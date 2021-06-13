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Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - "слуга народу" Безугла. ДОКУМЕНТ

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки отримав оновлену версію законопроєкту про Службу безпеки України.

Про це повідомила у фейсбуці заступниця голови парламентського комітету з нацоборони Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.

За її словами, "драматичних змін немає".

"Це текст реформи, який ВІДПОВІДАЄ порівняльній таблиці, запропонованій до розгляду на комітеті. Проєкт таблиці завершили СЬОГОДНІ. Опрацьовано 100% поправок.

Таблиця вже в секретаріаті комітету. Під час розгляду народні депутати опрацьовуватимуть цей текст і таблицю, а потім ще враховуватимуть техніко-юридичні поправки, граматичні, стилістичні зміни (частково вже зроблено, спасибі за допомогу юристам ВРУ). Ну а далі - зал парламенту", - зазначила Безугла.

Читайте також: "Слуга народу" Безугла оприлюднила графік роботи над законопроєктом щодо реформи СБУ: Від 17 по 23 травня можна буде донести, що треба вдосконалити

Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 01
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 02
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 03
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 04
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 05
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 06
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 07
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 08
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 09
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 10
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 11
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 12
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 13
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 14
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 15
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 16
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 17
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 18
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 19
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 20
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 21
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 22
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 23
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 24
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 25
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 26
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 27
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 28
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 29
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 30
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 31
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 32
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 33
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 34
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 35
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 36
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 37
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 38
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 39
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 40
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 41
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 42
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 43
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 44
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 45
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 46
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 47
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 48
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 49
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 50
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 51
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 52
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 53
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 54
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 55
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 56
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 57
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 58
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 59
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 60
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 61
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 62
Профільний комітет ВР отримав доопрацьований законопроєкт про СБУ, - слуга народу Безугла 63

Автор: 

законопроєкт (3591) СБУ (12809) Безугла Мар’яна (298)


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Топ коментарі
+7
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! ))))
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14.06.2021 00:00
+4
О, упорота вилізла.
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13.06.2021 23:58
+4
125 страниц текста на 250 зебилов. По 2 стр. на рыло. Не осилят, так "проголосуют".
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14.06.2021 00:01
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О, упорота вилізла.
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13.06.2021 23:58 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! ))))
показати весь коментар
14.06.2021 00:00 Відповісти
125 страниц текста на 250 зебилов. По 2 стр. на рыло. Не осилят, так "проголосуют".
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14.06.2021 00:01 Відповісти
По полстраницы- не так разделил. Но для них- какая разница?
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14.06.2021 13:47 Відповісти
А что у вас нет юридического анализа экспертов чтобы не вываливать весь законопроект на обозрение а суть этого закона можно было бы рассказать в одном-двух абзацах !?
Но я догадываюсь о чем этот закон...
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14.06.2021 00:02 Відповісти
Переливання з пустого в порожнє!!!!)))
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14.06.2021 00:06 Відповісти
Тут еще один интересный закон Зеленые подогнали и скоро проголосуют...

От падлюча Влада, почала полювання на готівкові кошти громадян...
Законопроектом 5153 про добровільно-примусове декларування доходів і майна громадян фактично оголошується полювання на готівкові кошти середнього класу та заробітчан!
Та про так зване «добровільне декларування» є набором випадкових абсурдних норм. Він не тільки вводить новий одноразовий податок на активи громадян, але й призводить до фактичної легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Крім того, Проєкт не має жодного відношення до правил BEPS («розмивання оподатковуваної бази й виведення прибутку з-під оподаткування» - Base erosion and Profit Shifting), як зазначено у пояснювальній записці.
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14.06.2021 00:07 Відповісти
"слуга народа" Безумная
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14.06.2021 00:40 Відповісти
Безуглая это гребаный стыд. Социопатка в классическом виде. Плохо, что таких назначают на такие ответственные должности, потому этим власть опускает интелектуальную планку на должность ответственных рукаводителей и менеджеров. Или....так и было задумано. Что бы вызвать у нас с вами когнитивный диссонанс.
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14.06.2021 00:40 Відповісти
у нее нет даже юридического образования, она - медик!!!
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14.06.2021 01:02 Відповісти
Она даже не медик. Пусть на ТВ ей зададут вопрос, как остановить кровотечение. Она не сможет ответить.
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14.06.2021 01:05 Відповісти
Безугла.
Закінчила https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E._%D0%9E._%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8F Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (перший медичний факультет, «Лікувальна справа»), інтернатуру (спеціальність «Внутрішні хвороби»), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F Українську військово-медичну академію (спеціалізація «Загальна практика - сімейна медицина»), Міжнародну програму лідерства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Державного департаменту США «Охорона здоров'я та маргіналізовані популяції». Отримала спеціалізацію «Організація і управління охороною здоров'я».
Працювала в поліклініці, була на фронті. Працювала в Проектному офісі реформ Міністерства оборони реформувати систему медичного забезпечення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних сил України , керівник програми «Реформа системи медичного забезпечення Збройних сил» в Міноборони

От шо буває коли безпекою займаються лікарі та санітарки. Новие літца. Фотографи проститутки алкашня та мілкі крадії.
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14.06.2021 08:01 Відповісти
 
 