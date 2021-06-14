Автобус з українськими заробітчанами потрапив у ДТП в Румунії: 2 людини загинуло, 14 - госпіталізовано. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

На румунсько-угорському кордоні сталася аварія з українцями. Біля пункту пропуску автобус, який прямував з України в Чехію, врізався у вантажівки.

Автобус з 15 українськими робітниками та 8-річною дитиною за два кілометри до кордону не впорався з керуванням та в'їхав у колону вантажівок, які стояли в аварійній полосі шосе, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Внаслідок аварії один із пасажирів автобусу загинув. Двоє людей з автобусу отримали серйозні травми, зокрема внутрішні. Ще 13 пасажирів зазнали травм, які не загрожують їхньому життю. Всіх постраждалих доправили до лікарні.

Наразі румунська поліція проводить розслідування на місці аварії, щоб встановити точні обставини зіткнення автобусу з вантажівками.





Пізніше стало відомо, що кількість жертв аварії з українським автобусом у Румунії зросло до двох. Ще одна українка померла у лікарні. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

За його даними, рано вранці 14 червня на трасі Дєва-Недлак у Румунії сталася дорожньо-транспортна пригода за участі громадян України, які прямували мікроавтобусом з України до Чеської республіки.



"Загалом в авто перебували 16 українців та 1 громадянин Молдови. Один українець помер на місці, інша наша громадянка померла в лікарні від отриманих травм. Двоє громадян України госпіталізовані у важкому стані, їм надається необхідна медична допомога. Стан решти пасажирів - задовільний, загроз їхньому життю немає", - поінформував речник МЗС.

Ніколенко зазначив, що водія затримано, він дає покази в поліції. За попередньою версією, він не впорався з керуванням - мікроавтобус зіткнувся із вантажним транспортним засобом, який рухався попереду.

"Українські дипломати взаємодіють із румунськими правоохоронцями для з’ясування усіх обставин ДТП, тримають зв'язок із лікарями та надають постраждалим громадянам необхідну консульську допомогу. Для родичів відкрито цілодобову "гарячу лінію" посольства України в Румунії: +40 726 529 820, +40 21 230 36 60", - додав речник.