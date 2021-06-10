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Чоловіка, який кинув гранату в людей біля супермаркету в Харкові, відправили під варту. ФОТО

Червонозаводський райсуд Харкова обрав запобіжний захід 29-річному чоловікові, який кинув гранату в групу людей біля супермаркету "Таврія В".

Про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Ухвалою судді Червонозаводського районного суду Харкова обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 8 червня біля супермаркету "Таврія В" у Харкові стався конфлікт між 29-річним чоловіком та компанією молодих людей. Чоловік дістав гранату РГД-5 і кинув під ноги опонентам. Від вибуху постраждало 5 осіб, зокрема двоє підлітків (16 і 17 років). Усі вони були госпіталізовані з осколковими пораненнями.

Того ж вечора поліція затримала чоловіка. Його підозрюють у замаху на вбивство за обтяжуючих обставин і в незаконному поводженні з боєприпасами. Йому загрожує ув'язнення на термін від 10 до 15 років або довічно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух у Харкові: гранату біля супермаркету чоловік кинув "на ґрунті неприязних відносин", - поліція

Чоловіка, який кинув гранату в людей біля супермаркету в Харкові, відправили під варту 01
Чоловіка, який кинув гранату в людей біля супермаркету в Харкові, відправили під варту 02
Чоловіка, який кинув гранату в людей біля супермаркету в Харкові, відправили під варту 03

Автор: 

вибух (4455) граната (789) Харків (5600) запобіжний захід (487)


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Топ коментарі
+3
тема конфликта НЕ РАСКРЫТА. Может, они его убить прямо там под супермаркетом собирались...может это была самооборона при угрозе жизни? тем более их было 6-7 рыл а он один. Что то на эту тему подозрительная тишина....может, там главарь гопстопников малолеток сынок местного прокурора? как всегда...
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10.06.2021 18:04
+2
Швидше за все вони просто знайшли одне одного - компанія і цей мудєнь.
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10.06.2021 16:17
+2
Правильно,собралась кучка быдла,и начала быковать.Нельзя безнаказано фронтовую десантуру в тельниках по голове лупашить.А теперь пусть эти малолетние беспредельщики до конца жизни без ноги по думают,какие они мудорасты.
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10.06.2021 17:01
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Швидше за все вони просто знайшли одне одного - компанія і цей мудєнь.
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10.06.2021 16:17 Відповісти
Навряд чи... Уважно передивіться відео. То що чоловік був п'яний це і так було добре видно, . Зверніть увагу він забирає за комірця якесь сміття і кидає і повного хлопчину. І глузування відеооператора даного ролику, з того що нажаль він не в формі, та на поведінку хлопця перед оператором якій вже готувався приєднатися до бійки (в випадку що вони знали один одного має місце). Але видно що, для них це не перший такій конфлікт. Їм просто не повезло бо мізків мало і яйця по асфальту тягнулись. Вони були в адекватному стані і для них це був прикол. Замісь того щоб уникнути конфлікту Вони його підігравали. Звідкіля ж знати що там граната? Вони ж не дивляться новин і нічого не розуміють? Чи може їм насрати? А може зіграло важливу роль зневажлеве ставлення до військових або ветеранів?
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10.06.2021 17:03 Відповісти
Цей мудень з тієї компанії. Саме йому заїхав в пику тей хлопець якого вои ображали.
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10.06.2021 17:36 Відповісти
ну, ну вої по17 років які запитували в хлопці чи не хоче п'яний в нього відсмоктати..
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10.06.2021 18:14 Відповісти
светошумовая граната с Майдана. дадут 3 года.
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10.06.2021 16:34 Відповісти
А где по вечерам бываешь ты?
Хочу сделать всё правильно.
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10.06.2021 16:46 Відповісти
Парень -участник АТО.Странно ,что нет боевого братства воинов АТО.Нельзя бросать прошедших ад войны на произвол судьбы.Военкоматы и МО,МВД самоустранились от трудоустройства и реабилитации наших ветеранов.
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10.06.2021 16:49 Відповісти
Правильно,собралась кучка быдла,и начала быковать.Нельзя безнаказано фронтовую десантуру в тельниках по голове лупашить.А теперь пусть эти малолетние беспредельщики до конца жизни без ноги по думают,какие они мудорасты.
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10.06.2021 17:01 Відповісти
Он их на фронте защищал,а они...На его месте так поступил бы каждый.
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10.06.2021 17:02 Відповісти
Единственно там под ногами совсем какой то малолетний пацан крутился..
А так я пока за мужика!
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10.06.2021 17:07 Відповісти
Больного нужно лечить.
Долго.
Лет 10-15.
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10.06.2021 17:13 Відповісти
тема конфликта НЕ РАСКРЫТА. Может, они его убить прямо там под супермаркетом собирались...может это была самооборона при угрозе жизни? тем более их было 6-7 рыл а он один. Что то на эту тему подозрительная тишина....может, там главарь гопстопников малолеток сынок местного прокурора? как всегда...
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10.06.2021 18:04 Відповісти
 
 