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Лікар з Івано-Франківська за 500 грн продавав підроблені довідки про відсутність COVID-19, - Нацполіція. ФОТО

СБУ заблокувала організований лікарем з Івано-Франківської області механізм виготовлення підроблених довідок про негативний результат ПЛР-тестів на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Виготовлення підроблених документів організував мешканець Івано-Франківської області, який працює лікарем у комунальній лікарні. Він створював копії бланків мережі медичних лабораторій на комп’ютері у своєму робочому кабінеті. Фальшивки містили QR-код і були виготовлені двома мовами – українською та англійською", - повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що нелегальний бізнес лікар розпочав у березні цього року. Клієнтів підшукував через онлайн-платформу безкоштовних оголошень. Вартість "довідки" становила 500 грн.

Лікар з Івано-Франківська за 500 грн продавав підроблені довідки про відсутність COVID-19, - Нацполіція 01

"Лабораторія, бланки якої підробляв чоловік, внесена до державного реєстру і має право передавати результати тестування на COVID-19 для припинення самоізоляції через застосунок "Дій вдома". Довідки, які він підробляв, зокрема, використовувалися для перетину державного кордону", - йдеться в повідомленні.

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Лікар з Івано-Франківська за 500 грн продавав підроблені довідки про відсутність COVID-19, - Нацполіція 02
Фото: сайт СБУ

Зловмиснику повідомлено про підозру у підробленні офіційного документа, який дає право або звільняє від обов’язків, та збуті такого документа, вчиненому повторно, а також у пособництві у виготовленні підробленої печатки підприємства для її використання підроблювачем.

Триває досудове розслідування.

Автор: 

карантин (18172) підробка (437) СБУ (12809) Івано-Франківська область (949) COVID-19 (19765)


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а в Києві по 400 грн. Через любу турфірму. Клоуни.
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14.06.2021 14:07 Відповісти
В Харькове за 1,5 тыс. людей глушили.
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14.06.2021 14:33 Відповісти
Собственно какая разница, ПЦР тест это и так лотерея, у него 20% ошибки. Просто он у кого-то зароботок отобрал...
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14.06.2021 15:29 Відповісти
 
 