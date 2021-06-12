16-річний мерзотник Олександр Тараник зі звірячою жорстокістю бив дівчаток у Харкові. Йому доведеться відповісти перед законом, - Геращенко. ВIДЕО

16-річний підліток, що з особливою жорстокістю бив дівчаток у Харкові, відповість перед законом.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"16-річна мерзота в Харкові вирішила самостверджуватися через жорстоке побиття дівчаток. Спочатку його зловили однолітки і змусили, стоячи навколішки, вибачатися перед побитими дівчатами. А тепер ще доведеться відповісти і перед законом, і отримати судимість", - зазначає він.

Геращенко також оприлюднив відео побиття Тараніком його жертви. Примітно, що поруч є група молодих людей, які навіть не спробували зупинити нападника, коли той руками і ногами наносив удари беззахисній дівчині.

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"Чим думали його батьки, коли зачинали, народжували, і як вони виховували Тараніка Олександра Ігоровича, 17.08.2004? Звідки вся ця звіряча жорстокість?!" - при цьому задається питанням Геращенко.

"Чому ніхто з підлітків, хто був поруч, навіть не спробував зупинити нелюда? У всьому цьому будуть розбиратися слідчі поліції, прокурор і суд", - підсумував він.