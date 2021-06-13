Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - "слуга народу" Безугла. ДОКУМЕНТ
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки отримав оновлену версію законопроєкту про Службу безпеки України.
Про це повідомила у фейсбуці заступниця голови парламентського комітету з нацоборони Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.
За її словами, "драматичних змін немає".
"Це текст реформи, який ВІДПОВІДАЄ порівняльній таблиці, запропонованій до розгляду на комітеті. Проєкт таблиці завершили СЬОГОДНІ. Опрацьовано 100% поправок.
Таблиця вже в секретаріаті комітету. Під час розгляду народні депутати опрацьовуватимуть цей текст і таблицю, а потім ще враховуватимуть техніко-юридичні поправки, граматичні, стилістичні зміни (частково вже зроблено, спасибі за допомогу юристам ВРУ). Ну а далі - зал парламенту", - зазначила Безугла.
Будь ласка, зачекайте...
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Но я догадываюсь о чем этот закон...
От падлюча Влада, почала полювання на готівкові кошти громадян...
Законопроектом 5153 про добровільно-примусове декларування доходів і майна громадян фактично оголошується полювання на готівкові кошти середнього класу та заробітчан!
Та про так зване «добровільне декларування» є набором випадкових абсурдних норм. Він не тільки вводить новий одноразовий податок на активи громадян, але й призводить до фактичної легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Крім того, Проєкт не має жодного відношення до правил BEPS («розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування» - Base erosion and Profit Shifting), як зазначено у пояснювальній записці.
Закінчила https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E._%D0%9E._%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8F Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (перший медичний факультет, «Лікувальна справа»), інтернатуру (спеціальність «Внутрішні хвороби»), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F Українську військово-медичну академію (спеціалізація «Загальна практика - сімейна медицина»), Міжнародну програму лідерства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Державного департаменту США «Охорона здоров'я та маргіналізовані популяції». Отримала спеціалізацію «Організація і управління охороною здоров'я».
Працювала в поліклініці, була на фронті. Працювала в Проектному офісі реформ Міністерства оборони реформувати систему медичного забезпечення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних сил України , керівник програми «Реформа системи медичного забезпечення Збройних сил» в Міноборони
От шо буває коли безпекою займаються лікарі та санітарки. Новие літца. Фотографи проститутки алкашня та мілкі крадії.