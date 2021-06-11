Військовослужбовця ЗСУ завербували терористи "МГБ ДНР": був готовий проводити диверсії проти українських воїнів, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Контррозвідка СБУ затримала українського військовослужбовця, який був завербований так званим "міністерством державної безпеки ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що за завданням кураторів зловмисник збирав і передавав інформацію про місця дислокації, сили і засоби однієї з аеромобільних бригад ЗСУ, яка бере участь у проведенні ООС. Він також ініціативно висловлював готовність до проведення активних диверсійних актів проти українських військових. З цією метою військовослужбовець накопичував зброю та засоби ураження, які було виявлено та вилучено під час проведення санкціонованих обшуків.

Правоохоронці затримали агента ворожої спецслужби.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

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