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З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії "Галичина" Орестом Васкулом попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У неділю, 13 червня, о 12.00 в Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві почалася церемонія прощання з Орестом Петровичем Васкулом (Граніт), головою Київського крайового Братства ветеранів ОУН-УПА, багаторічним членом Головного Проводу ОУН (б), колишнім головою польового Проводу ОУН (б ) в Україні, багаторічним політичним в'язням, учасником національно-визвольного руху, політичним і громадським діячем, який помер 8 червня на 94-му році життя.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Після прощання буде організований транспорт до кладовища села Ясногородка, де відбудеться чин поховання.

З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 01
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 02
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 03
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 04
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 05
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 06
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 07
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 08
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 09
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 10
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 11
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 12
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 13
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 14
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 15
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 16
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 17
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 18
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 19
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 20
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 21
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 22
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 23
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 24
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 25
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 26
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 27
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 28
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 29
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 30
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 31
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 32
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 33
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 34
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 35
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 36
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 37
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 38
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 39
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 40
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 41
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 42
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 43
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 44
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 45
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 46
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 47
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 48
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 49
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 50
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 51
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 52
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 53
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 54
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 55
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 56
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 57
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 58
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 59
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 60
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 61
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 62
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії Галичина Орестом Васкулом попрощалися у Києві 63

Як повідомлялося раніше, 8 червня помер ветеран дивізії "Галичина", учасник збройного підпілля ОУН Орест Васкул.

Васкул Орест Петрович (нар. 28 травня 1928, с. Серафинці, Городенківський район) - голова Київського крайового братства ОУН-УПА, політв'язень, український політичний, громадський діяч. Учасник національно-визвольного руху, нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня. У 1943 році добровільно записався в дивізію "Галичина". Воював у лавах дивізії СС "Галичина", під Бродами був контужений, потрапив у радянський полон, засланий у Башкирську АРСР. Звідти втік, у 1947 році заарештований знову, засуджений до 25 років таборів, 5 років позбавлення прав. Більшу частину просидів у бараках посиленого режиму. Згідно з рішенням Президії Верховної Ради СРСР звільнений 25 червня 1956 року. З 1968 року проживав у селі Ясногородка Київської області.

