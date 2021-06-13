Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - "слуга народу" Безугла. ДОКУМЕНТ

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки отримав оновлену версію законопроєкту про Службу безпеки України.

Про це повідомила у фейсбуці заступниця голови парламентського комітету з нацоборони Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.

За її словами, "драматичних змін немає".

"Це текст реформи, який ВІДПОВІДАЄ порівняльній таблиці, запропонованій до розгляду на комітеті. Проєкт таблиці завершили СЬОГОДНІ. Опрацьовано 100% поправок.

Таблиця вже в секретаріаті комітету. Під час розгляду народні депутати опрацьовуватимуть цей текст і таблицю, а потім ще враховуватимуть техніко-юридичні поправки, граматичні, стилістичні зміни (частково вже зроблено, спасибі за допомогу юристам ВРУ). Ну а далі - зал парламенту", - зазначила Безугла.

Читайте також: "Слуга народу" Безугла оприлюднила графік роботи над законопроєктом щодо реформи СБУ: Від 17 по 23 травня можна буде донести, що треба вдосконалити





























































































































