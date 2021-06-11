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"Новий дрес-код", - співробітники посольства Канади одягли форму національної збірної України з футболу. ФОТОрепортаж

Співробітники посольства Канади в Україні сфотографувалися у футболках національної збірної з футболу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter посольства.

"Новий дрес-код у посольстві Канади в Україні? Доброї всім п'ятниці!", - зазначили в посольстві та опублікували відповідні фото.

Новий дрес-код, - співробітники посольства Канади одягли форму національної збірної України з футболу 01

Новий дрес-код, - співробітники посольства Канади одягли форму національної збірної України з футболу 02
Новий дрес-код, - співробітники посольства Канади одягли форму національної збірної України з футболу 03

Читайте також: Збірна України з футболу планує грати у формі з написом "Героям слава", - пресаташе УАФ Гливинський

Раніше УЄФА зобов'язав збірну України з футболу прибрати з форми слова "Героям слава".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співробітники посольства Великої Британії сфотографувалися у формі збірної України: "Не могли не приміряти нову форму"

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами.

Автор: 

Канада (2191) посольство (944) збірна з футболу (224) футбол (1581) Євро-2020 (99)


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Топ коментарі
+53
Крутезно !
От хто нас дійсно підтримує.
Велика подяка !
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11.06.2021 17:51
+41
США, Британія, Канада.....
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11.06.2021 17:54
+41
+ Польща, Литва, Латвія, Естонія.
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11.06.2021 17:59
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Молодца!
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11.06.2021 17:51 Відповісти
Крутезно !
От хто нас дійсно підтримує.
Велика подяка !
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11.06.2021 17:51 Відповісти
США, Британія, Канада.....
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11.06.2021 17:54 Відповісти
+ Польща, Литва, Латвія, Естонія.
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11.06.2021 17:59 Відповісти
+ Чешская республика
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11.06.2021 18:05 Відповісти
Как я это люблю ! THANKS FRIENDS !
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11.06.2021 22:40 Відповісти
Это прямо какой-то флешмоб! Рашка сегодня побьёт все рекорды по самоубийствам.
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11.06.2021 17:52 Відповісти
Туды им и дорога!
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11.06.2021 19:41 Відповісти
От хто, насправді, наш братній народ! Дякуємо! Слава Канаді!
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11.06.2021 17:52 Відповісти
стильні футболки до вподоби гарним людям !
а мацкалю то - смерть !
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11.06.2021 17:53 Відповісти
Манька-стакан может выкусить!
Дякуемо друзі!
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11.06.2021 17:53 Відповісти
А на стадіонах Євро ...знову знаменний *хіт * ..
..."Новый дресс-код", - сотрудники посольства Канады надели форму национальной сборной Украины по футболу - Цензор.НЕТ 3185
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11.06.2021 17:54 Відповісти
офигенно смотрится форма даже на них, неспортивных!
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11.06.2021 17:54 Відповісти
Кацапчики сами того не ведая(тупые они) не хилую рекламу провели для Нас !!! Слава Украине !!
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11.06.2021 17:54 Відповісти
Героям слава !!!
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11.06.2021 18:34 Відповісти
"Новый дресс-код", - сотрудники посольства Канады надели форму национальной сборной Украины по футболу - Цензор.НЕТ 2591
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11.06.2021 17:55 Відповісти
А криворожский черт до сих пор сцит надеть футболку с украинским крымом. Ведь его вилла на юбк оформлена по кацапским законам.
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11.06.2021 17:55 Відповісти
Дякуємо Друзі!
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11.06.2021 17:55 Відповісти
"Новый дресс-код", - сотрудники посольства Канады надели форму национальной сборной Украины по футболу - Цензор.НЕТ 9701
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11.06.2021 17:56 Відповісти
посольства всіх країн НАТО і ЄС підтримають Україну такими флеш-мобами. Хіба що - Нідерланди, Австрія і П.Македонія - після групового турніру.
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11.06.2021 18:01 Відповісти
Рэспект!
Это вам не писюанист со своей шиксой в косоволодьках.
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11.06.2021 18:02 Відповісти
А как же немцы и французы,к тому же футбольные нации которые говорят что на нашей стороне?
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11.06.2021 18:02 Відповісти
британці вже флешмобили - читай вранішню інфу.
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11.06.2021 18:05 Відповісти
За британцев в курсе,я про франзузов и немцев
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11.06.2021 18:19 Відповісти
Вони цього не зроблять.
До речі, від них нікого не було на Параді, коли брали участь країни НАТО.
Це - показово.
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12.06.2021 04:04 Відповісти
"Новый дресс-код", - сотрудники посольства Канады надели форму национальной сборной Украины по футболу - Цензор.НЕТ 2115
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11.06.2021 18:06 Відповісти
https://twitter.com/falledlenin
https://twitter.com/falledlenin

Український часопис

@falledlenin


В цей день 1983 року у Куп'янську народився Юрій Анікєєв - чемпіон світу 2004 з шашок-64, чемпіон світу 2016 з швидких міжн.шашок. У 2017 за відмову зняти вишиванку був відсторонений на 3 роки від змагань Міжн.федерації шашок, де керівник і 6 членів з 8 складають росіяни.
"Новый дресс-код", - сотрудники посольства Канады надели форму национальной сборной Украины по футболу - Цензор.НЕТ 5281 "Новый дресс-код", - сотрудники посольства Канады надели форму национальной сборной Украины по футболу - Цензор.НЕТ 2580
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11.06.2021 18:39 Відповісти
У відповідь
https://twitter.com/falledlenin @falledlenin

На даний час згідно рішення Міжнародного спортивного суду в Лозанні (CAS) претензії недійсні, трирічна дискваліфікація повністю анульована, Міжнародна федерація шашок має виплатити Анікєєву компенсацію у розмірі 5 тис. швейцарських франків, покрити витрати за хід судового процесу
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11.06.2021 18:39 Відповісти
Уважение за позицию!
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12.06.2021 00:59 Відповісти
дякуємо, дорога Канадо!

"Новый дресс-код", - сотрудники посольства Канады надели форму национальной сборной Украины по футболу - Цензор.НЕТ 4699
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11.06.2021 18:47 Відповісти
"Ніщо не зупинить ідею час якої настав"

С.А. Бандера
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11.06.2021 19:10 Відповісти
Всім друзям , які підтримують Україну , щира подяка
і респект 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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11.06.2021 19:11 Відповісти
Слава Украине! Героям Слава!
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11.06.2021 19:12 Відповісти
Наши люди.
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11.06.2021 19:18 Відповісти
C'est bien !
А то я вже вчора аж переживати почала: американці з британцями вдягнули, а канадці щось не ворушаться.
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12.06.2021 04:02 Відповісти
 
 