ФОТО і  ВІДЕО: Олег Богачук 

ветерани (1069) ОУН (47) ОУН-УПА (24) похорон (1283) СС Галичина (39) УПА (136) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+32
Скільки страждань ще нашому брату передбачено? І за що... За те, що хочем жити в своїй хаті і по своїм звичаям. І щоб ніякий маскаль нам не заважав. Слава нації, смерть москалям!
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13.06.2021 14:50
+25
Слава Герою Оресту Васкулу, який боровся за незалежність України!
Вічна Пам'ять!!!
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13.06.2021 15:08
+22
Теперь нужно пойти почитать всяких портновбужанских и получить удовольствие от их истерии. Слава Герою! Вечная память!
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13.06.2021 15:05
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Скільки страждань ще нашому брату передбачено? І за що... За те, що хочем жити в своїй хаті і по своїм звичаям. І щоб ніякий маскаль нам не заважав. Слава нації, смерть москалям!
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13.06.2021 14:50 Відповісти
Теперь нужно пойти почитать всяких портновбужанских и получить удовольствие от их истерии. Слава Герою! Вечная память!
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13.06.2021 15:05 Відповісти
Прощавай, брате.
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13.06.2021 15:06 Відповісти
Слава Герою Оресту Васкулу, який боровся за незалежність України!
Вічна Пам'ять!!!
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13.06.2021 15:08 Відповісти
Ось завиють жидокацапи, фашиста хоронили з почестями і славою!
Аж піна червона капатиме із пащ!
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13.06.2021 15:11 Відповісти
Це були люди сильні духом і кріпкі тілом. Боротьба за Вільну Україну було в таких людей непохитною і справжньою
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13.06.2021 15:12 Відповісти
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії "Галичина" Орестом Васкулом попрощалися у Києві - Цензор.НЕТ 2482.
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13.06.2021 15:12 Відповісти
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії "Галичина" Орестом Васкулом попрощалися у Києві - Цензор.НЕТ 561
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13.06.2021 15:22 Відповісти
Скоти козломорді, ви б хоч Вікіпкдію відкрили та ознайомились, що то таке СС.
1. СС - Захисні загони Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії. Тобто, лише члени партії були есесівцями. А дивізія Галичина - армійське з`єднання і ніякого відношення до СС, її діяльності, а тим більше злочинів НЕ МАЛА. І на ніякому ньюрбергському процесі її вояків в ніяких злочинах, а тим більше, вояків УПА ніхто не звинувачував.
2. Чому люди ДОБРОВІЛЬНО записувались в дивізію? А щоб захистити свої сім`ї і свою землю від червоної нечисті, яка була в стократ страшнішою за то саме СС. Він розказати про злочини червоного режиму? Не чули, не маєте тями? Йшли і брали в руки зброю щоб ваших предків виродків зупинити! Гинули, але боронили! А тому вони герої, а ваші дєдиваєвалі і їх нащадки прокляті на віки виродки.
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13.06.2021 15:32 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії "Галичина" Орестом Васкулом попрощалися у Києві - Цензор.НЕТ 1474
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13.06.2021 15:59 Відповісти
Kagda ruskij besitsa , znachit process pravilnij . Nashi lesnije bratja tozhe harasho kramsali krasnuju nechistj !
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13.06.2021 16:20 Відповісти
Земля пухом Герою!
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13.06.2021 16:26 Відповісти
Так а хто наближав Великий день відновлення державності суверенітету Української держави, при цьому вмираючи десятками тисяч мужньо борючись до останньої краплі своєї крові з проклятими окупантами української землі кремлівськими комуно-фашистами ката сталіна i фашистами кривавого гітлера ... Може цими героями були продажні українські комуняки нi ніяк, бо вони були яничарами зрадниками, холуями у кремлівських комунофашистiв. Так як i москалi та нiмцi які були лютими ворогами свободи і суверенітету, незалежності Української держави. Виходить що тільки українські націоналісти патріоти ОУН - УПА вони до останнього мужньо боролися за свою рідну незалежну соборну Українську державу. Так кого тодi звеличувати, любити українському народові. Звичайно що всіх українських патріотів і в першу чергу націоналістам ОУН - УПА. А москалям не варто торкатися своїми брудними руками до святого для мільйонiв українців iх героїв воїнів ОУН -УПА, а займатися своїми національними героями, і які до того були лютими кривавими ворогами українському народу. Виходить що учасниками боротьби за незалежність України а саме проти виключно всіх всіх які тоді були окупантів і ворогів України були тільки відважні і непохитні воїні УПА.
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13.06.2021 16:46 Відповісти
Слава Богу за патріотів України
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13.06.2021 16:47 Відповісти
Світла пам'ять патріоту Украіни 😪😪😪
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13.06.2021 17:44 Відповісти
Пусть посмотрят на это прощание братаны северные, конечно покажут, и конечно под иным взглядом и коментами. Но главное нам не мнение тамошних---пусть посмотрят. Мы помним всё!
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13.06.2021 17:50 Відповісти
Достойно проводили в последний путь верного сына и патриота Украины: вечная память воину Оресту Васкулу.
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06.07.2021 02:49 Відповісти
Царство Небесне Герою!
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13.06.2021 20:01 Відповісти
Нехай покійному земля буде пухом, а Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії "Галичина" Орестом Васкулом попрощалися у Києві - Цензор.НЕТ 5559
З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії "Галичина" Орестом Васкулом попрощалися у Києві - Цензор.НЕТ 3400
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13.06.2021 20:04 Відповісти
Квакаешь из Европы? Едь в родные мокшанские болота, дебил!
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13.06.2021 21:29 Відповісти
Финляндия тоже болота, но я сомневаюсь что он оттуда пишет: там тоже чтят борцов с совковой агрессией в зимней войне и войне продолжении, и согласно этому дебилу тоже «нацизм на уровне государства».
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13.06.2021 22:03 Відповісти
Лаптєноге, та ще й з Європи. Гєйропєєц козломордий.
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13.06.2021 21:53 Відповісти
Царство Небесне герою!
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13.06.2021 20:38 Відповісти
Вічна пам'ять! І хай вояк спочиває з миром.
Дуже здивувало, що наш Найвеличніший і Сонцесяйний відправив на похорон свою Почесну варту. Цілий день чекав реакції Лаптєстану. Напевно, до них дійде аж в понеділок. Воно й не дивно - козломорді ще не відійшли після форми нашої збірної.
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13.06.2021 21:27 Відповісти
Слава Герою!! Україні Слава!
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13.06.2021 23:11 Відповісти
Герої не вмирають
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14.06.2021 09:34 Відповісти
як він успів ?, 14 дивізія Галіція і УПА -були смертельними ворогами?
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14.06.2021 09:44 Відповісти
У Дивізії Галичина і УПА був один смертельний ворог - росія. В УПА воювали, за різними оцінками, від 1,5 до 3 тис. колишніх вояків Дивізії.
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14.06.2021 13:46 Відповісти
Кстати, всем ватникам, войска СС, к которьім относилась и дивизия "Галичина" на НП не бьіли признаньі "преступньіми организациями" в отличии от организации"СС", в которую принимали только немцев - чистокровньіх арийцев.
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14.06.2021 11:47 Відповісти
Слава Герою та світла пам'ять!😢🇺🇦
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14.06.2021 16:47 Відповісти
Подвиги і операції УПА треба докладно викладати в підручники історії України всіх класів
Український супротив радянської імперії зруйнував ії. Слава героям.
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14.06.2021 19:15 Відповісти
 
 