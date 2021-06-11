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Військовослужбовця ЗСУ завербували терористи "МГБ ДНР": був готовий проводити диверсії проти українських воїнів, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Військовослужбовця ЗСУ завербували терористи

Контррозвідка СБУ затримала українського військовослужбовця, який був завербований так званим "міністерством державної безпеки ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що за завданням кураторів зловмисник збирав і передавав інформацію про місця дислокації, сили і засоби однієї з аеромобільних бригад ЗСУ, яка бере участь у проведенні ООС. Він також ініціативно висловлював готовність до проведення активних диверсійних актів проти українських військових. З цією метою військовослужбовець накопичував зброю та засоби ураження, які було виявлено та вилучено під час проведення санкціонованих обшуків.

Правоохоронці затримали агента ворожої спецслужби.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Також дивіться: Російського агента викрито на Хмельниччині: передавав інформацію про військові об'єкти в регіоні, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Військовослужбовця ЗСУ завербували терористи МГБ ДНР: був готовий проводити диверсії проти українських воїнів, - контррозвідка СБУ 01

Автор: 

контррозвідка (470) СБУ (12818) військовослужбовці (4749) найманці рф (2053) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+19
мале чмо.
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11.06.2021 13:22
+16
Така криса...
Посадить його довічно з конфіскацією.
Я от думаю, що в нас мале покарання за зраду. Тому і не бояться такі виродки нічого.
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11.06.2021 13:25
+10
А Зеля мріє інтегрувати ДЬІРУ в Україну.
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11.06.2021 13:26
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мале чмо.
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11.06.2021 13:22 Відповісти
Это не тот, что вчера бегал по Киеву в трусах? Видать решил отдохнуть лет так десять с конфискацией. Урод.
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11.06.2021 13:24 Відповісти
Така криса...
Посадить його довічно з конфіскацією.
Я от думаю, що в нас мале покарання за зраду. Тому і не бояться такі виродки нічого.
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11.06.2021 13:25 Відповісти
За предательство в Украине практически нет вообще ответственности а та что есть размыта всякими условностями до такой степени что за предательство ещё и медаль могут дать и во власть избрать и таких случаев в Украине масса. Штепа,Добкин с Кернесом чуть не сдавшие Харьков в 2014,Аксёнов выбранный депутатом ВР и допущенный к выборам вместо пожизненного,Портнов,Ермак,Татаров и сотни других существ,да и сам Зеленский с червоточиной открыто работающих на спецслужбы РФ и при этом у них всё в "шоколаде". Ко всему этому добавьте сюда ещё и большую часть судов Украины где засели тоже далеко не патриоты Украины а в основном скрытые российские подданные и вот перед вами "картина маслом".
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12.06.2021 12:26 Відповісти
А Зеля мріє інтегрувати ДЬІРУ в Україну.
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11.06.2021 13:26 Відповісти
Вот же, ****, прыщ на фото, а туда же: он также инициативно выражал готовность к проведению активных диверсионных актов против украинских воиновИсточник: https://censor.net/ru/p3270839
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11.06.2021 13:26 Відповісти
Ймовірно, руцкоязичний.
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22.10.2021 19:53 Відповісти
на обмен падлу и на подвал пусть примут малоросы
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11.06.2021 13:33 Відповісти
вони його приймуть і призначать зразу командиром диверсійної армії!
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11.06.2021 13:51 Відповісти
Ой чую і насидиться він під домашнім арештом... Це ж не вкрасти блок цигарок або мобільник! Це всього-лише державна зрада та підготовка террористичних актів, а не ціла крадіжка!!!
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11.06.2021 13:51 Відповісти
Медведчуку також приписують державну зраду - під домашнім арештом, а ще сепар і зрадник Левченко повернувся... Бувший нач. донецької міліції, який ще 2014 році кинув підлеглих поновився на посаді недавно і ще отримає українську пенсію замість тв'яязниці...
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11.06.2021 14:01 Відповісти
Покидьок...
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11.06.2021 15:26 Відповісти
О таких случаях в стране знать не должны,-по-тихому прикопали и хрен с ним.
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11.06.2021 15:39 Відповісти
я не вірю, я служив 4 роки , це не 15 рік , може піймали ..... офіцер може тільки оперативна інфа за час до виходу солдат взагалі не може
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11.06.2021 17:05 Відповісти
злити бойву інфу солдат не може,офіцер за добу , бригадна за три доби це зараз допуск до інфи
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11.06.2021 17:08 Відповісти
Уважнiше перечитай статтю! Поняття "iнфа"- дуже широке, та й використати цього обсоса штучно, як мавпу з ф-1, дуже вигiдно лугандоно-iхтамнэтам! Його прирiвняно( у штатному рокладi лугандонцiв) до гандона, чи шматка туалетного папiру.
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12.06.2021 12:08 Відповісти
Зезулька це тупоголовий зрадник , виїжджає в президенстві на понтах...які йому легалізували 73 % наших ідіотів ! тоска....
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12.06.2021 11:56 Відповісти
так шо вже казати про таких "військових " коли Зезюлька та вся ОП зрада на зраді ,та зрадою погоняє !!!
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12.06.2021 12:06 Відповісти
 
 