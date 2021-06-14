Лікар з Івано-Франківська за 500 грн продавав підроблені довідки про відсутність COVID-19, - Нацполіція. ФОТО

СБУ заблокувала організований лікарем з Івано-Франківської області механізм виготовлення підроблених довідок про негативний результат ПЛР-тестів на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Виготовлення підроблених документів організував мешканець Івано-Франківської області, який працює лікарем у комунальній лікарні. Він створював копії бланків мережі медичних лабораторій на комп’ютері у своєму робочому кабінеті. Фальшивки містили QR-код і були виготовлені двома мовами – українською та англійською", - повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що нелегальний бізнес лікар розпочав у березні цього року. Клієнтів підшукував через онлайн-платформу безкоштовних оголошень. Вартість "довідки" становила 500 грн.

"Лабораторія, бланки якої підробляв чоловік, внесена до державного реєстру і має право передавати результати тестування на COVID-19 для припинення самоізоляції через застосунок "Дій вдома". Довідки, які він підробляв, зокрема, використовувалися для перетину державного кордону", - йдеться в повідомленні.

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Фото: сайт СБУ

Зловмиснику повідомлено про підозру у підробленні офіційного документа, який дає право або звільняє від обов’язків, та збуті такого документа, вчиненому повторно, а також у пособництві у виготовленні підробленої печатки підприємства для її використання підроблювачем.

Триває досудове розслідування.