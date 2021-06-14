Майже тонна ґрунту: в Києві обвалився балкон через грядки з полуницею. ФОТОрепортаж
Житель Києва влаштував грядку на балконі в багатоповерховому будинку, однак дах балкона не витримав ваги майже тонни землі.
У Дарницькому районі столиці на вулиці Архітектора Вербицького обвалився дах балкона, розташованого на шостому поверсі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
Фахівці залучили спеціальну пожежно-рятувальну техніку та обладнання.
"Обвал стався через прикріплені до даху балкона троси, які утримували велику і важку навісну конструкцію, наповнену землею: господар квартири розвів на балконі цілий город, вирощував полуницю. Стеля не витримав ваги майже 1 тонни ґрунту, який наповнював суцільну "грядку", і обвалився. Ніхто із сусідів і перехожих не постраждав", - йдеться в повідомленні.
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глубоко-корневая
там сантиметров 70 земли, т.е. раз в 7 больше чем надо для клубники
видать жирную клубнику хотел получить
густо намазанной !
скромненько, но всегда чай со свежей мятой))
Точно мята? Листики не такие?
удовольствие круглый год)) с лимончиком))
Там бы хлев на 3 коровы поместился.
але аж ніяк не кулібіну-клубничнику
Или - куда делся мозг?