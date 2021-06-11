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З трагічно загиблою під час виконання службових обов'язків військовою 128-ї ОГШБр Каріною Шемчук попрощалися в зоні ООС. ФОТОрепортаж

Вчора, 10 червня, у зоні Операцій об'єднаних сил, а також у пункті постійної дислокації відбулося прощання з Каріною Олегівною Шемчук, 1999 року народження, мешканкою Володимир-Волинського Волинської області, лейтенантом, заступником командира роти з морально-психологічного забезпечення 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, яка трагічно загинула 9 червня в районі проведення ООС під час виконання службових обов'язків.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці 128-ї ОГШБр, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні особовий склад нашої бригади прощався з лейтенантом Шемчук Каріною Олегівною, яка трагічно загинула в районі виконання завдань. Прощання відбулось в підрозділах, які захищають територіальну цілісність України, а також в пункті постійно дислокації. Командування бригади та побратими Каріни висловлюють щирі співчуття родині та близьким", - зазначається у повідомленні.

Каріна Шемчук народилася 15.02.1999 року. Була вихованкою школи-інтернату міста Володимир-Волинський (нині - Володимир-Волинський ліцей "Центр освіти"). Здобула вищу освіту у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

У неї залишились батьки.

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З трагічно загиблою під час виконання службових обовязків військовою 128-ї ОГШБр Каріною Шемчук попрощалися в зоні ООС 01

Каріна Шемчук

З трагічно загиблою під час виконання службових обовязків військовою 128-ї ОГШБр Каріною Шемчук попрощалися в зоні ООС 02
З трагічно загиблою під час виконання службових обовязків військовою 128-ї ОГШБр Каріною Шемчук попрощалися в зоні ООС 03
З трагічно загиблою під час виконання службових обовязків військовою 128-ї ОГШБр Каріною Шемчук попрощалися в зоні ООС 04
З трагічно загиблою під час виконання службових обовязків військовою 128-ї ОГШБр Каріною Шемчук попрощалися в зоні ООС 05
З трагічно загиблою під час виконання службових обовязків військовою 128-ї ОГШБр Каріною Шемчук попрощалися в зоні ООС 06
З трагічно загиблою під час виконання службових обовязків військовою 128-ї ОГШБр Каріною Шемчук попрощалися в зоні ООС 07
З трагічно загиблою під час виконання службових обовязків військовою 128-ї ОГШБр Каріною Шемчук попрощалися в зоні ООС 08
З трагічно загиблою під час виконання службових обовязків військовою 128-ї ОГШБр Каріною Шемчук попрощалися в зоні ООС 09
З трагічно загиблою під час виконання службових обовязків військовою 128-ї ОГШБр Каріною Шемчук попрощалися в зоні ООС 10
З трагічно загиблою під час виконання службових обовязків військовою 128-ї ОГШБр Каріною Шемчук попрощалися в зоні ООС 11

Автор: 

похорон (1284) смерть (6750) військовослужбовці (4749) Ян Осока (1495) 128 окрема гірсько-піхотна бригада (154) операція Об’єднаних сил (6725)


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