Чоловіка, який кинув гранату в людей біля супермаркету в Харкові, відправили під варту. ФОТО

Червонозаводський райсуд Харкова обрав запобіжний захід 29-річному чоловікові, який кинув гранату в групу людей біля супермаркету "Таврія В".

Про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Ухвалою судді Червонозаводського районного суду Харкова обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 8 червня біля супермаркету "Таврія В" у Харкові стався конфлікт між 29-річним чоловіком та компанією молодих людей. Чоловік дістав гранату РГД-5 і кинув під ноги опонентам. Від вибуху постраждало 5 осіб, зокрема двоє підлітків (16 і 17 років). Усі вони були госпіталізовані з осколковими пораненнями.

Того ж вечора поліція затримала чоловіка. Його підозрюють у замаху на вбивство за обтяжуючих обставин і в незаконному поводженні з боєприпасами. Йому загрожує ув'язнення на термін від 10 до 15 років або довічно.

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