УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9690 відвідувачів онлайн
Новини Фото Затримання Протасевича
7 713 13

Протасевич бере участь у брифінгу МЗС Білорусі щодо примусової посадки літака Ryanair. ФОТО

Міністерство закордонних справ Білорусі проводить брифінг у Національному пресцентрі для представників ЗМІ, а також іноземних посольств і міжнародних організацій, акредитованих в Білорусі, щодо обставин примусової посадки літака Ryanair 23 травня в Мінську. Серед учасників затриманий журналіст Роман Протасевич.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруську службу Радио Свобода.

Згідно з інформацією на сайті відомства, серед учасників брифінгу представники Міністерства закордонних справ, керівників Управління авіації Міністерства транспорту і комунікацій, Слідчого комітету, Міністерства оборони, Держприкордонкомітету і інші офіційні особи.

Серед учасників також політв'язень Роман Протасевич. Його привели в кімнату в останню хвилину.

Протасевич бере участь у брифінгу МЗС Білорусі щодо примусової посадки літака Ryanair 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є непрямі вказівки, що Росія причетна до екстреної посадки літака Ryanair у Мінську, - Столтенберг

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

Читайте також: У терористів із "ЛНР" заявили, що виїхали до Мінська для допиту Протасевича

У зв'язку з цим інцидентом із 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

3 червня ВР ухвалила постанову щодо ситуації в Білорусі.

В ОРЛО заявили, що заарештований у Білорусі опозиційний журналіст Роман Протасевич воював на Донбасі снайпером у батальйоні "Азов". У Білорусь відправили "слідчих", щоб ті допитали Протасевича. "Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що Протасевичу в ОРЛО загрожує смертна кара.

Автор: 

Білорусь (7929) МЗС (4122) Протасевич Роман (297)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Смотрю Бульбофюрер не угомонится со своими сказочными спектаклями. Поэтому только Вежливые санкции, как и для коллеги с востока
показати весь коментар
14.06.2021 15:53
+12
Сейчас Протасевич признается, что это он сам захватил самолет, заставил пилотов сесть в Минске и попросит связи с этим снять санкции с Белоруссии
показати весь коментар
14.06.2021 16:02
+4
По человечески жалко пацана. Бульбафюрер заствил его играть в садомазохизм.
показати весь коментар
14.06.2021 15:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Смотрю Бульбофюрер не угомонится со своими сказочными спектаклями. Поэтому только Вежливые санкции, как и для коллеги с востока
показати весь коментар
14.06.2021 15:53 Відповісти
По человечески жалко пацана. Бульбафюрер заствил его играть в садомазохизм.
показати весь коментар
14.06.2021 15:59 Відповісти
Лукашенко взяв заручника й тепер торгується?
показати весь коментар
14.06.2021 15:59 Відповісти
Це теж саме, як він збирав круглий стіл з опозицією в буцигарні.
показати весь коментар
14.06.2021 16:13 Відповісти
Сейчас Протасевич признается, что это он сам захватил самолет, заставил пилотов сесть в Минске и попросит связи с этим снять санкции с Белоруссии
показати весь коментар
14.06.2021 16:02 Відповісти
Лука- председатель картофельного колхоза- уже позорится.заставляя молодого парнишку давать интервью вместе с теми кто его пытает ежедневно.Так представляеться "разоблачение" директору колхоз треста в Беларусии.Народ должен организовать похищение парня из совхоза.Это было бы ЗДОРОВО!
показати весь коментар
14.06.2021 16:07 Відповісти
Цирк продолжается, ну это в основном для местного ватного лохтората, осталным пох😁😁
показати весь коментар
14.06.2021 16:11 Відповісти
Похоже Протасевич сам упросил пилотов посадить самолет в Минске.
показати весь коментар
14.06.2021 16:15 Відповісти
А он еще не признался что является тройным агентом ( Гондураса- Мьянмы - Свазиленда.), Тогда я удивлен.
показати весь коментар
14.06.2021 16:21 Відповісти
Протасевич сам захватил самолет и принудил его к посадке в Бульболандии. Лука спас пассажиров - основной тезис конференции.
показати весь коментар
14.06.2021 16:30 Відповісти
 
 