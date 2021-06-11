"Завжди гордо кажу, що я українець", - футболіст Зозуля нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня. ФОТО
Президент Володимир Зеленський нагородив українського футболіста і волонтера Романа Зозулю орденом "За заслуги" III ступеня.
Про це сам Зозуля повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.
"В якому б куточку світу я не був, завжди гордо кажу, що я українець. І сьогоднішня нагорода - орден "За заслуги ІІІ ступені" для мене надзвичайно цінна. Щиро вдячний Президенту Володимиру Зеленському за відзнаку.
Любіть Україну💙💛", - написав Зозуля.
Він також процитував слова відомого українського письменника Остапа Вишні: " Оті дурні, що кричать "націоналіст!", не розуміють і ніколи не зрозуміють, що я зумів об’єднати любов до мого народу з любов’ю до всіх народів світу!"
Зозуля відомий своєю патріотичною позицією і активною допомогою української армії. Він є співзасновником благодійного фонду "Народна армія", який займається підтримкою ЗСУ.
Раніше Зозуля отримав медаль Міноборони за волонтерську діяльність.
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И к ***** "за долги" просился и ЗСУ баранами обзывал тоже не он.
главное чтобы Украина не додумалась становиться на колени -лично я перестану болеть за опущеных если они до этого додумаются
Ты цитируешь Остапа Вишню, а я хочу процитировать тебе другого, не менее известного украинца
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
і сльози, і все до загину…
НЕ МОЖНА ЛЮБИТИ НАРОДІВ ДРУГИХ,
КОЛИ ТИ НЕ ЛЮБИШ ВКРАЇНУ!..
Другого липня 1951 року центральний орган Комуністичної партії Радянського Союзу газета "Правда" друкує СТАТТЮ ЛАЗАРА КАГАНОВИЧА "Проти ідеологічних перекручень в літературі".
Ось що писалось в ній:
Вірш В.Сосюри "Любіть Україну" "викликає почуття розчарування і протесту... Не таку Україну оспівує у своєму вірші В.Сосюра. Під такою творчістю підпишеться будь-який недруг українського народу з націоналістичного табору. Скажімо, Петлюра, Бендера і т. ін..." Це вже був вирок, що не підлягає оскарженню.
Вишня разоблачал деятельность украинских националистов-бандеровцев (например в рассказах «Самостійна дірка», «Чухраїнці»).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F ru.wikipedia.org › wiki › Остап_Вишня
И про национализм вы не туда попали, а то вот Остап Вишня "разоблачал деятельность украинских националистов"...
Пишаємося!