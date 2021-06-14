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Резервісти спростовують інформацію про погане харчування на Гончарівському полігоні: "Все організовано дуже добре". ВІДЕО+ФОТО

Військовослужбовці, які проходять навчання на Гончарівському полігоні, спростували інформацію про те, що нібито є проблеми з харчуванням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Один з військовослужбовців, Олег Бойко, заявив, що з харчуванням на полігоні все гаразд.

"Хочу сказати, що не всі люди вдома так їдять, як годують тут. Тут годують так, що доходить до того, що снікерси дають, ковбаси, тушонки дають", - розповів він.

Екс-нардеп Єгор Соболєв, який також проходить навчання, заявив, що логістика, харчування, проживання, прибирання організовані дуже чітко. За його словами, їжі вистачає на всіх.

"Все організовано дуже добре. Той, хто займався організацією великої кількості людей, а ще й дорослих, ще й тих, які приїжджають в наметовий табір жити, вчитися поводитися зі зброєю, думаю, розуміє, що це велика робота. ... Я, можливо, наслухався страшних історій про радянську армію. Все супер. Є дві речі, які б я поміняв. Перше: я б не брав людей, які ниють і намагаються залишитися зайвий раз у наметі, а не тренуватися. Тому що від них жодної користі ні ЗСУ, ні їм. Друге: я б збільшив навантаження. Але я розумію, що це перші збори, всі в різній фізичній формі", - розповів Соболєв.

Резервісти спростовують інформацію про погане харчування на Гончарівському полігоні: Все організовано дуже добре 01
Резервісти спростовують інформацію про погане харчування на Гончарівському полігоні: Все організовано дуже добре 02
На фото Єгор Соболєв та Командир 101-ї окремої бригади охорони Генштабу Олександр Вдовиченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що воїнів, які перебувають на Гончарівському загальновійськовому полігоні в Чернігівській області, погано годують.

Автор: 

