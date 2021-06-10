Чоловіка, який кинув гранату в людей біля супермаркету в Харкові, відправили під варту. ФОТО
Червонозаводський райсуд Харкова обрав запобіжний захід 29-річному чоловікові, який кинув гранату в групу людей біля супермаркету "Таврія В".
Про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
"Ухвалою судді Червонозаводського районного суду Харкова обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, ввечері 8 червня біля супермаркету "Таврія В" у Харкові стався конфлікт між 29-річним чоловіком та компанією молодих людей. Чоловік дістав гранату РГД-5 і кинув під ноги опонентам. Від вибуху постраждало 5 осіб, зокрема двоє підлітків (16 і 17 років). Усі вони були госпіталізовані з осколковими пораненнями.
Того ж вечора поліція затримала чоловіка. Його підозрюють у замаху на вбивство за обтяжуючих обставин і в незаконному поводженні з боєприпасами. Йому загрожує ув'язнення на термін від 10 до 15 років або довічно.
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Хочу сделать всё правильно.
А так я пока за мужика!
Долго.
Лет 10-15.