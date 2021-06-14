Мешканці Кривого Рогу вшанували пам'ять Героїв, які загинули за цілісність і незалежність України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У неділю, 13 червня, криворіжці прийшли до Стели Героїв на 95 кварталі, щоб ушанувати пам'ять земляків, які загинули під час антитерористичної операції на сході країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт 0564.ua.

Нагадаємо, перша звістка про загиблого в зоні АТО мешканця Кривого Рогу 18-річного Антона Ігнатченка - надійшла саме 13 червня 2014 року.

А в ніч із 13 на 14 червня 2014 року проросійські бойовики збили транспортний літак Іл-76 української армії, що заходив на посадку в Луганський аеропорт. Загинули 49 осіб десантників і членів екіпажу, які перебували на борту літака. Серед загиблих були криворіжці - Валерій Алтунін, Павло Коснар, Антон Самохін, Євген Резніков, Станіслав Дуб'яга, Ілля Гайдук і Олексій Ковалик.

День 14 червня рішенням Криворізької міської ради від 08.06.2016 №271 "Про встановлення в м. Кривому Розі Дня вшанування учасників антитерористичної операції на сході України" оголошено Днем вшанування учасників АТО.

Небайдужі криворіжці щорічно збираються біля Стели Героїв на 95 кварталі, щоб ушанувати пам'ять всіх земляків, загиблих за територіальну цілісність і незалежність України.

Традиційно біля Стели Героїв пролунали імена всіх загиблих Героїв. Після кожного імені лунав дзвін.

Також виступили учасники АТО (ООС), волонтери, родичі загиблих бійців, активісти.

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих захисників України.

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Священики Православної церкви України і Української Греко-католицької церкви провели панахиду.

Ближче до вечора запалили лампадки, які розставили по контуру букв, що складають слова "ІЛ-76", "ЧЕСТЬ".









Фото: сайт Кривого Рогу