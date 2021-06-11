"Новий дрес-код", - співробітники посольства Канади одягли форму національної збірної України з футболу. ФОТОрепортаж

Співробітники посольства Канади в Україні сфотографувалися у футболках національної збірної з футболу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter посольства.

"Новий дрес-код у посольстві Канади в Україні? Доброї всім п'ятниці!", - зазначили в посольстві та опублікували відповідні фото.





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Раніше УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава".

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Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.