їжа (428) полігон (279) Соболєв Єгор (252) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+42
Резервисты опровергают информацию о плохом питании на Гончаровском полигоне: "Все организовано очень хорошо" - Цензор.НЕТ 3902
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14.06.2021 15:42
+38
И чисто випадково саме там виявився на навчанні Єгорка Соболєв ........
Вистава за виставою, в режимі нон-стоп.
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14.06.2021 15:40
+37
Та ми бачили на фотках. Мене аж знудило!
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14.06.2021 15:37
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Та ми бачили на фотках. Мене аж знудило!
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14.06.2021 15:37 Відповісти
- Нам тут добре.
- Нас добре харчують.
- А мою пайку з'їли пацюки...
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15.06.2021 00:18 Відповісти
Соболев не был бы собой, если бы и на этом не пропиарился. Ряху разъел, на фронт его отправляйте быстрее, там пусть поумничает
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14.06.2021 15:39 Відповісти
Егорку и тут неплохо кормят.
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14.06.2021 16:20 Відповісти
Єгорушка забув взяти з собою дружбана Мішіко Саакашвілі! Йому там би сподобалося-ряхало від'в на держслужбі у ЗЕ - ого го! Два брата-акробата!
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14.06.2021 16:29 Відповісти
И чисто випадково саме там виявився на навчанні Єгорка Соболєв ........
Вистава за виставою, в режимі нон-стоп.
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14.06.2021 15:40 Відповісти
таки соболев ест с одного подноса с комбригом
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14.06.2021 15:40 Відповісти
Бойова бригада мля!!! А що Егорка інших бригад не було " не бойових"
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14.06.2021 15:41 Відповісти
Все срочники ноют, что кормят откровенным говном, поставьте камеры, покажите их родителям чем кормят их детей в украиской армии...
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14.06.2021 15:43 Відповісти
То треба було при Порошенко просити, він був за відкритість.
Слуги ж не ******* камер, засідання за закритими дверима, заборона знімати засідання ради, про які камери може бути мова взагалі ? Тоді ж буде видно хто скільки вкрав
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14.06.2021 15:55 Відповісти
КОЦ А ХТО ВИДІЛЯЄ КОШТИ НА ЇДУ , ПОДИВІТЬСЯ НА МОРДУ ГОЛОВИ ВР ЯКИЙ ГОЛОСУВАВ ЗА БЮДЖЕТ.ЗЕ Є ЗЕ.
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14.06.2021 16:37 Відповісти
Резервисты опровергают информацию о плохом питании на Гончаровском полигоне: "Все организовано очень хорошо" - Цензор.НЕТ 7119
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14.06.2021 15:42 Відповісти
Резервисты опровергают информацию о плохом питании на Гончаровском полигоне: "Все организовано очень хорошо" - Цензор.НЕТ 3902
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14.06.2021 15:42 Відповісти
Порох "крал" для Армии
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14.06.2021 15:44 Відповісти
а зeлyпа у армии, все сходится
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14.06.2021 15:54 Відповісти
Що, що, а от показуха на камеру - це вміли завжди.
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14.06.2021 16:04 Відповісти
первое фото сделано бойцом для фейсбука, второе кореспондентом, когда в часть приехал порох.
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14.06.2021 21:38 Відповісти
Шо ж клоун з корреспондентом не приїде і не нафоткає "правильних" кадрів? Забув як шоу робити?
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15.06.2021 08:46 Відповісти
Как-то странно...на одном разносе есть яйцо, но нет хлеба, на другом нет яйца и напитка...другие фотки из той же серии. Пороховатники не брезгуют любой брехней
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14.06.2021 16:29 Відповісти
кляті порохоботи підкинули яйце на піднос солдату, щоб "жрачка від клоуна" не виглядала настільки убого!
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15.06.2021 08:54 Відповісти
Не, они подкинуть ничего не могут, могут только спереть. вот и сперли с другого. Надо провести расследование, выяснить кто на базе пороховатник, лишить гражданства за фейки и высечь его розгами. Отправить в рашку - там накормят лучше.
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15.06.2021 10:02 Відповісти
точно! На одном подносі сперли яйце, на іншому хліб та напій, у зебілів - сперли мізки.
Ось і зростають рейтинги ЄС та Пороха на зло ворогам
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15.06.2021 12:53 Відповісти
Ты везде все понял наоборот.
Это комплексная подача, то есть все порции должны быть одинаковые. Раз они разные, то их разукомплектовали. Остается догадываться, что еще с разноса убрали, а что добавили. Это тупо фейк от пороховатников. За это надо бить, и за это соевых скоро будут бить как кацапов. Вы брехливые близнецы-братья - ватники и пороховатники, семя одного вонючего кобеля из отрыжки совка.

Насчет рейтингов...умерла так умерла. Нет никаких рейтингов у соевой банды. Вы сделали максимум для того, чтобы убить свой рейтинг и привести зеленых. Это плоды вашего воровства и хуцпы. Только Юлия Владимировна Тимошенко сегодня способна защитить интересы украинцев, а не соевые, зеленые или региональные отрыжки.
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15.06.2021 14:19 Відповісти
На фото ЗЕ помиї! Гнусява наволоч!
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14.06.2021 16:30 Відповісти
Судя по футболке первого военнослужащего, с вещьобеспечением тоже все херово
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14.06.2021 15:43 Відповісти
Сумно, але хлопці на форумі праві, що комусь і така параша за щастя(((
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14.06.2021 15:46 Відповісти
да ладно вам, хуже не будет!
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14.06.2021 15:55 Відповісти
Не брехав би ти дядьку...
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14.06.2021 16:10 Відповісти
О, пятикопеечные проститутки подтянулись. Ждем Люсю, и тогда вопрос можно будет считать закрытым
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14.06.2021 16:11 Відповісти
а кто должен отвечать за кухню в армии, зебелятко? вы живете по принципам кацапов, там все должен пуйло разруливать, а для вас зебил...
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15.06.2021 10:18 Відповісти
Ты сам с собой разговариваешь???
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15.06.2021 11:19 Відповісти
незнаю сидя голодным и то для меня как шведский стол..разбалывались..всякими стравами.. и на лавках пиццами и вкусностями малолетки..(((
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14.06.2021 16:12 Відповісти
Но дело в том, что не надо на подобных неудачников как ты равняться. Армия должна быть обеспечена.
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14.06.2021 20:26 Відповісти
Я не голосовал за Зела, но считаю, что все эти "сенсации" про перловку в миске при Зеле против типа "деликатесов" при Пете - чистая манипуляция. Ясно, что есть, где картоху с овощебаз в в/ч привозят с плесенью. Не без этого. Пусть отвечают поставщики. Пусть им по рукам бьют и контрактов лишают. Но и огульно в сетях перловку размазывать на всю армию-2021 - это некорректное обобщение. И оно делается с умыслом, чтоб людей разкадрить.
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14.06.2021 16:13 Відповісти
Дерьмом кормят опять и факт - на лицо!

