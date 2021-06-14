Смертельна ДТП в Одесі: автомобіль розірвало на частини, водій і пасажир загинули на місці. ВІДЕО+ФОТО

В Одесі сьогодні, 14 червня, автомобіль BMW врізався у стовп, авто розірвало на частини, двоє загиблих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Одеської області в Telegram.

"За попередньою інформацією, сьогодні, близько 05:00 години, водій автомобіля BMW, рухаючись по вулиці Середньофонтанській з боку залізничного вокзалу, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на стовп. Внаслідок пригоди водій та пасажир загинули на місці", - йдеться в повідомленні поліції.

Також, очевидець опублікував відео моменту ДТП. На кадрах видно, як автомобіль на швидкості врізається в стовп.

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Раніше повідомлялося, що в Київській області в ДТП загинув патрульний Борисполя. Правоохоронцю було 24 роки.



Фото: патрульна поліція