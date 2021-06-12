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"Бельгія VS окупанти", - скадовський бар із особливим патріотизмом підійшов до анонсу матчів Євро-2020. ФОТО

У Скадовську Херсонської області на рекламній вивісці бару розміщений анонс найближчих матчів Євро-2020. Примітно, що збірна РФ з футболу в ньому значиться як "окупанти".

Про це пише у фейсбуці користувач під ніком Vitaly Po, інформує Цензор.НЕТ.

Бельгія VS окупанти, - скадовський бар із особливим патріотизмом підійшов до анонсу матчів Євро-2020 01

"Херсонщина казкова, не за русскій мір", - прокоментував він цю вивіску.

Також читайте: Церемонія відкриття Євро-2020 відбулася в Римі. ФОТОрепортаж

окупація (6685) росія (65122) футбол (1581) Євро-2020 (99) Скадовськ (68)


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Топ коментарі
+65
Скадовськ - Красавці !
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12.06.2021 09:03
+63
Приємно, що не тільки захід України знає, хто така раша.
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12.06.2021 08:59
+45
Смачно, очень смачно)))
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12.06.2021 08:58
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"Бельгия - оккупанты", - скадовский бар с особым патриотизмом подошел к анонсу матчей Евро-2020 - Цензор.НЕТ 241
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12.06.2021 08:57 Відповісти
Нееее, это выгребная яма, заселенная скрепными поносцами.
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12.06.2021 09:12 Відповісти
Победобесы
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12.06.2021 14:53 Відповісти
скоро такой страны как роися, больше не будет
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12.06.2021 22:58 Відповісти
Імперія зла.
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12.06.2021 10:26 Відповісти
враг
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13.06.2021 06:40 Відповісти
Смачно, очень смачно)))
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12.06.2021 08:58 Відповісти
Приємно, що не тільки захід України знає, хто така раша.
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12.06.2021 08:59 Відповісти
Раша-срана аленей с ягелем,по-любэ...
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12.06.2021 09:03 Відповісти
А в цей час на Сході..
https://fb.watch/642i2tpk7K/
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12.06.2021 09:14 Відповісти
Ну, в Херсонской области много проституток, но даже они русских как-то не очень)...
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12.06.2021 23:00 Відповісти
Так лагідно написали - окупанти...

Можна на наступний раз - козломорді написати ?
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12.06.2021 09:00 Відповісти
Ви зменшуєте всю популяцію свинособак лише до козломордих. Таке спрощення не доречне.
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12.06.2021 09:06 Відповісти
Скадовськ - Красавці !
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12.06.2021 09:03 Відповісти
А на мой взгляд, это заслуга хозяина бара!
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12.06.2021 09:32 Відповісти
В Скадовске до 1980 года разговаривали исключительно на Украинском! Так что и там, понаехавших хватает...
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12.06.2021 09:06 Відповісти
оно то окупанты все верно но кацапы проведут матчи в санкт петербурге-турнир состоится в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме то есть много есть стран которые бы хотели и есть инфраструктура к примеру в одном из польских городах но нет это такая "изоляция" и санкции к тому же пошли еврошлюхи на уступки кацапам за нашу форму притом Европарламент призывает ЕС приостановить участие Беларуси во всех международных соревнованиях -если это не двойные стандарты то что это? Беларусь по крайней мере ничего не аннексировала
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12.06.2021 09:07 Відповісти
«Фонтанка»: Очередь из машин скорой помощи выстроилась у Александровской больницы в Петербурге

