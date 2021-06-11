Корсунь-Шевченківська лікарня на Черкащині отримала сучасне приймальне відділення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Черкащині в межах програми президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" в багатопрофільній Корсунь-Шевченківській лікарні відкрили сучасне приймальне діагностичне відділення невідкладної допомоги.

Для області це вже п'яте оновлене відділення, загалом їх цього року буде вісім, повідомляє Черкаська ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Приймальне відділення Корсунської лікарні отримало кабінети ультразвукової діагностики, томографії, ендоскопії, сучасну лабораторію, реанімаційний блок для надання інтенсивної терапії для тяжких пацієнтів, а також палати для тимчасового перебування хворих, які потребують нетривалого медичного нагляду. Завдяки оновленню значно скоротився час надання медичних послуг.

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"Це приклад того, якими справді мають бути медичні послуги в наших лікувальних закладах для пацієнтів і ставлення до фахівців, які тут працюють", – переконаний голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

На устаткування та обладнання відділення витратили 5,7 млн грн. За ці кошти повністю оновили внутрішні мережі, провели ремонт кабінетів, придбали нове обладнання. Незабаром запустять у роботу кабінет томографії.

Крім того, у відділенні запрацювала лабораторія, де можна буде у будь-який момент провести найнеобхідніші аналізи.

КНП "Корсунь-Шевченківська багатопрофільна лікарня" щорічно обслуговує приблизно 6000 стаціонарних пацієнтів із Корсуня та прилеглих сіл.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в 2021 році по всій Україні планують створити 177 сучасних приймальних відділень лікарень.