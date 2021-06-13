З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії "Галичина" Орестом Васкулом попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У неділю, 13 червня, о 12.00 в Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві почалася церемонія прощання з Орестом Петровичем Васкулом (Граніт), головою Київського крайового Братства ветеранів ОУН-УПА, багаторічним членом Головного Проводу ОУН (б), колишнім головою польового Проводу ОУН (б ) в Україні, багаторічним політичним в'язням, учасником національно-визвольного руху, політичним і громадським діячем, який помер 8 червня на 94-му році життя.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Після прощання буде організований транспорт до кладовища села Ясногородка, де відбудеться чин поховання.
Як повідомлялося раніше, 8 червня помер ветеран дивізії "Галичина", учасник збройного підпілля ОУН Орест Васкул.
Васкул Орест Петрович (нар. 28 травня 1928, с. Серафинці, Городенківський район) - голова Київського крайового братства ОУН-УПА, політв'язень, український політичний, громадський діяч. Учасник національно-визвольного руху, нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня. У 1943 році добровільно записався в дивізію "Галичина". Воював у лавах дивізії СС "Галичина", під Бродами був контужений, потрапив у радянський полон, засланий у Башкирську АРСР. Звідти втік, у 1947 році заарештований знову, засуджений до 25 років таборів, 5 років позбавлення прав. Більшу частину просидів у бараках посиленого режиму. Згідно з рішенням Президії Верховної Ради СРСР звільнений 25 червня 1956 року. З 1968 року проживав у селі Ясногородка Київської області.
ФОТО і ВІДЕО: Олег Богачук
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Вічна Пам'ять!!!
Аж піна червона капатиме із пащ!
1. СС - Захисні загони Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії. Тобто, лише члени партії були есесівцями. А дивізія Галичина - армійське з`єднання і ніякого відношення до СС, її діяльності, а тим більше злочинів НЕ МАЛА. І на ніякому ньюрбергському процесі її вояків в ніяких злочинах, а тим більше, вояків УПА ніхто не звинувачував.
2. Чому люди ДОБРОВІЛЬНО записувались в дивізію? А щоб захистити свої сім`ї і свою землю від червоної нечисті, яка була в стократ страшнішою за то саме СС. Він розказати про злочини червоного режиму? Не чули, не маєте тями? Йшли і брали в руки зброю щоб ваших предків виродків зупинити! Гинули, але боронили! А тому вони герої, а ваші дєдиваєвалі і їх нащадки прокляті на віки виродки.
Дуже здивувало, що наш Найвеличніший і Сонцесяйний відправив на похорон свою Почесну варту. Цілий день чекав реакції Лаптєстану. Напевно, до них дійде аж в понеділок. Воно й не дивно - козломорді ще не відійшли після форми нашої збірної.
Український супротив радянської імперії зруйнував ії. Слава героям.