Очередь из машин скорой помощи, как пишет интернет-издание «Фонтанка», выстроилась у Александровской больницы в Петербурге. Днем там находились около 20 машин. Ранее очевидцы утверждали, что у Покровской больницы также периодически появляются очереди «скорых». В северной столице пройдет несколько матчей чемпионата Европы по футболу. Уже завтра на стадионе «Крестовский» сборная России сыграет с командой Бельгии.
----------------Матчи будут проходить при зрителяхипри самой высокой в Европе заболеваемости ковидом.Кстати, Спутник - пустышка, это подтверждает сестра Шойгу, накануне успешно добравшаяся до Ада.
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12.06.2021 09:29 Відповісти
"спутник работает" те дни по 9000 в день когда в европе снижалось последние а в росии прибавлялось по 1000 и вчера 12505 в сутки в россии в лидерах но европа на это закрывает глаза и сьегодня на газпром арене в питере состоится матч а в самой Европе люди даже на улицах ходят в масках
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12.06.2021 09:35 Відповісти
За последние сутки в России выявили 13 510 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, это максимум с 15 февраля
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12.06.2021 11:19 Відповісти
Ого, у нас в 10 раз менше - 1275, а населення у нас менше лише втричі...
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12.06.2021 12:47 Відповісти
Креативненько, молодці!
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12.06.2021 09:08 Відповісти
Я обычно эту дикую орду расею называю выгребной ямой и говорю репоедам, что они живут в своей выгребной яме по шею в говне.
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12.06.2021 09:08 Відповісти
для обозначения России монголы используют словосочетание Орос улс («улс» значит «страна»). Но вариант «Российская Федерация» передается аббревиатурой ОХУ (Оросын Холбооны Улс). Часто к этим трем буквам добавляется суффикс принадлежности, - ын Получается прикольно - ОХУ-ын
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12.06.2021 09:08 Відповісти
«Московия - русь тайги, монгольская, дикая, звериная». (Muscovy - the Russia of taiga, Mongolic, wild, bestial.) - Алексей Толстой. Почти все классики писали о монгольском происхождении выгребной ямы-404 включая Пушкина и Лермонтова, но почему-то свинособакам этого не известно...
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12.06.2021 09:22 Відповісти
"Бельгия VS оккупанты", - скадовский бар с особым патриотизмом подошел к анонсу матчей Евро-2020 - Цензор.НЕТ 9685
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12.06.2021 09:18 Відповісти
Молодец,мальчик,только вместо числа 52 красивее было бы нарисовать большю цифру"6"!самое то...
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12.06.2021 22:24 Відповісти
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12.06.2021 09:18 Відповісти
Петрабух давно захвачен бандеровцами
"Бельгія VS окупанти", - скадовський бар із особливим патріотизмом підійшов до анонсу матчів Євро-2020 - Цензор.НЕТ 5945
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12.06.2021 09:36 Відповісти
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12.06.2021 13:34 Відповісти
Казломордіє свінособакі краще звучить, хоч і не так політкоректно
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12.06.2021 09:40 Відповісти
goat-faced pigdogs
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12.06.2021 15:15 Відповісти
"Бельгія VS окупанти", - скадовський бар із особливим патріотизмом підійшов до анонсу матчів Євро-2020 - Цензор.НЕТ 8251
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12.06.2021 09:46 Відповісти
Там подсказать нужно Скадовску, что матч с Уэльсом тоже нужно трошки подкорректировать. "Уэльс-Хитрожопые"
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12.06.2021 09:47 Відповісти
пишем сюда https://www.facebook.com/uefa и сюда https://www.facebook.com/EURO2020 там много наших оставили пост) ближе к вечеру к 22:00 к матчу окупанты-Бельгия выходят посты с представлениям команд или игроков типа какой счет какой игрок из сборных лучше и тд просьба усилить активность когда к росия-бельгия будет постить
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12.06.2021 10:00 Відповісти
Азербайджанские пограничники не пустили в страну футбольного комментатора российского телеканала "Матч ТВ" Михаила Моссаковского. Он направлялся в Баку, чтобы 12 июня с Олимпийского стадиона комментировать поединок Евро-2020 между сборными Швейцарии и Уэльса. Об этом журналист сообщил в своем Telegram-канале. Причиной запрета въезда в республику стал "армянский штамп в паспорте". Как утверждает журналист, ему не стали ничего объяснять, а лишь сопроводили к выходу на рейс в Москву. "Улетел тем же бортом, что и прилетал", - пожаловался комментатор и добавил, что пограничники не захотели смотреть аккредитацию, выданную Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана. Моссаковский признался, что много лет назад ездил на футбольный турнир в Нагорный Карабах. Если причина отказа въезда в Азербайджан кроется в этом, у него нет вопросов к азербайджанским пограничникам. При этом он выразил возмущение, что ему не сообщили о попадании в "черный список" на стадии одобрения аккредитации спортивными чиновниками Азербайджана.
