Із померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії "Галичина" Орестом Васкулом простяться 13 червня в Києві. ФОТО
У неділю, 13 червня, о 12.00 у Михайлівському Золотоверхому соборі міста Київ розпочнеться церемонія прощання з Орестом Петровичем Васкулом (Граніт), головою Київського крайового Братства ветеранів ОУН-УПА, багаторічним членом Головного Проводу ОУН (б), колишнім головою Теренового Проводу ОУН (б) в Україні, довголітнім політичним в'язнем, учасником національно-визвольного руху, політичним та громадським діячем, який помер 8 червня на 94-му році життя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Після прощання буде організовано транспорт до кладовища села Ясногородка, де відбудеться чин похорону
Як повідомлялося, 8 червня помер ветеран дивізії "Галичина", учасник збройного підпілля ОУН Орест Васкул.
Васкул Орест Петрович (нар. 28 травня 1928, с. Серафинці, Городенківський район) - голова Київського крайового братства ОУН-УПА, політв'язень, український політичний, громадський діяч. Учасник національно-визвольного руху, нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня. У 1943 році добровільно записався в дивізію "Галичина". Воював у лавах дивізії СС "Галичина", під Бродами був контужений, потрапив у радянський полон, засланий у Башкирську АРСР. Звідти втік, у 1947 році заарештований знову, засуджений до 25 років таборів, 5 років позбавлення прав. Більшу частину просидів у бараках посиленого режиму. Згідно з рішенням Президії Верховної Ради СРСР звільнений 25 червня 1956 року. З 1968 року проживав у селі Ясногородка Київської області.
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