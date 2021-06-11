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Call-центри, що надавали послуги російським компаніям, викрили в Кропивницькому і Кривому Розі, - СБУ. ФОТО

У Кропивницькому і Кривому Розі блокували діяльність call-центрів, які надавали послуги структурам, зареєстрованим у РФ та окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що оператори call-центрів збирали інформацію про персональні дані, реквізити платіжних карток та засоби доступу до банківських рахунків, електронних грошей і електронних платіжних систем своїх українських клієнтів. Перевіряється інформація про передачу бази даних замовникам з країни-агресора.

Співробітники СБ України задокументували, що call-центри не були зареєстровані в Україні як суб’єкти господарської діяльності. У такий спосіб вони ухилялися від сплати податків і обов’язкових платежів до держбюджету.

Організатори залучали до роботи до 150 операторів, які працювали у дві зміни.

У ході обшуків в офісних приміщеннях call-центрів правоохоронці вилучили:

  • понад 100 магнітних носіїв інформації;
  • 120 персональних комп’ютерів з програмним забезпеченням російської компанії "Яндекс";
  • 4 сервери;
  • документальні матеріали, свідоцтва та ліцензії, видані фіскальними органами РФ.

Одному з організаторів роботи call-центрів повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід.

Триває досудове слідство.

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Call-центри, що надавали послуги російським компаніям, викрили в Кропивницькому і Кривому Розі, - СБУ 01
Call-центри, що надавали послуги російським компаніям, викрили в Кропивницькому і Кривому Розі, - СБУ 02

Автор: 

Кропивницький (343) Кривий Ріг (1358) СБУ (12818) Яндекс (176)


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и чё?
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11.06.2021 15:40 Відповісти
"Сотрудники СБ Украины задокументировали, что call-центры не были зарегистрированы в Украине как субъекты хозяйственной деятельности. Таким образом они уклонялись от уплаты налогов и обязательных платежей в госбюджет." - ну слава Богу!)))

олигархи то всё положенное уплатили, сотни миллиардов в бюджет дали(нет) и к "вылыкому кридивнытству" в СБУ вопросов нет, можно и колл-центры щимить, только они теперь экономику рушат)))

какой позор, если без шуток ...
Источник: https://censor.net/ru/p3270882@
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11.06.2021 15:50 Відповісти
Кропивницкий- Кривой Рог - и этим все сказано...ЗЫ... привет мамочке Риме.
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11.06.2021 15:58 Відповісти
- Чучело медвежье с блюдом - во второй район милиции. Гобелен «Пастух» - в фонд художественных ценностей. Гобелен «Пастушка» - в клуб водников. Ковры обюссон, текинские и хоросан - в Наркомвнешторг. Гарнитур спальный - в союз охотников, гарнитур столовый - в Старгородское отделение (с)
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11.06.2021 16:17 Відповісти
папа-учоный Найвэлычнишого никак не угомонится?
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11.06.2021 17:00 Відповісти
ха, лол, наверное не зря в телеконтакте и стэп колле не работаю)
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11.06.2021 21:27 Відповісти
Мне интересно, что в таком случае предъявляют операторам? Или они как правило выходят сухими из воды
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12.06.2021 11:10 Відповісти
 
 