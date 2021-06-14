Смертельна ДТП в Одесі: автомобіль розірвало на частини, водій і пасажир загинули на місці. ВІДЕО+ФОТО
В Одесі сьогодні, 14 червня, автомобіль BMW врізався у стовп, авто розірвало на частини, двоє загиблих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Одеської області в Telegram.
"За попередньою інформацією, сьогодні, близько 05:00 години, водій автомобіля BMW, рухаючись по вулиці Середньофонтанській з боку залізничного вокзалу, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на стовп. Внаслідок пригоди водій та пасажир загинули на місці", - йдеться в повідомленні поліції.
Також, очевидець опублікував відео моменту ДТП. На кадрах видно, як автомобіль на швидкості врізається в стовп.
Раніше повідомлялося, що в Київській області в ДТП загинув патрульний Борисполя. Правоохоронцю було 24 роки.
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...он быстро ехал - или низко летел?
Он должен указываться рядом с группой крови.
Этот водитель должен был ехать на мопеде.
Сколько уже аварий, где от авто остаются "рожки да ножки".
Но не все грустно - диски оригинальные целые остались, можно продать и хватит на бюджетные похороны.