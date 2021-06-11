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Прикордонник організував масштабну схему з розмитнення євроблях: за кожне авто брав $600, - ДБР. ФОТО

Слідчі Державного бюро розслідувань за сприяння внутрішньої безпеки Державної прикордонної служби повідомили про підозру начальнику одного з підрозділів Луцького прикордонного загону, який брав хабарі з громадян України та іноземців за ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДБР.

Встановлено, що прикордонник розробив схему отримання хабарів за допомогу з митним оформленням автомобілів у режимі тимчасового ввезення без відповідних підстав та документів. За кожне "оформлене" авто він брав 600 доларів США.

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Слідчі ДБР задокументували численні факти отримання прикордонником неправомірної вигоди.

Начальнику підрозділу повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України).

Прикордонник організував масштабну схему з розмитнення євроблях: за кожне авто брав $600, - ДБР 01

У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

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Перевіряється інформація щодо причетності до схеми інших посадовців.

Процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід - СБУ.

Автор: 

корупція (4683) митниця (1873) ДБР (3492) Волинська область (863)


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Топ коментарі
+8
Одинакі приречені на провал. Конкурент. Був би у зеленій схемі, все було би Ok.
От як 100 млрд. грн. на дороги зараз пиляти будуть без тендеру. Усе буде по закону, бо закон такий прийняли
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11.06.2021 15:50
+7
Стрєлочник, к гадалкє нє хаді..
Ашотама з 700000 $$>?
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11.06.2021 15:49
+7
Ключовим в такого типу статтях є: "В случае доказательства вины ему грозит..." Звучить страшно, а піпл хаває. Бо на доведення вини із усіма перенесеннями засідань, хворобами адвокатів та свідків, змінами в судочинстві і т.п. ще років 7 пойде. А там "або хан помре, або ішак здохне"(с).
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11.06.2021 15:55
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Дать ему год условно, взять на госслужбу и если не покажет результат на благо страны , посадить на 10....Покажет, в министры с продолжением условного срока...
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11.06.2021 15:46 Відповісти
Стрєлочник, к гадалкє нє хаді..
Ашотама з 700000 $$>?
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11.06.2021 15:49 Відповісти
пошли по адресату
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11.06.2021 15:55 Відповісти
За ними приезжал Зеленский!!!
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11.06.2021 21:26 Відповісти
Одинакі приречені на провал. Конкурент. Був би у зеленій схемі, все було би Ok.
От як 100 млрд. грн. на дороги зараз пиляти будуть без тендеру. Усе буде по закону, бо закон такий прийняли
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11.06.2021 15:50 Відповісти
но клиенты были очень довольны, сервис
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11.06.2021 15:54 Відповісти
А чего на фото таможенник мордой в пол лежит если пограничник организовал?
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11.06.2021 15:54 Відповісти
а того в сортире утопили...
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11.06.2021 16:08 Відповісти
Ключовим в такого типу статтях є: "В случае доказательства вины ему грозит..." Звучить страшно, а піпл хаває. Бо на доведення вини із усіма перенесеннями засідань, хворобами адвокатів та свідків, змінами в судочинстві і т.п. ще років 7 пойде. А там "або хан помре, або ішак здохне"(с).
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11.06.2021 15:55 Відповісти
это вам не 5 лярдов, тут сажать надо..
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11.06.2021 15:56 Відповісти
А можно его схему распространить в государственных масштабах? Ну позязя!!!
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11.06.2021 16:07 Відповісти
Сбушники замість прикордонника пов'язали радника митної служби третього рангу. Негайно відпустіть і просіть пробачення! Волю чесному митнику, тюрма злодію-прикордоннику! А сбушників на переатестацію і скорочення!
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11.06.2021 16:15 Відповісти
А на фотографии к статье таможенниик вроде, так при чём тут пограничник? Не понято!
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11.06.2021 16:16 Відповісти
600 баксів? Недорогий "хозяїн граници". Бо уце ж від ділився, не все ж собі брав. А може перестав ділитися, то його й здали свої?
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11.06.2021 16:39 Відповісти
Как можно разработать какую то свою схему, если должна быть одна, понятная для всех схема растаможки? Украина- дивная страна, где дурачок стал её главой, а пограничник (какой то) разработал своё законадательство
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11.06.2021 18:07 Відповісти
И без никаких протестов и принятия законов, сам себе потихонечку😁😁😁😁
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11.06.2021 18:09 Відповісти
Красава нашо вестися придуркам
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11.06.2021 20:23 Відповісти
Офис простых решений опубликовал калькулятор растаможки, но почему забыл про льготный период растаможки? Или что мешало простому решению в льготный период? Зато хрень разную на своём телеграмм канале постят как они бегают по утрам...
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12.06.2021 09:48 Відповісти
Але керівництво тут ні до чого не причетні ....
Ім окремо розвозять ..., дивлячись на іх статки та майно на посадах держслужби, корупція подолана...
Треба в НАТО...
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13.06.2021 10:57 Відповісти
 
 