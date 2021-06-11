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Американські інструктори провели для українських морпіхів курс щодо застосування маломірних катерів типу "Wing". ФОТОрепортаж

Для військовослужбовців окремих бригад морської піхоти представники морської піхоти США провели курс підготовки інструкторів, які в подальшому навчатимуть особовий склад використовувати маломірні катери типу "Wing". Курс проходив у Миколаєві та тривав близько двох тижнів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

Американські інструктори провели для українських морпіхів курс щодо застосування маломірних катерів типу Wing 01

Українські морські піхотинці вивчали як підготувати катер до виходу, правильно транспортувати, управляти та експлуатувати на воді.

Американські інструктори провели для українських морпіхів курс щодо застосування маломірних катерів типу Wing 02

"Як під час підготовки човнів, так вже й на воді, кожен член екіпажу повинен досконально знати свої дії, своє місце, оперативно й чітко виконувати вказівки командира групи. Наприклад, задача рульового, полягає у тому щоб доставити десант на берег, приховати човен та залишитися на охороні. Свої обов'язки є у кожного, хто знаходиться на борту човна. Важливо, що після засвоєння всіх початкових елементів, американські інструктори приступили до практичних тренувань на воді", – зазначив представник 36-ї ОБрМП майор Олексій Булахов.

Американські інструктори провели для українських морпіхів курс щодо застосування маломірних катерів типу Wing 03
Американські інструктори провели для українських морпіхів курс щодо застосування маломірних катерів типу Wing 04

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Американські інструктори провели для українських морпіхів курс щодо застосування маломірних катерів типу Wing 05
Американські інструктори провели для українських морпіхів курс щодо застосування маломірних катерів типу Wing 06

Під час фінального заняття, морські піхотинці повинні були скласти іспит. Так, за відведений час, вони мали підготувати човен до експлуатації. Наступним етапом стало подолання быгом трьох кілометрової відстані з човном на плечах та спуск його на воду. Далі проводилося подолання дистанції на воді, під час якої човен декілька разів перегортали. В цих обставинах військовослужбовцям потрібно було швидко повернутися на борт, і якнайшвидше дістатися берега.

Якщо відбувається перегортання човна, або хтось випав за борт під час хитавиці, відповідно до нормативів, екіпаж має до 30 секунд, щоб всі були знову на борту та продовжили виконання завдання. Варто зазначити, що кожен етап цього іспиту мав визначені часові рамки та перевірявся американськими інструкторами на правильність виконання.

Американські інструктори провели для українських морпіхів курс щодо застосування маломірних катерів типу Wing 07
Американські інструктори провели для українських морпіхів курс щодо застосування маломірних катерів типу Wing 08
Американські інструктори провели для українських морпіхів курс щодо застосування маломірних катерів типу Wing 09
Американські інструктори провели для українських морпіхів курс щодо застосування маломірних катерів типу Wing 10

Американські інструктори провели для українських морпіхів курс щодо застосування маломірних катерів типу Wing 11

По завершенню курсу військовослужбовці отримають відповідні сертифікати та проводитимуть підготовку екіпажів катерів типу "Wing" вже у своїх підрозділах. В майбутньому планується провести ще один курс подібного характеру, але ускладнений наявністю додаткового спорядження та зброї у засобах захисту і з використанням спеціальних двигунів

Американські інструктори провели для українських морпіхів курс щодо застосування маломірних катерів типу Wing 12

Автор: 

ВМС (1384) Миколаїв (1806) оборона (4780) США (22818) військові навчання (2775) 36 окрема бригада морської піхоти (204)


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Морпехів поздоровляю з відкриттям купального сезону !

приємно бачити скільки молодих і сильних - "фігурних", хлопців з'явилось в наших ВСУ
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11.06.2021 17:11 Відповісти
Ценитель фiгурних хлопцiв?)
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11.06.2021 17:39 Відповісти
авжеж!
ціную молодих накачаних хлопців-морпехів - наших Захисників від орди !

а тобі до вподоби совкові генерали-лантухи ?
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11.06.2021 17:49 Відповісти
З російського сегменту але багато хто зрозуміє: "Мужики в форме"
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11.06.2021 19:42 Відповісти
В наших бракон'єрів таких-хоч греблю гати.
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11.06.2021 17:42 Відповісти
на рыбалку техника то шо надо
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11.06.2021 18:35 Відповісти
Вода ж холодна! Брррр...
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11.06.2021 18:37 Відповісти
Коли у нас анонсували створення москітного флоту я уявляв його іншим
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12.06.2021 04:32 Відповісти
 
 