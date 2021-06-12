Фільм про долю Марківа "Позивний "Італієць" представили в Дніпрі: Найцікавіше - спілкування аудиторії з головним героєм після перегляду. ФОТОрепортаж
У Дніпрі за участю Віталія Марківа презентували фільм "Позивний "Італієць".
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.
"Представили в рідному Дніпрі наш з Танею Терещенко документальний фільм "Позивний "Італієць" - разом з самим головним героєм фільму військовослужбовцем Національної гвардії України Віталієм Марківим. Якийсь івент національно-патріотичного виховання для гвардійців Центрального територіального Управління Національної гвардії України, військовослужбовців ЗСУ, поліцейських Поліції Дніпропетровської області, курсантів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, рятувальників", - підкреслює він.
"Найцікавіше - після перегляду спілкування аудиторії з ним (Марківим. - Ред.). Відверті питання і щирі відповіді. Про війну, про 1222 дні в'язниці в Італії, потужний захист України, вирішальну роль в цьому Арсена Авакова і всієї держави. Це справжня історія успіху і перемоги у важкій військовій та інформаційній битві з агресором - РФ", - додав Шевченко.
Фільм "Позивний" Італієць "дивіться за посиланням.
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