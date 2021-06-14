Резервісти спростовують інформацію про погане харчування на Гончарівському полігоні: "Все організовано дуже добре". ВІДЕО+ФОТО

Військовослужбовці, які проходять навчання на Гончарівському полігоні, спростували інформацію про те, що нібито є проблеми з харчуванням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Один з військовослужбовців, Олег Бойко, заявив, що з харчуванням на полігоні все гаразд.

"Хочу сказати, що не всі люди вдома так їдять, як годують тут. Тут годують так, що доходить до того, що снікерси дають, ковбаси, тушонки дають", - розповів він.

Екс-нардеп Єгор Соболєв, який також проходить навчання, заявив, що логістика, харчування, проживання, прибирання організовані дуже чітко. За його словами, їжі вистачає на всіх.

"Все організовано дуже добре. Той, хто займався організацією великої кількості людей, а ще й дорослих, ще й тих, які приїжджають в наметовий табір жити, вчитися поводитися зі зброєю, думаю, розуміє, що це велика робота. ... Я, можливо, наслухався страшних історій про радянську армію. Все супер. Є дві речі, які б я поміняв. Перше: я б не брав людей, які ниють і намагаються залишитися зайвий раз у наметі, а не тренуватися. Тому що від них жодної користі ні ЗСУ, ні їм. Друге: я б збільшив навантаження. Але я розумію, що це перші збори, всі в різній фізичній формі", - розповів Соболєв.





На фото Єгор Соболєв та Командир 101-ї окремої бригади охорони Генштабу Олександр Вдовиченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що воїнів, які перебувають на Гончарівському загальновійськовому полігоні в Чернігівській області, погано годують.