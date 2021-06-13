Поліцейські провели оперативне відпрацювання Бахмута - перевірили близько 1000 осіб, склали 25 протоколів, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

На території Бахмута правоохоронці зі складу ООС провели оперативне відпрацювання - встановлення осіб, які перебувають у розшуку, викриття правопорушників на дорогах, членів НВФ і підозрюваних у скоєнні кримінальних злочинів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

"Відпрацювання було проведено за наказом Командувача об’єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка. У спецзаходах у піших та автомобільних патрулях були задіяні працівники Бахмутського районного відділу поліції, управління патрульної поліції в Донецькій області у взаємодії з Національною гвардією України та правоохоронцями зі складу ООС.

Проведені заходи спрямовані на недопущення погіршення криміногенної ситуації у населеному пункті, посилення охорони публічного порядку та безпеки громадян, запобігання незаконному обігу зброї та наркотичних речовин.

Під час комплексних заходів поліцейські виявили двох громадян, які перевозили металобрухт без відповідних документів. Ще один водій керував транспортним засобом, свідоцтво про реєстрацію якого має ознаки підробки.

Також під час відпрацювання правоохоронці встановили трьох підозрюваних у викраденні майна. Було встановлено особу, яка значилася у розшуку за скоєння злочину кримінального характеру та виявлено чоловіка, причетного до НЗФ.

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Всього задокументовано 35 адміністративних правопорушень, з яких 25 - пов’язані з порушенням у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Один з водіїв сів за кермо у стані сп’яніння.

Крім того, під час відпрацювання співробітники поліції перевірили 14 власників зброї за місцем мешкання та під час перевірок виявили чотири факти порушення адміністративного законодавства за напрямком дозвільної системи.

За підсумками відпрацювання правоохоронці перевірили близько 1000 осіб та 100 транспортних засобів", - підсумували в пресцентрі штабу ООС.

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