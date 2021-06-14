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350 осіб евакуювали через повідомлення про замінування торгового центру в Харкові, - поліція. ФОТО

Правоохоронці обстежили понад 9 тисяч квадратних метрів приміщень, 700 квадратних метрів прилеглої території, евакуювали 350 осіб. Жодних вибухонебезпечних предметів поліцейські не виявили.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області.

Повідомлення про те, що в торгово-розважальному центрі по вулиці Героїв Праці закладено вибухівку, надійшло до Харківського райуправління поліції №1 14 червня о 9:55.

За адресою виїхала слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічного управління поліції. Жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

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350 осіб евакуювали через повідомлення про замінування торгового центру в Харкові, - поліція 01
350 осіб евакуювали через повідомлення про замінування торгового центру в Харкові, - поліція 02
350 осіб евакуювали через повідомлення про замінування торгового центру в Харкові, - поліція 03

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень ХРУП №1, проводиться перевірка.

Автор: 

мінування (1218) Нацполіція (15164) Харків (5594)


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