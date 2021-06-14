Глава ОБСЄ Лінде відвідала Маріупольський порт і КПВВ "Новотроїцьке". ФОТОрепортаж

Глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде, яка перебуває з візитом в Україні, відвідала КПВВ "Новотроїцьке".

Про це заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар повідомив у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Делегація ОБСЄ на чолі з Анн Лінде прибула на КПВВ "Новотроїцьке". Проводиться брифінг керівництва області та відповідного підрозділу Державної прикордонної служби України", - написав Боднар.

У свою чергу, Лінде у своєму Twitter повідомила, що відвідала Маріупольський морський торговельний порт з метою оцінки ситуації в галузі безпеки в регіоні після недавньої напруженості.

"Суверенітет і територіальна цілісність України повинні дотримуватися відповідно до міжнародного права і зобов'язань ОБСЄ", - зазначила Лінде.

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Як повідомлялося, діючий глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде з 13 по 15 червня перебуває з робочим візитом в Україні. 15 червня голова МЗС України Дмитро Кулеба і глава ОБСЄ Анн Лінде проведуть спільну пресконференцію.

Ключовими темами переговорів глави МЗС України Дмитра Кулеби й Анн Лінде стане ситуація з безпекою на тимчасово окупованих територіях України, зусилля з політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, свобода судноплавства в Азовському і Чорному морях.

Міністри обговорять також розвиток політичного діалогу України та Швеції, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій, зміцнення взаємодії в міжнародних організаціях, активізацію співробітництва в культурній та гуманітарній сферах.