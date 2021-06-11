З трагічно загиблою під час виконання службових обов'язків військовою 128-ї ОГШБр Каріною Шемчук попрощалися в зоні ООС. ФОТОрепортаж
Вчора, 10 червня, у зоні Операцій об'єднаних сил, а також у пункті постійної дислокації відбулося прощання з Каріною Олегівною Шемчук, 1999 року народження, мешканкою Володимир-Волинського Волинської області, лейтенантом, заступником командира роти з морально-психологічного забезпечення 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, яка трагічно загинула 9 червня в районі проведення ООС під час виконання службових обов'язків.
Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці 128-ї ОГШБр, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні особовий склад нашої бригади прощався з лейтенантом Шемчук Каріною Олегівною, яка трагічно загинула в районі виконання завдань. Прощання відбулось в підрозділах, які захищають територіальну цілісність України, а також в пункті постійно дислокації. Командування бригади та побратими Каріни висловлюють щирі співчуття родині та близьким", - зазначається у повідомленні.
Каріна Шемчук народилася 15.02.1999 року. Була вихованкою школи-інтернату міста Володимир-Волинський (нині - Володимир-Волинський ліцей "Центр освіти"). Здобула вищу освіту у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.
У неї залишились батьки.
Каріна Шемчук
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