Я думаю, что Зеленскому доложили уже - и он должен отреагировать или не отреагировать... в зависимости от того, нужна ему или не нужна сильная украинская армия!
А по факту - 95 квартал устраивают, берут интервью у звиздоболов и фотографируют барский столик Егор Соболев, вместо того чтобы воров наказать!
Резервісти спростовують інформацію про погане харчування на Гончарівському полігоні: "Все організовано дуже добре" - Цензор.НЕТ 7457
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14.06.2021 16:21 Відповісти
Це не "дерьмо"!! Це делікатеси! Каша гречана!!! На воді іііі--заморський висококалорійний делікатес ікра кабачкова
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15.06.2021 08:27 Відповісти
Подивіться уважно фото , де дають їжу, і все побачите, тупо зє совковий регрес. Ну а вам пацани , що голосували за сцикуна- особа "благодарность".
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14.06.2021 16:18 Відповісти
при совке была и картошка и гречка и икра кабачковая, так что теперь отказаться от этих продуктов?
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15.06.2021 10:24 Відповісти
Підозрюю, що треба розрізняти харчування на полігоні (виїздне) і у стаціонарних містечках.
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14.06.2021 16:28 Відповісти
А в чем разница? Помидоры на полигоне в столовке - только зелеными могут быть??
Или повару с полигона удобнее красть?
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14.06.2021 19:45 Відповісти
Можете не писати жирним кеглем. Нормально читається.
На полігоні може бути і сухпайок. Полігони різні бувають. Я про це, а не вкрали чи не вкрали.
Сухпаї теж можна красти.
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14.06.2021 19:53 Відповісти
Ну вот к чему ты про сухпай? С каких богов питаться сухпаем на Гончаровском полигоне, на котором оборудованная кухня и столовая?
Абы шо ляпнуть !? На городі бузина, а в Києві дядько?
Ты б не про шрифт думал, а про то что пишешь!
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14.06.2021 20:36 Відповісти
Тут багато емоцій і фото невідомо звідкиля і якого року.
Я про це.
На відео і фото з полігону посуд одноразовий. На інших фото посуд керамічний.
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14.06.2021 21:09 Відповісти
Де ти там побачив керамічний??? У комбрига та Соболева?? Подивись в інших пластикову кераміку!
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15.06.2021 08:30 Відповісти
Блін ... Читай уважно ... На останніх фото з Гончар. полігону - пластикова.
На іншому фото 2020 р. з бананами - керамічна, бо там стац. їдальня.
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15.06.2021 09:09 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/ukr/society/v-merezhi-rozgorivsya-skandal-cherez-harchuvannya-ukrainskih-vijskovih-zyavilisya-foto-smakoti-ta-sprostuvannya.htm?_gl=1*1oxg1fy*_ga*MTc5MTU2NDIxMS4xNTg3NTYzMzk3*_ga_JBX3X27G7H*MTYyMzczODY4Mi43OTAuMS4xNjIzNzM4ODExLjA.&_ga=2.154504063.652451628.1618936473-1791564211.1587563397
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15.06.2021 09:51 Відповісти
Єгорка задоволений харчуванням! Ми теж за нього раді! Продажнє гівно!
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14.06.2021 16:33 Відповісти
Друге: я б збільшив навантаження. Але я розумію, що це перші збори, всі в різній фізичній формі", - розповів Соболєв. Джерело: https://censor.net/ua/p3271294

