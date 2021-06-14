Резервісти спростовують інформацію про погане харчування на Гончарівському полігоні: "Все організовано дуже добре". ВІДЕО+ФОТО
Військовослужбовці, які проходять навчання на Гончарівському полігоні, спростували інформацію про те, що нібито є проблеми з харчуванням.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Один з військовослужбовців, Олег Бойко, заявив, що з харчуванням на полігоні все гаразд.
"Хочу сказати, що не всі люди вдома так їдять, як годують тут. Тут годують так, що доходить до того, що снікерси дають, ковбаси, тушонки дають", - розповів він.
Екс-нардеп Єгор Соболєв, який також проходить навчання, заявив, що логістика, харчування, проживання, прибирання організовані дуже чітко. За його словами, їжі вистачає на всіх.
"Все організовано дуже добре. Той, хто займався організацією великої кількості людей, а ще й дорослих, ще й тих, які приїжджають в наметовий табір жити, вчитися поводитися зі зброєю, думаю, розуміє, що це велика робота. ... Я, можливо, наслухався страшних історій про радянську армію. Все супер. Є дві речі, які б я поміняв. Перше: я б не брав людей, які ниють і намагаються залишитися зайвий раз у наметі, а не тренуватися. Тому що від них жодної користі ні ЗСУ, ні їм. Друге: я б збільшив навантаження. Але я розумію, що це перші збори, всі в різній фізичній формі", - розповів Соболєв.
На фото Єгор Соболєв та Командир 101-ї окремої бригади охорони Генштабу Олександр Вдовиченко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що воїнів, які перебувають на Гончарівському загальновійськовому полігоні в Чернігівській області, погано годують.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Нас добре харчують.
- А мою пайку з'їли пацюки...
Вистава за виставою, в режимі нон-стоп.
Слуги ж не ******* камер, засідання за закритими дверима, заборона знімати засідання ради, про які камери може бути мова взагалі ? Тоді ж буде видно хто скільки вкрав
Ось і зростають рейтинги ЄС та Пороха на зло ворогам
Это комплексная подача, то есть все порции должны быть одинаковые. Раз они разные, то их разукомплектовали. Остается догадываться, что еще с разноса убрали, а что добавили. Это тупо фейк от пороховатников. За это надо бить, и за это соевых скоро будут бить как кацапов. Вы брехливые близнецы-братья - ватники и пороховатники, семя одного вонючего кобеля из отрыжки совка.
Насчет рейтингов...умерла так умерла. Нет никаких рейтингов у соевой банды. Вы сделали максимум для того, чтобы убить свой рейтинг и привести зеленых. Это плоды вашего воровства и хуцпы. Только Юлия Владимировна Тимошенко сегодня способна защитить интересы украинцев, а не соевые, зеленые или региональные отрыжки.
Я думаю, что Зеленскому доложили уже - и он должен отреагировать или не отреагировать... в зависимости от того, нужна ему или не нужна сильная украинская армия!
А по факту - 95 квартал устраивают, берут интервью у звиздоболов и фотографируют барский столик Егор Соболев, вместо того чтобы воров наказать!
Или повару с полигона удобнее красть?
На полігоні може бути і сухпайок. Полігони різні бувають. Я про це, а не вкрали чи не вкрали.
Сухпаї теж можна красти.
Абы шо ляпнуть !? На городі бузина, а в Києві дядько?
Ты б не про шрифт думал, а про то что пишешь!
Я про це.
На відео і фото з полігону посуд одноразовий. На інших фото посуд керамічний.
На іншому фото 2020 р. з бананами - керамічна, бо там стац. їдальня.
От же самка собаки продажна... Сидить дряхле з пузом та пальці ніг розчепірило, що на щось, окрім патякання здатне.
Вы вааще понимаете разницу междк персоналом полигона, частями, приезжающими на полигон и резервистами нак сборах ??
Вы про питание КОГО базарите?
"До конца июня 2021 года сеть Mere (проект владельцев российской сети Светофор - ред.) хочет возобновить работу магазина в Николаеве, который был закрыт в 2020 году. Об этом https://retailers.ua/news/menedjment/12000-rossiyskaya-set-************-mere-vozobnovit-rabotu-svoego-magazina-v-nikolaeve-i-otkroet-esche-5-magazinov-po-ukraine?fbclid=IwAR3ZaUCl6qjd5RPxS6Pqs9uHCH0yFVp9ZUsY8jdaOjqrxHscWla-BsJLJS4 сообщил Retailers директор по развитию Mere в Украине Артем Хоменко.
Также в планах сети - открытие 40 магазинов до конца года."
АГА, БАЧУ ПОВНІ ТАРІЛКИ ТУШЕНКИ І СНІКЕРСІВ З ФРУКТАМИ
Зе клоун і його влада це перш за все РАДЯНСЬКА ПОКАЗУХА.
ДОСТРОКОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА, можна вже в цьому році
Служил я срочку в ВДВ. Там по нормам полагалось увеличенное питание по сравнению с другими. По факту кормили не очень... Тут приехал к нам генерал, кажись командующий (или как там его) ВДВ. Приходим на обед, а там как на свадьбе, куча блюд... Не хватало только рыбы фаршированной и икры разных цветов. Точно уже не вспомню, что там было... запомнил - две большие домашние каклеты с гарниром на второе.
Генерал уехал и пошло опять: суп из семи з*луп и т.п.
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Провал программ озброєння ЗСУ
4) Розпродаж землі України зацікавленим кругам
5) Приватизування кримського каналу третіми особами для подачі води у Крим
6) Зустріч з расійськими чиновниками в Омані
7) Видача расійських найманців воювавших на Донбасі Кремлю
8) Знищання енергосистеми України
9) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Расії
10) Проолігархічна політика
11) Підвищення комунальних тарифів
12) Більше 10 відпусток за 2 роки
А мы очем ? Там Хамон заправила, послал на днях весь комитет по обороне, вместе с слугами.