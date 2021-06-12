"Бельгія VS окупанти", - скадовський бар із особливим патріотизмом підійшов до анонсу матчів Євро-2020. ФОТО

У Скадовську Херсонської області на рекламній вивісці бару розміщений анонс найближчих матчів Євро-2020. Примітно, що збірна РФ з футболу в ньому значиться як "окупанти".

Про це пише у фейсбуці користувач під ніком Vitaly Po, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсонщина казкова, не за русскій мір", - прокоментував він цю вивіску.

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