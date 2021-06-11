Прикордонник організував масштабну схему з розмитнення євроблях: за кожне авто брав $600, - ДБР. ФОТО

Слідчі Державного бюро розслідувань за сприяння внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби повідомили про підозру начальнику одного з підрозділів Луцького прикордонного загону, який брав хабарі з громадян України та іноземців за ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.

Встановлено, що прикордонник розробив схему отримання хабарів за допомогу з митним оформленням автомобілів у режимі тимчасового ввезення без відповідних підстав та документів. За кожне "оформлене" авто він брав 600 доларів США.

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Слідчі ДБР задокументували численні факти отримання прикордонником неправомірної вигоди.

Начальнику підрозділу повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України).

У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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Перевіряється інформація щодо причетності до схеми інших посадовців.

Процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід - СБУ.