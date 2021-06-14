Начальник одного з підрозділів ВМС обіцяв за $ 10 тисяч допомогти поліцейському в працевлаштуванні в ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Слідчі Територіального управління ДБР в Миколаєві затримали начальника відділу одного із структурних підрозділів Військово-Морських Сил України під час отримання хабаря.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
За оперативними даними, військовослужбовець вимагав у поліцейського 10 тис. доларів США. Він запевнив правоохоронця, що у конкурсній комісії Державного бюро розслідувань працюють його знайомі, які можуть забезпечити перемогу в конкурсі на зайняття посади у слідчому підрозділі Бюро.
Військовослужбовця затримано під час одержання частини грошей у розмірі 5 тис. доларів США. Він підозрюється у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 3692 КК України).
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону України, оперативний супровід – ДБР.
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