От же самка собаки продажна... Сидить дряхле з пузом та пальці ніг розчепірило, що на щось, окрім патякання здатне.
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14.06.2021 21:42 Відповісти
Тут кормят так, что доходит до того, что сникерсы дают, колбасы, тушенки дают". Но этого нет даже на ПОСТАНОВОЧНЫХ фото.
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14.06.2021 16:33 Відповісти
Зрада опять не состоялась ? Печалька у ботов...
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14.06.2021 16:35 Відповісти
Почему печалька? Мы хоть и боты, но обращаем внимание, как мир становится лучше и добрее. Протасевича в КГБ не били, резервистов на полигоне хорошо кормят, хорошие новости просто идут сплошняком
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14.06.2021 16:51 Відповісти
Ти ще Ху@ла до пари припиши і зовсім будеш журнашлюшкою.
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14.06.2021 20:32 Відповісти
людина без почуття гумору- це бібізяна, що під когось косить?
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14.06.2021 21:45 Відповісти
ну в нашого керманича почуття гумору через край...
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14.06.2021 22:52 Відповісти
кому и кобьіла невеста...
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14.06.2021 22:56 Відповісти
то не гумор - то збочення
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15.06.2021 08:57 Відповісти
Млять, новости!
Вы вааще понимаете разницу междк персоналом полигона, частями, приезжающими на полигон и резервистами нак сборах ??
Вы про питание КОГО базарите?
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14.06.2021 16:42 Відповісти
Судя по присутствию в заголовке слов "резервисты опровергают", то логично предположить, что статья про питание резервистов. Или нет?
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14.06.2021 16:49 Відповісти
Надо полагать. Вот только опровергают они статью про питание КОГО?
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14.06.2021 17:19 Відповісти
Хороший вопрос
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14.06.2021 19:24 Відповісти
а ХТО забезпечує харчування резервистів? Хіба не те саме міністерство оборони?
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15.06.2021 08:58 Відповісти
При чём тут министерство? Не знаю как сейчас, а при советах партизан ставили на довольствие в той части, куда их загнали.
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15.06.2021 10:05 Відповісти
і хто ж по-вашому повинен їх забезпечувати? Чи все робить самі, а бюджет МінОборони витрачати на оборону - то є зрада по-клоунські?
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15.06.2021 12:50 Відповісти
Ты вообще хоть чуть чуть представляешь себе, как устроена армия? В каждой части есть зампотылу, и по питанию солдаты должны по команде обращаться к нему!
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15.06.2021 16:15 Відповісти
не зрозуміло, як там випадкомо з'явився Соколов. І хіба рядовий може сидіти поруч зі старшим офіцером під час обіду?
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14.06.2021 16:42 Відповісти
земин вообще то он и свалил он из под крыла марички причём в период тишины ещё одна люся артичстович Резервісти спростовують інформацію про погане харчування на Гончарівському полігоні: "Все організовано дуже добре" - Цензор.НЕТ 6684
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14.06.2021 17:04 Відповісти
Люся Арестович 20 лет как не курсант, но помнит что ее парошманом в Одессе звали?
Резервісти спростовують інформацію про погане харчування на Гончарівському полігоні: "Все організовано дуже добре" - Цензор.НЕТ 3392
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14.06.2021 20:47 Відповісти
Да стопудово рядовые едят за одним столом с высшим командным составом воинской части.
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14.06.2021 19:44 Відповісти
На фотографіях ви бачите покидьків, що допомогли олігархам поставити свого ручного клоуна. На нижній агент Соболєв хоче ригнути,але не положено по сценарію.
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14.06.2021 16:44 Відповісти
Держитесь хлопцы! Скоро лаптеногие на продуктовый рынок зайдут, полегче будет

"До конца июня 2021 года сеть Mere (проект владельцев российской сети Светофор - ред.) хочет возобновить работу магазина в Николаеве, который был закрыт в 2020 году. Об этом https://retailers.ua/news/menedjment/12000-rossiyskaya-set-************-mere-vozobnovit-rabotu-svoego-magazina-v-nikolaeve-i-otkroet-esche-5-magazinov-po-ukraine?fbclid=IwAR3ZaUCl6qjd5RPxS6Pqs9uHCH0yFVp9ZUsY8jdaOjqrxHscWla-BsJLJS4 сообщил Retailers директор по развитию Mere в Украине Артем Хоменко.
Также в планах сети - открытие 40 магазинов до конца года."
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14.06.2021 17:15 Відповісти
Ті, що на останньому фото, дійсно жеруть добре!
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14.06.2021 18:11 Відповісти
Як же мені вся ця кормьожка нагадала савєцкую армію,ну її нах... Позорище...
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14.06.2021 18:24 Відповісти
Подивіться в тарілку Єгорки... Якщо це "дуже смачно", тоді вибачайте 😂
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14.06.2021 18:41 Відповісти
Так это он еще есть то, что ест комбриг, а не рядовой состав.
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14.06.2021 19:43 Відповісти
"Хочу сказать, что не все люди дома так едят, как кормят здесь. Тут кормят так, что доходит до того, что сникерсы дают, колбасы, тушенки дают", - рассказал он. Источник: https://censor.net/ru/p3271294
Резервісти спростовують інформацію про погане харчування на Гончарівському полігоні: "Все організовано дуже добре" - Цензор.НЕТ 5218

