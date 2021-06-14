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Били кілька годин і вимагали $25 тисяч: у Києві викрали 21-річного таксиста. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві спіймали чотирьох зловмисників, які викрали водія таксі. За цим фактом розпочато досудове розслідування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За даними відомства, в столичну поліцію звернувся чоловік і повідомив про те, що невідомі особи утримують його товариша в квартирі на проспекті Валерія Лобановського. За вказаною адресою негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група Солом'янського управління поліції, співробітники полку поліції особливого призначення № 1 і лікарі.

"Поліцейські з’ясували, що напередодні молодик, який працює у таксі, підвозив пасажирів на адреси, однак виявилось, що в однієї пасажирки немає грошей. У результаті між водієм та дівчиною виникла сварка, про яку згодом вона розповіла своїм товаришам, а також додала, що її нібито зґвалтували.

Били кілька годин і вимагали $25 тисяч: у Києві викрали 21-річного таксиста 01

Троє хлопців вирішили "допомогти розібратись" у ситуації, тож зателефонували таксисту та під приводом повернення забутих речей в автівці попросили його повернутись. Коли водій прибув за вказаною адресою, зловмисники затягнули його до оселі та протягом кількох годин били. Окрім цього, нападники запропонували йому вирішити "питання" за 25000 доларів США.

За силової підтримки спецпризначенців, працівники поліції потрапили до помешкання, де виявили дівчину із трьома молодиками та в одній із кімнат – 21-річного потерпілого. Хлопця із забоями та переломами госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги.

Били кілька годин і вимагали $25 тисяч: у Києві викрали 21-річного таксиста 02

Поліцейські затримали фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі з’ясували, що це – мешканка Київської області, 2000 року народження, та мешканці столиці, 2000, 2001 й 2002 років народження, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувались.

За даним фактом слідчим Солом’янського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Чотирьом правопорушникам повідомлено про підозру у скоєнні злочину та вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

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Били кілька годин і вимагали $25 тисяч: у Києві викрали 21-річного таксиста 03

Чотирьом правопорушників повідомлено про підозру у вчиненні злочину і вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Били кілька годин і вимагали $25 тисяч: у Києві викрали 21-річного таксиста 04
Фото: сайт поліції

Автор: 

Київ (19461) Нацполіція (15163) викрадення (819) таксі (355)


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Топ коментарі
+9
поихщение + вымагательство + ихбиение - поболее будет чем 5
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14.06.2021 15:15
+7
По пять лет? Такое впечатление, что у нас законы написаны под бандитов.
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14.06.2021 15:35
+6
пикселомордые уроды
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14.06.2021 15:10
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пикселомордые уроды
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14.06.2021 15:10 Відповісти
По пятёрочке на душу населения этим уродам!! Я бы 25 им вкатил!!
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14.06.2021 15:12 Відповісти
поихщение + вымагательство + ихбиение - поболее будет чем 5
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14.06.2021 15:15 Відповісти
занесут судье - вообще гулять будут)) условно даст годик и все). Вот в соседней новости чудак который изнасиловал девушку ходил на воле и изнасиловал вторую, хотя следствие и суд по первому преступлению уже "шло"))
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14.06.2021 15:26 Відповісти
откуда у быдла лавэ?
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14.06.2021 17:02 Відповісти
Может примажоренние.
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14.06.2021 18:55 Відповісти
По пять лет? Такое впечатление, что у нас законы написаны под бандитов.
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14.06.2021 15:35 Відповісти
вы сильно не удивляйтесь, но так оно и есть
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15.06.2021 11:20 Відповісти
Вы этого не знали? Больше того, даже для президента и министрав МВД жизнь и здоровье бандитов - высшая ценность по сравнению с жизнью и здоровьем нас с вами. Уроду Пашинскому после ранения Химкуса с извинениями вернули оружие (я уже не говорю, за какие заслуги наградили этого питекантропа). Попробуйте вы из оружия, которым владеете законно (или даже не законно) подстрелить бандита, угрожающего вам расправой. Как вы думаете, кто окажется преступником?
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05.07.2021 08:10 Відповісти
Одно , шо можно с уверенностью сказать:" Это клоака, малята".
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14.06.2021 15:12 Відповісти
Таких дебилов даже сажать нет смысла. Только утилизация.
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14.06.2021 15:15 Відповісти
А все из за дырки
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14.06.2021 15:34 Відповісти
Телка с изнасилованием лихо пацанов подставила...
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14.06.2021 15:34 Відповісти
"все зло от баб" (с) наридна мудристь
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14.06.2021 17:03 Відповісти
Слишком "умную" обязательно посадить вместе с компанией.
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14.06.2021 18:36 Відповісти
Что то таксист дал маху, а где шокер? Телескопическая бита? Убьют, и охнутьтне успеет.
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14.06.2021 18:41 Відповісти
Лошари бригаду насмотрелись, телочка на куе троих вертит.
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14.06.2021 18:53 Відповісти
Ну и толку от этих фото ?
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14.06.2021 19:00 Відповісти
Щоб сісти на 5 років за якихось кілька десятків гривень , до того ж не своїх , а якоїсь шалави - то треба бути або щирим кацапом , або вродженим , автентичним дібілом , при чому еталонним , справжнім , на всю голову . Без жодних компромісів .
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14.06.2021 20:52 Відповісти
Так изнасиллвал или нет. Вот в чем вопрос
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16.06.2021 06:10 Відповісти
 
 