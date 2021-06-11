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Корсунь-Шевченківська лікарня на Черкащині отримала сучасне приймальне відділення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Черкащині в межах програми президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" в багатопрофільній Корсунь-Шевченківській лікарні відкрили сучасне приймальне діагностичне відділення невідкладної допомоги.

Для області це вже п'яте оновлене відділення, загалом їх цього року буде вісім, повідомляє Черкаська ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Корсунь-Шевченківська лікарня на Черкащині отримала сучасне приймальне відділення 01

Приймальне відділення Корсунської лікарні отримало кабінети ультразвукової діагностики, томографії, ендоскопії, сучасну лабораторію, реанімаційний блок для надання інтенсивної терапії для тяжких пацієнтів, а також палати для тимчасового перебування хворих, які потребують нетривалого медичного нагляду. Завдяки оновленню значно скоротився час надання медичних послуг.

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Корсунь-Шевченківська лікарня на Черкащині отримала сучасне приймальне відділення 02

"Це приклад того, якими справді мають бути медичні послуги в наших лікувальних закладах для пацієнтів і ставлення до фахівців, які тут працюють", – переконаний голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

На устаткування та обладнання відділення витратили 5,7 млн грн. За ці кошти повністю оновили внутрішні мережі, провели ремонт кабінетів, придбали нове обладнання. Незабаром запустять у роботу кабінет томографії.

Корсунь-Шевченківська лікарня на Черкащині отримала сучасне приймальне відділення 03

Крім того, у відділенні запрацювала лабораторія, де можна буде у будь-який момент провести найнеобхідніші аналізи.

КНП "Корсунь-Шевченківська багатопрофільна лікарня" щорічно обслуговує приблизно 6000 стаціонарних пацієнтів із Корсуня та прилеглих сіл.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році по всій Україні планують створити 177 сучасних приймальних відділень лікарень.

Автор: 

лікарня (1360) Зеленський Володимир (23829) Велике будівництво (741) Чернігівська область (909)


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Надіюсь зеленське за власні кошти придбав це обладнання?
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11.06.2021 11:25 Відповісти
долг перед военными на ЗП миллиард грн. военные подождут, куда им спешить. Войны то все равно нет.
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11.06.2021 11:29 Відповісти
Мене дивує що воно не селфилось на цьому фоні.
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11.06.2021 11:36 Відповісти
За бюджетные, конечно. То, что и так должно создаваться, теперь в победы лично зеледенту записывается.
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11.06.2021 11:31 Відповісти
 
 