АГА, БАЧУ ПОВНІ ТАРІЛКИ ТУШЕНКИ І СНІКЕРСІВ З ФРУКТАМИ
Зе клоун і його влада це перш за все РАДЯНСЬКА ПОКАЗУХА.
ДОСТРОКОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА, можна вже в цьому році
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14.06.2021 19:07 Відповісти
Та же блевотина, только объем бОльший...

Служил я срочку в ВДВ. Там по нормам полагалось увеличенное питание по сравнению с другими. По факту кормили не очень... Тут приехал к нам генерал, кажись командующий (или как там его) ВДВ. Приходим на обед, а там как на свадьбе, куча блюд... Не хватало только рыбы фаршированной и икры разных цветов. Точно уже не вспомню, что там было... запомнил - две большие домашние каклеты с гарниром на второе.
Генерал уехал и пошло опять: суп из семи з*луп и т.п.
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14.06.2021 19:51 Відповісти
і щі -хоть йух полощи!
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14.06.2021 22:06 Відповісти
ІТОГИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АРТИСТА ЗА 2 РОКИ :

1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расійськими чиновниками в Омані
7) Видача расійських найманців воювавших на Донбасі Кремлю
8) Знищання енергосистеми України
9) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
10) Проолігархічна політика
11) Підвищення комунальних тарифів
12) Більше 10 відпусток за 2 роки
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14.06.2021 19:08 Відповісти
+ Развал госпредприятий.
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14.06.2021 19:31 Відповісти
+ Велике крадівництво! Особливо з держбюджету у період війни, держрезерву у період війни та карантину
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15.06.2021 09:05 Відповісти
Нагадує інтерв'ю Протасевіча
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14.06.2021 22:19 Відповісти
За дальним столик крипаки наяривают, за передним - позируют. Егорка там командир?
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14.06.2021 22:49 Відповісти
Резервісти спростовують інформацію про погане харчування на Гончарівському полігоні: "Все організовано дуже добре" - Цензор.НЕТ 2294
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15.06.2021 01:37 Відповісти
расскажу случай из армии. ГСВГ, отдельный батальон.Глубокая осень. Идет заготовка.Купили у немцев капусту и на хозскладе квасят. Боксы глубокие до 4 метров в плитке. Стоит армейская шинковальня, не работает в яме два молодых в резиновых сапогах заточенными лопатами шинкуют. Автор проходя мимо спрашывает у комхозвзвода прапорщика Шиванькова -тов пр-к а почему кочерыжку не вырезаете. Шиваньков, будучи експертом по "употреблению" улыбаясь поворачивается к солдатам и говорит -сразу видно, что хохол. А ты знаешь как по утру такой россол натощак идет,это настоящий цимус. раздается хохот. Автор в унисон отвечает- итак каждый день? Хохот стал еще громче. А через два месяца открываешь дверь столовой, стоит такой капустный смрад что огого. И щи из капусты и рагу одновременно и это заправленное комбижиром, а в феврале капусту выбрасывают и актируют. Капустный смрад выветривается только ранней весной. Ну а пол помидора такого не было
А мы очем ? Там Хамон заправила, послал на днях весь комитет по обороне, вместе с слугами.
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15.06.2021 01:57 Відповісти
В грузинской армии два окорочка на обед без вариантов и никто не жаловался.
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15.06.2021 02:59 Відповісти
Все крадуть і всі хто при владі.
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15.06.2021 06:43 Відповісти
 
 