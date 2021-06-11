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Затримано чоловіка, який намагався підкупити офіцера СБУ на Вінниччині, - Військова прокуратура. ФОТО

За процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону задокументовано факт надання неправомірної вигоди службовій особі Управління СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

"Встановлено, що громадянин України, достовірно розуміючи свої незаконні дії з організації азартних ігор, запропонував оперуповноваженому одного з відділів Управління Служби безпеки України в Вінницькій області грошову "винагороду" в розмірі 200 доларів США щомісячно за не створення йому перешкод щодо незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор в одному із міст обласного значення на Вінниччини. Офіцер СБУ негайно повідомив про цю "пропозицію" керівництво та управління внутрішньої безпеки СБУ", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що 10 червня 2021 року зловмисник, діючи під контролем правоохоронних органів передав офіцеру перші 200 доларів США. Одразу після надання громадянином вказаної суми неправомірної вигоди, останнього затримано на місці вчинення кримінального правопорушення слідчими слідчого управління ГУ Національної поліції в Вінницької області за оперативного супроводу Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

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Затримано чоловіка, який намагався підкупити офіцера СБУ на Вінниччині, - Військова прокуратура 01
Затримано чоловіка, який намагався підкупити офіцера СБУ на Вінниччині, - Військова прокуратура 02
Затримано чоловіка, який намагався підкупити офіцера СБУ на Вінниччині, - Військова прокуратура 03

Суму неправомірної вигоди в затриманого вилучено.

Санкція ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України передбачає затриманому покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Автор: 

Вінницька область (1016) підкуп (279) СБУ (12818) Військова прокуратура (722)


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Топ коментарі
+2
Це образа офіцера.
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11.06.2021 08:54
+2
Это шутка? 200?? Да за одно предложение такой суммы можно в морду получить.)))
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11.06.2021 09:02
+1
200 (двісті ) баксів ..за *кришування * сбушника !? Круто ..
Так там певно і в дві *штукі * не обійдешся .
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11.06.2021 08:52
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Выгодный бизнес это казино,чтоб чистить доверчивых людей до нитки.
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11.06.2021 08:52 Відповісти
200 (двісті ) баксів ..за *кришування * сбушника !? Круто ..
Так там певно і в дві *штукі * не обійдешся .
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11.06.2021 08:52 Відповісти
Та ладно, ето ж не Киев.
В Немирове чи в Козятине на нормальном лаве только начальство сидит, а для обычного опера 200$ ето нормальные деньги.
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11.06.2021 09:13 Відповісти
Це образа офіцера.
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11.06.2021 08:54 Відповісти
200 у.е.? Жадность фраера сгубила.
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11.06.2021 08:55 Відповісти
Ну теперь понятно почему нацбезопасность страны в полной опе,они наперсточников ловят 😁😁😁😁
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11.06.2021 08:56 Відповісти
Двести баксов дать за азартные игры? Чуак реально обнаглел, понимаю и поддерживаю ребят из органов, таким жадинам место в тюрьме а не на рынке азарта)
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11.06.2021 08:57 Відповісти
обиделся
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11.06.2021 09:02 Відповісти
Это шутка? 200?? Да за одно предложение такой суммы можно в морду получить.)))
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11.06.2021 09:02 Відповісти
у моєі мами пенсія по інвалідності 1500гр
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11.06.2021 11:33 Відповісти
интересно то что сам город или райцентр засекретили. никогда не понимал и не пойму таких движений. на винничине, черкащине, в одном из сел, городов. в чем секрет или в чем прикол єтих недомолвок??? а конкретно сказать тульчин гайсин турбов и тд, что мешает?
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11.06.2021 09:28 Відповісти
Це паплюження СБУ!!! Причому в неприродній спосіб!!!
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11.06.2021 09:39 Відповісти
Може треба було ще літр самогону СБУшнику запропонувати 🤔
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11.06.2021 09:59 Відповісти
 
 