350 осіб евакуювали через повідомлення про замінування торгового центру в Харкові, - поліція. ФОТО
Правоохоронці обстежили понад 9 тисяч квадратних метрів приміщень, 700 квадратних метрів прилеглої території, евакуювали 350 осіб. Жодних вибухонебезпечних предметів поліцейські не виявили.
Про це Цензор.НЕТ повідомили у Відділі комунікації поліції Харківської області.
Повідомлення про те, що в торгово-розважальному центрі по вулиці Героїв Праці закладено вибухівку, надійшло до Харківського райуправління поліції №1 14 червня о 9:55.
За адресою виїхала слідчо-оперативна група і фахівці вибухотехнічного управління поліції. Жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було.
Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень ХРУП №1, проводиться перевірка.
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