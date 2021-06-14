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Мешканці Кривого Рогу вшанували пам'ять Героїв, які загинули за цілісність і незалежність України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У неділю, 13 червня, криворіжці прийшли до Стели Героїв на 95 кварталі, щоб ушанувати пам'ять земляків, які загинули під час антитерористичної операції на сході країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт 0564.ua.

Нагадаємо, перша звістка про загиблого в зоні АТО мешканця Кривого Рогу 18-річного Антона Ігнатченка - надійшла саме 13 червня 2014 року.

А в ніч із 13 на 14 червня 2014 року проросійські бойовики збили транспортний літак Іл-76 української армії, що заходив на посадку в Луганський аеропорт. Загинули 49 осіб десантників і членів екіпажу, які перебували на борту літака. Серед загиблих були криворіжці - Валерій Алтунін, Павло Коснар, Антон Самохін, Євген Резніков, Станіслав Дуб'яга, Ілля Гайдук і Олексій Ковалик.

День 14 червня рішенням Криворізької міської ради від 08.06.2016 №271 "Про встановлення в м. Кривому Розі Дня вшанування учасників антитерористичної операції на сході України" оголошено Днем вшанування учасників АТО.

Мешканці Кривого Рогу вшанували память Героїв, які загинули за цілісність і незалежність України 01

Небайдужі криворіжці щорічно збираються біля Стели Героїв на 95 кварталі, щоб ушанувати пам'ять всіх земляків, загиблих за територіальну цілісність і незалежність України.

Традиційно біля Стели Героїв пролунали імена всіх загиблих Героїв. Після кожного імені лунав дзвін.

Мешканці Кривого Рогу вшанували память Героїв, які загинули за цілісність і незалежність України 02

Також виступили учасники АТО (ООС), волонтери, родичі загиблих бійців, активісти.

Мешканці Кривого Рогу вшанували память Героїв, які загинули за цілісність і незалежність України 03

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих захисників України.

Також читайте: 13 червня у Кривому Розі вшанують пам'ять українських воїнів, які загинули 2014 року у збитому російськими окупантами Іл-76

Священики Православної церкви України і Української Греко-католицької церкви провели панахиду.

Мешканці Кривого Рогу вшанували память Героїв, які загинули за цілісність і незалежність України 04

Ближче до вечора запалили лампадки, які розставили по контуру букв, що складають слова "ІЛ-76", "ЧЕСТЬ".

Мешканці Кривого Рогу вшанували память Героїв, які загинули за цілісність і незалежність України 05
Мешканці Кривого Рогу вшанували память Героїв, які загинули за цілісність і незалежність України 06
Мешканці Кривого Рогу вшанували память Героїв, які загинули за цілісність і незалежність України 07
Мешканці Кривого Рогу вшанували память Героїв, які загинули за цілісність і незалежність України 08
Фото: сайт Кривого Рогу

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Кривий Ріг (1358) пам’ять (1186) Антитерористична операція (6637)


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Хоч би плитку на площі переклали.
Чому квартал 95 не спонсорнув ?
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14.06.2021 12:10 Відповісти
Пройшли часи, коли бетон на чоколядну плитку перекладали.
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14.06.2021 12:36 Відповісти
Там немає площі, то перехрестя.
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14.06.2021 14:31 Відповісти
Мешканці Кривого Рогу вшанували пам'ять Героїв, які загинули за цілісність і незалежність України - Цензор.НЕТ 8628
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14.06.2021 14:00 Відповісти
Спочивайте з миром, Герої....
Мешканці Кривого Рогу вшанували пам'ять Героїв, які загинули за цілісність і незалежність України - Цензор.НЕТ 8543
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14.06.2021 14:34 Відповісти
 
 