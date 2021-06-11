Американські інструктори провели для українських морпіхів курс щодо застосування маломірних катерів типу "Wing". ФОТОрепортаж

Для військовослужбовців окремих бригад морської піхоти представники морської піхоти США провели курс підготовки інструкторів, які в подальшому навчатимуть особовий склад використовувати маломірні катери типу "Wing". Курс проходив у Миколаєві та тривав близько двох тижнів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

Українські морські піхотинці вивчали як підготувати катер до виходу, правильно транспортувати, управляти та експлуатувати на воді.

"Як під час підготовки човнів, так вже й на воді, кожен член екіпажу повинен досконально знати свої дії, своє місце, оперативно й чітко виконувати вказівки командира групи. Наприклад, задача рульового, полягає у тому щоб доставити десант на берег, приховати човен та залишитися на охороні. Свої обов'язки є у кожного, хто знаходиться на борту човна. Важливо, що після засвоєння всіх початкових елементів, американські інструктори приступили до практичних тренувань на воді", – зазначив представник 36-ї ОБрМП майор Олексій Булахов.





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Під час фінального заняття, морські піхотинці повинні були скласти іспит. Так, за відведений час, вони мали підготувати човен до експлуатації. Наступним етапом стало подолання быгом трьох кілометрової відстані з човном на плечах та спуск його на воду. Далі проводилося подолання дистанції на воді, під час якої човен декілька разів перегортали. В цих обставинах військовослужбовцям потрібно було швидко повернутися на борт, і якнайшвидше дістатися берега.

Якщо відбувається перегортання човна, або хтось випав за борт під час хитавиці, відповідно до нормативів, екіпаж має до 30 секунд, щоб всі були знову на борту та продовжили виконання завдання. Варто зазначити, що кожен етап цього іспиту мав визначені часові рамки та перевірявся американськими інструкторами на правильність виконання.









По завершенню курсу військовослужбовці отримають відповідні сертифікати та проводитимуть підготовку екіпажів катерів типу "Wing" вже у своїх підрозділах. В майбутньому планується провести ще один курс подібного характеру, але ускладнений наявністю додаткового спорядження та зброї у засобах захисту і з використанням спеціальних двигунів