Били кілька годин і вимагали $25 тисяч: у Києві викрали 21-річного таксиста. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві спіймали чотирьох зловмисників, які викрали водія таксі. За цим фактом розпочато досудове розслідування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За даними відомства, в столичну поліцію звернувся чоловік і повідомив про те, що невідомі особи утримують його товариша в квартирі на проспекті Валерія Лобановського. За вказаною адресою негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група Солом'янського управління поліції, співробітники полку поліції особливого призначення № 1 і лікарі.

"Поліцейські з’ясували, що напередодні молодик, який працює у таксі, підвозив пасажирів на адреси, однак виявилось, що в однієї пасажирки немає грошей. У результаті між водієм та дівчиною виникла сварка, про яку згодом вона розповіла своїм товаришам, а також додала, що її нібито зґвалтували.

Троє хлопців вирішили "допомогти розібратись" у ситуації, тож зателефонували таксисту та під приводом повернення забутих речей в автівці попросили його повернутись. Коли водій прибув за вказаною адресою, зловмисники затягнули його до оселі та протягом кількох годин били. Окрім цього, нападники запропонували йому вирішити "питання" за 25000 доларів США.

За силової підтримки спецпризначенців, працівники поліції потрапили до помешкання, де виявили дівчину із трьома молодиками та в одній із кімнат – 21-річного потерпілого. Хлопця із забоями та переломами госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги.

Поліцейські затримали фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі з’ясували, що це – мешканка Київської області, 2000 року народження, та мешканці столиці, 2000, 2001 й 2002 років народження, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувались.

За даним фактом слідчим Солом’янського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Чотирьом правопорушникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину та вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

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Чотирьом правопорушників повідомлено про підозру у вчиненні злочину і вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.



Фото: сайт поліції