"Новий дрес-код", - співробітники посольства Канади одягли форму національної збірної України з футболу. ФОТОрепортаж
Співробітники посольства Канади в Україні сфотографувалися у футболках національної збірної з футболу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter посольства.
"Новий дрес-код у посольстві Канади в Україні? Доброї всім п'ятниці!", - зазначили в посольстві та опублікували відповідні фото.
Раніше УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава".
Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".
Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.
УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".
В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.
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Это вам не писюанист со своей шиксой в косоволодьках.
До речі, від них нікого не було на Параді, коли брали участь країни НАТО.
Це - показово.
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Український часопис
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В цей день 1983 року у Куп'янську народився Юрій Анікєєв - чемпіон світу 2004 з шашок-64, чемпіон світу 2016 з швидких міжн.шашок. У 2017 за відмову зняти вишиванку був відсторонений на 3 роки від змагань Міжн.федерації шашок, де керівник і 6 членів з 8 складають росіяни.
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На даний час згідно рішення Міжнародного спортивного суду в Лозанні (CAS) претензії недійсні, трирічна дискваліфікація повністю анульована, Міжнародна федерація шашок має виплатити Анікєєву компенсацію у розмірі 5 тис. швейцарських франків, покрити витрати за хід судового процесу
С.А. Бандера
і респект 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
А то я вже вчора аж переживати почала: американці з британцями вдягнули, а канадці щось не ворушаться.