укладається на ділянці між рестораном "Баден-Баден" і поворотом до метро "Перемога" на Олексіївці (км 486 – км 488). Цей відрізок є частиною дороги М-03 "Київ - Харків - Довжанський", що входить до складу окружної. Також роботи проходять на ділянці за перехрестям на Липці з боку Старої Салтівки в сторону Рогані (км 501 - км 503). Тут проводиться фрезерування старого покриття на км 489 - км 482 (з боку естакади в бік авторинку "Лоск"). Паралельно йде відсипання земляного полотна на додаткових перехідно-швидкісних смугах на км 488 і км 503.
У той же час, на під'їзді до аеропорту "Харків" проходить укладання вирівнювального шару між "Філіп Моріс" і поворотом до смт Безлюдівка, а також встановлюється бортовий камінь в межах Роганського житлового масиву і асфальтуються з'їзди.
На додаткових перехідно-швидкісних смугах видаляють чагарники, встановлюють борти і проводять демонтаж старого бар'єрного огородження.
Окружна дорога Харкова має протяжність 82 км і складається з відрізків 5 доріг державного значення: М-03 Київ - Харків - Довжанський, М-18 Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта, Р-78 Харків - Зміїв - Балаклея - Гороховатка, а також двох під'їздів до аеропорту "Харків" з боку Довжанського і Києва.
У 2021 році планують відновити 58 км окружної, відновлення решти очікується в наступні роки.
Нагадаємо, нещодавно заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що будівництво окружної дороги Дніпра планується завершити до Дня незалежності.
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