Протасевич бере участь у брифінгу МЗС Білорусі щодо примусової посадки літака Ryanair. ФОТО

Міністерство закордонних справ Білорусі проводить брифінг у Національному пресцентрі для представників ЗМІ, а також іноземних посольств і міжнародних організацій, акредитованих в Білорусі, щодо обставин примусової посадки літака Ryanair 23 травня в Мінську. Серед учасників затриманий журналіст Роман Протасевич.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруську службу Радио Свобода.

Згідно з інформацією на сайті відомства, серед учасників брифінгу представники Міністерства закордонних справ, керівників Управління авіації Міністерства транспорту і комунікацій, Слідчого комітету, Міністерства оборони, Держприкордонкомітету і інші офіційні особи.

Серед учасників також політв'язень Роман Протасевич. Його привели в кімнату в останню хвилину.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

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У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

В ОРЛО заявили, що заарештований у Білорусі опозиційний журналіст Роман Протасевич воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". У Білорусь відправили "слідчих", щоб ті допитали Протасевича. "Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Протасевичу в ОРЛО загрожує смертна кара.