Call-центри, що надавали послуги російським компаніям, викрили в Кропивницькому і Кривому Розі, - СБУ. ФОТО
У Кропивницькому і Кривому Розі блокували діяльність call-центрів, які надавали послуги структурам, зареєстрованим у РФ та окупованому Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Встановлено, що оператори call-центрів збирали інформацію про персональні дані, реквізити платіжних карток та засоби доступу до банківських рахунків, електронних грошей і електронних платіжних систем своїх українських клієнтів. Перевіряється інформація про передачу бази даних замовникам з країни-агресора.
Співробітники СБ України задокументували, що call-центри не були зареєстровані в Україні як суб’єкти господарської діяльності. У такий спосіб вони ухилялися від сплати податків і обов’язкових платежів до держбюджету.
Організатори залучали до роботи до 150 операторів, які працювали у дві зміни.
У ході обшуків в офісних приміщеннях call-центрів правоохоронці вилучили:
- понад 100 магнітних носіїв інформації;
- 120 персональних комп’ютерів з програмним забезпеченням російської компанії "Яндекс";
- 4 сервери;
- документальні матеріали, свідоцтва та ліцензії, видані фіскальними органами РФ.
Одному з організаторів роботи call-центрів повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід.
Триває досудове слідство.
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олигархи то всё положенное уплатили, сотни миллиардов в бюджет дали(нет) и к "вылыкому кридивнытству" в СБУ вопросов нет, можно и колл-центры щимить, только они теперь экономику рушат)))
какой позор, если без шуток ...
Источник: https://censor.net/ru/p3270882@