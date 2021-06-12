"Бельгія VS окупанти", - скадовський бар із особливим патріотизмом підійшов до анонсу матчів Євро-2020. ФОТО
У Скадовську Херсонської області на рекламній вивісці бару розміщений анонс найближчих матчів Євро-2020. Примітно, що збірна РФ з футболу в ньому значиться як "окупанти".
Про це пише у фейсбуці користувач під ніком Vitaly Po, інформує Цензор.НЕТ.
"Херсонщина казкова, не за русскій мір", - прокоментував він цю вивіску.
Топ коментарі
+65 Andy Jumeirach
показати весь коментар12.06.2021 09:03
+63 Ольга Мартынюк #458587
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+45 Благо Вещатель
показати весь коментар12.06.2021 08:58
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Можна на наступний раз - козломорді написати ?
Очередь из машин скорой помощи, как пишет интернет-издание «Фонтанка», выстроилась у Александровской больницы в Петербурге. Днем там находились около 20 машин. Ранее очевидцы утверждали, что у Покровской больницы также периодически появляются очереди «скорых». В северной столице пройдет несколько матчей чемпионата Европы по футболу. Уже завтра на стадионе «Крестовский» сборная России сыграет с командой Бельгии.
----------------Матчи будут проходить при зрителяхипри самой высокой в Европе заболеваемости ковидом.Кстати, Спутник - пустышка, это подтверждает сестра Шойгу, накануне успешно добравшаяся до Ада.
Ещё легко отделался. Для остроты ощущений надо было попробовать прилететь в аэропорт Тель Авива с печатью Ирана в паспорте
Проти рашки болів завжди, як тільки Україна стала виставляти свої національні команди...
Але після 2014 року, я Бельгії все прощаю)) і палко вітаю, коли взувавають тих що з мещерських боліт..