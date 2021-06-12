16-річний мерзотник Олександр Тараник зі звірячою жорстокістю бив дівчаток у Харкові. Йому доведеться відповісти перед законом, - Геращенко. ВIДЕО
16-річний підліток, що з особливою жорстокістю бив дівчаток у Харкові, відповість перед законом.
Про це пише на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"16-річна мерзота в Харкові вирішила самостверджуватися через жорстоке побиття дівчаток. Спочатку його зловили однолітки і змусили, стоячи навколішки, вибачатися перед побитими дівчатами. А тепер ще доведеться відповісти і перед законом, і отримати судимість", - зазначає він.
Геращенко також оприлюднив відео побиття Тараніком його жертви. Примітно, що поруч є група молодих людей, які навіть не спробували зупинити нападника, коли той руками і ногами наносив удари беззахисній дівчині.
"Чим думали його батьки, коли зачинали, народжували, і як вони виховували Тараніка Олександра Ігоровича, 17.08.2004? Звідки вся ця звіряча жорстокість?!" - при цьому задається питанням Геращенко.
"Чому ніхто з підлітків, хто був поруч, навіть не спробував зупинити нелюда? У всьому цьому будуть розбиратися слідчі поліції, прокурор і суд", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
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Ану пляшку в дупі поправило і щезло звідси.
Нєтуті водкі здєся!
Москалику, твоя маячня мені нецікава. Накаті стєкломоя і впади падскамейку.
Ты с какого дивана падал - это шото новое это новый тренд поколения диджитализации ...
У поколения Intel-86 такого сроду не было , не говоря уже про совсем софокоидов .
У софкоидов такое только в ГБ делали и некоторые мусора . Но для этого оне проходили спец-курс спецдеградации и потери человеческого облика . И курс этот десятилетия длился !
А 16 лет большинство верило в коммунизьму й благородных краснодупиков и мерзких петлюровцев ...
А убить гораздо проще маваши в висок , чем кулаком и весом супертяжа или несильным тычнком в сонную . А ещё проще - ножичком или с "Калаша" или М-16 . Последняя вообще чудо машинка по точности й кучности стрельбы как одиночными , так и короткими очередями .
Тут важно мозг как настроить , для однех убить как покакать сходить , а для других , когда нет другого выбора ... Причём , однем и Бога не нужно , чтобы где возможно даже поддонка-садиста лишь покалечить , а не убить . И никакого угрызения совести и мук , бо уверен , что не было другого выбора . А некоторые ... по молодости покалечать с десяток (бо ***** пилила мозг, а тот гнилой хлыщь в очках с впалой грудью , а права качает) , по пьяни и убить могут .
А потом раз ... и уже батюшка ... вчерашний "десантник" , который по молодняку своей девушке пол челюсти "вынес" за , то шо ***** минет не научилась делать .
Мужчине , который даже в мыслях может ударить женщину , никогда не завоевать любовь и уважение мал-мальски мыслящей и интеллектуально развитой дамы и такие бегают от модельке к модельке , пока очередная малолетка с интеллектом макаки но смазливой мордашкой не наставить 100 рогов с каким-нить фитнес-тренером уже старому и рыхлому бывшему "супертяжу" .
Потому , что отношения это не только тра-трах куска мяса , а когда дружба на всю жизнь даже с бывшими . И только глупым вешалкам нравятся мужики , которые готовы покалечить соперницу за то, шо услышал , как она про "кривые ноги" сплетничает !
Теж любиш розпускати руки на слабших .? Дивись , бо колись нарвешся на здоровішого ,, в ротядло тобі натикає , ще нассить на голову .
Не треба бути лошарою , то ніхто тебе і не використoвуватиме . Як би там не було , але бити слабіших себе це форменне свинство . Це зашквар , по чоловічим поняттям .
В часи моєї молодості , побити дівчину ( нехай навіть і неправу в чомусь ) , серед однолітків означало - всеодно що стати - пітаром .
"Чем думали его родители, когда зачинали, рожали..." - действительно, когда зачинали, разве было непонятно, чем закончится?
мій пост Фейгіну що був он-лайн на останньому мочилову у ********** української Мосейчук . Геращенко навіть цього не вартий- бо типу українець...
https://www.youtube.com/channel/************************
https://www.youtube.com/channel/************************ Наталия Гончар
Марк, уважаемый Марк, с сожалением отказываюсь репостить многим моим друзьям и единомышленникам в Украине Ваши интереснейшие беседы и слушать сама. Вам неловко было на шоу канала Коломойского у нашей украинской скобеевой Наталки Мосийчук . Особенно в тот момент когда Вы прошлись по вашему коллеге адвокату Порошенко Новикову, мне было неловко за Вас . Вы стали заметны в подыгрывании олигархическому беспределу в Украинской политике , в Вы не выдержали испытания, как российский либерал украинским вопросом , на котором, как известно, заканчивается российский либерализм , каждому в Украине сообщу эту свою мысль. Вы не уровень Пионтковскому и даже многом интервьюированным Вами россиянам либералам . Будте здоровы и боритесь хотя бы за Россию.
Де 50 гелікоптерів Рюкзакевича які він обіцяв більше року тому ? )
То що цього дебіла вулиця накаже питання часу, довго такі здоровими не ходять...
В школі учать, що дітей бити не можна, що в них теж права є, от вчителів вони на куй і посилають, і це в більшості випадків без будь-якої реакції від батьків. Можна багато говорити, що в наш час... та ми не дозволяли собі ... і т.д. і т.п. Я зробив би зауваження, він би послав мене на куй, я б його переї7ав в кращому випадку в в цього ******** струс... Для мене: всенародний осуд, батьківський гнів, суд, вирок. Судити треба і батьків, тільки так.
Но у меня много вопросов к мвс, которым выделяется х..ва туча денег. И сейчас опять из ковид фонда выделили почти млрд.
Обращение к геращенкО и авакову, где открыты криминальные дела по хамлу комельчуку, где хоть ,что нибудь по коле " оболонскому", где дела по зеленскому который срал на все правила иограничения и жарил журнашлюх или они его, где? - это миллионы вопросов к этой мафиозной структуре где правит аваков и его подсвинок геращенко. Разумные люди поймут, а дебилоидам хочется посоветовать, посмотрите сколько денег получила мвс. И вы просто ох..те. На армию столько не выделяют, как на аваковских шавок и подсвинок типа геращенко. И да, Аваков черт.