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12.06.2021 10:00 Відповісти
Слушай я тебе один умный вещь скажу-"Какой хороший список есть у нас".Надо его расширять-многим дали волю.ПУСТЬ И НАРОД ПРЕДЛОЖИТ СВОЙ СПИСОК С Макронами и мэрией Парижа(настоящий в Одэрбэйджане) -пришлыми африканцами и арабами.Кажется и арустамяну отказали.
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12.06.2021 12:09 Відповісти
ему не стали ничего объяснять, а лишь сопроводили к выходу на рейс в Москву.
Ещё легко отделался. Для остроты ощущений надо было попробовать прилететь в аэропорт Тель Авива с печатью Ирана в паспорте
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12.06.2021 12:40 Відповісти
и что будет?
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12.06.2021 15:16 Відповісти
https://fastpic.ru/view/114/2021/0612/_f30307340fbdc1ffa12226383e143276.jpg.html "Бельгія VS окупанти", - скадовський бар із особливим патріотизмом підійшов до анонсу матчів Євро-2020 - Цензор.НЕТ 6656
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12.06.2021 10:18 Відповісти
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12.06.2021 15:21 Відповісти
Русское правительство, как обратное провидение, устраивает к лучшему не будущее, а прошлое. - Александр Герцен
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12.06.2021 10:20 Відповісти
_Многие вещи предстают в истинном свете если называть вещи своими именами. Представьте возможную в дальнейшем надпись: оккупанты - Украина...
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12.06.2021 10:48 Відповісти
Справжній український вболівальник підтримує збірну України або ту яка грає проти кацапів.
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12.06.2021 11:04 Відповісти
Не понимаю почему все радуются, что Россию назвали оккупантами. Но ведь показывать и болеть за нее кто то будет. А если бы написали. что матчи оккупантов в баре не транслируются, вот это был бы поступок
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12.06.2021 11:09 Відповісти
болеть будут за бельгийцев...
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12.06.2021 11:54 Відповісти
Після 1986 року, заклявся боліти проти Бельгії...
Проти рашки болів завжди, як тільки Україна стала виставляти свої національні команди...
Але після 2014 року, я Бельгії все прощаю)) і палко вітаю, коли взувавають тих що з мещерських боліт..
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12.06.2021 12:04 Відповісти
4:3 Бельгія перемогла Радянскій Союз у 1986 році в Мексиці заслужено
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12.06.2021 12:42 Відповісти
Ави,ты хоть матч в Мексике смотрел?При общей концепции,СССР не пропускать,судить было легко.А тем более,что судейство на ЧМ на порядки ниже,чем на ЧЕ...
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12.06.2021 15:37 Відповісти
смотрел в прямом эфире
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12.06.2021 16:55 Відповісти
Ави,и ты не заметил двух офсайдов?Какой же ты,после этого,болельщик?
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13.06.2021 13:20 Відповісти
бельгийцы играли не хуже СССР, Бельгия затем выбила Испанию вошла в полуфинал и заняла 4-е место
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12.06.2021 17:03 Відповісти
Круто!!! В Днепре,так анонсировал матчи с участием русаков, Айриш паб,ещё на Евро 2016!!!!!!
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12.06.2021 11:56 Відповісти
А может Бельгия-"Захватчики Кремля"?? России давно нет, а жители задавленны.РОССИЮ НАДО СПАСАТЬ ОТ ЗАХВАТЧИКОВ КРЕМЛЯ.Нужен митинг в Москве,где соберутся 2 млн.
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12.06.2021 12:13 Відповісти
Да, как спасали немцев от захватчиков Рейхстага.
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12.06.2021 15:24 Відповісти
на россии лежит бельгийское проклятие.. еще не одно матча не выиграли у бельгийцев на чемпионатах
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12.06.2021 16:58 Відповісти
хоть и не любитель футбола... зато уже хочу в тот бар на просмотр матчей... - молодцы!! креативно.
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12.06.2021 12:43 Відповісти
Браво!
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12.06.2021 13:34 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👍
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12.06.2021 20:18 Відповісти
itogo - 0:3



"Бельгія VS окупанти", - скадовський бар із особливим патріотизмом підійшов до анонсу матчів Євро-2020 - Цензор.НЕТ 936
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13.06.2021 03:55 Відповісти
 
 