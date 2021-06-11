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"Завжди гордо кажу, що я українець", - футболіст Зозуля нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня. ФОТО

Президент Володимир Зеленський нагородив українського футболіста і волонтера Романа Зозулю орденом "За заслуги" III ступеня.

Про це сам Зозуля повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"В якому б куточку світу я не був, завжди гордо кажу, що я українець. І сьогоднішня нагорода - орден "За заслуги ІІІ ступені" для мене надзвичайно цінна. Щиро вдячний Президенту Володимиру Зеленському за відзнаку.

Любіть Україну💙💛", - написав Зозуля.

Завжди гордо кажу, що я українець, - футболіст Зозуля нагороджений орденом За заслуги III ступеня 01

Він також процитував слова відомого українського письменника Остапа Вишні: " Оті дурні, що кричать "націоналіст!", не розуміють і ніколи не зрозуміють, що я зумів об’єднати любов до мого народу з любов’ю до всіх народів світу!"

Зозуля відомий своєю патріотичною позицією і активною допомогою української армії. Він є співзасновником благодійного фонду "Народна армія", який займається підтримкою ЗСУ.

Раніше Зозуля отримав медаль Міноборони за волонтерську діяльність.

Також дивіться: "Ми всі - Зозуля", - уболівальники вивісили банер на підтримку українського нападника на матчі другого дивізіону Іспанії. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) нагорода (1260) футбол (1581) Зозуля Роман (38)


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Топ коментарі
+24
Вітання Патріоту Зозулі.
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11.06.2021 11:01
+14
а зеленский "украинец" - не удивляет?
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11.06.2021 11:01
+12
Cлавний парубок! Справжный козак і українець..
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11.06.2021 11:06
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Меня удивляют эти ордена 1,2,3 степени. Поочему не просто "За заслуги"? А третьей степени - это так себе заслуги, не очень?.. .
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11.06.2021 10:58 Відповісти
а зеленский "украинец" - не удивляет?
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11.06.2021 11:01 Відповісти
зелений українець це малорос.
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11.06.2021 11:02 Відповісти
малороси то його ізбєратєлі. А воно ні те ні інше.
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11.06.2021 11:12 Відповісти
Не, не удивляет. Эти ребята в любой стране под титульную нацию косят. Здесь они украинцы, в Германии - немцы. в Америке - американцы..
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11.06.2021 11:09 Відповісти
в америках они свою страну шлюхой не обзывают.
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11.06.2021 11:11 Відповісти
А Зюзя в Юрмале обозвал
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11.06.2021 11:20 Відповісти
то видно был другой зюзя.
И к ***** "за долги" просился и ЗСУ баранами обзывал тоже не он.
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11.06.2021 11:25 Відповісти
Евреи, никогда под титульную нацию не косят. Они пожалуй одна из немногих национальностей, которые почти не ассимилируются, они всегда держатся особняком и стараются не вступать в браки с "неевреями" (гоями). Отчасти именно поэтому их и не любят.
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11.06.2021 11:14 Відповісти
А потім все життя плачуть, що в сусіда жінка гарна, а в нього єврейка.
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11.06.2021 11:33 Відповісти
Ну совок же, чего Вы хотите.
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11.06.2021 11:30 Відповісти
Вітання Патріоту Зозулі.
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11.06.2021 11:01 Відповісти
Не радій занадто.
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11.06.2021 11:02 Відповісти
Справжній українець!
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11.06.2021 11:05 Відповісти
Специально погуглил! До 2018 (благо в гугле можно ограничить по датам) Зеленский НИКОГДА не говорил, что он украинец!!!!
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11.06.2021 11:16 Відповісти
Я тут взагалі-то про Романа Зозулю, а Зеленський хто ж він як не українець, якщо тут народився, живе, любить країну, розмовляє українською і очолює цю чудову країну?
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11.06.2021 11:26 Відповісти
Cлавний парубок! Справжный козак і українець..
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11.06.2021 11:06 Відповісти
Футболисты сборной Шотландии не будут преклонять колено в поддержку движения BLM во время Евро-2020

главное чтобы Украина не додумалась становиться на колени -лично я перестану болеть за опущеных если они до этого додумаются
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11.06.2021 11:11 Відповісти
Ты патриот, а вот Зеленский называл Украину "актрисой немецкого фильма для взрослых", готовой "принять в любом количестве с любой стороны".
Ты цитируешь Остапа Вишню, а я хочу процитировать тебе другого, не менее известного украинца

Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
Юначе! Хай буде для неї твій сміх,
і сльози, і все до загину…
НЕ МОЖНА ЛЮБИТИ НАРОДІВ ДРУГИХ,
КОЛИ ТИ НЕ ЛЮБИШ ВКРАЇНУ!..
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11.06.2021 11:19 Відповісти
Нарешті почали нагороджувати за справжні цінності, за патріотизм і націоналізм.. Раніше державна нагорода давалась за лояльність до президента і як додатковий бонус для олігарха. Ось і маємо героя Литвина.
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11.06.2021 11:22 Відповісти
«Любіть Україну!» - патріотичний вірш https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%8E%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Сосюри , написаний в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві у травні https://uk.wikipedia.org/wiki/1944 1944 року .
Другого липня 1951 року центральний орган Комуністичної партії Радянського Союзу газета "Правда" друкує СТАТТЮ ЛАЗАРА КАГАНОВИЧА "Проти ідеологічних перекручень в літературі".
Ось що писалось в ній:
Вірш В.Сосюри "Любіть Україну" "викликає почуття розчарування і протесту... Не таку Україну оспівує у своєму вірші В.Сосюра. Під такою творчістю підпишеться будь-який недруг українського народу з націоналістичного табору. Скажімо, Петлюра, Бендера і т. ін..." Це вже був вирок, що не підлягає оскарженню.

Вишня разоблачал деятельность украинских националистов-бандеровцев (​например в рассказах «Самостійна дірка», «Чухраїнці»).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%BD%D1%8F ru.wikipedia.org › wiki › Остап_Вишня
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11.06.2021 11:36 Відповісти
А обзывать свою страну "актрисой немецкого фильма для взрослых" это справжні цінності?
И про национализм вы не туда попали, а то вот Остап Вишня "разоблачал деятельность украинских националистов"...
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11.06.2021 11:40 Відповісти
Зозуля патриот, но пусть побольше читает и думает
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11.06.2021 11:46 Відповісти
Респект Роману!
Пишаємося!
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11.06.2021 11:47 Відповісти
Интересно! А как может человек с такой фамилией сказать что он ну например узбек?
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11.06.2021 12:02 Відповісти
Роман много раз доказывал на деле что он настоящий патриот своей страны, даже в ущерб своей футбольной карьере!
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11.06.2021 13:31 Відповісти
Зозуля - українець, а Зеля - чорті шо..
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11.06.2021 13:32 Відповісти
Якби не подяка президенту --вулоб краще. А взагалі Зозуля --молодчина. На жаль в нас багато футболістів "кормильці" і їм "какая разніца" більше підходить.
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11.06.2021 16:33 Відповісти
 
 