"Завжди гордо кажу, що я українець", - футболіст Зозуля нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня. ФОТО

Президент Володимир Зеленський нагородив українського футболіста і волонтера Романа Зозулю орденом "За заслуги" III ступеня.

Про це сам Зозуля повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"В якому б куточку світу я не був, завжди гордо кажу, що я українець. І сьогоднішня нагорода - орден "За заслуги ІІІ ступені" для мене надзвичайно цінна. Щиро вдячний Президенту Володимиру Зеленському за відзнаку.

Любіть Україну💙💛", - написав Зозуля.

Він також процитував слова відомого українського письменника Остапа Вишні: " Оті дурні, що кричать "націоналіст!", не розуміють і ніколи не зрозуміють, що я зумів об’єднати любов до мого народу з любов’ю до всіх народів світу!"

Зозуля відомий своєю патріотичною позицією і активною допомогою української армії. Він є співзасновником благодійного фонду "Народна армія", який займається підтримкою ЗСУ.

Раніше Зозуля отримав медаль Міноборони за волонтерську діяльність.

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