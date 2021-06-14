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Начальник одного з підрозділів ВМС обіцяв за $ 10 тисяч допомогти поліцейському в працевлаштуванні в ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Слідчі Територіального управління ДБР в Миколаєві затримали начальника відділу одного із структурних підрозділів Військово-Морських Сил України під час отримання хабаря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

За оперативними даними, військовослужбовець вимагав у поліцейського 10 тис. доларів США. Він запевнив правоохоронця, що у конкурсній комісії Державного бюро розслідувань працюють його знайомі, які можуть забезпечити перемогу в конкурсі на зайняття посади у слідчому підрозділі Бюро.

Військовослужбовця затримано під час одержання частини грошей у розмірі 5 тис. доларів США. Він підозрюється у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 3692 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Начальник одного з підрозділів ВМС обіцяв за $ 10 тисяч допомогти поліцейському в працевлаштуванні в ДБР 01

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Також дивіться: Чиновницю Пенсійного фонду затримали на одержанні 1,7 тис. дол. хабаря на Черкащині, - Нацполіція. ФОТО

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону України, оперативний супровід – ДБР.

Начальник одного з підрозділів ВМС обіцяв за $ 10 тисяч допомогти поліцейському в працевлаштуванні в ДБР 02
Начальник одного з підрозділів ВМС обіцяв за $ 10 тисяч допомогти поліцейському в працевлаштуванні в ДБР 03
Начальник одного з підрозділів ВМС обіцяв за $ 10 тисяч допомогти поліцейському в працевлаштуванні в ДБР 04
Начальник одного з підрозділів ВМС обіцяв за $ 10 тисяч допомогти поліцейському в працевлаштуванні в ДБР 05
Начальник одного з підрозділів ВМС обіцяв за $ 10 тисяч допомогти поліцейському в працевлаштуванні в ДБР 06
Начальник одного з підрозділів ВМС обіцяв за $ 10 тисяч допомогти поліцейському в працевлаштуванні в ДБР 07
Начальник одного з підрозділів ВМС обіцяв за $ 10 тисяч допомогти поліцейському в працевлаштуванні в ДБР 08
Начальник одного з підрозділів ВМС обіцяв за $ 10 тисяч допомогти поліцейському в працевлаштуванні в ДБР 09
Начальник одного з підрозділів ВМС обіцяв за $ 10 тисяч допомогти поліцейському в працевлаштуванні в ДБР 10
Начальник одного з підрозділів ВМС обіцяв за $ 10 тисяч допомогти поліцейському в працевлаштуванні в ДБР 11
Начальник одного з підрозділів ВМС обіцяв за $ 10 тисяч допомогти поліцейському в працевлаштуванні в ДБР 12
Фото: сайт ГБР

Автор: 

хабар (4702) Миколаїв (1803) ДБР (3488)


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Кофе, сигаретка в пальчиках, ножка на ножку, взятка в 10к... Не жизнь, а малина у флотоводца. В стране война, народ гибнет на фронте, а у этих "решение вопросов"
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14.06.2021 14:55 Відповісти
Жесть,а черерез сколько 10 тысячь отбиваются?
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14.06.2021 14:55 Відповісти
работать в мусарне за копеечную зарплату выгодно, раз 10 штук вечнозеленых не жалко.
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14.06.2021 14:59 Відповісти
Бєз лоха і жізнь плоха... От як на мене,то кожний отримав те, на що заслуговував...
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14.06.2021 20:25 Відповісти
 
 