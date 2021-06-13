З померлим ветераном ОУН-УПА та дивізії "Галичина" Орестом Васкулом попрощалися у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У неділю, 13 червня, о 12.00 в Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві почалася церемонія прощання з Орестом Петровичем Васкулом (Граніт), головою Київського крайового Братства ветеранів ОУН-УПА, багаторічним членом Головного Проводу ОУН (б), колишнім головою польового Проводу ОУН (б ) в Україні, багаторічним політичним в'язням, учасником національно-визвольного руху, політичним і громадським діячем, який помер 8 червня на 94-му році життя.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Після прощання буде організований транспорт до кладовища села Ясногородка, де відбудеться чин поховання.































































































































Як повідомлялося раніше, 8 червня помер ветеран дивізії "Галичина", учасник збройного підпілля ОУН Орест Васкул.

Васкул Орест Петрович (нар. 28 травня 1928, с. Серафинці, Городенківський район) - голова Київського крайового братства ОУН-УПА, політв'язень, український політичний, громадський діяч. Учасник національно-визвольного руху, нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня. У 1943 році добровільно записався в дивізію "Галичина". Воював у лавах дивізії СС "Галичина", під Бродами був контужений, потрапив у радянський полон, засланий у Башкирську АРСР. Звідти втік, у 1947 році заарештований знову, засуджений до 25 років таборів, 5 років позбавлення прав. Більшу частину просидів у бараках посиленого режиму. Згідно з рішенням Президії Верховної Ради СРСР звільнений 25 червня 1956 року. З 1968 року проживав у селі Ясногородка Київської області.

ФОТО і ВІДЕО: Олег Богачук