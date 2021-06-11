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Новини Фото Коронавірус і карантин
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На польсько-українському кордоні почали вакцинувати проти коронавірусу заробітчан. ФОТОрепортаж

У Польщі недалеко від чотирьох пунктів пропуску на польсько-українському кордоні з 10 червня почалася акція з вакцинації громадян України та інших іноземців з-за меж ЄС, які їдуть на роботу в РП.

Про це повідомили в медичному центрі "Медик" з Жешува, який організовує акцію добровільного щеплення українців відразу після перетину кордону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У трьох пунктах пропуску ("Медика-Шегині", "Гребенне-Рава-Руська", "Дорогуськ-Ягодин") ці тимчасові пункти розгорнуто у місцях перетину українсько-польського кордону. Натомість у пункті пропуску "Корчова-Краківець" вакцинуватися можна буде у мобільному пункті щеплень, розгорнутому в пункті обслуговуванні пасажирів "Замєхув" (MOP Zamiechow), за близько 30 км. від кордону.

Тимчасові пункти тестування проти COVID-19 та вакцинації є цілодобовими.

На польсько-українському кордоні почали вакцинувати проти коронавірусу заробітчан 01
На польсько-українському кордоні почали вакцинувати проти коронавірусу заробітчан 02
На польсько-українському кордоні почали вакцинувати проти коронавірусу заробітчан 03

У медичному центрі поки що не визначилися з початком вакцинації іноземців поблизу двох інших діючих пунктів пропуску на спільному кордоні - "Долгобичув-Угринів" та "Будомєж-Грушів".

Як запевняють польські медики, без врахування можливого очікування у черзі, сам процес обслуговування однієї людини у такому пункті займає 30-40 хвилин. Зокрема, тестування проти COVID-19 і подальше отримання результату становить 15 хв., а згодом процес заповнення анкети, отримання е-направлення і вакцинації – ще понад 15 хвилин.

Також читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 54 329 осіб, загалом - 1 395 312, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Крім громадян України, які матимуть при собі підтверджувальні документи про прямування на роботу до Польщі (дозвіл на працю, заява працедавця про намір працевлаштувати іноземця), у таких пунктах вакцинуватимуть також студентів, які навчаються в Польщі.

У центрі "Медик" запевнили, що вакцинуватимуть іноземців усіма чотирма вакцинами, які сертифіковано в ЄС (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen) і які доступні в Польщі. Водночас, як повідомили агентству особи, які у четвер вакцинувалися в одному з цих тимчасових пунктів, їм пропонувалися на вибір вакцини Pfizer та AstraZeneca. Після цього медики надавали направлення на отримання другої дози вакцини на 1 липня або пізніше. За розпорядженням уряду Польщі, з 1 липня особа може отримати другу дозу вакцини у будь-якому місці, не прив’язуючись до місця першої вакцинації.

Загальна процедура тестування та подальшого щеплення (вакцина є безкоштовною) у такому пункті коштує іноземцю 130 злотих (близько 1 тис. грн).

Станом на сьогодні в Польщі виконано вже понад 23 млн щеплень, понад 9 млн осіб є повністю вакцинованими.

У Польщі перебуває і працює понад 1 млн громадян України.

Автор: 

вакцина (4419) кордон (4767) карантин (18172) Польща (8498) заробітчани (673) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Тот неловкий момент, когда вся вэлич тупоголового картавого клоуна с треском рушится когда мир узнает, что за полгода, только 0.1% граждан вакцинированы нормальной вакциной. Зато не порошенко, правда идиоты 73%.
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11.06.2021 12:58
+5
В Украине уже 50+тыс розумних, которые не верили, что нужно носить маску и мыть руки. Легче их родственникам от этого не стало - похороны вещь дорогая.
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11.06.2021 13:01
+5
А до 2019 года все были безсмертные
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11.06.2021 14:23
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11.06.2021 12:24 Відповісти
На каждого клиента по 40 минут, много желающих они уколят такими темпами 😷
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11.06.2021 12:31 Відповісти
ще треба знайти дебілів .готових цим гавном ширятися)))
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11.06.2021 12:36 Відповісти
Ну да, быдло скорее ковишидлом от индусов ширнется
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11.06.2021 12:40 Відповісти
Розумні люди взагалі нічого собі колоти не будуть .а бидло нехай коле що хоче)
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11.06.2021 12:58 Відповісти
В Украине уже 50+тыс розумних, которые не верили, что нужно носить маску и мыть руки. Легче их родственникам от этого не стало - похороны вещь дорогая.
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11.06.2021 13:01 Відповісти
А до 2019 года все были безсмертные
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11.06.2021 14:23 Відповісти
Свої байки -лякалки будеш розкаувати де інде .а я маючи відповідну освіту і безпосередньо працюючи в лікарні .знаю про що кажу.
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11.06.2021 21:25 Відповісти
вряд ли там будет много желающих
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11.06.2021 14:07 Відповісти
А хто буде за наслідки від вакцинації відповідати , тут мабуть примусово і без варіантів. всерівно через 2 роки поплошає
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11.06.2021 12:57 Відповісти
Я смотрю ты родился поплошавым.
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11.06.2021 12:59 Відповісти
А ти вже проколяний
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11.06.2021 13:03 Відповісти
Тот неловкий момент, когда вся вэлич тупоголового картавого клоуна с треском рушится когда мир узнает, что за полгода, только 0.1% граждан вакцинированы нормальной вакциной. Зато не порошенко, правда идиоты 73%.
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11.06.2021 12:58 Відповісти
Ты и суда любимого петю воткнул... Так сбегай поцелуй его в жопу!
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11.06.2021 18:44 Відповісти
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус
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11.06.2021 23:54 Відповісти
Ещё нужно крутить колесо от телеги и давать рабу смотреть на солнце, на предмет эпилепсии
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11.06.2021 13:05 Відповісти
Я у неділю рухатимусь до Польщі, але оскільки отримав дві давки Астризенеки і маю всі документи, то вакцини у студентів і заробітчан не забиратиму.
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11.06.2021 13:56 Відповісти
Это и есть одна из задумок "конца эпохи бедности" - чужой дядя вакцинируе, зачем самим тратится.Следующий пунктик - бесплатная раздача еды на границе и так далее.
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11.06.2021 14:24 Відповісти
 
 