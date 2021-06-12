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Фільм про долю Марківа "Позивний "Італієць" представили в Дніпрі: Найцікавіше - спілкування аудиторії з головним героєм після перегляду. ФОТОрепортаж

У Дніпрі за участю Віталія Марківа презентували фільм "Позивний "Італієць".

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Представили в рідному Дніпрі наш з Танею Терещенко документальний фільм "Позивний "Італієць" - разом з самим головним героєм фільму військовослужбовцем Національної гвардії України Віталієм Марківим. Якийсь івент національно-патріотичного виховання для гвардійців Центрального територіального Управління Національної гвардії України, військовослужбовців ЗСУ, поліцейських Поліції Дніпропетровської області, курсантів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, рятувальників", - підкреслює він.

"Найцікавіше - після перегляду спілкування аудиторії з ним (Марківим. - Ред.). Відверті питання і щирі відповіді. Про війну, про 1222 дні в'язниці в Італії, потужний захист України, вирішальну роль в цьому Арсена Авакова і всієї держави. Це справжня історія успіху і перемоги у важкій військовій та інформаційній битві з агресором - РФ", - додав Шевченко.

Також читайте: Марків бере участь у додаткових слідчих діях Нацполіції на горі Карачун для підготовки захисту в касаційній інстанції Риму, - Артем Шевченко. ФОТОрепортаж

Фільм "Позивний" Італієць "дивіться за посиланням.

Фільм про долю Марківа Позивний Італієць представили в Дніпрі: Найцікавіше - спілкування аудиторії з головним героєм після перегляду 01
Фільм про долю Марківа Позивний Італієць представили в Дніпрі: Найцікавіше - спілкування аудиторії з головним героєм після перегляду 02
Фільм про долю Марківа Позивний Італієць представили в Дніпрі: Найцікавіше - спілкування аудиторії з головним героєм після перегляду 03
Фільм про долю Марківа Позивний Італієць представили в Дніпрі: Найцікавіше - спілкування аудиторії з головним героєм після перегляду 04

Фільм про долю Марківа Позивний Італієць представили в Дніпрі: Найцікавіше - спілкування аудиторії з головним героєм після перегляду 05
Фільм про долю Марківа Позивний Італієць представили в Дніпрі: Найцікавіше - спілкування аудиторії з головним героєм після перегляду 06
Фільм про долю Марківа Позивний Італієць представили в Дніпрі: Найцікавіше - спілкування аудиторії з головним героєм після перегляду 07
Фільм про долю Марківа Позивний Італієць представили в Дніпрі: Найцікавіше - спілкування аудиторії з головним героєм після перегляду 08
Фільм про долю Марківа Позивний Італієць представили в Дніпрі: Найцікавіше - спілкування аудиторії з головним героєм після перегляду 09
Фільм про долю Марківа Позивний Італієць представили в Дніпрі: Найцікавіше - спілкування аудиторії з головним героєм після перегляду 10

Дніпро (3273) фільми (280) Шевченко Артем (222) Марків Віталій (178)


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Топ коментарі
+6
_Грёбаные нелюди - подельники путлера! - напали и взяли в плен. Отобрали годы жизни, а это невосполнимый и необратимый ущерб.
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12.06.2021 11:06
+5
ахаха нгушников нагнали аля учителя януковоща ,тошнит от таких постановок ..Марков герой спора нет ..Но киностудия Авакян пикчерс в своем репертуаре
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12.06.2021 11:17
+4
Итальянское правосудие показало свое истинное лицо. Отвратительные попытки многих чиновников в ЕС выгородить и прикрыть Хутина и его фашисткий режим еще получат достойную оценку в Европе ближайшего будущего. Дедков и бабок тяготеющих к Москве еще со временн СССР не минуемо погонят из европеской политики . Первый звонок Зеленые в Германии.
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12.06.2021 11:33
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І про Авакова не забули..Рятівник і спонсор..
То хто герой в тому фільмі ?
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12.06.2021 10:58 Відповісти
Ясное дело что Аваков. Я как прочитал упоминание про него, так сразу все на свои места стало.
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12.06.2021 11:17 Відповісти
_Грёбаные нелюди - подельники путлера! - напали и взяли в плен. Отобрали годы жизни, а это невосполнимый и необратимый ущерб.
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12.06.2021 11:06 Відповісти
ахаха нгушников нагнали аля учителя януковоща ,тошнит от таких постановок ..Марков герой спора нет ..Но киностудия Авакян пикчерс в своем репертуаре
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12.06.2021 11:17 Відповісти
*** ВВшники те же мусора, нужно проводить патриотичесчкую подготовку... НГУ водят на показ про Украинских фильмов- зрада *** ,постановочніе фото ... Слався мудрый нарід ...
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12.06.2021 16:52 Відповісти
на нижнем фото Береза который удрал с Илловайска с прибором ночного видения ,оставив кучу парней на верную погибель ..акакаяразница то ж при диабетике было
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12.06.2021 11:20 Відповісти
Иловайск - с одной "л"
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12.06.2021 20:02 Відповісти
Итальянское правосудие показало свое истинное лицо. Отвратительные попытки многих чиновников в ЕС выгородить и прикрыть Хутина и его фашисткий режим еще получат достойную оценку в Европе ближайшего будущего. Дедков и бабок тяготеющих к Москве еще со временн СССР не минуемо погонят из европеской политики . Первый звонок Зеленые в Германии.
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12.06.2021 11:33 Відповісти
Хорошо бы.
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12.06.2021 14:15 Відповісти
шо тетки от него хотят?))
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12.06.2021 11:46 Відповісти
На перегляді був простий нарід, за виключенням чергових. Слався, слався мудрий Арсен!
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12.06.2021 12:54 Відповісти
 
 